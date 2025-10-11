Incontro terminato, Ungheria 2, Armenia 0.
Carrozzeria e noleggio a lungo termine
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
Incontro terminato, Ungheria 2, Armenia 0.
Secondo tempo terminato, Ungheria 2, Armenia 0.19:58
Gol! Ungheria 2, Armenia 0. Zsombor Gruber (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:57
Attila Osváth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Zhirayr Shaghoyan (Armenia).19:56
Fuorigioco. Dominik Szoboszlai(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Zsombor Gruber e' colto in fuorigioco.19:55
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:53
Sostituzione, Ungheria. Márton Dárdai sostituisce Milos Kerkez.19:53
Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:52
Fallo di Karen Muradyan (Armenia).19:52
Fallo di Milán Vitális (Ungheria).19:50
Karen Muradyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Sostituzione, Armenia. Artur Miranyan sostituisce Georgi Harutyunyan.19:49
Tentativo fallito. Zsolt Nagy (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.19:47
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).19:46
Fallo di Attila Osváth (Ungheria).19:45
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45
Sostituzione, Armenia. Karen Muradyan sostituisce Ugochukwu Iwu.19:42
Sostituzione, Armenia. Grant-Leon Ranos sostituisce Tigran Barseghyan.19:42
Tiro respinto. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile!.19:41
Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).19:40
Artur Serobyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:40
Sostituzione, Ungheria. Attila Osváth sostituisce Bendegúz Bolla.19:38
Sostituzione, Ungheria. Milán Vitális sostituisce Callum Styles.19:37
Zsombor Gruber (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37
Fallo di Nair Tiknizyan (Armenia).19:37
Tiro parato. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zhirayr Shaghoyan.19:37
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Eduard Spertsyan (Armenia).19:36
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Ugochukwu Iwu (Armenia).19:35
Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Eduard Spertsyan con passaggio filtrante.19:34
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Bendegúz Bolla (Ungheria).19:33
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Artur Serobyan (Armenia).19:32
Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Eduard Spertsyan in seguito a un calcio da fermo.19:31
Fallo di Dominik Szoboszlai (Ungheria).19:30
Artur Serobyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:30
Tentativo fallito. Willi Orbán (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross in seguito a un calcio da fermo.19:29
András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:28
Fallo di Ugochukwu Iwu (Armenia).19:28
Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un colpo di testa da centro area. Assist di András Schäfer con cross.19:27
Sostituzione, Ungheria. Zsolt Nagy sostituisce Alex Tóth.19:26
Sostituzione, Ungheria. Zsombor Gruber sostituisce Dániel Lukács.19:25
Tentativo fallito. Callum Styles (Ungheria) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:24
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Erik Piloyan (Armenia).19:24
Attila Szalai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Artur Serobyan (Armenia).19:23
Fallo di Dániel Lukács (Ungheria).19:23
Sergey Muradyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Attila Szalai (Ungheria).19:22
Artur Serobyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Sostituzione, Armenia. Zhirayr Shaghoyan sostituisce Lucas Zelarayán.19:22
Sostituzione, Armenia. Artur Serobyan sostituisce Vahan Bichakhchyan.19:22
Fuorigioco. Attila Szalai(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Milos Kerkez e' colto in fuorigioco.19:21
Gol! Ungheria 1, Armenia 0. Dániel Lukács (Ungheria) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bendegúz Bolla con passaggio filtrante.19:19
Tentativo fallito. Willi Orbán (Ungheria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.19:18
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).19:17
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Kamo Hovhannisyan (Armenia).19:16
Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:15
Fallo di Vahan Bichakhchyan (Armenia).19:15
Bendegúz Bolla (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:13
Fallo di Erik Piloyan (Armenia).19:13
Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:11
Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dániel Lukács.19:11
Fuorigioco. Alex Tóth(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Bendegúz Bolla e' colto in fuorigioco.19:10
Inizia il Secondo tempo Ungheria 0, Armenia 0.19:08
Primo tempo terminato, Ungheria 0, Armenia 0.18:51
András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Tigran Barseghyan (Armenia).18:51
Tiro respinto. Alex Tóth (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Attila Szalai.18:50
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:49
Fuorigioco. Georgi Harutyunyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Tigran Barseghyan e' colto in fuorigioco.18:49
Tentativo fallito. Lucas Zelarayán (Armenia) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Georgi Harutyunyan in seguito a un contropiede.18:48
Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Bendegúz Bolla con cross.18:41
Gara riprende.18:40
Gara momentaneamente sospesa, Henri Avagyan (Armenia) per infortunio.18:39
Tiro parato. Dániel Lukács (Ungheria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Callum Styles.18:38
Fuorigioco. Eduard Spertsyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Tigran Barseghyan e' colto in fuorigioco.18:38
Bendegúz Bolla (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:32
Fallo di Erik Piloyan (Armenia).18:32
Gara riprende.18:31
Gara momentaneamente sospesa, Callum Styles (Ungheria) per infortunio.18:30
Tentativo fallito. Vahan Bichakhchyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Kamo Hovhannisyan in seguito a un contropiede.18:29
Fuorigioco. Loïc Négo(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Bendegúz Bolla e' colto in fuorigioco.18:27
Tentativo fallito. Callum Styles (Ungheria) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Milos Kerkez.18:25
Fallo di Bendegúz Bolla (Ungheria).18:23
Erik Piloyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:23
Tiro parato. Lucas Zelarayán (Armenia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vahan Bichakhchyan.18:21
Tiro respinto. Vahan Bichakhchyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Lucas Zelarayán.18:21
Fallo di Bendegúz Bolla (Ungheria).18:19
Nair Tiknizyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19
Georgi Harutyunyan (Armenia) e' ammonito per fallo.18:17
Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:17
Fallo di Georgi Harutyunyan (Armenia).18:17
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Henri Avagyan (Armenia).18:15
Tiro parato. Dániel Lukács (Ungheria) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai.18:15
Fallo di András Schäfer (Ungheria).18:15
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:15
Fuorigioco. Attila Szalai(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Bendegúz Bolla e' colto in fuorigioco.18:13
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Ugochukwu Iwu (Armenia).18:08
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).18:06
Inizia il Primo tempo.18:04
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:57
Ungheria - Armenia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.
Arbitro di Ungheria - Armenia sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Darren England.
Dove vedere Ungheria-Armenia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Ungheria-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND