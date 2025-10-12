Incontro terminato, Olanda 4, Finlandia 0.
Incontro terminato, Olanda 4, Finlandia 0.
Secondo tempo terminato, Olanda 4, Finlandia 0.19:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:46
Matti Peltola (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:45
Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:45
Fallo di Matti Peltola (Finlandia).19:45
Xavi Simons (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45
Fallo di Matti Peltola (Finlandia).19:45
Tentativo fallito. Justin Kluivert (Olanda) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.19:43
Ville Koski (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:42
Xavi Simons (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:42
Fallo di Ville Koski (Finlandia).19:42
Tiro parato. Benjamin Källman (Finlandia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robin Lod con passaggio filtrante.19:41
Gol! Olanda 4, Finlandia 0. Cody Gakpo (Olanda) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Xavi Simons.19:40
Sostituzione, Finlandia. Naatan Skyttä sostituisce Leo Walta.19:36
Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kaan Kairinen.19:36
Sostituzione, Olanda. Xavi Simons sostituisce Donyell Malen.19:35
Fallo di Jan Paul van Hecke (Olanda).19:34
Ville Koski (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Tiro respinto. Denzel Dumfries (Olanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Wout Weghorst.19:32
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Juho Lähteenmäki (Finlandia).19:32
Tentativo fallito. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Juho Lähteenmäki.19:28
Sostituzione, Olanda. Nathan Aké sostituisce Micky van de Ven.19:27
Fallo di Virgil van Dijk (Olanda).19:26
Benjamin Källman (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26
Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Cody Gakpo con cross da calcio d'angolo.19:26
Sostituzione, Finlandia. Benjamin Källman sostituisce Oliver Antman.19:25
Sostituzione, Finlandia. Joel Pohjanpalo sostituisce Topi Keskinen.19:25
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Adam Ståhl (Finlandia).19:25
Fuorigioco. Frenkie de Jong(Olanda) prova il lancio lungo, ma Donyell Malen e' colto in fuorigioco.19:21
Wout Weghorst (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20
Fallo di Matti Peltola (Finlandia).19:20
Sostituzione, Olanda. Jan Paul van Hecke sostituisce Jurriën Timber.19:18
Sostituzione, Olanda. Wout Weghorst sostituisce Memphis Depay.19:18
Fuorigioco. Micky van de Ven(Olanda) prova il lancio lungo, ma Cody Gakpo e' colto in fuorigioco.19:17
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Ville Koski (Finlandia).19:17
Sostituzione, Finlandia. Robin Lod sostituisce Santeri Väänänen.19:16
Sostituzione, Finlandia. Matti Peltola sostituisce Nikolai Alho.19:16
Tiro respinto. Donyell Malen (Olanda) un tiro di sinistro da centro area.19:15
Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Cody Gakpo.19:15
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Santeri Väänänen (Finlandia).19:12
Tiro parato. Leo Walta (Finlandia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Topi Keskinen.19:11
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Nikolai Alho (Finlandia).19:10
Micky van de Ven (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Leo Walta (Finlandia).19:09
Jurriën Timber (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Santeri Väänänen (Finlandia).19:08
Fallo di Donyell Malen (Olanda).19:07
Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:07
Gara riprende.19:05
Gara momentaneamente sospesa, (Olanda).19:05
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Jesse Joronen (Finlandia).19:04
Tiro parato. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Virgil van Dijk con suggerimento di testa.19:04
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Juho Lähteenmäki (Finlandia).19:03
Frenkie de Jong (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:03
Fallo di Oliver Antman (Finlandia).19:03
Sostituzione, Olanda. Tijjani Reijnders sostituisce Ryan Gravenberch.19:01
Inizia il Secondo tempo Olanda 3, Finlandia 0.19:01
Primo tempo terminato, Olanda 3, Finlandia 0.18:46
Tentativo fallito. Miro Tenho (Finlandia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Leo Walta con cross da calcio d'angolo.18:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Frenkie de Jong (Olanda).18:45
Tiro respinto. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oliver Antman.18:45
Micky van de Ven (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:44
Fallo di Oliver Antman (Finlandia).18:44
Tiro parato. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oliver Antman.18:39
Gol! Olanda 3, Finlandia 0. Memphis Depay (Olanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:38
Rigore concesso da Miro Tenho (Finlandia) per un fallo di mano in area.18:36
Tiro respinto. Justin Kluivert (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Donyell Malen.18:36
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Santeri Väänänen (Finlandia).18:35
Tiro respinto. Virgil van Dijk (Olanda) un tiro di sinistro da centro area.18:35
Jurriën Timber (Olanda) colpisce la traversa con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Justin Kluivert da calcio d'angolo.18:35
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Nikolai Alho (Finlandia).18:35
Tentativo fallito. Donyell Malen (Olanda) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Cody Gakpo con cross.18:33
Gara riprende.18:31
Gara momentaneamente sospesa, (Olanda).18:31
Ryan Gravenberch (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:30
Fallo di Santeri Väänänen (Finlandia).18:30
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Nikolai Alho (Finlandia).18:28
Fallo di Jurriën Timber (Olanda).18:26
Topi Keskinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:26
Fallo di mano di Frenkie de Jong (Olanda).18:24
Tiro parato. Donyell Malen (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cody Gakpo.18:22
Fallo di Ryan Gravenberch (Olanda).18:21
Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:21
Fuorigioco. Adam Ståhl(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Topi Keskinen e' colto in fuorigioco.18:18
Gol! Olanda 2, Finlandia 0. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Memphis Depay con cross in seguito a un calcio da fermo.18:17
Donyell Malen (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:16
Fallo di Ville Koski (Finlandia).18:16
Ryan Gravenberch (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Fallo di Leo Walta (Finlandia).18:13
Fallo di Virgil van Dijk (Olanda).18:13
Topi Keskinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:10
Fallo di Adam Ståhl (Finlandia).18:10
Gol! Olanda 1, Finlandia 0. Donyell Malen (Olanda) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Memphis Depay.18:08
Fallo di mano di Justin Kluivert (Olanda).18:06
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Miro Tenho (Finlandia).18:05
Tentativo fallito. Denzel Dumfries (Olanda) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Justin Kluivert con cross.18:04
Tiro respinto. Micky van de Ven (Olanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Memphis Depay con cross.18:02
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Ville Koski (Finlandia).18:01
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56
Olanda - Finlandia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.
Arbitro di Olanda - Finlandia sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.
Dove vedere Olanda-Finlandia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Olanda-Finlandia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
