Incontro terminato, Spagna 2, Georgia 0.
Secondo tempo terminato, Spagna 2, Georgia 0.22:38
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:36
Fuorigioco. Pablo Barrios(Spagna) prova il lancio lungo, ma Álex Baena e' colto in fuorigioco.22:35
Gara riprende.22:35
Gara momentaneamente sospesa, Lasha Dvali (Georgia) per infortunio.22:34
Tiro parato. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikel Merino.22:33
Sostituzione, Georgia. Vladimer Mamuchashvili sostituisce Anzor Mekvabishvili.22:31
Fallo di Pablo Barrios (Spagna).22:30
Giorgi Kvernadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Mikel Merino (Spagna).22:29
Zuriko Davitashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Robin Le Normand (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Fallo di Zuriko Davitashvili (Georgia).22:28
Sostituzione, Spagna. Aleix García sostituisce Martín Zubimendi.22:25
Sostituzione, Georgia. Irakli Azarovi sostituisce Otar Kakabadze.22:25
Fallo di Ferran Torres (Spagna).22:25
Lasha Dvali (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Tiro respinto. Pablo Barrios (Spagna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Marc Cucurella.22:23
Tiro parato. Giorgi Gocholeishvili (Georgia) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra parato sotto la traversa.22:23
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Nika Gagnidze (Georgia).22:22
Fallo di Mikel Merino (Spagna).22:20
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Sostituzione, Spagna. Marcos Llorente sostituisce Pedro Porro.22:19
Sostituzione, Spagna. Pablo Barrios sostituisce Pedri.22:19
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Otar Kakabadze (Georgia).22:19
Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17
Fallo di Otar Kakabadze (Georgia).22:17
Fuorigioco. Martín Zubimendi(Spagna) prova il lancio lungo, ma Marc Cucurella e' colto in fuorigioco.22:17
Tentativo fallito. Pedro Porro (Spagna) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Pedri.22:15
Sostituzione, Georgia. Giorgi Kvernadze sostituisce Georges Mikautadze.22:14
Sostituzione, Georgia. Nika Gagnidze sostituisce Otar Kiteishvili.22:14
Sostituzione, Georgia. Zuriko Davitashvili sostituisce Khvicha Kvaratskhelia.22:13
Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13
Fallo di Otar Kiteishvili (Georgia).22:13
Tentativo fallito. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Marc Cucurella.22:12
Sostituzione, Spagna. Borja Iglesias sostituisce Mikel Oyarzabal.22:09
Sostituzione, Spagna. Álex Baena sostituisce Yéremy Pino.22:08
Gol! Spagna 2, Georgia 0. Mikel Oyarzabal (Spagna) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a sinistra.22:08
Fallo di mano di Saba Goglichidze (Georgia).22:07
Tiro respinto. Pedro Porro (Spagna) un tiro di destro da fuori area.22:07
Pedri (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Fallo di Otar Kiteishvili (Georgia).22:05
Fallo di Mikel Merino (Spagna).22:04
Georges Mikautadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Pau Cubarsí (Spagna).22:02
Georges Mikautadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:02
Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Pedri.22:01
Gara riprende.22:00
Gara momentaneamente sospesa, Martín Zubimendi (Spagna) per infortunio.21:59
Tentativo fallito. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Pedro Porro con cross da calcio d'angolo.21:59
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Kochorashvili (Georgia).21:58
Tiro respinto. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.21:58
Pedro Porro (Spagna) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:58
Tentativo fallito. Ferran Torres (Spagna) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Pedro Porro con cross da calcio d'angolo.21:56
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (Georgia).21:55
Fallo di mano di Giorgi Kochorashvili (Georgia).21:55
Fallo di Mikel Oyarzabal (Spagna).21:54
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Tentativo fallito. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Pedro Porro.21:53
Fallo di Pedro Porro (Spagna).21:52
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Tiro parato. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Porro.21:52
Inizia il Secondo tempo Spagna 1, Georgia 0.21:50
Primo tempo terminato, Spagna 1, Georgia 0.21:34
Tentativo fallito. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Marc Cucurella.21:34
Tiro parato. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robin Le Normand con suggerimento di testa.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Gocholeishvili (Georgia).21:31
Tentativo fallito. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Mikel Oyarzabal.21:29
Fuorigioco. Giorgi Gocholeishvili(Georgia) prova il lancio lungo, ma Khvicha Kvaratskhelia e' colto in fuorigioco.21:28
Fallo di Mikel Merino (Spagna).21:26
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Fallo di Pedri (Spagna).21:24
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Tentativo fallito. Mikel Merino (Spagna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedro Porro con cross.21:21
Tentativo fallito. Robin Le Normand (Spagna) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Pedro Porro con cross da calcio d'angolo.21:19
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Georgia).21:18
Gara riprende.21:15
Gara momentaneamente sospesa, (Spagna).21:15
Rigore parato! Ferran Torres (Spagna) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:15
Rigore per Spagna. Ferran Torres e'stato atterrato in area di rigore.21:13
Rigore concesso da Giorgi Mamardashvili (Georgia) per un fallo in area.21:13
Gol! Spagna 1, Georgia 0. Yéremy Pino (Spagna) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robin Le Normand da calcio d'angolo.21:10
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Gocholeishvili (Georgia).21:09
Pedro Porro (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Giorgi Gocholeishvili (Georgia).21:08
Fallo di Mikel Merino (Spagna).21:07
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Gara riprende.21:06
Gara momentaneamente sospesa, Yéremy Pino (Spagna) per infortunio.21:05
Gara momentaneamente sospesa, Otar Kiteishvili (Georgia) per infortunio.21:05
Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Spagna) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Yéremy Pino da calcio d'angolo.21:04
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Lasha Dvali (Georgia).21:03
Tiro respinto. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pedri.21:03
Tiro respinto. Pedro Porro (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pedri.21:02
Tentativo fallito. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:00
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Saba Goglichidze (Georgia).20:59
Pedro Porro (Spagna) e' ammonito per fallo.20:56
Fallo di Pedro Porro (Spagna).20:56
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56
Decisione VAR: nessun rigore Spagna.20:52
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Georgia).20:49
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:23
Spagna - Georgia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Martínez Valero di Elche.
Arbitro di Spagna - Georgia sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.
Dove vedere Spagna-Georgia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Spagna-Georgia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
