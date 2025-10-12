Virgilio Sport
Danimarca-Grecia: 3-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

12 Ottobre 2025 ore 20:45
Danimarca
3
Grecia
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 21' 1-0 Rasmus Højlund
  2. 40' 2-0 Joachim Andersen
  3. 41' 3-0 Mikkel Damsgaard
  4. 63' 3-1 Christos Tzolis
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Danimarca 3, Grecia 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Danimarca 3, Grecia 1.22:37

  3. 90'+4'

    Fuorigioco. Christos Zafeiris(Grecia) prova il lancio lungo, ma Lazaros Rota e' colto in fuorigioco.22:36

  4. 90'+3'

    Fallo di Kostas Tsimikas (Grecia).22:35

  5. 90'+3'

    Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  6. 90'+2'

    Sostituzione, Danimarca. Matt O'Riley sostituisce Victor Froholdt.22:34

  7. 90'+1'

    Fuorigioco. Giorgos Masouras(Grecia) prova il lancio lungo, ma Vangelis Pavlidis e' colto in fuorigioco.22:33

  9. 90'+1'

    Tiro respinto. Christos Zafeiris (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area.22:33

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33

  11. 90'

    Tiro parato. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kostas Tsimikas.22:32

  12. 88'

    Fallo di Manolis Siopis (Grecia).22:30

  13. 88'

    Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  15. 87'

    Fallo di Giorgos Masouras (Grecia).22:29

  16. 87'

    Joakim Mæhle (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  17. 85'

    Tiro parato. Christian Nørgaard (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Joakim Mæhle.22:27

  18. 84'

    Fallo di Giorgos Masouras (Grecia).22:26

  19. 84'

    Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26

  21. 84'

    Tentativo fallito. Andreas Christensen (Danimarca) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:26

  22. 83'

    Lazaros Rota (Grecia) e' ammonito per fallo.22:25

  23. 83'

    Fallo di Lazaros Rota (Grecia).22:25

  24. 83'

    Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25

  25. 82'

    Joachim Andersen (Danimarca) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Christian Eriksen con cross in seguito a un calcio da fermo.22:24

  27. 81'

    Fallo di Konstantinos Mavropanos (Grecia).22:23

  28. 81'

    Mika Biereth (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23

  29. 81'

    Fuorigioco. Joachim Andersen(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Patrick Dorgu e' colto in fuorigioco.22:23

  30. 80'

    Gara riprende.22:22

  31. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Mavropanos (Grecia) per infortunio.22:22

  33. 79'

    Tiro respinto. Vangelis Pavlidis (Grecia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Giannis Konstantelias con passaggio filtrante.22:21

  34. 78'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Joakim Mæhle (Danimarca).22:20

  35. 78'

    Tentativo fallito. Christos Zafeiris (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:20

  36. 78'

    Kostas Tsimikas (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20

  37. 78'

    Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).22:20

  39. 77'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Joachim Andersen (Danimarca).22:19

  40. 76'

    Sostituzione, Danimarca. Patrick Dorgu sostituisce Gustav Isaksen.22:18

  41. 75'

    Tentativo fallito. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kostas Tsimikas con cross da calcio d'angolo.22:17

  42. 75'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Victor Froholdt (Danimarca).22:17

  43. 75'

    Christos Tzolis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  45. 75'

    Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).22:17

  46. 73'

    Christos Zafeiris (Grecia) e' ammonito per fallo.22:15

  47. 73'

    Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).22:15

  48. 73'

    Mika Biereth (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15

  49. 71'

    Tiro respinto. Morten Hjulmand (Danimarca) un colpo di testa da centro area. Assist di Christian Eriksen con cross.22:13

  51. 71'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Christos Zafeiris (Grecia).22:13

  52. 70'

    Sostituzione, Danimarca. Mika Biereth sostituisce Rasmus Højlund.22:12

  53. 70'

    Sostituzione, Danimarca. Christian Eriksen sostituisce Mikkel Damsgaard.22:12

  54. 69'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Kasper Schmeichel (Danimarca).22:11

  55. 69'

    Tiro parato. Giannis Konstantelias (Grecia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Giorgos Masouras.22:11

  57. 67'

    Tiro respinto. Kostas Tsimikas (Grecia) un tiro di sinistro da centro area.22:09

  58. 66'

    Fallo di Jannik Vestergaard (Danimarca).22:08

  59. 66'

    Giannis Konstantelias (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  60. 65'

    Sostituzione, Grecia. Manolis Siopis sostituisce Fotis Ioannidis.22:07

  61. 64'

    Fotis Ioannidis (Grecia) e' ammonito.22:06

  63. 64'

    Sostituzione, Grecia. Giannis Konstantelias sostituisce Konstantinos Karetsas.22:06

  64. 64'

    Sostituzione, Grecia. Vangelis Pavlidis sostituisce Dimitrios Kourbelis.22:06

  65. 64'

    Sostituzione, Grecia. Giorgos Masouras sostituisce Tasos Bakasetas.22:06

  66. 64'

    Kasper Schmeichel (Danimarca) e' ammonito.22:06

  67. 63'

    Gol! Danimarca 3, Grecia 1. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Fotis Ioannidis in seguito a un contropiede.22:05

  69. 62'

    Fuorigioco. Tasos Bakasetas(Grecia) prova il lancio lungo, ma Konstantinos Karetsas e' colto in fuorigioco.22:04

  70. 62'

    Tasos Bakasetas (Grecia) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Fotis Ioannidis.22:04

  71. 60'

    Fallo di Christian Nørgaard (Danimarca).22:02

  72. 60'

    Tasos Bakasetas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  73. 60'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Odysseas Vlachodimos (Grecia).22:02

  75. 60'

    Tiro parato. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Morten Hjulmand.22:02

  76. 56'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Fotis Ioannidis (Grecia).21:58

  77. 55'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Mavropanos (Grecia).21:57

  78. 52'

    Tiro parato. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Victor Froholdt.21:54

  79. 50'

    Dimitrios Kourbelis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  81. 50'

    Fallo di Victor Froholdt (Danimarca).21:52

  82. 48'

    Fallo di Fotis Ioannidis (Grecia).21:50

  83. 48'

    Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  84. Inizia il Secondo tempo Danimarca 3, Grecia 0.21:47

  85. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Danimarca 3, Grecia 0.21:32

  87. 45'+2'

    Christos Tzolis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  88. 45'+2'

    Fallo di Gustav Isaksen (Danimarca).21:32

  89. 45'+2'

    Fallo di Christos Tzolis (Grecia).21:31

  90. 45'+2'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

  91. 45'+1'

    Gara riprende.21:30

  93. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

  94. 44'

    Gara momentaneamente sospesa, Rasmus Højlund (Danimarca) per infortunio.21:29

  95. 43'

    Konstantinos Karetsas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  96. 43'

    Fallo di Christian Nørgaard (Danimarca).21:27

  97. 41'

    Gol! Danimarca 3, Grecia 0. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Victor Froholdt.

  99. 40'

    Gol! Danimarca 2, Grecia 0. Joachim Andersen (Danimarca) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Mikkel Damsgaard con cross da calcio d'angolo.21:24

  100. 39'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Lazaros Rota (Grecia).21:23

  101. 34'

    Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area.21:19

  102. 33'

    Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  103. 33'

    Fallo di Jannik Vestergaard (Danimarca).21:18

  105. 33'

    Dimitrios Kourbelis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  106. 33'

    Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).21:17

  107. 31'

    Fallo di Fotis Ioannidis (Grecia).21:16

  108. 31'

    Joachim Andersen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  109. 30'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Christos Tzolis (Grecia).21:14

  111. 30'

    Tiro parato. Andreas Christensen (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joakim Mæhle.21:14

  112. 29'

    Tiro respinto. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro da fuori area.21:14

  113. 28'

    Fallo di Dimitrios Kourbelis (Grecia).21:13

  114. 28'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  115. 24'

    Fallo di Konstantinos Koulierakis (Grecia).21:08

  117. 24'

    Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  118. 21'

    Gol! Danimarca 1, Grecia 0. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

  119. 21'

    Fallo di Tasos Bakasetas (Grecia).21:05

  120. 21'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05

  121. 19'

    Christos Tzolis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  123. 19'

    Fallo di Andreas Christensen (Danimarca).21:04

  124. 18'

    Tentativo fallito. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tasos Bakasetas in seguito a un contropiede.21:02

  125. 16'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Christos Zafeiris (Grecia).21:00

  126. 14'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Joachim Andersen (Danimarca).20:59

  127. 12'

    Lazaros Rota (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56

  129. 12'

    Fallo di Mikkel Damsgaard (Danimarca).20:56

  130. 11'

    Fuorigioco. Joachim Andersen(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Joakim Mæhle e' colto in fuorigioco.20:55

  131. 10'

    Tiro parato. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andreas Christensen.20:54

  132. 9'

    Tiro respinto. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Fotis Ioannidis.20:53

  133. 8'

    Joachim Andersen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  135. 8'

    Fallo di Fotis Ioannidis (Grecia).20:52

  136. 6'

    Dimitrios Kourbelis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  137. 6'

    Fallo di Victor Froholdt (Danimarca).20:50

  138. 4'

    Tiro respinto. Kostas Tsimikas (Grecia) un tiro di sinistro da centro area.20:48

  139. 3'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Jannik Vestergaard (Danimarca).20:48

  141. 3'

    Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lazaros Rota.20:47

  142. Tentativo fallito. Kostas Tsimikas (Grecia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas con cross.20:46

  143. Inizia il Primo tempo.20:45

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:27

Formazioni Danimarca - Grecia

Danimarca
Grecia
TITOLARI DANIMARCA
  • (1) KASPER SCHMEICHEL (P)
  • (6) ANDREAS CHRISTENSEN (D)
  • (5) JOAKIM MÆHLE (D)
  • (3) JANNIK VESTERGAARD (D)
  • (2) JOACHIM ANDERSEN (D)
  • (15) CHRISTIAN NØRGAARD (C)
  • (8) GUSTAV ISAKSEN (C)
  • (14) MIKKEL DAMSGAARD (C)
  • (21) MORTEN HJULMAND (C)
  • (12) VICTOR FROHOLDT (A)
  • (9) RASMUS HØJLUND (A)
PANCHINA DANIMARCA
  • (11) ANDERS DREYER (C)
  • (16) MADS HERMANSEN (P)
  • (22) FILIP JÖRGENSEN (P)
  • (18) ANTON GAAEI (D)
  • (23) MORTEN FRENDRUP (C)
  • (13) MADS ROERSLEV (D)
  • (17) PATRICK DORGU (D)
  • (20) MIKA BIERETH (A)
  • (7) MATT O'RILEY (C)
  • (4) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (10) CHRISTIAN ERIKSEN (C)
  • (19) JONAS WIND (A)
ALLENATORE DANIMARCA
  • Brian Riemer
TITOLARI GRECIA
  • (1) ODYSSEAS VLACHODIMOS (P)
  • (15) LAZAROS ROTA (D)
  • (4) KONSTANTINOS MAVROPANOS (D)
  • (21) KOSTAS TSIMIKAS (D)
  • (3) KONSTANTINOS KOULIERAKIS (D)
  • (11) TASOS BAKASETAS (C)
  • (16) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
  • (19) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (10) CHRISTOS TZOLIS (C)
  • (6) DIMITRIOS KOURBELIS (C)
  • (8) FOTIS IOANNIDIS (A)
PANCHINA GRECIA
  • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
  • (17) PANTELIS HATZIDIAKOS (D)
  • (12) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
  • (5) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)
  • (22) DIMITRIOS GIANNOULIS (D)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (18) GIANNIS KONSTANTELIAS (C)
  • (23) MANOLIS SIOPIS (C)
  • (2) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
  • (13) CHRISTOS MANDAS (P)
  • (9) TASOS DOUVIKAS (A)
  • (7) GIORGOS MASOURAS (A)
ALLENATORE GRECIA
  • Ivan Jovanovic
PREPARTITA

Danimarca - Grecia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Parken di Copenhagen.
Arbitro di Danimarca - Grecia sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Dove vedere Danimarca-Grecia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Danimarca-Grecia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Danimarca - Grecia Live

