Incontro terminato, Norvegia 5, Israele 0.
Carrozzeria e noleggio a lungo termine
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
Incontro terminato, Norvegia 5, Israele 0.
Secondo tempo terminato, Norvegia 5, Israele 0.19:49
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:49
Dor Turgeman (Israele) e' ammonito per fallo.19:47
Fredrik Bjørkan (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47
Fallo di Dor Turgeman (Israele).19:47
Fallo di Torbjørn Heggem (Norvegia).19:46
Tai Baribo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:46
Sostituzione, Israele. Dor Turgeman sostituisce Oscar Gloukh.19:45
Fuorigioco. Erling Haaland(Norvegia) prova il lancio lungo, ma Jørgen Strand Larsen e' colto in fuorigioco.19:45
Sostituzione, Norvegia. Andreas Schjelderup sostituisce Antonio Nusa.19:43
Fuorigioco. Guy Mizrahi(Israele) prova il lancio lungo, ma Tai Baribo e' colto in fuorigioco.19:39
Sostituzione, Norvegia. Aron Dønnum sostituisce Oscar Bobb.19:35
Sostituzione, Norvegia. Thelo Aasgaard sostituisce Patrick Berg.19:35
Sostituzione, Norvegia. Jørgen Strand Larsen sostituisce Alexander Sørloth.19:35
Sostituzione, Norvegia. Fredrik Bjørkan sostituisce David Møller Wolfe.19:34
Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:34
Fallo di Anan Khalaili (Israele).19:34
Gol! Norvegia 5, Israele 0. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antonio Nusa con cross.19:30
Sostituzione, Israele. Guy Mizrahi sostituisce Eli Dasa.19:29
Sostituzione, Israele. Tai Baribo sostituisce Dan Biton.19:29
Fallo di Manor Solomon (Israele).19:26
Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26
Fallo di Eli Dasa (Israele).19:26
Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:26
Tentativo fallito. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.19:24
Gol! Norvegia 4, Israele 0. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antonio Nusa con cross.19:21
Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oscar Bobb.19:17
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Matan Baltaxa (Israele).19:17
Anan Khalaili (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di David Møller Wolfe (Norvegia).19:13
Fallo di Roy Revivo (Israele).19:12
Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Roy Revivo (Israele).19:10
Eli Dasa (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Antonio Nusa (Norvegia).19:09
Eliel Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:08
Fallo di David Møller Wolfe (Norvegia).19:08
Tentativo fallito. Kristoffer Ajer (Norvegia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Julian Ryerson con cross in seguito a un calcio da fermo.19:07
Fallo di Manor Solomon (Israele).19:07
Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:07
Tentativo fallito. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da centro area tira alto.19:05
Inizia il Secondo tempo Norvegia 3, Israele 0.19:04
Sostituzione, Israele. Itamar Noy sostituisce Mohamed Abu Fani.19:03
Primo tempo terminato, Norvegia 3, Israele 0.18:47
Fallo di mano di Oscar Gloukh (Israele).18:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:46
Manor Solomon (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:44
Fallo di Julian Ryerson (Norvegia).18:44
Tentativo fallito. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Antonio Nusa con cross.18:43
Tiro respinto. Alexander Sørloth (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sander Berge.18:43
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da David Møller Wolfe (Norvegia).18:41
Eli Dasa (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:38
Fallo di Antonio Nusa (Norvegia).18:38
Dan Biton (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:36
Fallo di Torbjørn Heggem (Norvegia).18:36
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Or Blorian (Israele).18:34
Tentativo fallito. Julian Ryerson (Norvegia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:34
Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Sander Berge.18:34
Fallo di Mohamed Abu Fani (Israele).18:33
Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33
Fallo di Mohamed Abu Fani (Israele).18:33
Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33
Sostituzione, Israele. Matan Baltaxa sostituisce Idan Nachmias per infortunio.18:31
Gara riprende.18:31
Gara momentaneamente sospesa, Idan Nachmias (Israele) per infortunio.18:29
Autorete di Idan Nachmias, Israele. Norvegia 3, Israele 0..18:28
Gol! Norvegia 2, Israele 0. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Sørloth in seguito a un contropiede.18:27
Tiro parato. Dan Biton (Israele) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eliel Peretz.18:26
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Or Blorian (Israele).18:24
Tiro respinto. Alexander Sørloth (Norvegia) un tiro di destro da centro area. Assist di Julian Ryerson con cross.18:24
Eliel Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22
Fallo di Patrick Berg (Norvegia).18:22
Manor Solomon (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20
Fallo di Julian Ryerson (Norvegia).18:20
Autorete di Anan Khalaili, Israele. Norvegia 1, Israele 0..18:18
Tentativo fallito. Antonio Nusa (Norvegia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Alexander Sørloth.18:18
Tentativo fallito. Anan Khalaili (Israele) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Eliel Peretz.18:14
Tiro respinto. Manor Solomon (Israele) un tiro di destro da centro area. Assist di Anan Khalaili.18:14
Idan Nachmias (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:11
Fallo di Kristoffer Ajer (Norvegia).18:11
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Or Blorian (Israele).18:11
Tentativo fallito. Anan Khalaili (Israele) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Or Blorian.18:10
Gara riprende.18:08
Gara momentaneamente sospesa, (Israele).18:08
Fallo di Manor Solomon (Israele).18:07
Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:07
Tiro respinto. Torbjørn Heggem (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area.18:06
Rigore parato! Erling Haaland (Norvegia) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:05
Decisione VAR: altra decisione cancellata.18:05
Rigore concesso da Dan Biton (Israele) per un fallo in area.18:03
Rigore per Norvegia. Patrick Berg e'stato atterrato in area di rigore.18:03
Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oscar Bobb.18:02
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:02
Norvegia - Israele è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Ullevaal Stadion di Oslo.
Arbitro di Norvegia - Israele sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Dove vedere Norvegia-Israele di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Norvegia-Israele si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND