Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:32

PREPARTITA

Portogallo - Irlanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Arbitro di Portogallo - Irlanda sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Dove vedere Portogallo-Irlanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Portogallo-Irlanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026