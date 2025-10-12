Virgilio Sport
Isole Faroe-Repubblica Ceca: 2-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

12 Ottobre 2025 ore 18:00
Isole Faroe
2
Repubblica Ceca
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 67' 1-0 Hanus Sørensen
  2. 78' 1-1 Adam Karabec
  3. 81' 2-1 Martin Agnarsson
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Isole Far Oer 2, Repubblica Ceca 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Isole Far Oer 2, Repubblica Ceca 1.19:51

  3. 90'+4'

    Fallo di Tomás Chory (Repubblica Ceca).19:50

  4. 90'+4'

    Jákup Andreasen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:50

  5. 90'+3'

    Fuorigioco. Ladislav Krejcí(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Tomás Soucek e' colto in fuorigioco.19:49

  6. 90'+3'

    Tiro respinto. Jan Chramosta (Repubblica Ceca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:49

  7. 90'+3'

    Tiro respinto. Jan Chramosta (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Tomás Chory con suggerimento di testa.19:49

  9. 90'+2'

    Tentativo fallito. Jan Chramosta (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra tira alto da calcio d'angolo.19:48

  10. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Jákup Andreasen (Isole Far Oer).19:47

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:47

  12. 90'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Viljormur Davidsen (Isole Far Oer).19:47

  13. 89'

    Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).19:45

  15. 89'

    Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45

  16. 89'

    Tentativo fallito. Václav Jemelka (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.19:45

  17. 88'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).19:44

  18. 87'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Jan Chramosta sostituisce Václav Cerny.19:43

  19. 86'

    Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.19:42

  21. 86'

    Václav Jemelka (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:42

  22. 86'

    Fallo di Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).19:42

  23. 85'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Noah Mneney sostituisce Géza Turi.19:41

  24. 81'

    Gol! Isole Far Oer 2, Repubblica Ceca 1. Martin Agnarsson (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:37

  25. 81'

    Tiro respinto. Meinhard Olsen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:37

  27. 80'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Martin Agnarsson sostituisce Hanus Sørensen.19:36

  28. 80'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Jóannes Bjartalíd sostituisce Árni Frederiksberg.19:36

  29. 78'

    Gol! Isole Far Oer 1, Repubblica Ceca 1. Adam Karabec (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Chory.19:34

  30. 77'

    Tiro respinto. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Lukás Provod con cross.19:33

  31. 77'

    Tentativo fallito. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:33

  33. 72'

    Fallo di Vladimír Coufal (Repubblica Ceca).19:28

  34. 72'

    Hanus Sørensen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  35. 70'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Lukás Provod sostituisce Pavel Sulc.19:26

  36. 67'

    Gol! Isole Far Oer 1, Repubblica Ceca 0. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jákup Andreasen in seguito a un contropiede.19:23

  37. 66'

    Tiro respinto. Michal Beran (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area.19:22

  39. 64'

    Gara riprende.19:20

  40. 64'

    Gara momentaneamente sospesa, Odmar Færø (Isole Far Oer) per infortunio.19:20

  41. 63'

    Tomás Soucek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:19

  42. 63'

    Fallo di Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).19:19

  43. 60'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Michal Beran sostituisce Lukás Cerv.19:16

  45. 60'

    Viljormur Davidsen (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.19:16

  46. 60'

    Vladimír Coufal (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  47. 60'

    Fallo di Viljormur Davidsen (Isole Far Oer).19:16

  48. 57'

    Gara riprende.19:13

  49. 57'

    Gara momentaneamente sospesa, Odmar Færø (Isole Far Oer) per infortunio.19:13

  51. 56'

    Tiro parato. Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Géza Turi.19:12

  52. 55'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Árni Frederiksberg (Isole Far Oer).19:11

  53. 55'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Jákup Andreasen sostituisce Brandur Hendriksson.19:11

  54. 55'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Meinhard Olsen sostituisce Jóan Edmundsson.19:11

  55. 53'

    Tentativo fallito. Martin Vitík (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Václav Jemelka con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.19:09

  57. 52'

    Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.19:08

  58. 52'

    Pavel Sulc (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08

  59. 52'

    Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).19:08

  60. 52'

    Tomás Soucek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  61. 52'

    Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).19:08

  63. 51'

    Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).19:07

  64. 51'

    Géza Turi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  65. 50'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).19:06

  66. 50'

    Adam Karabec (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:06

  67. 50'

    Fallo di Árni Frederiksberg (Isole Far Oer).19:06

  69. 48'

    Tomás Soucek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  70. 48'

    Fallo di Jóan Edmundsson (Isole Far Oer).19:04

  71. 47'

    Tentativo fallito. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ladislav Krejcí.19:03

  72. Inizia il Secondo tempo Isole Far Oer 0, Repubblica Ceca 0.19:02

  73. 45'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Tomás Chory sostituisce Matej Vydra.19:01

  75. 45'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Adam Karabec sostituisce Vasil Kusej.19:01

  76. 45'

    Primo tempo terminato, Isole Far Oer 0, Repubblica Ceca 0.18:47

  77. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:46

  78. 45'

    Tentativo fallito. Václav Jemelka (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Václav Cerny con cross.18:46

  79. 42'

    Tentativo fallito. Matej Vydra (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Václav Jemelka con cross.18:43

  81. 41'

    Fallo di Vladimír Coufal (Repubblica Ceca).18:42

  82. 41'

    Viljormur Davidsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42

  83. 40'

    Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).18:41

  84. 40'

    Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41

  85. 39'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).18:40

  87. 37'

    Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).18:38

  88. 37'

    Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:38

  89. 34'

    Fallo di Matej Vydra (Repubblica Ceca).18:35

  90. 34'

    Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:35

  91. 33'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Václav Jemelka (Repubblica Ceca).18:34

  93. 32'

    Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.18:33

  94. 32'

    Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).18:33

  95. 32'

    Géza Turi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:33

  96. 30'

    Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).18:31

  97. 30'

    Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:31

  99. 27'

    Gara riprende.18:28

  100. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) per infortunio.18:28

  101. 25'

    Vasil Kusej (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:26

  102. 25'

    Fallo di Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).18:26

  103. 23'

    Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:24

  105. 23'

    Fallo di Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).18:24

  106. 22'

    Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).18:23

  107. 22'

    Odmar Færø (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:23

  108. 20'

    Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).18:21

  109. 20'

    Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:21

  111. 18'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).18:19

  112. 12'

    Tiro respinto. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area. Assist di Václav Cerny.18:13

  113. 8'

    Fallo di Matej Vydra (Repubblica Ceca).18:09

  114. 8'

    Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:09

  115. 7'

    Václav Cerny (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:08

  117. 7'

    Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).18:08

  118. 5'

    Tiro respinto. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vladimír Coufal.18:06

  119. 4'

    Tiro respinto. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pavel Sulc.18:05

  120. 4'

    Tiro respinto. Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Jóannes Danielsen.18:05

  121. 4'

    Tentativo fallito. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jóan Edmundsson.18:05

  123. Inizia il Primo tempo.18:01

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:57

Formazioni Isole Faroe - Repubblica Ceca

Isole Faroe
Repubblica Ceca
TITOLARI ISOLE FAROE
  • (1) MATTIAS LAMHAUGE (P)
  • (15) ODMAR FÆRØ (D)
  • (16) GUNNAR VATNHAMAR (D)
  • (5) ANDRIAS EDMUNDSSON (D)
  • (3) VILJORMUR DAVIDSEN (C)
  • (2) JÓANNES DANIELSEN (C)
  • (8) BRANDUR HENDRIKSSON (C)
  • (21) GÉZA TURI (C)
  • (20) HANUS SØRENSEN (A)
  • (11) ÁRNI FREDERIKSBERG (A)
  • (14) JÓAN EDMUNDSSON (A)
PANCHINA ISOLE FAROE
  • (10) MEINHARD OLSEN (C)
  • (13) MARTIN AGNARSSON (D)
  • (12) BJARTI MØRK (P)
  • (17) ADRIAN JUSTINUSSEN (A)
  • (7) JÓANNES BJARTALÍD (A)
  • (9) PÁLL KLETTSKARD (A)
  • (19) JANN BENJAMINSEN (D)
  • (23) BÁRDUR Á REYNATRØD (P)
  • (6) NOAH MNENEY (C)
  • (22) JÁKUP ANDREASEN (C)
  • (18) PETUR KNUDSEN (A)
  • (4) ARNBJØRN SVENSSON (D)
ALLENATORE ISOLE FAROE
  • Eydun Klakstein
TITOLARI REPUBBLICA CECA
  • (16) MATEJ KOVÁR (P)
  • (3) VÁCLAV JEMELKA (D)
  • (5) VLADIMÍR COUFAL (D)
  • (7) LADISLAV KREJCÍ (D)
  • (6) MARTIN VITÍK (D)
  • (18) VÁCLAV CERNY (C)
  • (9) VASIL KUSEJ (C)
  • (12) LUKÁS CERV (C)
  • (22) TOMÁS SOUCEK (C)
  • (15) PAVEL SULC (C)
  • (10) MATEJ VYDRA (A)
PANCHINA REPUBBLICA CECA
  • (17) DAVID JURÁSEK (D)
  • (23) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (14) LUKÁS PROVOD (C)
  • (1) MARTIN JEDLICKA (P)
  • (13) ONDREJ LINGR (C)
  • (21) ALEX KRÁL (C)
  • (2) MICHAL BERAN (C)
  • (4) ROBIN HRANÁC (D)
  • (11) JAN CHRAMOSTA (A)
  • (20) ADAM KARABEC (C)
  • (19) TOMÁS CHORY (A)
  • (8) MICHAL SADÍLEK (C)
ALLENATORE REPUBBLICA CECA
  • Ivan Hasek
PREPARTITA

Isole Faroe - Repubblica Ceca è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn.
Arbitro di Isole Faroe - Repubblica Ceca sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Dove vedere Isole Faroe-Repubblica Ceca di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Isole Faroe-Repubblica Ceca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Isole Faroe - Repubblica Ceca Live

