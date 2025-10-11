Incontro terminato, Serbia 0, Albania 1.
Incontro terminato, Serbia 0, Albania 1.
Secondo tempo terminato, Serbia 0, Albania 1.22:41
Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Nedim Bajrami (Albania).22:41
Tiro parato. Nedim Bajrami (Albania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mirlind Daku.22:40
Sostituzione, Albania. Enea Mihaj sostituisce Myrto Uzuni.22:40
Tiro parato. Luka Jovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dusan Vlahovic con suggerimento di testa.22:39
Tiro parato. Strahinja Pavlovic (Serbia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Filip Kostic.22:38
Dejan Zukic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Mirlind Daku (Albania).22:38
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:38
Mario Mitaj (Albania) e' ammonito.22:37
Luka Jovic (Serbia) e' ammonito.22:37
Tiro parato. Luka Jovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milos Veljkovic.22:35
Fallo di mano di Veljko Milosavljevic (Serbia).22:33
Milos Veljkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Mirlind Daku (Albania).22:33
Milos Veljkovic (Serbia) e' ammonito per fallo.22:32
Fallo di Milos Veljkovic (Serbia).22:32
Mirlind Daku (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Sostituzione, Serbia. Andrej Ilic sostituisce Aleksandar Stankovic.22:31
Fallo di mano di Filip Kostic (Serbia).22:30
Fallo di Dejan Zukic (Serbia).22:29
Mario Mitaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di mano di Strahinja Pavlovic (Serbia).22:28
Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28
Fallo di Myrto Uzuni (Albania).22:28
Sostituzione, Albania. Nedim Bajrami sostituisce Qazim Laçi.22:25
Sostituzione, Albania. Mirlind Daku sostituisce Rey Manaj per infortunio.22:25
Tentativo fallito. Vasilije Kostov (Serbia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dusan Vlahovic.22:24
Sostituzione, Serbia. Dejan Zukic sostituisce Nemanja Maksimovic.22:22
Sostituzione, Serbia. Vasilije Kostov sostituisce Lazar Samardzic.22:22
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21
Fallo di Lazar Samardzic (Serbia).22:21
Tiro parato. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rey Manaj.22:21
Fallo di Nemanja Maksimovic (Serbia).22:18
Qazim Laçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Veljko Milosavljevic (Serbia).22:16
Nemanja Maksimovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Rey Manaj (Albania).22:15
Tentativo fallito. Strahinja Pavlovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Lazar Samardzic.22:14
Fallo di Nemanja Maksimovic (Serbia).22:13
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13
Tentativo fallito. Luka Jovic (Serbia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Lazar Samardzic con cross da calcio d'angolo.22:12
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Myrto Uzuni (Albania).22:12
Sostituzione, Serbia. Stefan Mitrovic sostituisce Andrija Zivkovic.22:11
Sostituzione, Albania. Arbër Hoxha sostituisce Armando Broja.22:10
Sostituzione, Serbia. Luka Jovic sostituisce Aleksandar Mitrovic.22:10
Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Andrija Zivkovic in seguito a un calcio da fermo.22:09
Fallo di mano di Qazim Laçi (Albania).22:09
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Nemanja Maksimovic (Serbia).22:08
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Dusan Vlahovic (Serbia).22:06
Andrija Zivkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:04
Fallo di Mario Mitaj (Albania).22:04
Tiro respinto. Aleksandar Mitrovic (Serbia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Andrija Zivkovic con cross.22:03
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Myrto Uzuni (Albania).22:03
Fallo di Arlind Ajeti (Albania).22:01
Dusan Vlahovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:01
Tentativo fallito. Aleksandar Mitrovic (Serbia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Filip Kostic con cross.22:00
Tiro parato. Lazar Samardzic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Milos Veljkovic.21:57
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:56
Fallo di Nemanja Maksimovic (Serbia).21:56
Fallo di Veljko Milosavljevic (Serbia).21:53
Myrto Uzuni (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Inizia il Secondo tempo Serbia 0, Albania 1.21:53
Primo tempo terminato, Serbia 0, Albania 1.21:37
Rey Manaj (Albania) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.21:36
Gol! Serbia 0, Albania 1. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Arlind Ajeti in seguito a un calcio da fermo.
Fallo di Veljko Milosavljevic (Serbia).21:34
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:34
Juljan Shehu (Albania) e' ammonito per fallo.21:31
Aleksandar Stankovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:31
Tentativo fallito. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:29
Fallo di Lazar Samardzic (Serbia).21:29
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Tiro parato. Lazar Samardzic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandar Mitrovic.21:27
Tiro respinto. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.21:25
Fallo di Aleksandar Stankovic (Serbia).21:23
Qazim Laçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Filip Kostic con cross.21:19
Aleksandar Mitrovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Berat Djimsiti (Albania).21:17
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Strahinja Pavlovic (Serbia).21:16
Fallo di Lazar Samardzic (Serbia).21:15
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Tiro parato. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Milos Veljkovic.21:15
Gara riprende.21:14
Gara momentaneamente sospesa, (Serbia).21:14
Aleksandar Stankovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12
Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:12
Fallo di Lazar Samardzic (Serbia).21:10
Myrto Uzuni (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10
Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Elseid Hysaj (Albania).21:09
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Qazim Laçi (Albania).21:08
Gara riprende.21:07
Gara momentaneamente sospesa, Juljan Shehu (Albania) per infortunio.21:07
Fallo di Veljko Milosavljevic (Serbia).21:06
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06
Aleksandar Mitrovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Arlind Ajeti (Albania).21:03
Tentativo fallito. Rey Manaj (Albania) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Elseid Hysaj con cross.21:01
Lazar Samardzic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:59
Fallo di Juljan Shehu (Albania).20:59
Gara riprende.20:57
Gara momentaneamente sospesa, (Serbia).20:57
Tiro respinto. Aleksandar Stankovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area.20:55
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Elseid Hysaj (Albania).20:55
Fallo di Aleksandar Mitrovic (Serbia).20:54
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Inizia il Primo tempo.20:49
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Serbia - Albania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Gradski stadion Dubocica di Leskovac.
Arbitro di Serbia - Albania sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Dove vedere Serbia-Albania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Serbia-Albania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
