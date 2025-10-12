Incontro terminato, Isole Far Oer 2, Repubblica Ceca 1.
Incontro terminato, Isole Far Oer 2, Repubblica Ceca 1.
Secondo tempo terminato, Isole Far Oer 2, Repubblica Ceca 1.19:51
Fallo di Tomás Chory (Repubblica Ceca).19:50
Jákup Andreasen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:50
Fuorigioco. Ladislav Krejcí(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Tomás Soucek e' colto in fuorigioco.19:49
Tiro respinto. Jan Chramosta (Repubblica Ceca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:49
Tiro respinto. Jan Chramosta (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Tomás Chory con suggerimento di testa.19:49
Tentativo fallito. Jan Chramosta (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra tira alto da calcio d'angolo.19:48
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Jákup Andreasen (Isole Far Oer).19:47
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:47
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Viljormur Davidsen (Isole Far Oer).19:47
Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).19:45
Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45
Tentativo fallito. Václav Jemelka (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.19:45
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).19:44
Sostituzione, Repubblica Ceca. Jan Chramosta sostituisce Václav Cerny.19:43
Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.19:42
Václav Jemelka (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:42
Fallo di Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).19:42
Sostituzione, Isole Far Oer. Noah Mneney sostituisce Géza Turi.19:41
Gol! Isole Far Oer 2, Repubblica Ceca 1. Martin Agnarsson (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:37
Tiro respinto. Meinhard Olsen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:37
Sostituzione, Isole Far Oer. Martin Agnarsson sostituisce Hanus Sørensen.19:36
Sostituzione, Isole Far Oer. Jóannes Bjartalíd sostituisce Árni Frederiksberg.19:36
Gol! Isole Far Oer 1, Repubblica Ceca 1. Adam Karabec (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Chory.19:34
Tiro respinto. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Lukás Provod con cross.19:33
Tentativo fallito. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:33
Fallo di Vladimír Coufal (Repubblica Ceca).19:28
Hanus Sørensen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Sostituzione, Repubblica Ceca. Lukás Provod sostituisce Pavel Sulc.19:26
Gol! Isole Far Oer 1, Repubblica Ceca 0. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jákup Andreasen in seguito a un contropiede.19:23
Tiro respinto. Michal Beran (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area.19:22
Gara riprende.19:20
Gara momentaneamente sospesa, Odmar Færø (Isole Far Oer) per infortunio.19:20
Tomás Soucek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:19
Fallo di Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).19:19
Sostituzione, Repubblica Ceca. Michal Beran sostituisce Lukás Cerv.19:16
Viljormur Davidsen (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.19:16
Vladimír Coufal (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Viljormur Davidsen (Isole Far Oer).19:16
Gara riprende.19:13
Gara momentaneamente sospesa, Odmar Færø (Isole Far Oer) per infortunio.19:13
Tiro parato. Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Géza Turi.19:12
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Árni Frederiksberg (Isole Far Oer).19:11
Sostituzione, Isole Far Oer. Jákup Andreasen sostituisce Brandur Hendriksson.19:11
Sostituzione, Isole Far Oer. Meinhard Olsen sostituisce Jóan Edmundsson.19:11
Tentativo fallito. Martin Vitík (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Václav Jemelka con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.19:09
Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.19:08
Pavel Sulc (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08
Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).19:08
Tomás Soucek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).19:08
Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).19:07
Géza Turi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).19:06
Adam Karabec (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:06
Fallo di Árni Frederiksberg (Isole Far Oer).19:06
Tomás Soucek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Jóan Edmundsson (Isole Far Oer).19:04
Tentativo fallito. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ladislav Krejcí.19:03
Inizia il Secondo tempo Isole Far Oer 0, Repubblica Ceca 0.19:02
Sostituzione, Repubblica Ceca. Tomás Chory sostituisce Matej Vydra.19:01
Sostituzione, Repubblica Ceca. Adam Karabec sostituisce Vasil Kusej.19:01
Primo tempo terminato, Isole Far Oer 0, Repubblica Ceca 0.18:47
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:46
Tentativo fallito. Václav Jemelka (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Václav Cerny con cross.18:46
Tentativo fallito. Matej Vydra (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Václav Jemelka con cross.18:43
Fallo di Vladimír Coufal (Repubblica Ceca).18:42
Viljormur Davidsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42
Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).18:41
Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).18:40
Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).18:38
Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:38
Fallo di Matej Vydra (Repubblica Ceca).18:35
Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:35
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Václav Jemelka (Repubblica Ceca).18:34
Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.18:33
Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).18:33
Géza Turi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:33
Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).18:31
Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:31
Gara riprende.18:28
Gara momentaneamente sospesa, Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) per infortunio.18:28
Vasil Kusej (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:26
Fallo di Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).18:26
Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:24
Fallo di Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).18:24
Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).18:23
Odmar Færø (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:23
Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).18:21
Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:21
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).18:19
Tiro respinto. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area. Assist di Václav Cerny.18:13
Fallo di Matej Vydra (Repubblica Ceca).18:09
Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:09
Václav Cerny (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:08
Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).18:08
Tiro respinto. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vladimír Coufal.18:06
Tiro respinto. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pavel Sulc.18:05
Tiro respinto. Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Jóannes Danielsen.18:05
Tentativo fallito. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jóan Edmundsson.18:05
Inizia il Primo tempo.18:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:57
Isole Faroe - Repubblica Ceca è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn.
Arbitro di Isole Faroe - Repubblica Ceca sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Dove vedere Isole Faroe-Repubblica Ceca di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Isole Faroe-Repubblica Ceca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
