Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:33

PREPARTITA

Lituania - Polonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 20:45 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.

Arbitro di Lituania - Polonia sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Dove vedere Lituania-Polonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Lituania-Polonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026