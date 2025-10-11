Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:57

PREPARTITA

Ungheria - Armenia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.

Arbitro di Ungheria - Armenia sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Dove vedere Ungheria-Armenia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Ungheria-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026