Portogallo-Irlanda: 1-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

11 Ottobre 2025 ore 20:45
Portogallo
1
Irlanda
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 90+1' 1-0 Rúben Neves
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Portogallo 1, Irlanda 0.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Portogallo 1, Irlanda 0.22:40

  3. 90'+6'

    Fuorigioco. Dara O'Shea(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Mikey Johnston e' colto in fuorigioco.22:39

  4. 90'+6'

    Bernardo Silva (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:39

  5. 90'+6'

    Fallo di Bernardo Silva (Portogallo).22:39

  6. 90'+6'

    Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  7. 90'+4'

    Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  9. 90'+4'

    Fallo di John Egan (Irlanda).22:37

  10. 90'+3'

    Tentativo fallito. Rafael Leão (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Trincão in seguito a un contropiede.22:36

  11. 90'+3'

    Tiro respinto. Jayson Molumby (Irlanda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:36

  12. 90'+1'

    Gol! Portogallo 1, Irlanda 0. Rúben Neves (Portogallo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Trincão con cross.22:34

  13. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:33

  15. 90'

    Rúben Dias (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  16. 90'

    Fallo di Troy Parrott (Irlanda).22:33

  17. 89'

    Tentativo fallito. Trincão (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:32

  18. 89'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da John Egan (Irlanda).22:32

  19. 87'

    Josh Cullen (Irlanda) e' ammonito per fallo.22:30

  21. 87'

    Gonçalo Ramos (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  22. 87'

    Fallo di Josh Cullen (Irlanda).22:30

  23. 87'

    Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Portogallo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Rúben Dias con cross.22:29

  24. 86'

    Sostituzione, Portogallo. Gonçalo Ramos sostituisce Bruno Fernandes.22:29

  25. 86'

    Sostituzione, Irlanda. John Egan sostituisce Séamus Coleman.22:29

  27. 84'

    Ryan Manning (Irlanda) e' ammonito.22:27

  28. 82'

    Fuorigioco. Rafael Leão(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Cristiano Ronaldo e' colto in fuorigioco.22:25

  29. 79'

    Tiro respinto. Rúben Dias (Portogallo) un colpo di testa da centro area. Assist di Rúben Neves.22:22

  30. 79'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Ryan Manning (Irlanda).22:22

  31. 78'

    Sostituzione, Irlanda. Troy Parrott sostituisce Evan Ferguson.22:20

  33. 77'

    Sostituzione, Irlanda. Will Smallbone sostituisce Chiedozie Ogbene.22:20

  34. 77'

    Tentativo fallito. Rúben Dias (Portogallo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Bruno Fernandes con cross da calcio d'angolo.22:20

  35. 76'

    Jayson Molumby (Irlanda) e' ammonito.22:19

  36. 75'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).22:18

  37. 75'

    Rigore parato! Cristiano Ronaldo (Portogallo) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nel centro della porta.22:18

  39. 73'

    Rigore concesso da Dara O'Shea (Irlanda) per un fallo di mano in area.22:16

  40. 73'

    Tiro respinto. Trincão (Portogallo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:16

  41. 71'

    Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  42. 71'

    Fallo di Evan Ferguson (Irlanda).22:14

  43. 71'

    Caoimhín Kelleher (Irlanda) e' ammonito.22:14

  45. 71'

    Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nélson Semedo con cross.22:13

  46. 68'

    Bruno Fernandes (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:10

  47. 68'

    Fallo di Bruno Fernandes (Portogallo).22:10

  48. 68'

    Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  49. 64'

    Sostituzione, Irlanda. Mikey Johnston sostituisce Festy Ebosele per infortunio.22:07

  51. 62'

    Gara riprende.22:05

  52. 62'

    Sostituzione, Portogallo. Trincão sostituisce Diogo Dalot.22:05

  53. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, Festy Ebosele (Irlanda) per infortunio.22:04

  54. 61'

    Sostituzione, Portogallo. Rafael Leão sostituisce Pedro Neto.22:04

  55. 61'

    Sostituzione, Portogallo. Nélson Semedo sostituisce Vitinha.22:04

  57. 60'

    Fuorigioco. Vitinha(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Pedro Neto e' colto in fuorigioco.22:03

  58. 60'

    Tiro parato. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bernardo Silva.22:03

  59. 59'

    Tiro parato. Rúben Neves (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nuno Mendes.22:02

  60. 57'

    Fallo di Diogo Dalot (Portogallo).22:00

  61. 57'

    Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  63. 57'

    Tentativo fallito. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rúben Neves con suggerimento di testa.21:59

  64. 55'

    Fuorigioco. Dara O'Shea(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Chiedozie Ogbene e' colto in fuorigioco.21:58

  65. 53'

    Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Bruno Fernandes.21:56

  66. 52'

    Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Diogo Dalot.21:55

  67. 51'

    Gara riprende.21:54

  69. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, (Portogallo).21:54

  70. 50'

    Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Diogo Dalot con cross.21:53

  71. 47'

    Tiro respinto. Rúben Neves (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nuno Mendes.21:50

  72. 47'

    Tiro respinto. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nuno Mendes.21:50

  73. 45'

    Sostituzione, Portogallo. Renato Veiga sostituisce Gonçalo Inácio.21:47

  75. Inizia il Secondo tempo Portogallo 0, Irlanda 0.21:48

  76. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Portogallo 0, Irlanda 0.21:32

  77. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Nathan Collins (Irlanda).21:31

  78. 45'+1'

    Tiro respinto. Bernardo Silva (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area.21:31

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  81. 44'

    Tiro parato. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Neto.21:29

  82. 43'

    Fuorigioco. Séamus Coleman(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Chiedozie Ogbene e' colto in fuorigioco.21:28

  83. 42'

    Tiro respinto. Rúben Neves (Portogallo) un tiro di destro da fuori area.21:28

  84. 41'

    Tiro parato. Gonçalo Inácio (Portogallo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Bruno Fernandes con cross.21:26

  85. 40'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Séamus Coleman (Irlanda).21:26

  87. 38'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Jake O'Brien (Irlanda).21:24

  88. 38'

    Tiro respinto. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pedro Neto.21:24

  89. 37'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Dara O'Shea (Irlanda).21:23

  90. 36'

    Fallo di Gonçalo Inácio (Portogallo).21:21

  91. 36'

    Festy Ebosele (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  93. 36'

    Tiro respinto. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pedro Neto.21:21

  94. 33'

    Tentativo fallito. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:19

  95. 30'

    Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rúben Neves con cross.21:16

  96. 28'

    Fallo di Cristiano Ronaldo (Portogallo).21:13

  97. 28'

    Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  99. 25'

    Tentativo fallito. Jayson Molumby (Irlanda) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Jake O'Brien.21:11

  100. 24'

    Fuorigioco. Diogo Dalot(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Cristiano Ronaldo e' colto in fuorigioco.21:10

  101. 21'

    Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  102. 21'

    Fallo di Chiedozie Ogbene (Irlanda).21:07

  103. 20'

    Tentativo fallito. Rúben Neves (Portogallo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Vitinha.21:06

  105. 18'

    Festy Ebosele (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:03

  106. 17'

    Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  107. 17'

    Fallo di Festy Ebosele (Irlanda).21:03

  108. 17'

    Tentativo fallito. Bernardo Silva (Portogallo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:02

  109. 17'

    Cristiano Ronaldo (Portogallo) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area.21:02

  111. 15'

    Gonçalo Inácio (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01

  112. 15'

    Fallo di Festy Ebosele (Irlanda).21:01

  113. 13'

    Fallo di Diogo Dalot (Portogallo).20:59

  114. 13'

    Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59

  115. 10'

    Fuorigioco. Bruno Fernandes(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Bernardo Silva e' colto in fuorigioco.20:56

  117. 9'

    Tentativo fallito. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Nuno Mendes.20:55

  118. 8'

    Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  119. 8'

    Fallo di Evan Ferguson (Irlanda).20:54

  120. 7'

    Tentativo fallito. Nuno Mendes (Portogallo) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Pedro Neto con cross.20:53

  121. 5'

    Fuorigioco. Jake O'Brien(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Chiedozie Ogbene e' colto in fuorigioco.20:51

  123. 4'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Séamus Coleman (Irlanda).20:50

  124. 2'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Ryan Manning (Irlanda).20:47

  125. Inizia il Primo tempo.20:46

  126. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:32

Formazioni Portogallo - Irlanda

Portogallo
Irlanda
TITOLARI PORTOGALLO
  • (1) DIOGO COSTA (P)
  • (5) DIOGO DALOT (D)
  • (14) GONÇALO INÁCIO (D)
  • (19) NUNO MENDES (D)
  • (3) RÚBEN DIAS (D)
  • (10) BERNARDO SILVA (C)
  • (21) RÚBEN NEVES (C)
  • (8) BRUNO FERNANDES (C)
  • (18) PEDRO NETO (C)
  • (23) VITINHA (C)
  • (7) CRISTIANO RONALDO (A)
PANCHINA PORTOGALLO
  • (12) JOSÉ SÁ (P)
  • (22) RUI SILVA (P)
  • (17) RAFAEL LEÃO (A)
  • (6) JOÃO PALHINHA (C)
  • (2) NÉLSON SEMEDO (D)
  • (13) RENATO VEIGA (C)
  • (4) ANTÓNIO SILVA (D)
  • (16) TRINCÃO (A)
  • (20) FRANCISCO CONCEIÇÃO (A)
  • (15) MATHEUS NUNES (C)
  • (9) GONÇALO RAMOS (A)
  • (11) POTE (C)
ALLENATORE PORTOGALLO
  • Roberto Martínez
TITOLARI IRLANDA
  • (1) CAOIMHÍN KELLEHER (P)
  • (5) JAKE O'BRIEN (D)
  • (22) NATHAN COLLINS (D)
  • (4) DARA O'SHEA (D)
  • (2) SÉAMUS COLEMAN (C)
  • (6) JOSH CULLEN (C)
  • (3) RYAN MANNING (C)
  • (8) JAYSON MOLUMBY (C)
  • (21) FESTY EBOSELE (A)
  • (20) CHIEDOZIE OGBENE (A)
  • (9) EVAN FERGUSON (A)
PANCHINA IRLANDA
  • (13) WILL FERRY (C)
  • (7) TROY PARROTT (A)
  • (14) JACK TAYLOR (C)
  • (11) FINN AZAZ (C)
  • (17) KASEY MCATEER (C)
  • (10) ADAM IDAH (A)
  • (15) JOHN EGAN (D)
  • (23) MARK TRAVERS (P)
  • (18) WILL SMALLBONE (C)
  • (19) MIKEY JOHNSTON (A)
  • (16) GAVIN BAZUNU (P)
  • (12) JIMMY DUNNE (D)
ALLENATORE IRLANDA
  • Heimir Hallgrímsson
PREPARTITA

Portogallo - Irlanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.
Arbitro di Portogallo - Irlanda sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Dove vedere Portogallo-Irlanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Portogallo-Irlanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Portogallo - Irlanda Live

