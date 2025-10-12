Incontro terminato, Croazia 3, Gibilterra 0.
Carrozzeria e noleggio a lungo termine
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
Incontro terminato, Croazia 3, Gibilterra 0.
Secondo tempo terminato, Croazia 3, Gibilterra 0.22:41
Gol! Croazia 3, Gibilterra 0. Martin Erlic (Croazia) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Lovro Majer con cross da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Martin Erlic22:40
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Kian Ronan (Gibilterra).22:39
Tentativo fallito. Ivan Perisic (Croazia) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Luka Modric con cross da calcio d'angolo.22:38
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Kian Ronan (Gibilterra).22:38
Sostituzione, Gibilterra. Julian del Rio sostituisce Tjay De Barr.22:37
Sostituzione, Gibilterra. Liam Jessop sostituisce James Scanlon.22:37
Fuorigioco. Lovro Majer(Croazia) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:35
Fallo di Luka Sucic (Croazia).22:34
Kyle Clinton (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Sostituzione, Gibilterra. Aymen Mouelhi sostituisce Louie Annesley.22:32
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Gibilterra).22:31
Tiro respinto. Luka Modric (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Domagoj Bradaric.22:31
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).22:29
Tentativo fallito. Marco Pasalic (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Luka Modric.22:25
Gol! Croazia 2, Gibilterra 0. Luka Sucic (Croazia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:22
Tiro respinto. Lovro Majer (Croazia) un colpo di testa da centro area. Assist di Domagoj Bradaric con cross.22:22
Fuorigioco. Luka Modric(Croazia) prova il lancio lungo, ma Domagoj Bradaric e' colto in fuorigioco.22:20
Tiro parato. Andrej Kramaric (Croazia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ivan Perisic.22:20
Fuorigioco. Marco Pasalic(Croazia) prova il lancio lungo, ma Lovro Majer e' colto in fuorigioco.22:18
Tiro parato. Marco Pasalic (Croazia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Toni Fruk.22:18
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).22:17
Fuorigioco. Toni Fruk(Croazia) prova il lancio lungo, ma Andrej Kramaric e' colto in fuorigioco.22:15
Sostituzione, Croazia. Luka Modric sostituisce Mateo Kovacic.22:13
Sostituzione, Croazia. Andrej Kramaric sostituisce Franjo Ivanovic.22:13
Sostituzione, Croazia. Ivan Perisic sostituisce Martin Baturina.22:13
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Kian Ronan (Gibilterra).22:12
Sostituzione, Gibilterra. Kyle Clinton sostituisce Jeremy Perera.22:11
Gara riprende.22:10
Gara momentaneamente sospesa, Jaylan Hankins (Gibilterra) per infortunio.22:09
Fallo di Mateo Kovacic (Croazia).22:09
Tjay De Barr (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Tiro respinto. Franjo Ivanovic (Croazia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di Martin Baturina con cross.22:09
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).22:08
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Julian Valarino (Gibilterra).22:07
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Tjay De Barr (Gibilterra).22:06
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Louie Annesley (Gibilterra).22:05
Tiro respinto. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di destro da centro area.22:05
Sostituzione, Croazia. Josko Gvardiol sostituisce Marin Pongracic per infortunio.22:04
Gara riprende.22:04
Gara momentaneamente sospesa, Marin Pongracic (Croazia) per infortunio.22:04
Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Croazia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:01
Rigore parato! Lovro Majer (Croazia) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:01
Rigore per Croazia. Toni Fruk e'stato atterrato in area di rigore.21:59
Rigore concesso da Kian Ronan (Gibilterra) per un fallo in area.21:59
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Kian Ronan (Gibilterra).21:58
Fallo di Toni Fruk (Croazia).21:57
Dan Bent (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Toni Fruk.21:56
Fallo di Martin Baturina (Croazia).21:55
Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Croazia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Lovro Majer con cross.21:53
Fuorigioco. Martin Baturina(Croazia) prova il lancio lungo, ma Luka Sucic e' colto in fuorigioco.21:51
Tentativo fallito. Luka Sucic (Croazia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Marco Pasalic.21:50
Sostituzione, Croazia. Luka Sucic sostituisce Nikola Moro.21:48
Inizia il Secondo tempo Croazia 1, Gibilterra 0.21:50
Primo tempo terminato, Croazia 1, Gibilterra 0.21:34
Mateo Kovacic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Tjay De Barr (Gibilterra).21:34
Gara riprende.21:32
Gara momentaneamente sospesa, Tjay De Barr (Gibilterra) per infortunio.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Mateo Kovacic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31
Fallo di Ethan Jolley (Gibilterra).21:31
Gara riprende.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Ethan Jolley (Gibilterra) per infortunio.21:28
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).21:27
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Dan Bent (Gibilterra).21:24
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Louie Annesley (Gibilterra).21:23
Tentativo fallito. Lovro Majer (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.21:22
Martin Baturina (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Fallo di Bernardo Lopes (Gibilterra).21:21
Tentativo fallito. Marco Pasalic (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mateo Kovacic.21:20
Gara riprende.21:17
Gara momentaneamente sospesa, Jaylan Hankins (Gibilterra) per infortunio.21:17
Gol! Croazia 1, Gibilterra 0. Toni Fruk (Croazia) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Marco Pasalic con cross.21:16
Tentativo fallito. Louie Annesley (Gibilterra) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:14
Fallo di Domagoj Bradaric (Croazia).21:13
James Scanlon (Gibilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13
Tentativo fallito. Martin Baturina (Croazia) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Franjo Ivanovic.21:13
Tiro parato. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:12
Marin Pongracic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Ethan Jolley (Gibilterra).21:11
Fallo di Marco Pasalic (Croazia).21:10
Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Marco Pasalic (Croazia) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Martin Erlic da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Gibilterra).21:08
Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:06
Gara riprende.21:05
Gara momentaneamente sospesa, Jaylan Hankins (Gibilterra) per infortunio.21:05
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Gibilterra).21:04
Tiro parato. Lovro Majer (Croazia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:04
Fuorigioco. Toni Fruk(Croazia) prova il lancio lungo, ma Domagoj Bradaric e' colto in fuorigioco.21:03
Toni Fruk (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Bernardo Lopes (Gibilterra).21:02
Tiro parato. Toni Fruk (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martin Baturina.21:02
Fuorigioco. Dan Bent(Gibilterra) prova il lancio lungo, ma Carlos Richards e' colto in fuorigioco.21:00
Tentativo fallito. Lovro Majer (Croazia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Domagoj Bradaric con cross.20:58
Tentativo fallito. Marco Pasalic (Croazia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Toni Fruk.20:56
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Kian Ronan (Gibilterra).20:54
Tentativo fallito. Toni Fruk (Croazia) un tiro di destro da centro area di poco alto da calcio d'angolo.20:52
Tiro respinto. Martin Baturina (Croazia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mateo Kovacic.20:51
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Tjay De Barr (Gibilterra).20:52
Mateo Kovacic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:50
Dan Bent (Gibilterra).20:50
Fallo di Marin Pongracic (Croazia).20:48
Tjay De Barr (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fuorigioco. Ethan Jolley(Gibilterra) prova il lancio lungo, ma Tjay De Barr e' colto in fuorigioco.20:46
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:35
Croazia - Gibilterra è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadion Andjelko Herjavec di Varazdin.
Arbitro di Croazia - Gibilterra sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Viktor Kopievskiy.
Dove vedere Croazia-Gibilterra di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Croazia-Gibilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND