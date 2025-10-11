Virgilio Sport
Spagna-Georgia: 2-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

11 Ottobre 2025 ore 20:45
Spagna
2
Georgia
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 24' 1-0 Yéremy Pino
  2. 64' 2-0 Mikel Oyarzabal
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Spagna 2, Georgia 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Spagna 2, Georgia 0.22:38

  3. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:36

  4. 90'+1'

    Fuorigioco. Pablo Barrios(Spagna) prova il lancio lungo, ma Álex Baena e' colto in fuorigioco.22:35

  5. 90'

    Gara riprende.22:35

  6. 89'

    Gara momentaneamente sospesa, Lasha Dvali (Georgia) per infortunio.22:34

  7. 89'

    Tiro parato. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikel Merino.22:33

  9. 86'

    Sostituzione, Georgia. Vladimer Mamuchashvili sostituisce Anzor Mekvabishvili.22:31

  10. 85'

    Fallo di Pablo Barrios (Spagna).22:30

  11. 85'

    Giorgi Kvernadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  12. 85'

    Fallo di Mikel Merino (Spagna).22:29

  13. 85'

    Zuriko Davitashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  15. 83'

    Robin Le Normand (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  16. 83'

    Fallo di Zuriko Davitashvili (Georgia).22:28

  17. 81'

    Sostituzione, Spagna. Aleix García sostituisce Martín Zubimendi.22:25

  18. 80'

    Sostituzione, Georgia. Irakli Azarovi sostituisce Otar Kakabadze.22:25

  19. 80'

    Fallo di Ferran Torres (Spagna).22:25

  21. 80'

    Lasha Dvali (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  22. 79'

    Tiro respinto. Pablo Barrios (Spagna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Marc Cucurella.22:23

  23. 78'

    Tiro parato. Giorgi Gocholeishvili (Georgia) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra parato sotto la traversa.22:23

  24. 77'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Nika Gagnidze (Georgia).22:22

  25. 75'

    Fallo di Mikel Merino (Spagna).22:20

  27. 75'

    Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  28. 75'

    Sostituzione, Spagna. Marcos Llorente sostituisce Pedro Porro.22:19

  29. 74'

    Sostituzione, Spagna. Pablo Barrios sostituisce Pedri.22:19

  30. 74'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Otar Kakabadze (Georgia).22:19

  31. 72'

    Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17

  33. 72'

    Fallo di Otar Kakabadze (Georgia).22:17

  34. 72'

    Fuorigioco. Martín Zubimendi(Spagna) prova il lancio lungo, ma Marc Cucurella e' colto in fuorigioco.22:17

  35. 70'

    Tentativo fallito. Pedro Porro (Spagna) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Pedri.22:15

  36. 69'

    Sostituzione, Georgia. Giorgi Kvernadze sostituisce Georges Mikautadze.22:14

  37. 69'

    Sostituzione, Georgia. Nika Gagnidze sostituisce Otar Kiteishvili.22:14

  39. 69'

    Sostituzione, Georgia. Zuriko Davitashvili sostituisce Khvicha Kvaratskhelia.22:13

  40. 68'

    Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13

  41. 68'

    Fallo di Otar Kiteishvili (Georgia).22:13

  42. 67'

    Tentativo fallito. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Marc Cucurella.22:12

  43. 65'

    Sostituzione, Spagna. Borja Iglesias sostituisce Mikel Oyarzabal.22:09

  45. 64'

    Sostituzione, Spagna. Álex Baena sostituisce Yéremy Pino.22:08

  46. 64'

    Gol! Spagna 2, Georgia 0. Mikel Oyarzabal (Spagna) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a sinistra.22:08

  47. 62'

    Fallo di mano di Saba Goglichidze (Georgia).22:07

  48. 62'

    Tiro respinto. Pedro Porro (Spagna) un tiro di destro da fuori area.22:07

  49. 61'

    Pedri (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05

  51. 61'

    Fallo di Otar Kiteishvili (Georgia).22:05

  52. 59'

    Fallo di Mikel Merino (Spagna).22:04

  53. 59'

    Georges Mikautadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  54. 57'

    Fallo di Pau Cubarsí (Spagna).22:02

  55. 57'

    Georges Mikautadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:02

  57. 57'

    Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Pedri.22:01

  58. 55'

    Gara riprende.22:00

  59. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Martín Zubimendi (Spagna) per infortunio.21:59

  60. 54'

    Tentativo fallito. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Pedro Porro con cross da calcio d'angolo.21:59

  61. 53'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Kochorashvili (Georgia).21:58

  63. 53'

    Tiro respinto. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.21:58

  64. 53'

    Pedro Porro (Spagna) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:58

  65. 51'

    Tentativo fallito. Ferran Torres (Spagna) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Pedro Porro con cross da calcio d'angolo.21:56

  66. 51'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (Georgia).21:55

  67. 50'

    Fallo di mano di Giorgi Kochorashvili (Georgia).21:55

  69. 49'

    Fallo di Mikel Oyarzabal (Spagna).21:54

  70. 49'

    Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  71. 49'

    Tentativo fallito. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Pedro Porro.21:53

  72. 48'

    Fallo di Pedro Porro (Spagna).21:52

  73. 48'

    Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  75. 48'

    Tiro parato. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Porro.21:52

  76. Inizia il Secondo tempo Spagna 1, Georgia 0.21:50

  77. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Spagna 1, Georgia 0.21:34

  78. 45'+3'

    Tentativo fallito. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Marc Cucurella.21:34

  79. 45'+1'

    Tiro parato. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robin Le Normand con suggerimento di testa.21:31

  81. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31

  82. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Gocholeishvili (Georgia).21:31

  83. 44'

    Tentativo fallito. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Mikel Oyarzabal.21:29

  84. 42'

    Fuorigioco. Giorgi Gocholeishvili(Georgia) prova il lancio lungo, ma Khvicha Kvaratskhelia e' colto in fuorigioco.21:28

  85. 41'

    Fallo di Mikel Merino (Spagna).21:26

  87. 41'

    Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26

  88. 38'

    Fallo di Pedri (Spagna).21:24

  89. 38'

    Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  90. 36'

    Tentativo fallito. Mikel Merino (Spagna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedro Porro con cross.21:21

  91. 33'

    Tentativo fallito. Robin Le Normand (Spagna) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Pedro Porro con cross da calcio d'angolo.21:19

  93. 33'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Georgia).21:18

  94. 30'

    Gara riprende.21:15

  95. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, (Spagna).21:15

  96. 29'

    Rigore parato! Ferran Torres (Spagna) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:15

  97. 28'

    Rigore per Spagna. Ferran Torres e'stato atterrato in area di rigore.21:13

  99. 28'

    Rigore concesso da Giorgi Mamardashvili (Georgia) per un fallo in area.21:13

  100. 24'

    Gol! Spagna 1, Georgia 0. Yéremy Pino (Spagna) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robin Le Normand da calcio d'angolo.21:10

  101. 24'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Gocholeishvili (Georgia).21:09

  102. 23'

    Pedro Porro (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  103. 23'

    Fallo di Giorgi Gocholeishvili (Georgia).21:08

  105. 22'

    Fallo di Mikel Merino (Spagna).21:07

  106. 22'

    Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  107. 21'

    Gara riprende.21:06

  108. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, Yéremy Pino (Spagna) per infortunio.21:05

  109. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, Otar Kiteishvili (Georgia) per infortunio.21:05

  111. 18'

    Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Spagna) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Yéremy Pino da calcio d'angolo.21:04

  112. 18'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Lasha Dvali (Georgia).21:03

  113. 18'

    Tiro respinto. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pedri.21:03

  114. 17'

    Tiro respinto. Pedro Porro (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pedri.21:02

  115. 14'

    Tentativo fallito. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:00

  117. 14'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Saba Goglichidze (Georgia).20:59

  118. 11'

    Pedro Porro (Spagna) e' ammonito per fallo.20:56

  119. 11'

    Fallo di Pedro Porro (Spagna).20:56

  120. 11'

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56

  121. 7'

    Decisione VAR: nessun rigore Spagna.20:52

  123. 3'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Georgia).20:49

  124. Inizia il Primo tempo.20:46

  125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:23

Formazioni Spagna - Georgia

Spagna
Georgia
TITOLARI SPAGNA
  • (23) UNAI SIMÓN (P)
  • (22) MARC CUCURELLA (D)
  • (4) PAU CUBARSÍ (D)
  • (3) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (12) PEDRO PORRO (D)
  • (18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (20) PEDRI (C)
  • (6) MIKEL MERINO (C)
  • (7) YÉREMY PINO (A)
  • (11) FERRAN TORRES (A)
  • (21) MIKEL OYARZABAL (A)
PANCHINA SPAGNA
  • (8) ALEIX GARCÍA (C)
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (10) JESÚS RODRÍGUEZ (A)
  • (9) BORJA IGLESIAS (A)
  • (19) SAMU AGHEHOWA (A)
  • (14) MARCOS LLORENTE (C)
  • (2) JORGE DE FRUTOS (A)
  • (15) PABLO BARRIOS (C)
  • (13) ÁLEX REMIRO (P)
  • (5) DANI VIVIAN (D)
  • (16) ÁLEX BAENA (C)
  • (17) ALEJANDRO GRIMALDO (D)
ALLENATORE SPAGNA
  • Luis de la Fuente
TITOLARI GEORGIA
  • (1) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
  • (2) OTAR KAKABADZE (D)
  • (4) GURAM KASHIA (D)
  • (3) LASHA DVALI (D)
  • (13) GIORGI GOCHOLEISHVILI (D)
  • (5) SABA GOGLICHIDZE (D)
  • (15) ANZOR MEKVABISHVILI (C)
  • (17) OTAR KITEISHVILI (C)
  • (6) GIORGI KOCHORASHVILI (C)
  • (22) GEORGES MIKAUTADZE (A)
  • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
PANCHINA GEORGIA
  • (20) NIKA GAGNIDZE (C)
  • (16) IRAKLI AZAROVI (D)
  • (18) VLADIMER MAMUCHASHVILI (C)
  • (12) DAVIT KERESELIDZE (P)
  • (11) SABA LOBJANIDZE (C)
  • (10) ZURIKO DAVITASHVILI (A)
  • (14) GIORGI KVERNADZE (A)
  • (8) BUDU ZIVZIVADZE (A)
  • (23) LUKA GUGESHASHVILI (P)
  • (9) GIORGI GULIASHVILI (A)
  • (21) IVA GELASHVILI (D)
  • (19) GIORGI TSITAISHVILI (A)
ALLENATORE GEORGIA
  • Willy Sagnol
PREPARTITA

Spagna - Georgia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Martínez Valero di Elche.
Arbitro di Spagna - Georgia sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Dove vedere Spagna-Georgia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Spagna-Georgia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.

