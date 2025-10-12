Incontro terminato, Lituania 0, Polonia 2.
Carrozzeria e noleggio a lungo termine
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
Incontro terminato, Lituania 0, Polonia 2.
Secondo tempo terminato, Lituania 0, Polonia 2.22:40
Kamil Grosicki (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Tomas Kalinauskas (Lituania).22:40
Fallo di Kamil Grosicki (Polonia).22:40
Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Sostituzione, Polonia. Kamil Grosicki sostituisce Jakub Kaminski.22:39
Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Lituania).22:39
Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:36
Sostituzione, Polonia. Bartosz Kapustka sostituisce Bartosz Slisz.22:36
Sostituzione, Polonia. Pawel Wszolek sostituisce Matty Cash.22:36
Karol Swiderski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Fallo di Nauris Petkevicius (Lituania).22:35
Karol Swiderski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Tomas Kalinauskas (Lituania).22:34
Fallo di Jan Bednarek (Polonia).22:33
Gytis Paulauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:31
Vilius Armalas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Sostituzione, Lituania. Nauris Petkevicius sostituisce Vykintas Slivka.22:31
Sostituzione, Lituania. Gytis Paulauskas sostituisce Edvinas Girdvainis.22:30
Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Vilius Armalas (Lituania).22:30
Sostituzione, Polonia. Jan Ziólkowski sostituisce Przemyslaw Wisniewski.22:29
Sostituzione, Polonia. Karol Swiderski sostituisce Sebastian Szymanski.22:28
Fallo di Jakub Kaminski (Polonia).22:26
Edvinas Girdvainis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Edvinas Girdvainis (Lituania) e' ammonito per fallo.22:24
Jakub Kaminski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Fallo di Edvinas Girdvainis (Lituania).22:24
Vykintas Slivka (Lituania) e' ammonito per fallo.22:23
Piotr Zielinski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Vykintas Slivka (Lituania).22:23
Przemyslaw Wisniewski (Polonia) e' ammonito per fallo.22:22
Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:22
Tomas Kalinauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Lituania).22:21
Tentativo fallito. Przemyslaw Wisniewski (Polonia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sebastian Szymanski con cross da calcio d'angolo.22:21
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Lituania).22:20
Tiro parato. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robert Lewandowski.22:20
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Lituania).22:19
Sostituzione, Lituania. Eligijus Jankauskas sostituisce Fedor Cernych.22:19
Gara riprende.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Przemyslaw Wisniewski (Polonia) per infortunio.22:16
Przemyslaw Wisniewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Fedor Cernych (Lituania).22:16
Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).22:15
Fallo di Sebastian Szymanski (Polonia).22:14
Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Sostituzione, Lituania. Modestas Vorobjovas sostituisce Gratas Sirgedas.22:12
Sostituzione, Lituania. Tomas Kalinauskas sostituisce Paulius Golubickas.22:12
Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Pijus Sirvys (Lituania).22:12
Gol! Lituania 0, Polonia 2. Robert Lewandowski (Polonia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Szymanski con cross.22:09
Fallo di Vilius Armalas (Lituania).22:07
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07
Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Michal Skóras (Polonia).22:05
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Piotr Zielinski (Polonia).22:04
Tiro respinto. Vykintas Slivka (Lituania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Gvidas Gineitis.22:04
Tiro respinto. Justas Lasickas (Lituania) un tiro di destro dalla lunga distanza.22:03
Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:02
Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Tiro parato. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Szymanski.22:02
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Vilius Armalas (Lituania).22:01
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Lituania).22:00
Tiro parato. Jakub Kiwior (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:00
Fuorigioco. Vilius Armalas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Fedor Cernych e' colto in fuorigioco.22:00
Fuorigioco. Sebastian Szymanski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Jakub Kaminski e' colto in fuorigioco.21:57
Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Piotr Zielinski con cross da calcio d'angolo.21:56
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Pijus Sirvys (Lituania).21:55
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Lituania).21:55
Fallo di Pijus Sirvys (Lituania).21:54
Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Fallo di Edvinas Girdvainis (Lituania).21:52
Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:52
Inizia il Secondo tempo Lituania 0, Polonia 1.21:51
Primo tempo terminato, Lituania 0, Polonia 1.21:35
Tiro respinto. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area.21:33
Tiro parato. Matty Cash (Polonia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Sebastian Szymanski.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:33
Bartosz Slisz (Polonia) e' ammonito per fallo.21:31
Fedor Cernych (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Bartosz Slisz (Polonia).21:31
Fallo di Edvinas Girdvainis (Lituania).21:30
Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Vilius Armalas (Lituania).21:29
Jakub Kaminski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Tentativo fallito. Edvinas Girdvainis (Lituania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gvidas Gineitis con cross in seguito a un calcio da fermo.21:28
Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Fallo di Matty Cash (Polonia).21:27
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, Jakub Kaminski (Polonia) per infortunio.21:23
Tentativo fallito. Edvinas Girdvainis (Lituania) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:23
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Matty Cash (Polonia).21:22
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (Polonia).21:22
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Michal Skóras (Polonia).21:21
Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Jakub Kiwior con suggerimento di testa.21:19
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Lituania).21:17
Fuorigioco. Pijus Sirvys(Lituania) prova il lancio lungo, ma Fedor Cernych e' colto in fuorigioco.21:16
Tiro parato. Gratas Sirgedas (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Gvidas Gineitis.21:14
Fallo di mano di Justas Lasickas (Lituania).21:13
Fallo di Jakub Kiwior (Polonia).21:10
Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Vilius Armalas (Lituania).21:09
Tentativo fallito. Pijus Sirvys (Lituania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Gvidas Gineitis in seguito a un calcio da fermo.21:06
Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05
Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).21:05
Gol! Lituania 0, Polonia 1. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Edvinas Girdvainis (Lituania).21:01
Fallo di Bartosz Slisz (Polonia).21:00
Gvidas Gineitis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Fallo di Gratas Sirgedas (Lituania).20:59
Gara riprende.20:57
Gara momentaneamente sospesa, Sebastian Szymanski (Polonia) per infortunio.20:57
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Justas Lasickas (Lituania).20:54
Tiro respinto. Michal Skóras (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Piotr Zielinski.20:54
Tentativo fallito. Fedor Cernych (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Vykintas Slivka con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.20:49
Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:48
Fallo di Vilius Armalas (Lituania).20:48
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:33
Lituania - Polonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 20:45 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.
Arbitro di Lituania - Polonia sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Dove vedere Lituania-Polonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Lituania-Polonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND