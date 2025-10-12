Virgilio Sport
Lituania-Polonia: 0-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

12 Ottobre 2025 ore 20:45
Lituania
0
Polonia
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 15' 0-1 Sebastian Szymanski
  2. 64' 0-2 Robert Lewandowski
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Lituania 0, Polonia 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Lituania 0, Polonia 2.22:40

  3. 90'+4'

    Kamil Grosicki (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  4. 90'+4'

    Fallo di Tomas Kalinauskas (Lituania).22:40

  5. 90'+4'

    Fallo di Kamil Grosicki (Polonia).22:40

  6. 90'+4'

    Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  7. 90'+4'

    Sostituzione, Polonia. Kamil Grosicki sostituisce Jakub Kaminski.22:39

  9. 90'+3'

    Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  10. 90'+3'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Lituania).22:39

  11. 90'+1'

    Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:37

  12. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:36

  13. 90'

    Sostituzione, Polonia. Bartosz Kapustka sostituisce Bartosz Slisz.22:36

  15. 90'

    Sostituzione, Polonia. Pawel Wszolek sostituisce Matty Cash.22:36

  16. 89'

    Karol Swiderski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  17. 89'

    Fallo di Nauris Petkevicius (Lituania).22:35

  18. 88'

    Karol Swiderski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  19. 88'

    Fallo di Tomas Kalinauskas (Lituania).22:34

  21. 87'

    Fallo di Jan Bednarek (Polonia).22:33

  22. 87'

    Gytis Paulauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  23. 86'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:31

  24. 86'

    Vilius Armalas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31

  25. 85'

    Sostituzione, Lituania. Nauris Petkevicius sostituisce Vykintas Slivka.22:31

  27. 85'

    Sostituzione, Lituania. Gytis Paulauskas sostituisce Edvinas Girdvainis.22:30

  28. 84'

    Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  29. 84'

    Fallo di Vilius Armalas (Lituania).22:30

  30. 83'

    Sostituzione, Polonia. Jan Ziólkowski sostituisce Przemyslaw Wisniewski.22:29

  31. 82'

    Sostituzione, Polonia. Karol Swiderski sostituisce Sebastian Szymanski.22:28

  33. 80'

    Fallo di Jakub Kaminski (Polonia).22:26

  34. 80'

    Edvinas Girdvainis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  35. 78'

    Edvinas Girdvainis (Lituania) e' ammonito per fallo.22:24

  36. 78'

    Jakub Kaminski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  37. 78'

    Fallo di Edvinas Girdvainis (Lituania).22:24

  39. 77'

    Vykintas Slivka (Lituania) e' ammonito per fallo.22:23

  40. 77'

    Piotr Zielinski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  41. 77'

    Fallo di Vykintas Slivka (Lituania).22:23

  42. 77'

    Przemyslaw Wisniewski (Polonia) e' ammonito per fallo.22:22

  43. 76'

    Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:22

  45. 76'

    Tomas Kalinauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22

  46. 76'

    Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21

  47. 76'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Lituania).22:21

  48. 75'

    Tentativo fallito. Przemyslaw Wisniewski (Polonia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sebastian Szymanski con cross da calcio d'angolo.22:21

  49. 74'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Lituania).22:20

  51. 74'

    Tiro parato. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robert Lewandowski.22:20

  52. 74'

    Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  53. 74'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Lituania).22:19

  54. 73'

    Sostituzione, Lituania. Eligijus Jankauskas sostituisce Fedor Cernych.22:19

  55. 72'

    Gara riprende.22:17

  57. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Przemyslaw Wisniewski (Polonia) per infortunio.22:16

  58. 70'

    Przemyslaw Wisniewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  59. 70'

    Fallo di Fedor Cernych (Lituania).22:16

  60. 69'

    Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  61. 69'

    Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).22:15

  63. 68'

    Fallo di Sebastian Szymanski (Polonia).22:14

  64. 68'

    Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  65. 66'

    Sostituzione, Lituania. Modestas Vorobjovas sostituisce Gratas Sirgedas.22:12

  66. 66'

    Sostituzione, Lituania. Tomas Kalinauskas sostituisce Paulius Golubickas.22:12

  67. 66'

    Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  69. 66'

    Fallo di Pijus Sirvys (Lituania).22:12

  70. 64'

    Gol! Lituania 0, Polonia 2. Robert Lewandowski (Polonia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Szymanski con cross.22:09

  71. 61'

    Fallo di Vilius Armalas (Lituania).22:07

  72. 61'

    Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07

  73. 59'

    Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  75. 59'

    Fallo di Michal Skóras (Polonia).22:05

  76. 58'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Piotr Zielinski (Polonia).22:04

  77. 58'

    Tiro respinto. Vykintas Slivka (Lituania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Gvidas Gineitis.22:04

  78. 58'

    Tiro respinto. Justas Lasickas (Lituania) un tiro di destro dalla lunga distanza.22:03

  79. 57'

    Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:02

  81. 57'

    Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  82. 56'

    Tiro parato. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Szymanski.22:02

  83. 55'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Vilius Armalas (Lituania).22:01

  84. 55'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Lituania).22:00

  85. 55'

    Tiro parato. Jakub Kiwior (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:00

  87. 54'

    Fuorigioco. Vilius Armalas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Fedor Cernych e' colto in fuorigioco.22:00

  88. 51'

    Fuorigioco. Sebastian Szymanski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Jakub Kaminski e' colto in fuorigioco.21:57

  89. 50'

    Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Piotr Zielinski con cross da calcio d'angolo.21:56

  90. 49'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Pijus Sirvys (Lituania).21:55

  91. 49'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Lituania).21:55

  93. 48'

    Fallo di Pijus Sirvys (Lituania).21:54

  94. 48'

    Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  95. 47'

    Fallo di Edvinas Girdvainis (Lituania).21:52

  96. 47'

    Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:52

  97. Inizia il Secondo tempo Lituania 0, Polonia 1.21:51

  99. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Lituania 0, Polonia 1.21:35

  100. 45'+1'

    Tiro respinto. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area.21:33

  101. 45'+1'

    Tiro parato. Matty Cash (Polonia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Sebastian Szymanski.21:33

  102. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:33

  103. 44'

    Bartosz Slisz (Polonia) e' ammonito per fallo.21:31

  105. 44'

    Fedor Cernych (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  106. 44'

    Fallo di Bartosz Slisz (Polonia).21:31

  107. 43'

    Fallo di Edvinas Girdvainis (Lituania).21:30

  108. 43'

    Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  109. 42'

    Fallo di Vilius Armalas (Lituania).21:29

  111. 42'

    Jakub Kaminski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29

  112. 41'

    Tentativo fallito. Edvinas Girdvainis (Lituania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gvidas Gineitis con cross in seguito a un calcio da fermo.21:28

  113. 40'

    Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

  114. 40'

    Fallo di Matty Cash (Polonia).21:27

  115. 37'

    Gara riprende.21:24

  117. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Jakub Kaminski (Polonia) per infortunio.21:23

  118. 36'

    Tentativo fallito. Edvinas Girdvainis (Lituania) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:23

  119. 35'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Matty Cash (Polonia).21:22

  120. 35'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (Polonia).21:22

  121. 34'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Michal Skóras (Polonia).21:21

  123. 32'

    Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Jakub Kiwior con suggerimento di testa.21:19

  124. 30'

    Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17

  125. 30'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Lituania).21:17

  126. 29'

    Fuorigioco. Pijus Sirvys(Lituania) prova il lancio lungo, ma Fedor Cernych e' colto in fuorigioco.21:16

  127. 27'

    Tiro parato. Gratas Sirgedas (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Gvidas Gineitis.21:14

  129. 26'

    Fallo di mano di Justas Lasickas (Lituania).21:13

  130. 23'

    Fallo di Jakub Kiwior (Polonia).21:10

  131. 23'

    Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  132. 22'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Vilius Armalas (Lituania).21:09

  133. 19'

    Tentativo fallito. Pijus Sirvys (Lituania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Gvidas Gineitis in seguito a un calcio da fermo.21:06

  135. 18'

    Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05

  136. 18'

    Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).21:05

  137. 15'

    Gol! Lituania 0, Polonia 1. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.21:02

  138. 14'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Edvinas Girdvainis (Lituania).21:01

  139. 13'

    Fallo di Bartosz Slisz (Polonia).21:00

  141. 13'

    Gvidas Gineitis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  142. 12'

    Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

  143. 12'

    Fallo di Gratas Sirgedas (Lituania).20:59

  144. 10'

    Gara riprende.20:57

  145. 10'

    Gara momentaneamente sospesa, Sebastian Szymanski (Polonia) per infortunio.20:57

  147. 7'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Justas Lasickas (Lituania).20:54

  148. 7'

    Tiro respinto. Michal Skóras (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Piotr Zielinski.20:54

  149. 2'

    Tentativo fallito. Fedor Cernych (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Vykintas Slivka con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.20:49

  150. Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:48

  151. Fallo di Vilius Armalas (Lituania).20:48

  153. Inizia il Primo tempo.20:47

  154. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:33

Formazioni Lituania - Polonia

Lituania
Polonia
TITOLARI LITUANIA
  • (12) TOMAS SVEDKAUSKAS (P)
  • (17) PIJUS SIRVYS (D)
  • (4) EDVINAS GIRDVAINIS (D)
  • (13) JUSTAS LASICKAS (D)
  • (2) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (18) VILIUS ARMALAS (D)
  • (11) GRATAS SIRGEDAS (C)
  • (15) GVIDAS GINEITIS (C)
  • (14) VYKINTAS SLIVKA (C)
  • (22) PAULIUS GOLUBICKAS (C)
  • (10) FEDOR CERNYCH (A)
PANCHINA LITUANIA
  • (5) MARKAS BENETA (D)
  • (19) KLAUDIJUS UPSTAS (D)
  • (21) NAURIS PETKEVICIUS (A)
  • (20) ELIGIJUS JANKAUSKAS (C)
  • (6) MODESTAS VOROBJOVAS (C)
  • (23) VINCENTAS SARKAUSKAS (P)
  • (3) ROKAS LEKIATAS (D)
  • (1) DZIUGAS BARTKUS (P)
  • (16) DOMANTAS ANTANAVICIUS (C)
  • (8) TOMAS KALINAUSKAS (A)
  • (9) GYTIS PAULAUSKAS (A)
ALLENATORE LITUANIA
  • Edgaras Jankauskas
TITOLARI POLONIA
  • (1) LUKASZ SKORUPSKI (P)
  • (3) PRZEMYSLAW WISNIEWSKI (D)
  • (5) JAN BEDNAREK (D)
  • (14) JAKUB KIWIOR (D)
  • (17) BARTOSZ SLISZ (C)
  • (2) MATTY CASH (C)
  • (10) PIOTR ZIELINSKI (C)
  • (21) MICHAL SKÓRAS (C)
  • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
  • (20) SEBASTIAN SZYMANSKI (A)
  • (13) JAKUB KAMINSKI (A)
PANCHINA POLONIA
  • (19) KACPER KOZLOWSKI (C)
  • (18) JAN ZIÓLKOWSKI (D)
  • (8) BARTOSZ KAPUSTKA (C)
  • (4) TOMASZ KEDZIORA (D)
  • (22) KACPER TOBIASZ (P)
  • (15) ARKADIUSZ PYRKA (D)
  • (16) PAWEL WSZOLEK (C)
  • (6) JAKUB PIOTROWSKI (C)
  • (23) KRZYSZTOF PIATEK (A)
  • (12) KAMIL GRABARA (P)
  • (7) KAROL SWIDERSKI (A)
  • (11) KAMIL GROSICKI (C)
ALLENATORE POLONIA
  • Jan Urban
PREPARTITA

Lituania - Polonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 20:45 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.
Arbitro di Lituania - Polonia sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Dove vedere Lituania-Polonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Lituania-Polonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Lituania - Polonia Live

