Norvegia-Israele: 5-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

11 Ottobre 2025 ore 18:00
Norvegia
5
Israele
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 18' 1-0 Anan Khalaili (A)
  2. 27' 2-0 Erling Haaland
  3. 28' 3-0 Idan Nachmias (A)
  4. 63' 4-0 Erling Haaland
  5. 72' 5-0 Erling Haaland
0'
45'
90'
90'

Incontro terminato, Norvegia 5, Israele 0.

  1. 90'

    Secondo tempo terminato, Norvegia 5, Israele 0.19:49

  3. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:49

  4. 89'

    Dor Turgeman (Israele) e' ammonito per fallo.19:47

  5. 89'

    Fredrik Bjørkan (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47

  6. 89'

    Fallo di Dor Turgeman (Israele).19:47

  7. 87'

    Fallo di Torbjørn Heggem (Norvegia).19:46

  9. 87'

    Tai Baribo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:46

  10. 87'

    Sostituzione, Israele. Dor Turgeman sostituisce Oscar Gloukh.19:45

  11. 86'

    Fuorigioco. Erling Haaland(Norvegia) prova il lancio lungo, ma Jørgen Strand Larsen e' colto in fuorigioco.19:45

  12. 85'

    Sostituzione, Norvegia. Andreas Schjelderup sostituisce Antonio Nusa.19:43

  13. 81'

    Fuorigioco. Guy Mizrahi(Israele) prova il lancio lungo, ma Tai Baribo e' colto in fuorigioco.19:39

  15. 77'

    Sostituzione, Norvegia. Aron Dønnum sostituisce Oscar Bobb.19:35

  16. 76'

    Sostituzione, Norvegia. Thelo Aasgaard sostituisce Patrick Berg.19:35

  17. 76'

    Sostituzione, Norvegia. Jørgen Strand Larsen sostituisce Alexander Sørloth.19:35

  18. 76'

    Sostituzione, Norvegia. Fredrik Bjørkan sostituisce David Møller Wolfe.19:34

  19. 76'

    Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:34

  21. 76'

    Fallo di Anan Khalaili (Israele).19:34

  22. 72'

    Gol! Norvegia 5, Israele 0. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antonio Nusa con cross.19:30

  23. 71'

    Sostituzione, Israele. Guy Mizrahi sostituisce Eli Dasa.19:29

  24. 71'

    Sostituzione, Israele. Tai Baribo sostituisce Dan Biton.19:29

  25. 68'

    Fallo di Manor Solomon (Israele).19:26

  27. 68'

    Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26

  28. 68'

    Fallo di Eli Dasa (Israele).19:26

  29. 68'

    Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:26

  30. 65'

    Tentativo fallito. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.19:24

  31. 63'

    Gol! Norvegia 4, Israele 0. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antonio Nusa con cross.19:21

  33. 59'

    Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oscar Bobb.19:17

  34. 58'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Matan Baltaxa (Israele).19:17

  35. 55'

    Anan Khalaili (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  36. 55'

    Fallo di David Møller Wolfe (Norvegia).19:13

  37. 54'

    Fallo di Roy Revivo (Israele).19:12

  39. 54'

    Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12

  40. 52'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Roy Revivo (Israele).19:10

  41. 51'

    Eli Dasa (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  42. 51'

    Fallo di Antonio Nusa (Norvegia).19:09

  43. 50'

    Eliel Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:08

  45. 50'

    Fallo di David Møller Wolfe (Norvegia).19:08

  46. 49'

    Tentativo fallito. Kristoffer Ajer (Norvegia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Julian Ryerson con cross in seguito a un calcio da fermo.19:07

  47. 48'

    Fallo di Manor Solomon (Israele).19:07

  48. 48'

    Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:07

  49. 47'

    Tentativo fallito. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da centro area tira alto.19:05

  51. Inizia il Secondo tempo Norvegia 3, Israele 0.19:04

  52. 45'

    Sostituzione, Israele. Itamar Noy sostituisce Mohamed Abu Fani.19:03

  53. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Norvegia 3, Israele 0.18:47

  54. 45'+1'

    Fallo di mano di Oscar Gloukh (Israele).18:46

  55. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:46

  57. 45'

    Manor Solomon (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:44

  58. 45'

    Fallo di Julian Ryerson (Norvegia).18:44

  59. 43'

    Tentativo fallito. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Antonio Nusa con cross.18:43

  60. 43'

    Tiro respinto. Alexander Sørloth (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sander Berge.18:43

  61. 42'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da David Møller Wolfe (Norvegia).18:41

  63. 38'

    Eli Dasa (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:38

  64. 38'

    Fallo di Antonio Nusa (Norvegia).18:38

  65. 36'

    Dan Biton (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:36

  66. 36'

    Fallo di Torbjørn Heggem (Norvegia).18:36

  67. 34'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Or Blorian (Israele).18:34

  69. 34'

    Tentativo fallito. Julian Ryerson (Norvegia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:34

  70. 34'

    Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Sander Berge.18:34

  71. 33'

    Fallo di Mohamed Abu Fani (Israele).18:33

  72. 33'

    Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33

  73. 33'

    Fallo di Mohamed Abu Fani (Israele).18:33

  75. 33'

    Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33

  76. 32'

    Sostituzione, Israele. Matan Baltaxa sostituisce Idan Nachmias per infortunio.18:31

  77. 31'

    Gara riprende.18:31

  78. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, Idan Nachmias (Israele) per infortunio.18:29

  79. 28'

    Autorete di Idan Nachmias, Israele. Norvegia 3, Israele 0..18:28

  81. 27'

    Gol! Norvegia 2, Israele 0. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Sørloth in seguito a un contropiede.18:27

  82. 26'

    Tiro parato. Dan Biton (Israele) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eliel Peretz.18:26

  83. 24'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Or Blorian (Israele).18:24

  84. 24'

    Tiro respinto. Alexander Sørloth (Norvegia) un tiro di destro da centro area. Assist di Julian Ryerson con cross.18:24

  85. 22'

    Eliel Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22

  87. 22'

    Fallo di Patrick Berg (Norvegia).18:22

  88. 20'

    Manor Solomon (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20

  89. 20'

    Fallo di Julian Ryerson (Norvegia).18:20

  90. 18'

    Autorete di Anan Khalaili, Israele. Norvegia 1, Israele 0..18:18

  91. 18'

    Tentativo fallito. Antonio Nusa (Norvegia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Alexander Sørloth.18:18

  93. 14'

    Tentativo fallito. Anan Khalaili (Israele) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Eliel Peretz.18:14

  94. 14'

    Tiro respinto. Manor Solomon (Israele) un tiro di destro da centro area. Assist di Anan Khalaili.18:14

  95. 11'

    Idan Nachmias (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:11

  96. 11'

    Fallo di Kristoffer Ajer (Norvegia).18:11

  97. 11'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Or Blorian (Israele).18:11

  99. 10'

    Tentativo fallito. Anan Khalaili (Israele) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Or Blorian.18:10

  100. 9'

    Gara riprende.18:08

  101. 8'

    Gara momentaneamente sospesa, (Israele).18:08

  102. 7'

    Fallo di Manor Solomon (Israele).18:07

  103. 7'

    Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:07

  105. 6'

    Tiro respinto. Torbjørn Heggem (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area.18:06

  106. 6'

    Rigore parato! Erling Haaland (Norvegia) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:05

  107. 5'

    Decisione VAR: altra decisione cancellata.18:05

  108. 3'

    Rigore concesso da Dan Biton (Israele) per un fallo in area.18:03

  109. 3'

    Rigore per Norvegia. Patrick Berg e'stato atterrato in area di rigore.18:03

  111. 3'

    Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oscar Bobb.18:02

  112. Inizia il Primo tempo.18:00

  113. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:02

Formazioni Norvegia - Israele

Norvegia
Israele
TITOLARI NORVEGIA
  • (1) ØRJAN NYLAND (P)
  • (14) JULIAN RYERSON (D)
  • (5) DAVID MØLLER WOLFE (D)
  • (3) KRISTOFFER AJER (D)
  • (17) TORBJØRN HEGGEM (D)
  • (22) OSCAR BOBB (C)
  • (6) PATRICK BERG (C)
  • (8) SANDER BERGE (C)
  • (20) ANTONIO NUSA (C)
  • (7) ALEXANDER SØRLOTH (A)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
PANCHINA NORVEGIA
  • (4) EIVIND HELLAND (D)
  • (10) ANDREAS SCHJELDERUP (A)
  • (12) MATHIAS DYNGELAND (P)
  • (21) ANDREAS HANCHE-OLSEN (D)
  • (13) EGIL SELVIK (P)
  • (19) ARON DØNNUM (C)
  • (15) FREDRIK BJØRKAN (D)
  • (2) MARCUS PEDERSEN (D)
  • (11) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
  • (16) FELIX MYHRE (C)
  • (18) THELO AASGAARD (C)
  • (23) KRISTIAN ARNSTAD (C)
ALLENATORE NORVEGIA
  • Ståle Solbakken
TITOLARI ISRAELE
  • (1) DANIEL PERETZ (P)
  • (5) IDAN NACHMIAS (D)
  • (21) OR BLORIAN (D)
  • (3) ROY REVIVO (D)
  • (2) ELI DASA (D)
  • (16) MOHAMED ABU FANI (C)
  • (13) ANAN KHALAILI (C)
  • (15) ELIEL PERETZ (C)
  • (10) MANOR SOLOMON (C)
  • (20) DAN BITON (A)
  • (11) OSCAR GLOUKH (A)
PANCHINA ISRAELE
  • (6) OMRI GANDELMAN (C)
  • (12) ITAMAR NOY (C)
  • (17) DENNY GROPPER (D)
  • (4) MATAN BALTAXA (D)
  • (8) ETHANE AZOULAY (C)
  • (23) ASSAF TZUR (P)
  • (18) OMRI GLAZER (P)
  • (9) TAI BARIBO (A)
  • (14) GUY MIZRAHI (D)
  • (19) DOR TURGEMAN (A)
  • (22) STAV TURIEL (A)
  • (7) YARDEN SHUA (A)
ALLENATORE ISRAELE
  • Ran Ben Shimon
PREPARTITA

Norvegia - Israele è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Ullevaal Stadion di Oslo.
Arbitro di Norvegia - Israele sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Dove vedere Norvegia-Israele di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Norvegia-Israele si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Norvegia - Israele Live

