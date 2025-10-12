Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Croazia-Gibilterra: 3-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

12 Ottobre 2025 ore 20:45
Croazia
3
Gibilterra
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 30' 1-0 Toni Fruk
  2. 78' 2-0 Luka Sucic
  3. 90+6' 3-0 Martin Erlic
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Croazia 3, Gibilterra 0.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Croazia 3, Gibilterra 0.22:41

  3. 90'+6'

    Gol! Croazia 3, Gibilterra 0. Martin Erlic (Croazia) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Lovro Majer con cross da calcio d'angolo.

    Guarda la scheda del giocatore Martin Erlic22:40

  4. 90'+5'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Kian Ronan (Gibilterra).22:39

  5. 90'+4'

    Tentativo fallito. Ivan Perisic (Croazia) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Luka Modric con cross da calcio d'angolo.22:38

  6. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Kian Ronan (Gibilterra).22:38

  7. 90'+3'

    Sostituzione, Gibilterra. Julian del Rio sostituisce Tjay De Barr.22:37

  9. 90'+3'

    Sostituzione, Gibilterra. Liam Jessop sostituisce James Scanlon.22:37

  10. 90'+2'

    Fuorigioco. Lovro Majer(Croazia) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.22:36

  11. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:35

  12. 89'

    Fallo di Luka Sucic (Croazia).22:34

  13. 89'

    Kyle Clinton (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  15. 88'

    Sostituzione, Gibilterra. Aymen Mouelhi sostituisce Louie Annesley.22:32

  16. 86'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Gibilterra).22:31

  17. 86'

    Tiro respinto. Luka Modric (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Domagoj Bradaric.22:31

  18. 85'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).22:29

  19. 81'

    Tentativo fallito. Marco Pasalic (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Luka Modric.22:25

  21. 78'

    Gol! Croazia 2, Gibilterra 0. Luka Sucic (Croazia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:22

  22. 78'

    Tiro respinto. Lovro Majer (Croazia) un colpo di testa da centro area. Assist di Domagoj Bradaric con cross.22:22

  23. 76'

    Fuorigioco. Luka Modric(Croazia) prova il lancio lungo, ma Domagoj Bradaric e' colto in fuorigioco.22:20

  24. 76'

    Tiro parato. Andrej Kramaric (Croazia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ivan Perisic.22:20

  25. 74'

    Fuorigioco. Marco Pasalic(Croazia) prova il lancio lungo, ma Lovro Majer e' colto in fuorigioco.22:18

  27. 74'

    Tiro parato. Marco Pasalic (Croazia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Toni Fruk.22:18

  28. 73'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).22:17

  29. 71'

    Fuorigioco. Toni Fruk(Croazia) prova il lancio lungo, ma Andrej Kramaric e' colto in fuorigioco.22:15

  30. 69'

    Sostituzione, Croazia. Luka Modric sostituisce Mateo Kovacic.22:13

  31. 69'

    Sostituzione, Croazia. Andrej Kramaric sostituisce Franjo Ivanovic.22:13

  33. 69'

    Sostituzione, Croazia. Ivan Perisic sostituisce Martin Baturina.22:13

  34. 68'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Kian Ronan (Gibilterra).22:12

  35. 67'

    Sostituzione, Gibilterra. Kyle Clinton sostituisce Jeremy Perera.22:11

  36. 66'

    Gara riprende.22:10

  37. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Jaylan Hankins (Gibilterra) per infortunio.22:09

  39. 65'

    Fallo di Mateo Kovacic (Croazia).22:09

  40. 65'

    Tjay De Barr (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  41. 65'

    Tiro respinto. Franjo Ivanovic (Croazia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di Martin Baturina con cross.22:09

  42. 64'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).22:08

  43. 63'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Julian Valarino (Gibilterra).22:07

  45. 62'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Tjay De Barr (Gibilterra).22:06

  46. 61'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Louie Annesley (Gibilterra).22:05

  47. 61'

    Tiro respinto. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di destro da centro area.22:05

  48. 60'

    Sostituzione, Croazia. Josko Gvardiol sostituisce Marin Pongracic per infortunio.22:04

  49. 60'

    Gara riprende.22:04

  51. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Marin Pongracic (Croazia) per infortunio.22:04

  52. 57'

    Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Croazia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:01

  53. 56'

    Rigore parato! Lovro Majer (Croazia) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:01

  54. 55'

    Rigore per Croazia. Toni Fruk e'stato atterrato in area di rigore.21:59

  55. 55'

    Rigore concesso da Kian Ronan (Gibilterra) per un fallo in area.21:59

  57. 54'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Kian Ronan (Gibilterra).21:58

  58. 53'

    Fallo di Toni Fruk (Croazia).21:57

  59. 53'

    Dan Bent (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

  60. 52'

    Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Toni Fruk.21:56

  61. 51'

    Fallo di Martin Baturina (Croazia).21:55

  63. 51'

    Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  64. 49'

    Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Croazia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Lovro Majer con cross.21:53

  65. 47'

    Fuorigioco. Martin Baturina(Croazia) prova il lancio lungo, ma Luka Sucic e' colto in fuorigioco.21:51

  66. 46'

    Tentativo fallito. Luka Sucic (Croazia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Marco Pasalic.21:50

  67. 45'

    Sostituzione, Croazia. Luka Sucic sostituisce Nikola Moro.21:48

  69. Inizia il Secondo tempo Croazia 1, Gibilterra 0.21:50

  70. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Croazia 1, Gibilterra 0.21:34

  71. 45'+3'

    Mateo Kovacic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  72. 45'+3'

    Fallo di Tjay De Barr (Gibilterra).21:34

  73. 45'+2'

    Gara riprende.21:32

  75. 45'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Tjay De Barr (Gibilterra) per infortunio.21:31

  76. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  77. 45'

    Mateo Kovacic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31

  78. 45'

    Fallo di Ethan Jolley (Gibilterra).21:31

  79. 43'

    Gara riprende.21:28

  81. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, Ethan Jolley (Gibilterra) per infortunio.21:28

  82. 42'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).21:27

  83. 38'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Dan Bent (Gibilterra).21:24

  84. 38'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Louie Annesley (Gibilterra).21:23

  85. 36'

    Tentativo fallito. Lovro Majer (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.21:22

  87. 35'

    Martin Baturina (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

  88. 35'

    Fallo di Bernardo Lopes (Gibilterra).21:21

  89. 35'

    Tentativo fallito. Marco Pasalic (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mateo Kovacic.21:20

  90. 32'

    Gara riprende.21:17

  91. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Jaylan Hankins (Gibilterra) per infortunio.21:17

  93. 30'

    Gol! Croazia 1, Gibilterra 0. Toni Fruk (Croazia) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Marco Pasalic con cross.21:16

  94. 28'

    Tentativo fallito. Louie Annesley (Gibilterra) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:14

  95. 28'

    Fallo di Domagoj Bradaric (Croazia).21:13

  96. 28'

    James Scanlon (Gibilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13

  97. 27'

    Tentativo fallito. Martin Baturina (Croazia) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Franjo Ivanovic.21:13

  99. 27'

    Tiro parato. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:12

  100. 25'

    Marin Pongracic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  101. 25'

    Fallo di Ethan Jolley (Gibilterra).21:11

  102. 24'

    Fallo di Marco Pasalic (Croazia).21:10

  103. 24'

    Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  105. 23'

    Marco Pasalic (Croazia) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Martin Erlic da calcio d'angolo.21:08

  106. 22'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Gibilterra).21:08

  107. 20'

    Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:06

  108. 20'

    Gara riprende.21:05

  109. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Jaylan Hankins (Gibilterra) per infortunio.21:05

  111. 19'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Gibilterra).21:04

  112. 19'

    Tiro parato. Lovro Majer (Croazia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:04

  113. 17'

    Fuorigioco. Toni Fruk(Croazia) prova il lancio lungo, ma Domagoj Bradaric e' colto in fuorigioco.21:03

  114. 17'

    Toni Fruk (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  115. 17'

    Fallo di Bernardo Lopes (Gibilterra).21:02

  117. 16'

    Tiro parato. Toni Fruk (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martin Baturina.21:02

  118. 14'

    Fuorigioco. Dan Bent(Gibilterra) prova il lancio lungo, ma Carlos Richards e' colto in fuorigioco.21:00

  119. 13'

    Tentativo fallito. Lovro Majer (Croazia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Domagoj Bradaric con cross.20:58

  120. 10'

    Tentativo fallito. Marco Pasalic (Croazia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Toni Fruk.20:56

  121. 8'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Kian Ronan (Gibilterra).20:54

  123. 7'

    Tentativo fallito. Toni Fruk (Croazia) un tiro di destro da centro area di poco alto da calcio d'angolo.20:52

  124. 6'

    Tiro respinto. Martin Baturina (Croazia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mateo Kovacic.20:51

  125. 6'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Tjay De Barr (Gibilterra).20:52

  126. 5'

    Mateo Kovacic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:50

  127. 5'

    Dan Bent (Gibilterra).20:50

  129. 3'

    Fallo di Marin Pongracic (Croazia).20:48

  130. 3'

    Tjay De Barr (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  131. Fuorigioco. Ethan Jolley(Gibilterra) prova il lancio lungo, ma Tjay De Barr e' colto in fuorigioco.20:46

  132. Inizia il Primo tempo.20:46

  133. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:35

Formazioni Croazia - Gibilterra

Croazia
Gibilterra
TITOLARI CROAZIA
  • (12) DOMINIK KOTARSKI (P)
  • (22) MARCO PASALIC (D)
  • (6) DOMAGOJ BRADARIC (D)
  • (3) MARIN PONGRACIC (D)
  • (5) MARTIN ERLIC (D)
  • (16) MARTIN BATURINA (C)
  • (7) LOVRO MAJER (C)
  • (8) MATEO KOVACIC (C)
  • (19) TONI FRUK (C)
  • (13) NIKOLA MORO (C)
  • (20) FRANJO IVANOVIC (A)
PANCHINA CROAZIA
  • (9) ANDREJ KRAMARIC (A)
  • (11) ANTE BUDIMIR (A)
  • (14) IVAN PERISIC (A)
  • (21) LUKA SUCIC (C)
  • (2) IVAN SMOLCIC (D)
  • (1) DOMINIK LIVAKOVIC (P)
  • (10) LUKA MODRIC (C)
  • (17) PETAR SUCIC (C)
  • (18) KRISTIJAN JAKIC (C)
  • (4) JOSKO GVARDIOL (D)
  • (15) MARIO PASALIC (C)
  • (23) IVICA IVUSIC (P)
ALLENATORE CROAZIA
  • Zlatko Dalic
TITOLARI GIBILTERRA
  • (23) JAYLAN HANKINS (P)
  • (2) JULIAN VALARINO (D)
  • (6) BERNARDO LOPES (D)
  • (14) KIAN RONAN (D)
  • (3) ETHAN JOLLEY (D)
  • (5) LOUIE ANNESLEY (D)
  • (11) CARLOS RICHARDS (C)
  • (16) JEREMY PERERA (C)
  • (8) JAMES SCANLON (C)
  • (4) DAN BENT (C)
  • (7) TJAY DE BARR (A)
PANCHINA GIBILTERRA
  • (20) JARON VINET (C)
  • (21) KAI MAURO (D)
  • (10) JULIAN DEL RIO (C)
  • (15) AYMEN MOUELHI (D)
  • (22) EVAN DE HARO (C)
  • (18) KYLE CLINTON (C)
  • (1) BRADLEY BANDA (P)
  • (12) DYLAN BORGE (A)
  • (19) LIAM JESSOP (A)
  • (17) KEVAGN RONCO (D)
  • (13) VICTOR HUART (P)
ALLENATORE GIBILTERRA
  • Scott Wiseman
PREPARTITA

Croazia - Gibilterra è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadion Andjelko Herjavec di Varazdin.
Arbitro di Croazia - Gibilterra sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Viktor Kopievskiy.

Dove vedere Croazia-Gibilterra di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Croazia-Gibilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Croazia - Gibilterra Live

De Clementi Mobility

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio