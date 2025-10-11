Incontro terminato, Portogallo 1, Irlanda 0.
Incontro terminato, Portogallo 1, Irlanda 0.
Secondo tempo terminato, Portogallo 1, Irlanda 0.22:40
Fuorigioco. Dara O'Shea(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Mikey Johnston e' colto in fuorigioco.22:39
Bernardo Silva (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:39
Fallo di Bernardo Silva (Portogallo).22:39
Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di John Egan (Irlanda).22:37
Tentativo fallito. Rafael Leão (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Trincão in seguito a un contropiede.22:36
Tiro respinto. Jayson Molumby (Irlanda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:36
Gol! Portogallo 1, Irlanda 0. Rúben Neves (Portogallo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Trincão con cross.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:33
Rúben Dias (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Troy Parrott (Irlanda).22:33
Tentativo fallito. Trincão (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:32
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da John Egan (Irlanda).22:32
Josh Cullen (Irlanda) e' ammonito per fallo.22:30
Gonçalo Ramos (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Josh Cullen (Irlanda).22:30
Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Portogallo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Rúben Dias con cross.22:29
Sostituzione, Portogallo. Gonçalo Ramos sostituisce Bruno Fernandes.22:29
Sostituzione, Irlanda. John Egan sostituisce Séamus Coleman.22:29
Ryan Manning (Irlanda) e' ammonito.22:27
Fuorigioco. Rafael Leão(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Cristiano Ronaldo e' colto in fuorigioco.22:25
Tiro respinto. Rúben Dias (Portogallo) un colpo di testa da centro area. Assist di Rúben Neves.22:22
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Ryan Manning (Irlanda).22:22
Sostituzione, Irlanda. Troy Parrott sostituisce Evan Ferguson.22:20
Sostituzione, Irlanda. Will Smallbone sostituisce Chiedozie Ogbene.22:20
Tentativo fallito. Rúben Dias (Portogallo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Bruno Fernandes con cross da calcio d'angolo.22:20
Jayson Molumby (Irlanda) e' ammonito.22:19
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).22:18
Rigore parato! Cristiano Ronaldo (Portogallo) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nel centro della porta.22:18
Rigore concesso da Dara O'Shea (Irlanda) per un fallo di mano in area.22:16
Tiro respinto. Trincão (Portogallo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:16
Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Evan Ferguson (Irlanda).22:14
Caoimhín Kelleher (Irlanda) e' ammonito.22:14
Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nélson Semedo con cross.22:13
Bruno Fernandes (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:10
Fallo di Bruno Fernandes (Portogallo).22:10
Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Sostituzione, Irlanda. Mikey Johnston sostituisce Festy Ebosele per infortunio.22:07
Gara riprende.22:05
Sostituzione, Portogallo. Trincão sostituisce Diogo Dalot.22:05
Gara momentaneamente sospesa, Festy Ebosele (Irlanda) per infortunio.22:04
Sostituzione, Portogallo. Rafael Leão sostituisce Pedro Neto.22:04
Sostituzione, Portogallo. Nélson Semedo sostituisce Vitinha.22:04
Fuorigioco. Vitinha(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Pedro Neto e' colto in fuorigioco.22:03
Tiro parato. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bernardo Silva.22:03
Tiro parato. Rúben Neves (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nuno Mendes.22:02
Fallo di Diogo Dalot (Portogallo).22:00
Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Tentativo fallito. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rúben Neves con suggerimento di testa.21:59
Fuorigioco. Dara O'Shea(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Chiedozie Ogbene e' colto in fuorigioco.21:58
Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Bruno Fernandes.21:56
Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Diogo Dalot.21:55
Gara riprende.21:54
Gara momentaneamente sospesa, (Portogallo).21:54
Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Diogo Dalot con cross.21:53
Tiro respinto. Rúben Neves (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nuno Mendes.21:50
Tiro respinto. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nuno Mendes.21:50
Sostituzione, Portogallo. Renato Veiga sostituisce Gonçalo Inácio.21:47
Inizia il Secondo tempo Portogallo 0, Irlanda 0.21:48
Primo tempo terminato, Portogallo 0, Irlanda 0.21:32
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Nathan Collins (Irlanda).21:31
Tiro respinto. Bernardo Silva (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Tiro parato. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Neto.21:29
Fuorigioco. Séamus Coleman(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Chiedozie Ogbene e' colto in fuorigioco.21:28
Tiro respinto. Rúben Neves (Portogallo) un tiro di destro da fuori area.21:28
Tiro parato. Gonçalo Inácio (Portogallo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Bruno Fernandes con cross.21:26
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Séamus Coleman (Irlanda).21:26
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Jake O'Brien (Irlanda).21:24
Tiro respinto. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pedro Neto.21:24
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Dara O'Shea (Irlanda).21:23
Fallo di Gonçalo Inácio (Portogallo).21:21
Festy Ebosele (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Tiro respinto. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pedro Neto.21:21
Tentativo fallito. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:19
Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rúben Neves con cross.21:16
Fallo di Cristiano Ronaldo (Portogallo).21:13
Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Tentativo fallito. Jayson Molumby (Irlanda) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Jake O'Brien.21:11
Fuorigioco. Diogo Dalot(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Cristiano Ronaldo e' colto in fuorigioco.21:10
Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Chiedozie Ogbene (Irlanda).21:07
Tentativo fallito. Rúben Neves (Portogallo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Vitinha.21:06
Festy Ebosele (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:03
Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Festy Ebosele (Irlanda).21:03
Tentativo fallito. Bernardo Silva (Portogallo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:02
Cristiano Ronaldo (Portogallo) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area.21:02
Gonçalo Inácio (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01
Fallo di Festy Ebosele (Irlanda).21:01
Fallo di Diogo Dalot (Portogallo).20:59
Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59
Fuorigioco. Bruno Fernandes(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Bernardo Silva e' colto in fuorigioco.20:56
Tentativo fallito. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Nuno Mendes.20:55
Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Fallo di Evan Ferguson (Irlanda).20:54
Tentativo fallito. Nuno Mendes (Portogallo) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Pedro Neto con cross.20:53
Fuorigioco. Jake O'Brien(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Chiedozie Ogbene e' colto in fuorigioco.20:51
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Séamus Coleman (Irlanda).20:50
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Ryan Manning (Irlanda).20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:32
Portogallo - Irlanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.
Arbitro di Portogallo - Irlanda sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.
Dove vedere Portogallo-Irlanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Portogallo-Irlanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
