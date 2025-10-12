Incontro terminato, Romania 1, Austria 0.
Secondo tempo terminato, Romania 1, Austria 0.22:38
Gol! Romania 1, Austria 0. Virgil Ghita (Romania) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ianis Hagi con cross in seguito a un calcio da fermo.22:37
Fallo di Konrad Laimer (Austria).22:36
Louis Munteanu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33
Stefan Posch (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Louis Munteanu (Romania).22:30
Sostituzione, Romania. Louis Munteanu sostituisce Daniel Bîrligea.22:30
Sostituzione, Austria. Raul Florucz sostituisce Michael Gregoritsch.22:28
Sostituzione, Austria. Alessandro Schöpf sostituisce Romano Schmid.22:28
Fallo di Nicolas Seiwald (Austria).22:28
Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28
David Alaba (Austria) e' ammonito per fallo.22:23
Fallo di David Alaba (Austria).22:23
Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Nicolas Seiwald (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Fallo di Daniel Bîrligea (Romania).22:22
Gara riprende.22:19
Gara momentaneamente sospesa, (Austria).22:18
Fallo di Romano Schmid (Austria).22:18
Alexandru Chipciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fuorigioco. Valentin Mihaila(Romania) prova il lancio lungo, ma Vlad Dragomir e' colto in fuorigioco.22:15
Sostituzione, Romania. Virgil Ghita sostituisce Mihai Popescu per infortunio.22:14
Gara riprende.22:14
Gara momentaneamente sospesa, Stefan Posch (Austria) per infortunio.22:13
Gara momentaneamente sospesa, Mihai Popescu (Romania) per infortunio.22:13
Tiro respinto. Vlad Dragomir (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dennis Man.22:12
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Alexander Schlager (Austria).22:11
Tiro parato. Andrei Ratiu (Romania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:11
Gara riprende.22:11
Gara momentaneamente sospesa, Dennis Man (Romania) per infortunio.22:10
Valentin Mihaila (Romania) e' ammonito.22:09
Sostituzione, Austria. Florian Grillitsch sostituisce Christoph Baumgartner.22:08
Sostituzione, Austria. Alexander Prass sostituisce Phillipp Mwene.22:07
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Alexandru Chipciu (Romania).22:06
Fallo di Phillipp Mwene (Austria).22:05
Dennis Man (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ianis Hagi.22:04
Fallo di Konrad Laimer (Austria).22:03
Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:03
Valentin Mihaila (Romania) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area.22:02
Phillipp Mwene (Austria) e' ammonito per fallo.21:58
Dennis Man (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Phillipp Mwene (Austria).21:58
Tiro respinto. David Alaba (Austria) un tiro di sinistro da fuori area.21:56
Andrei Burca (Romania) e' ammonito per fallo.21:55
Fallo di Andrei Burca (Romania).21:55
Michael Gregoritsch (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:55
Fallo di Alexandru Chipciu (Romania).21:54
Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Fallo di Konrad Laimer (Austria).21:53
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Romania).21:51
Tiro parato. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Konrad Laimer.21:51
Inizia il Secondo tempo Romania 0, Austria 0.21:48
Primo tempo terminato, Romania 0, Austria 0.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di destro da fuori area.21:31
Andrei Burca (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Michael Gregoritsch (Austria).21:30
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da David Alaba (Austria).21:28
Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Alexandru Chipciu.21:28
Romano Schmid (Austria) e' ammonito per fallo.21:26
Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Fallo di Romano Schmid (Austria).21:26
Fallo di Mihai Popescu (Romania).21:25
Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Tentativo fallito. Romano Schmid (Austria) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Christoph Baumgartner con suggerimento di testa.21:23
Dennis Man (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Phillipp Mwene (Austria).21:20
Andrei Burca (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Konrad Laimer (Austria).21:18
Fallo di Alexandru Chipciu (Romania).21:17
Philipp Lienhart (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Stefan Posch (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11
Fallo di Alexandru Chipciu (Romania).21:11
Gara riprende.21:10
Gara momentaneamente sospesa, Christoph Baumgartner (Austria) per infortunio.21:09
Gara momentaneamente sospesa, Marius Marin (Romania) per infortunio.21:09
Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Marius Marin (Romania).21:09
Gara riprende.21:08
Gara momentaneamente sospesa, Romano Schmid (Austria) per infortunio.21:08
Fallo di Stefan Posch (Austria).21:06
Valentin Mihaila (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fuorigioco. Marcel Sabitzer(Austria) prova il lancio lungo, ma Phillipp Mwene e' colto in fuorigioco.21:05
Fallo di Stefan Posch (Austria).21:04
Valentin Mihaila (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Tentativo fallito. Andrei Ratiu (Romania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ianis Hagi.21:01
Tiro respinto. Ianis Hagi (Romania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dennis Man.21:01
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Valentin Mihaila (Romania).20:59
Konrad Laimer (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59
Fallo di Vlad Dragomir (Romania).20:59
Fallo di Konrad Laimer (Austria).20:57
Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Michael Gregoritsch (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Fallo di Mihai Popescu (Romania).20:54
Tentativo fallito. Valentin Mihaila (Romania) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dennis Man.20:53
Christoph Baumgartner (Austria) e' ammonito per fallo.20:52
Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).20:52
Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Fallo di Phillipp Mwene (Austria).20:51
Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Romania).20:48
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:38
Romania - Austria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 20:45 allo stadio National Arena di Bucharest.
Arbitro di Romania - Austria sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Dove vedere Romania-Austria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Romania-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.
