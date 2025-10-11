Virgilio Sport
Serbia-Albania: 0-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

11 Ottobre 2025 ore 20:45
Serbia
0
Albania
1
Partita finita
  1. 45+1' 0-1 Rey Manaj
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Serbia 0, Albania 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Serbia 0, Albania 1.22:41

  3. 90'+4'

    Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  4. 90'+4'

    Fallo di Nedim Bajrami (Albania).22:41

  5. 90'+3'

    Tiro parato. Nedim Bajrami (Albania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mirlind Daku.22:40

  6. 90'+3'

    Sostituzione, Albania. Enea Mihaj sostituisce Myrto Uzuni.22:40

  7. 90'+2'

    Tiro parato. Luka Jovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dusan Vlahovic con suggerimento di testa.22:39

  9. 90'+1'

    Tiro parato. Strahinja Pavlovic (Serbia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Filip Kostic.22:38

  10. 90'+1'

    Dejan Zukic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  11. 90'+1'

    Fallo di Mirlind Daku (Albania).22:38

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:38

  13. 90'

    Mario Mitaj (Albania) e' ammonito.22:37

  15. 90'

    Luka Jovic (Serbia) e' ammonito.22:37

  16. 87'

    Tiro parato. Luka Jovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milos Veljkovic.22:35

  17. 86'

    Fallo di mano di Veljko Milosavljevic (Serbia).22:33

  18. 86'

    Milos Veljkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  19. 86'

    Fallo di Mirlind Daku (Albania).22:33

  21. 85'

    Milos Veljkovic (Serbia) e' ammonito per fallo.22:32

  22. 85'

    Fallo di Milos Veljkovic (Serbia).22:32

  23. 85'

    Mirlind Daku (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  24. 84'

    Sostituzione, Serbia. Andrej Ilic sostituisce Aleksandar Stankovic.22:31

  25. 83'

    Fallo di mano di Filip Kostic (Serbia).22:30

  27. 82'

    Fallo di Dejan Zukic (Serbia).22:29

  28. 82'

    Mario Mitaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  29. 81'

    Fallo di mano di Strahinja Pavlovic (Serbia).22:28

  30. 80'

    Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28

  31. 80'

    Fallo di Myrto Uzuni (Albania).22:28

  33. 78'

    Sostituzione, Albania. Nedim Bajrami sostituisce Qazim Laçi.22:25

  34. 78'

    Sostituzione, Albania. Mirlind Daku sostituisce Rey Manaj per infortunio.22:25

  35. 77'

    Tentativo fallito. Vasilije Kostov (Serbia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dusan Vlahovic.22:24

  36. 75'

    Sostituzione, Serbia. Dejan Zukic sostituisce Nemanja Maksimovic.22:22

  37. 75'

    Sostituzione, Serbia. Vasilije Kostov sostituisce Lazar Samardzic.22:22

  39. 74'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21

  40. 74'

    Fallo di Lazar Samardzic (Serbia).22:21

  41. 73'

    Tiro parato. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rey Manaj.22:21

  42. 71'

    Fallo di Nemanja Maksimovic (Serbia).22:18

  43. 71'

    Qazim Laçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  45. 68'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Veljko Milosavljevic (Serbia).22:16

  46. 68'

    Nemanja Maksimovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  47. 68'

    Fallo di Rey Manaj (Albania).22:15

  48. 67'

    Tentativo fallito. Strahinja Pavlovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Lazar Samardzic.22:14

  49. 65'

    Fallo di Nemanja Maksimovic (Serbia).22:13

  51. 65'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13

  52. 65'

    Tentativo fallito. Luka Jovic (Serbia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Lazar Samardzic con cross da calcio d'angolo.22:12

  53. 64'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Myrto Uzuni (Albania).22:12

  54. 63'

    Sostituzione, Serbia. Stefan Mitrovic sostituisce Andrija Zivkovic.22:11

  55. 63'

    Sostituzione, Albania. Arbër Hoxha sostituisce Armando Broja.22:10

  57. 63'

    Sostituzione, Serbia. Luka Jovic sostituisce Aleksandar Mitrovic.22:10

  58. 62'

    Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Andrija Zivkovic in seguito a un calcio da fermo.22:09

  59. 62'

    Fallo di mano di Qazim Laçi (Albania).22:09

  60. 61'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  61. 61'

    Fallo di Nemanja Maksimovic (Serbia).22:08

  63. 59'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  64. 59'

    Fallo di Dusan Vlahovic (Serbia).22:06

  65. 57'

    Andrija Zivkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:04

  66. 57'

    Fallo di Mario Mitaj (Albania).22:04

  67. 56'

    Tiro respinto. Aleksandar Mitrovic (Serbia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Andrija Zivkovic con cross.22:03

  69. 56'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Myrto Uzuni (Albania).22:03

  70. 54'

    Fallo di Arlind Ajeti (Albania).22:01

  71. 54'

    Dusan Vlahovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:01

  72. 53'

    Tentativo fallito. Aleksandar Mitrovic (Serbia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Filip Kostic con cross.22:00

  73. 50'

    Tiro parato. Lazar Samardzic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Milos Veljkovic.21:57

  75. 49'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:56

  76. 49'

    Fallo di Nemanja Maksimovic (Serbia).21:56

  77. 46'

    Fallo di Veljko Milosavljevic (Serbia).21:53

  78. 46'

    Myrto Uzuni (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  79. Inizia il Secondo tempo Serbia 0, Albania 1.21:53

  81. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Serbia 0, Albania 1.21:37

  82. 45'+2'

    Rey Manaj (Albania) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.21:36

  83. 45'+1'

    Gol! Serbia 0, Albania 1. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Arlind Ajeti in seguito a un calcio da fermo.

  84. 45'+1'

    Fallo di Veljko Milosavljevic (Serbia).21:34

  85. 45'+1'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:34

  88. 42'

    Juljan Shehu (Albania) e' ammonito per fallo.21:31

  89. 42'

    Aleksandar Stankovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  90. 42'

    Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:31

  91. 40'

    Tentativo fallito. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:29

  93. 40'

    Fallo di Lazar Samardzic (Serbia).21:29

  94. 40'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  95. 38'

    Tiro parato. Lazar Samardzic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandar Mitrovic.21:27

  96. 36'

    Tiro respinto. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.21:25

  97. 34'

    Fallo di Aleksandar Stankovic (Serbia).21:23

  99. 34'

    Qazim Laçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  100. 30'

    Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Filip Kostic con cross.21:19

  101. 28'

    Aleksandar Mitrovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  102. 28'

    Fallo di Berat Djimsiti (Albania).21:17

  103. 28'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Strahinja Pavlovic (Serbia).21:16

  105. 26'

    Fallo di Lazar Samardzic (Serbia).21:15

  106. 26'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  107. 26'

    Tiro parato. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Milos Veljkovic.21:15

  108. 25'

    Gara riprende.21:14

  109. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, (Serbia).21:14

  111. 23'

    Aleksandar Stankovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12

  112. 23'

    Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:12

  113. 22'

    Fallo di Lazar Samardzic (Serbia).21:10

  114. 22'

    Myrto Uzuni (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10

  115. 21'

    Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  117. 21'

    Fallo di Elseid Hysaj (Albania).21:09

  118. 19'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Qazim Laçi (Albania).21:08

  119. 18'

    Gara riprende.21:07

  120. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Juljan Shehu (Albania) per infortunio.21:07

  121. 17'

    Fallo di Veljko Milosavljevic (Serbia).21:06

  123. 17'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06

  124. 15'

    Aleksandar Mitrovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  125. 15'

    Fallo di Arlind Ajeti (Albania).21:03

  126. 12'

    Tentativo fallito. Rey Manaj (Albania) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Elseid Hysaj con cross.21:01

  127. 10'

    Lazar Samardzic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:59

  129. 10'

    Fallo di Juljan Shehu (Albania).20:59

  130. 8'

    Gara riprende.20:57

  131. 8'

    Gara momentaneamente sospesa, (Serbia).20:57

  132. 7'

    Tiro respinto. Aleksandar Stankovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area.20:55

  133. 6'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Elseid Hysaj (Albania).20:55

  135. 5'

    Fallo di Aleksandar Mitrovic (Serbia).20:54

  136. 5'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  137. Inizia il Primo tempo.20:49

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

Formazioni Serbia - Albania

Serbia
Albania
TITOLARI SERBIA
  • (12) DJORDJE PETROVIC (P)
  • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
  • (4) VELJKO MILOSAVLJEVIC (D)
  • (3) STRAHINJA PAVLOVIC (D)
  • (11) FILIP KOSTIC (C)
  • (5) NEMANJA MAKSIMOVIC (C)
  • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)
  • (7) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
  • (10) LAZAR SAMARDZIC (A)
  • (23) DUSAN VLAHOVIC (A)
  • (9) ALEKSANDAR MITROVIC (A)
PANCHINA SERBIA
  • (1) PREDRAG RAJKOVIC (P)
  • (6) OGNJEN UGRESIC (C)
  • (21) DRAGAN ROSIC (P)
  • (8) LUKA JOVIC (A)
  • (17) DEJAN ZUKIC (C)
  • (16) STRAHINJA ERAKOVIC (D)
  • (2) VANJA DRAGOJEVIC (C)
  • (15) JAN-CARLO SIMIC (D)
  • (19) LAZAR RANDJELOVIC (C)
  • (20) VASILIJE KOSTOV (C)
  • (22) STEFAN MITROVIC (A)
  • (18) ANDREJ ILIC (A)
ALLENATORE SERBIA
  • Dragan Stojkovic
TITOLARI ALBANIA
  • (1) THOMAS STRAKOSHA (P)
  • (4) ELSEID HYSAJ (D)
  • (5) ARLIND AJETI (D)
  • (6) BERAT DJIMSITI (D)
  • (3) MARIO MITAJ (D)
  • (8) KRISTJAN ASLLANI (C)
  • (18) JULJAN SHEHU (C)
  • (14) QAZIM LAÇI (C)
  • (11) MYRTO UZUNI (A)
  • (7) REY MANAJ (A)
  • (22) ARMANDO BROJA (A)
PANCHINA ALBANIA
  • (23) SIMON SIMONI (P)
  • (20) YLBER RAMADANI (C)
  • (12) MARIO DAJSINANI (P)
  • (21) ARBËR HOXHA (A)
  • (16) MEDON BERISHA (C)
  • (15) KLISMAN CAKE (D)
  • (17) NASER ALIJI (D)
  • (19) MIRLIND DAKU (A)
  • (2) IVÁN BALLIU (D)
  • (10) NEDIM BAJRAMI (C)
  • (13) ENEA MIHAJ (D)
  • (9) JASIR ASANI (A)
ALLENATORE ALBANIA
  • Sylvio Mendes Campos Júnior
PREPARTITA

Serbia - Albania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Gradski stadion Dubocica di Leskovac.
Arbitro di Serbia - Albania sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Dove vedere Serbia-Albania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Serbia-Albania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Serbia - Albania Live

Virgilio Sport
