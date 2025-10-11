Virgilio Sport
Ungheria-Armenia: 2-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

11 Ottobre 2025 ore 18:00
Ungheria
2
Armenia
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 56' 1-0 Dániel Lukács
  2. 90+4' 2-0 Zsombor Gruber
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Ungheria 2, Armenia 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Ungheria 2, Armenia 0.19:58

  3. 90'+4'

    Gol! Ungheria 2, Armenia 0. Zsombor Gruber (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:57

  4. 90'+3'

    Attila Osváth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  5. 90'+3'

    Fallo di Zhirayr Shaghoyan (Armenia).19:56

  6. 90'+2'

    Fuorigioco. Dominik Szoboszlai(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Zsombor Gruber e' colto in fuorigioco.19:55

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:53

  9. 90'

    Sostituzione, Ungheria. Márton Dárdai sostituisce Milos Kerkez.19:53

  10. 90'

    Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:52

  11. 90'

    Fallo di Karen Muradyan (Armenia).19:52

  12. 87'

    Fallo di Milán Vitális (Ungheria).19:50

  13. 87'

    Karen Muradyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  15. 86'

    Sostituzione, Armenia. Artur Miranyan sostituisce Georgi Harutyunyan.19:49

  16. 84'

    Tentativo fallito. Zsolt Nagy (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.19:47

  17. 83'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).19:46

  18. 82'

    Fallo di Attila Osváth (Ungheria).19:45

  19. 82'

    Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45

  21. 79'

    Sostituzione, Armenia. Karen Muradyan sostituisce Ugochukwu Iwu.19:42

  22. 79'

    Sostituzione, Armenia. Grant-Leon Ranos sostituisce Tigran Barseghyan.19:42

  23. 78'

    Tiro respinto. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile!.19:41

  24. 77'

    Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).19:40

  25. 77'

    Artur Serobyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:40

  27. 75'

    Sostituzione, Ungheria. Attila Osváth sostituisce Bendegúz Bolla.19:38

  28. 75'

    Sostituzione, Ungheria. Milán Vitális sostituisce Callum Styles.19:37

  29. 74'

    Zsombor Gruber (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37

  30. 74'

    Fallo di Nair Tiknizyan (Armenia).19:37

  31. 74'

    Tiro parato. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zhirayr Shaghoyan.19:37

  33. 73'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Eduard Spertsyan (Armenia).19:36

  34. 72'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Ugochukwu Iwu (Armenia).19:35

  35. 71'

    Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Eduard Spertsyan con passaggio filtrante.19:34

  36. 70'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Bendegúz Bolla (Ungheria).19:33

  37. 69'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Artur Serobyan (Armenia).19:32

  39. 68'

    Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Eduard Spertsyan in seguito a un calcio da fermo.19:31

  40. 67'

    Fallo di Dominik Szoboszlai (Ungheria).19:30

  41. 67'

    Artur Serobyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:30

  42. 66'

    Tentativo fallito. Willi Orbán (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross in seguito a un calcio da fermo.19:29

  43. 66'

    András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:28

  45. 66'

    Fallo di Ugochukwu Iwu (Armenia).19:28

  46. 65'

    Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un colpo di testa da centro area. Assist di András Schäfer con cross.19:27

  47. 63'

    Sostituzione, Ungheria. Zsolt Nagy sostituisce Alex Tóth.19:26

  48. 63'

    Sostituzione, Ungheria. Zsombor Gruber sostituisce Dániel Lukács.19:25

  49. 62'

    Tentativo fallito. Callum Styles (Ungheria) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:24

  51. 61'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Erik Piloyan (Armenia).19:24

  52. 60'

    Attila Szalai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  53. 60'

    Fallo di Artur Serobyan (Armenia).19:23

  54. 60'

    Fallo di Dániel Lukács (Ungheria).19:23

  55. 60'

    Sergey Muradyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  57. 60'

    Fallo di Attila Szalai (Ungheria).19:22

  58. 60'

    Artur Serobyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  59. 59'

    Sostituzione, Armenia. Zhirayr Shaghoyan sostituisce Lucas Zelarayán.19:22

  60. 59'

    Sostituzione, Armenia. Artur Serobyan sostituisce Vahan Bichakhchyan.19:22

  61. 58'

    Fuorigioco. Attila Szalai(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Milos Kerkez e' colto in fuorigioco.19:21

  63. 56'

    Gol! Ungheria 1, Armenia 0. Dániel Lukács (Ungheria) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bendegúz Bolla con passaggio filtrante.19:19

  64. 55'

    Tentativo fallito. Willi Orbán (Ungheria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.19:18

  65. 55'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).19:17

  66. 53'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Kamo Hovhannisyan (Armenia).19:16

  67. 52'

    Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:15

  69. 52'

    Fallo di Vahan Bichakhchyan (Armenia).19:15

  70. 50'

    Bendegúz Bolla (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:13

  71. 50'

    Fallo di Erik Piloyan (Armenia).19:13

  72. 49'

    Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:11

  73. 49'

    Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dániel Lukács.19:11

  75. 47'

    Fuorigioco. Alex Tóth(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Bendegúz Bolla e' colto in fuorigioco.19:10

  76. Inizia il Secondo tempo Ungheria 0, Armenia 0.19:08

  77. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Ungheria 0, Armenia 0.18:51

  78. 45'+2'

    András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  79. 45'+2'

    Fallo di Tigran Barseghyan (Armenia).18:51

  81. 45'+1'

    Tiro respinto. Alex Tóth (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Attila Szalai.18:50

  82. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:49

  83. 45'

    Fuorigioco. Georgi Harutyunyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Tigran Barseghyan e' colto in fuorigioco.18:49

  84. 44'

    Tentativo fallito. Lucas Zelarayán (Armenia) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Georgi Harutyunyan in seguito a un contropiede.18:48

  85. 38'

    Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Bendegúz Bolla con cross.18:41

  87. 36'

    Gara riprende.18:40

  88. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Henri Avagyan (Armenia) per infortunio.18:39

  89. 34'

    Tiro parato. Dániel Lukács (Ungheria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Callum Styles.18:38

  90. 34'

    Fuorigioco. Eduard Spertsyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Tigran Barseghyan e' colto in fuorigioco.18:38

  91. 29'

    Bendegúz Bolla (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:32

  93. 29'

    Fallo di Erik Piloyan (Armenia).18:32

  94. 27'

    Gara riprende.18:31

  95. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Callum Styles (Ungheria) per infortunio.18:30

  96. 25'

    Tentativo fallito. Vahan Bichakhchyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Kamo Hovhannisyan in seguito a un contropiede.18:29

  97. 23'

    Fuorigioco. Loïc Négo(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Bendegúz Bolla e' colto in fuorigioco.18:27

  99. 21'

    Tentativo fallito. Callum Styles (Ungheria) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Milos Kerkez.18:25

  100. 19'

    Fallo di Bendegúz Bolla (Ungheria).18:23

  101. 19'

    Erik Piloyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:23

  102. 18'

    Tiro parato. Lucas Zelarayán (Armenia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vahan Bichakhchyan.18:21

  103. 17'

    Tiro respinto. Vahan Bichakhchyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Lucas Zelarayán.18:21

  105. 16'

    Fallo di Bendegúz Bolla (Ungheria).18:19

  106. 16'

    Nair Tiknizyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19

  107. 13'

    Georgi Harutyunyan (Armenia) e' ammonito per fallo.18:17

  108. 13'

    Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:17

  109. 13'

    Fallo di Georgi Harutyunyan (Armenia).18:17

  111. 11'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Henri Avagyan (Armenia).18:15

  112. 11'

    Tiro parato. Dániel Lukács (Ungheria) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai.18:15

  113. 11'

    Fallo di András Schäfer (Ungheria).18:15

  114. 11'

    Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:15

  115. 9'

    Fuorigioco. Attila Szalai(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Bendegúz Bolla e' colto in fuorigioco.18:13

  117. 5'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Ugochukwu Iwu (Armenia).18:08

  118. 2'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).18:06

  119. Inizia il Primo tempo.18:04

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:57

Formazioni Ungheria - Armenia

Ungheria
Armenia
TITOLARI UNGHERIA
  • (12) BALÁZS TÓTH (P)
  • (6) WILLI ORBÁN (D)
  • (7) LOÏC NÉGO (D)
  • (4) ATTILA SZALAI (D)
  • (11) MILOS KERKEZ (D)
  • (10) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (17) CALLUM STYLES (C)
  • (14) BENDEGÚZ BOLLA (C)
  • (21) ALEX TÓTH (C)
  • (13) ANDRÁS SCHÄFER (C)
  • (16) DÁNIEL LUKÁCS (A)
PANCHINA UNGHERIA
  • (9) BARNA TÓTH (A)
  • (8) MILÁN VITÁLIS (C)
  • (23) BENCE ÖTVÖS (C)
  • (5) ATTILA MOCSI (D)
  • (15) MÁRTON DÁRDAI (D)
  • (20) ZSOMBOR GRUBER (A)
  • (3) BOTOND BALOGH (D)
  • (1) PATRIK DEMJÉN (P)
  • (2) ATTILA OSVÁTH (D)
  • (18) ZSOLT NAGY (D)
  • (22) PÉTER SZAPPANOS (P)
  • (19) RAJMUND MOLNÁR (A)
ALLENATORE UNGHERIA
  • Marco Rossi
TITOLARI ARMENIA
  • (16) HENRI AVAGYAN (P)
  • (3) ERIK PILOYAN (D)
  • (2) SERGEY MURADYAN (D)
  • (4) GEORGI HARUTYUNYAN (D)
  • (21) NAIR TIKNIZYAN (C)
  • (6) UGOCHUKWU IWU (C)
  • (8) EDUARD SPERTSYAN (C)
  • (13) KAMO HOVHANNISYAN (C)
  • (23) VAHAN BICHAKHCHYAN (A)
  • (10) LUCAS ZELARAYÁN (A)
  • (11) TIGRAN BARSEGHYAN (A)
PANCHINA ARMENIA
  • (5) STYOPA MKRTCHYAN (D)
  • (1) OGNJEN CANCAREVIC (P)
  • (12) ARSEN BEGLARYAN (P)
  • (15) KAREN NALBANDYAN (C)
  • (9) ARTUR SEROBYAN (A)
  • (14) KAREN MURADYAN (C)
  • (20) DAVID DAVIDYAN (C)
  • (19) EDGAR GRIGORYAN (D)
  • (22) ERIK SIMONYAN (D)
  • (7) ZHIRAYR SHAGHOYAN (A)
  • (18) ARTUR MIRANYAN (A)
  • (17) GRANT-LEON RANOS (A)
ALLENATORE ARMENIA
  • Eghishe Melikyan
PREPARTITA

Ungheria - Armenia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.
Arbitro di Ungheria - Armenia sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Dove vedere Ungheria-Armenia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Ungheria-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Ungheria - Armenia Live

Virgilio Sport
