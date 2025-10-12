Virgilio Sport
Olanda-Finlandia: 4-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

12 Ottobre 2025 ore 18:00
Olanda
4
Finlandia
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 8' 1-0 Donyell Malen
  2. 17' 2-0 Virgil van Dijk
  3. 38' 3-0 Memphis Depay (R)
  4. 84' 4-0 Cody Gakpo
0'
45'
90'
90'

Incontro terminato, Olanda 4, Finlandia 0.

  1. 90'+1'

    Secondo tempo terminato, Olanda 4, Finlandia 0.19:47

  3. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:46

  4. 89'

    Matti Peltola (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:45

  5. 89'

    Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:45

  6. 89'

    Fallo di Matti Peltola (Finlandia).19:45

  7. 89'

    Xavi Simons (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45

  9. 89'

    Fallo di Matti Peltola (Finlandia).19:45

  10. 88'

    Tentativo fallito. Justin Kluivert (Olanda) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.19:43

  11. 86'

    Ville Koski (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:42

  12. 86'

    Xavi Simons (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:42

  13. 86'

    Fallo di Ville Koski (Finlandia).19:42

  15. 85'

    Tiro parato. Benjamin Källman (Finlandia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robin Lod con passaggio filtrante.19:41

  16. 84'

    Gol! Olanda 4, Finlandia 0. Cody Gakpo (Olanda) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Xavi Simons.19:40

  17. 81'

    Sostituzione, Finlandia. Naatan Skyttä sostituisce Leo Walta.19:36

  18. 80'

    Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kaan Kairinen.19:36

  19. 79'

    Sostituzione, Olanda. Xavi Simons sostituisce Donyell Malen.19:35

  21. 78'

    Fallo di Jan Paul van Hecke (Olanda).19:34

  22. 78'

    Ville Koski (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34

  23. 77'

    Tiro respinto. Denzel Dumfries (Olanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Wout Weghorst.19:32

  24. 76'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Juho Lähteenmäki (Finlandia).19:32

  25. 73'

    Tentativo fallito. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Juho Lähteenmäki.19:28

  27. 71'

    Sostituzione, Olanda. Nathan Aké sostituisce Micky van de Ven.19:27

  28. 70'

    Fallo di Virgil van Dijk (Olanda).19:26

  29. 70'

    Benjamin Källman (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26

  30. 70'

    Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Cody Gakpo con cross da calcio d'angolo.19:26

  31. 70'

    Sostituzione, Finlandia. Benjamin Källman sostituisce Oliver Antman.19:25

  33. 69'

    Sostituzione, Finlandia. Joel Pohjanpalo sostituisce Topi Keskinen.19:25

  34. 69'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Adam Ståhl (Finlandia).19:25

  35. 65'

    Fuorigioco. Frenkie de Jong(Olanda) prova il lancio lungo, ma Donyell Malen e' colto in fuorigioco.19:21

  36. 64'

    Wout Weghorst (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20

  37. 64'

    Fallo di Matti Peltola (Finlandia).19:20

  39. 62'

    Sostituzione, Olanda. Jan Paul van Hecke sostituisce Jurriën Timber.19:18

  40. 62'

    Sostituzione, Olanda. Wout Weghorst sostituisce Memphis Depay.19:18

  41. 62'

    Fuorigioco. Micky van de Ven(Olanda) prova il lancio lungo, ma Cody Gakpo e' colto in fuorigioco.19:17

  42. 61'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Ville Koski (Finlandia).19:17

  43. 60'

    Sostituzione, Finlandia. Robin Lod sostituisce Santeri Väänänen.19:16

  45. 60'

    Sostituzione, Finlandia. Matti Peltola sostituisce Nikolai Alho.19:16

  46. 59'

    Tiro respinto. Donyell Malen (Olanda) un tiro di sinistro da centro area.19:15

  47. 59'

    Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Cody Gakpo.19:15

  48. 56'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Santeri Väänänen (Finlandia).19:12

  49. 55'

    Tiro parato. Leo Walta (Finlandia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Topi Keskinen.19:11

  51. 54'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Nikolai Alho (Finlandia).19:10

  52. 53'

    Micky van de Ven (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  53. 53'

    Fallo di Leo Walta (Finlandia).19:09

  54. 52'

    Jurriën Timber (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  55. 52'

    Fallo di Santeri Väänänen (Finlandia).19:08

  57. 51'

    Fallo di Donyell Malen (Olanda).19:07

  58. 51'

    Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:07

  59. 49'

    Gara riprende.19:05

  60. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, (Olanda).19:05

  61. 48'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Jesse Joronen (Finlandia).19:04

  63. 48'

    Tiro parato. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Virgil van Dijk con suggerimento di testa.19:04

  64. 48'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Juho Lähteenmäki (Finlandia).19:03

  65. 47'

    Frenkie de Jong (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:03

  66. 47'

    Fallo di Oliver Antman (Finlandia).19:03

  67. 45'

    Sostituzione, Olanda. Tijjani Reijnders sostituisce Ryan Gravenberch.19:01

  69. Inizia il Secondo tempo Olanda 3, Finlandia 0.19:01

  70. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Olanda 3, Finlandia 0.18:46

  71. 45'+1'

    Tentativo fallito. Miro Tenho (Finlandia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Leo Walta con cross da calcio d'angolo.18:46

  72. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45

  73. 45'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Frenkie de Jong (Olanda).18:45

  75. 45'

    Tiro respinto. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oliver Antman.18:45

  76. 44'

    Micky van de Ven (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:44

  77. 44'

    Fallo di Oliver Antman (Finlandia).18:44

  78. 39'

    Tiro parato. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oliver Antman.18:39

  79. 38'

    Gol! Olanda 3, Finlandia 0. Memphis Depay (Olanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:38

  81. 37'

    Rigore concesso da Miro Tenho (Finlandia) per un fallo di mano in area.18:36

  82. 37'

    Tiro respinto. Justin Kluivert (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Donyell Malen.18:36

  83. 36'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Santeri Väänänen (Finlandia).18:35

  84. 36'

    Tiro respinto. Virgil van Dijk (Olanda) un tiro di sinistro da centro area.18:35

  85. 36'

    Jurriën Timber (Olanda) colpisce la traversa con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Justin Kluivert da calcio d'angolo.18:35

  87. 35'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Nikolai Alho (Finlandia).18:35

  88. 33'

    Tentativo fallito. Donyell Malen (Olanda) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Cody Gakpo con cross.18:33

  89. 32'

    Gara riprende.18:31

  90. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, (Olanda).18:31

  91. 30'

    Ryan Gravenberch (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:30

  93. 30'

    Fallo di Santeri Väänänen (Finlandia).18:30

  94. 28'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Nikolai Alho (Finlandia).18:28

  95. 26'

    Fallo di Jurriën Timber (Olanda).18:26

  96. 26'

    Topi Keskinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:26

  97. 24'

    Fallo di mano di Frenkie de Jong (Olanda).18:24

  99. 22'

    Tiro parato. Donyell Malen (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cody Gakpo.18:22

  100. 22'

    Fallo di Ryan Gravenberch (Olanda).18:21

  101. 22'

    Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:21

  102. 18'

    Fuorigioco. Adam Ståhl(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Topi Keskinen e' colto in fuorigioco.18:18

  103. 17'

    Gol! Olanda 2, Finlandia 0. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Memphis Depay con cross in seguito a un calcio da fermo.18:17

  105. 16'

    Donyell Malen (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:16

  106. 16'

    Fallo di Ville Koski (Finlandia).18:16

  107. 14'

    Ryan Gravenberch (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13

  108. 14'

    Fallo di Leo Walta (Finlandia).18:13

  109. 13'

    Fallo di Virgil van Dijk (Olanda).18:13

  111. 13'

    Topi Keskinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13

  112. 10'

    Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:10

  113. 10'

    Fallo di Adam Ståhl (Finlandia).18:10

  114. 8'

    Gol! Olanda 1, Finlandia 0. Donyell Malen (Olanda) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Memphis Depay.18:08

  115. 7'

    Fallo di mano di Justin Kluivert (Olanda).18:06

  117. 6'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Miro Tenho (Finlandia).18:05

  118. 4'

    Tentativo fallito. Denzel Dumfries (Olanda) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Justin Kluivert con cross.18:04

  119. 2'

    Tiro respinto. Micky van de Ven (Olanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Memphis Depay con cross.18:02

  120. 2'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Ville Koski (Finlandia).18:01

  121. Inizia il Primo tempo.18:00

  123. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56

Formazioni Olanda - Finlandia

Olanda
Finlandia
TITOLARI OLANDA
  • (1) BART VERBRUGGEN (P)
  • (15) MICKY VAN DE VEN (D)
  • (3) JURRIËN TIMBER (D)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (22) DENZEL DUMFRIES (D)
  • (18) DONYELL MALEN (C)
  • (21) FRENKIE DE JONG (C)
  • (8) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (19) JUSTIN KLUIVERT (C)
  • (11) CODY GAKPO (C)
  • (10) MEMPHIS DEPAY (A)
PANCHINA OLANDA
  • (17) QUILINDSCHY HARTMAN (D)
  • (2) JAN PAUL VAN HECKE (D)
  • (12) JEREMIE FRIMPONG (D)
  • (23) MARK FLEKKEN (P)
  • (13) ROBIN ROEFS (P)
  • (20) TEUN KOOPMEINERS (C)
  • (7) XAVI SIMONS (C)
  • (6) STEFAN DE VRIJ (D)
  • (16) JERDY SCHOUTEN (C)
  • (9) WOUT WEGHORST (A)
  • (5) NATHAN AKÉ (D)
  • (14) TIJJANI REIJNDERS (C)
ALLENATORE OLANDA
  • Ronald Koeman
TITOLARI FINLANDIA
  • (1) JESSE JORONEN (P)
  • (3) ADAM STÅHL (D)
  • (21) VILLE KOSKI (D)
  • (17) NIKOLAI ALHO (D)
  • (5) JUHO LÄHTEENMÄKI (D)
  • (15) MIRO TENHO (D)
  • (9) LEO WALTA (C)
  • (11) SANTERI VÄÄNÄNEN (C)
  • (14) KAAN KAIRINEN (C)
  • (16) TOPI KESKINEN (A)
  • (7) OLIVER ANTMAN (A)
PANCHINA FINLANDIA
  • (23) LUCAS BERGSTRÖM (P)
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (4) JUHANI PIKKARAINEN (D)
  • (22) CASPER TERHO (A)
  • (10) TEEMU PUKKI (A)
  • (2) MATTI PELTOLA (D)
  • (19) BENJAMIN KÄLLMAN (A)
  • (8) ROBIN LOD (C)
  • (18) JERE URONEN (D)
  • (20) JOEL POHJANPALO (A)
  • (6) NAATAN SKYTTÄ (C)
  • (13) ADRIAN SVANBÄCK (A)
ALLENATORE FINLANDIA
  • Jacob Friis
PREPARTITA

Olanda - Finlandia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.
Arbitro di Olanda - Finlandia sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Dove vedere Olanda-Finlandia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Olanda-Finlandia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Olanda - Finlandia Live

