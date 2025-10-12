Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:27

PREPARTITA

Danimarca - Grecia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Parken di Copenhagen.

Arbitro di Danimarca - Grecia sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Dove vedere Danimarca-Grecia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Danimarca-Grecia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026