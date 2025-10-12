Virgilio Sport
Romania-Austria: 1-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

12 Ottobre 2025 ore 20:45
Romania
1
Austria
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 90+5' 1-0 Virgil Ghita
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Romania 1, Austria 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Romania 1, Austria 0.22:38

  3. 90'+5'

    Gol! Romania 1, Austria 0. Virgil Ghita (Romania) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ianis Hagi con cross in seguito a un calcio da fermo.22:37

  4. 90'+4'

    Fallo di Konrad Laimer (Austria).22:36

  5. 90'+4'

    Louis Munteanu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33

  7. 88'

    Stefan Posch (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  9. 88'

    Fallo di Louis Munteanu (Romania).22:30

  10. 88'

    Sostituzione, Romania. Louis Munteanu sostituisce Daniel Bîrligea.22:30

  11. 86'

    Sostituzione, Austria. Raul Florucz sostituisce Michael Gregoritsch.22:28

  12. 86'

    Sostituzione, Austria. Alessandro Schöpf sostituisce Romano Schmid.22:28

  13. 86'

    Fallo di Nicolas Seiwald (Austria).22:28

  15. 86'

    Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28

  16. 81'

    David Alaba (Austria) e' ammonito per fallo.22:23

  17. 81'

    Fallo di David Alaba (Austria).22:23

  18. 81'

    Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  19. 79'

    Nicolas Seiwald (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22

  21. 79'

    Fallo di Daniel Bîrligea (Romania).22:22

  22. 77'

    Gara riprende.22:19

  23. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, (Austria).22:18

  24. 76'

    Fallo di Romano Schmid (Austria).22:18

  25. 76'

    Alexandru Chipciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  27. 73'

    Fuorigioco. Valentin Mihaila(Romania) prova il lancio lungo, ma Vlad Dragomir e' colto in fuorigioco.22:15

  28. 72'

    Sostituzione, Romania. Virgil Ghita sostituisce Mihai Popescu per infortunio.22:14

  29. 72'

    Gara riprende.22:14

  30. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Stefan Posch (Austria) per infortunio.22:13

  31. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Mihai Popescu (Romania) per infortunio.22:13

  33. 70'

    Tiro respinto. Vlad Dragomir (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dennis Man.22:12

  34. 69'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Alexander Schlager (Austria).22:11

  35. 69'

    Tiro parato. Andrei Ratiu (Romania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:11

  36. 68'

    Gara riprende.22:11

  37. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Dennis Man (Romania) per infortunio.22:10

  39. 67'

    Valentin Mihaila (Romania) e' ammonito.22:09

  40. 65'

    Sostituzione, Austria. Florian Grillitsch sostituisce Christoph Baumgartner.22:08

  41. 65'

    Sostituzione, Austria. Alexander Prass sostituisce Phillipp Mwene.22:07

  42. 64'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Alexandru Chipciu (Romania).22:06

  43. 63'

    Fallo di Phillipp Mwene (Austria).22:05

  45. 63'

    Dennis Man (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  46. 62'

    Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ianis Hagi.22:04

  47. 61'

    Fallo di Konrad Laimer (Austria).22:03

  48. 61'

    Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:03

  49. 60'

    Valentin Mihaila (Romania) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area.22:02

  51. 56'

    Phillipp Mwene (Austria) e' ammonito per fallo.21:58

  52. 56'

    Dennis Man (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  53. 56'

    Fallo di Phillipp Mwene (Austria).21:58

  54. 54'

    Tiro respinto. David Alaba (Austria) un tiro di sinistro da fuori area.21:56

  55. 53'

    Andrei Burca (Romania) e' ammonito per fallo.21:55

  57. 53'

    Fallo di Andrei Burca (Romania).21:55

  58. 53'

    Michael Gregoritsch (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:55

  59. 52'

    Fallo di Alexandru Chipciu (Romania).21:54

  60. 52'

    Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  61. 51'

    Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  63. 51'

    Fallo di Konrad Laimer (Austria).21:53

  64. 49'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Romania).21:51

  65. 49'

    Tiro parato. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Konrad Laimer.21:51

  66. Inizia il Secondo tempo Romania 0, Austria 0.21:48

  67. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Romania 0, Austria 0.21:32

  69. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  70. 45'

    Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di destro da fuori area.21:31

  71. 44'

    Andrei Burca (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  72. 44'

    Fallo di Michael Gregoritsch (Austria).21:30

  73. 42'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da David Alaba (Austria).21:28

  75. 42'

    Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Alexandru Chipciu.21:28

  76. 40'

    Romano Schmid (Austria) e' ammonito per fallo.21:26

  77. 40'

    Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26

  78. 40'

    Fallo di Romano Schmid (Austria).21:26

  79. 39'

    Fallo di Mihai Popescu (Romania).21:25

  81. 39'

    Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  82. 37'

    Tentativo fallito. Romano Schmid (Austria) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Christoph Baumgartner con suggerimento di testa.21:23

  83. 35'

    Dennis Man (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  84. 35'

    Fallo di Phillipp Mwene (Austria).21:20

  85. 33'

    Andrei Burca (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  87. 33'

    Fallo di Konrad Laimer (Austria).21:18

  88. 31'

    Fallo di Alexandru Chipciu (Romania).21:17

  89. 31'

    Philipp Lienhart (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  90. 25'

    Stefan Posch (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11

  91. 25'

    Fallo di Alexandru Chipciu (Romania).21:11

  93. 24'

    Gara riprende.21:10

  94. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Christoph Baumgartner (Austria) per infortunio.21:09

  95. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Marius Marin (Romania) per infortunio.21:09

  96. 23'

    Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  97. 23'

    Fallo di Marius Marin (Romania).21:09

  99. 22'

    Gara riprende.21:08

  100. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, Romano Schmid (Austria) per infortunio.21:08

  101. 20'

    Fallo di Stefan Posch (Austria).21:06

  102. 20'

    Valentin Mihaila (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  103. 20'

    Fuorigioco. Marcel Sabitzer(Austria) prova il lancio lungo, ma Phillipp Mwene e' colto in fuorigioco.21:05

  105. 19'

    Fallo di Stefan Posch (Austria).21:04

  106. 19'

    Valentin Mihaila (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  107. 15'

    Tentativo fallito. Andrei Ratiu (Romania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ianis Hagi.21:01

  108. 15'

    Tiro respinto. Ianis Hagi (Romania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dennis Man.21:01

  109. 13'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Valentin Mihaila (Romania).20:59

  111. 13'

    Konrad Laimer (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59

  112. 13'

    Fallo di Vlad Dragomir (Romania).20:59

  113. 11'

    Fallo di Konrad Laimer (Austria).20:57

  114. 11'

    Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  115. 8'

    Michael Gregoritsch (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  117. 8'

    Fallo di Mihai Popescu (Romania).20:54

  118. 7'

    Tentativo fallito. Valentin Mihaila (Romania) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dennis Man.20:53

  119. 6'

    Christoph Baumgartner (Austria) e' ammonito per fallo.20:52

  120. 6'

    Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).20:52

  121. 6'

    Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  123. 5'

    Fallo di Phillipp Mwene (Austria).20:51

  124. 5'

    Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  125. 2'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Romania).20:48

  126. Inizia il Primo tempo.20:46

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:38

Formazioni Romania - Austria

Romania
Austria
TITOLARI ROMANIA
  • (1) IONUT RADU (P)
  • (15) ANDREI BURCA (D)
  • (2) ANDREI RATIU (D)
  • (8) ALEXANDRU CHIPCIU (D)
  • (3) MIHAI POPESCU (D)
  • (10) IANIS HAGI (C)
  • (23) VLAD DRAGOMIR (C)
  • (6) MARIUS MARIN (C)
  • (13) VALENTIN MIHAILA (A)
  • (20) DENNIS MAN (A)
  • (9) DANIEL BÎRLIGEA (A)
PANCHINA ROMANIA
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (7) STEFAN BAIARAM (C)
  • (11) KEVIN CIUBOTARU (D)
  • (16) RAZVAN SAVA (P)
  • (14) VLADIMIR SCRECIU (C)
  • (4) LISAV EISSAT (D)
  • (21) OLIMPIU MORUTAN (A)
  • (19) FLORIN TANASE (C)
  • (17) LOUIS MUNTEANU (A)
  • (12) STEFAN TÂRNOVANU (P)
  • (22) ADRIAN SUT (C)
  • (5) VIRGIL GHITA (D)
ALLENATORE ROMANIA
  • Mircea Lucescu
TITOLARI AUSTRIA
  • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
  • (16) PHILLIPP MWENE (D)
  • (8) DAVID ALABA (D)
  • (5) STEFAN POSCH (D)
  • (15) PHILIPP LIENHART (D)
  • (9) MARCEL SABITZER (C)
  • (19) CHRISTOPH BAUMGARTNER (C)
  • (6) NICOLAS SEIWALD (C)
  • (18) ROMANO SCHMID (C)
  • (20) KONRAD LAIMER (C)
  • (11) MICHAEL GREGORITSCH (A)
PANCHINA AUSTRIA
  • (14) LEOPOLD QUERFELD (D)
  • (17) MARCO GRÜLL (A)
  • (22) RAUL FLORUCZ (A)
  • (2) ALEXANDER PRASS (D)
  • (23) ALESSANDRO SCHÖPF (C)
  • (21) NIKOLAUS WURMBRAND (A)
  • (13) PATRICK PENTZ (P)
  • (12) NIKOLAS POLSTER (P)
  • (4) KEVIN DANSO (D)
  • (3) MARCO FRIEDL (D)
  • (10) FLORIAN GRILLITSCH (C)
  • (7) MARKO ARNAUTOVIC (A)
ALLENATORE AUSTRIA
  • Ralf Rangnick
PREPARTITA

Romania - Austria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 20:45 allo stadio National Arena di Bucharest.
Arbitro di Romania - Austria sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Dove vedere Romania-Austria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Romania-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Romania - Austria Live

