San Marino-Cipro: 0-4 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

12 Ottobre 2025 ore 15:00
San Marino
0
Cipro
4
Partita finita
Arbitro:
  1. 9' 0-1 Loizos Loizou
  2. 59' 0-2 Stélios Andreou
  3. 67' 0-3 Grigoris Kastanos (R)
  4. 79' 0-4 Andronikos Kakoullis
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, San Marino 0, Cipro 4.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, San Marino 0, Cipro 4.16:54

  3. 90'+1'

    Tentativo fallito. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Valli Casadei.16:52

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.16:52

  5. 90'

    Fuorigioco. Stélios Andreou(Cipro) prova il lancio lungo, ma Anderson Correia e' colto in fuorigioco.16:51

  6. 89'

    Tentativo fallito. Samuele Zannoni (San Marino) un colpo di testa da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Alberto Riccardi con cross.16:50

  7. 87'

    Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:48

  9. 87'

    Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).16:48

  10. 85'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Giacomo Matteoni (San Marino).16:46

  11. 79'

    Gol! San Marino 0, Cipro 4. Andronikos Kakoullis (Cipro) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Anderson Correia con cross.16:40

  12. 78'

    Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:39

  13. 78'

    Fallo di Alberto Riccardi (San Marino).16:39

  15. 77'

    Sostituzione, San Marino. Giacomo Valentini sostituisce Michele Cevoli.16:38

  16. 76'

    Fallo di Nikos Koutsakos (Cipro).16:37

  17. 76'

    Alberto Riccardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:37

  18. 76'

    Tiro respinto. Nikos Koutsakos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Andreas Shikkis.16:37

  19. 73'

    Sostituzione, Cipro. Nikos Koutsakos sostituisce Grigoris Kastanos.16:34

  21. 72'

    Tentativo fallito. Valli Casadei (San Marino) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.16:33

  22. 72'

    Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Andronikos Kakoullis (Cipro).16:33

  23. 71'

    Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).16:33

  24. 70'

    Konstantinos Laifis (Cipro) e' ammonito per fallo.16:31

  25. 70'

    Fallo di Konstantinos Laifis (Cipro).16:31

  27. 70'

    Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:31

  28. 67'

    Gol! San Marino 0, Cipro 3. Grigoris Kastanos (Cipro) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

  29. 66'

    Rigore per Cipro. Andronikos Kakoullis e'stato atterrato in area di rigore.16:27

  30. 66'

    Rigore concesso da Michele Cevoli (San Marino) per un fallo in area.16:27

  31. 64'

    Anderson Correia (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:25

  33. 64'

    Fallo di Filippo Berardi (San Marino).16:25

  34. 64'

    Sostituzione, Cipro. Hector Kyprianou sostituisce Charalampos Charalampous.16:25

  35. 63'

    Sostituzione, Cipro. Andronikos Kakoullis sostituisce Ioannis Pittas.16:25

  36. 62'

    Sostituzione, San Marino. Nicko Sensoli sostituisce Lorenzo Lazzari.16:23

  37. 61'

    Sostituzione, San Marino. Valli Casadei sostituisce Lorenzo Capicchioni.16:22

  39. 61'

    Gara riprende.16:22

  40. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, Grigoris Kastanos (Cipro) per infortunio.16:22

  41. 59'

    Gol! San Marino 0, Cipro 2. Stélios Andreou (Cipro) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.16:20

  42. 59'

    Loizos Loizou (Cipro) colpisce il palo destro con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Anderson Correia con cross da calcio d'angolo.16:20

  43. 59'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Giacomo Matteoni (San Marino).16:20

  45. 58'

    Tiro parato. Charalampos Charalampous (Cipro) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Andreas Shikkis.16:19

  46. 57'

    Fallo di Marinos Tzionis (Cipro).16:18

  47. 57'

    Giacomo Matteoni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:18

  48. 55'

    Marinos Tzionis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:16

  49. 55'

    Fallo di Giacomo Matteoni (San Marino).16:16

  51. 54'

    Sostituzione, Cipro. Charalambos Kyriakou sostituisce Kostakis Artymatas.16:15

  52. 54'

    Sostituzione, Cipro. Anderson Correia sostituisce Kostas Pileas.16:15

  53. 53'

    Tentativo fallito. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Konstantinos Laifis.16:14

  54. 51'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) e' ammonito per fallo.16:12

  55. 51'

    Kostakis Artymatas (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:12

  57. 51'

    Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).16:12

  58. 50'

    Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).16:11

  59. 50'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:11

  60. 49'

    Fallo di Marinos Tzionis (Cipro).16:10

  61. 49'

    Giacomo Matteoni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:10

  63. 49'

    Stélios Andreou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:10

  64. 49'

    Fallo di Lorenzo Lazzari (San Marino).16:10

  65. 46'

    Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).16:07

  66. 46'

    Alessandro Golinucci (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:07

  67. Inizia il Secondo tempo San Marino 0, Cipro 1.16:07

  69. 45'

    Sostituzione, San Marino. Giacomo Matteoni sostituisce Matteo Sammaritani.16:06

  70. 45'+6'

    Primo tempo terminato, San Marino 0, Cipro 1.15:51

  71. 45'+5'

    Tentativo fallito. Charalampos Charalampous (Cipro) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ioannis Pittas.15:51

  72. 45'+3'

    Ioannis Pittas (Cipro) e' ammonito per fallo.15:49

  73. 45'+3'

    Lorenzo Capicchioni (San Marino) e' ammonito per fallo.15:48

  75. 45'+3'

    Fallo di Ioannis Pittas (Cipro).15:48

  76. 45'+3'

    Dante Rossi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:48

  77. 45'+2'

    Kostakis Artymatas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:48

  78. 45'+2'

    Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).15:48

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.15:46

  81. 42'

    Marinos Tzionis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:43

  82. 42'

    Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).15:43

  83. 42'

    Tentativo fallito. Filippo Berardi (San Marino) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Nicola Nanni.15:42

  84. 41'

    Kostas Pileas (Cipro) e' ammonito per fallo.15:41

  85. 41'

    Fallo di Kostas Pileas (Cipro).15:41

  87. 41'

    Filippo Berardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:41

  88. 39'

    Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).15:40

  89. 39'

    Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:40

  90. 38'

    Tiro parato. Charalampos Charalampous (Cipro) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kostas Pileas.15:39

  91. 37'

    Tiro respinto. Filippo Berardi (San Marino) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nicola Nanni.15:37

  93. 36'

    Fallo di Andreas Shikkis (Cipro).15:37

  94. 36'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:37

  95. 36'

    Fallo di Andreas Shikkis (Cipro).15:36

  96. 36'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:36

  97. 36'

    Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da centro area. Assist di Grigoris Kastanos.15:36

  99. 35'

    Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:36

  100. 35'

    Fallo di Alberto Riccardi (San Marino).15:36

  101. 34'

    Tentativo fallito. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto.15:34

  102. 34'

    Tiro parato. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Loizos Loizou.15:34

  103. 33'

    Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Grigoris Kastanos.15:33

  105. 31'

    Tiro respinto. Kostakis Artymatas (Cipro) un tiro di destro da fuori area.15:32

  106. 31'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Filippo Berardi (San Marino).15:31

  107. 29'

    Tentativo fallito. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Grigoris Kastanos in seguito a un contropiede.15:30

  108. 28'

    Kostakis Artymatas (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:29

  109. 28'

    Fallo di Nicola Nanni (San Marino).15:29

  111. 27'

    Tentativo fallito. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Charalampos Charalampous.15:27

  112. 25'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Michele Cevoli (San Marino).15:25

  113. 25'

    Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un colpo di testa da centro area. Assist di Kostas Pileas con cross.15:25

  114. 22'

    Fallo di mano di Lorenzo Lazzari (San Marino).15:23

  115. 21'

    Fallo di Kostas Pileas (Cipro).15:22

  117. 21'

    Filippo Berardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:22

  118. 20'

    Fallo di Stélios Andreou (Cipro).15:20

  119. 20'

    Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:20

  120. 17'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Matteo Sammaritani (San Marino).15:17

  121. 13'

    Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:13

  123. 13'

    Fallo di Dante Rossi (San Marino).15:13

  124. 9'

    Gol! San Marino 0, Cipro 1. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kostas Pileas con cross.15:10

  125. 9'

    Sostituzione, San Marino. Filippo Berardi sostituisce Andrea Contadini per infortunio.15:10

  126. 9'

    Gara riprende.15:09

  127. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, Andrea Contadini (San Marino) per infortunio.15:05

  129. 3'

    Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:04

  130. 3'

    Fallo di Matteo Sammaritani (San Marino).15:04

  131. Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:02

  132. Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).15:02

  133. Inizia il Primo tempo.15:01

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:57

Formazioni San Marino - Cipro

San Marino
Cipro
TITOLARI SAN MARINO
  • (1) EDOARDO COLOMBO (P)
  • (4) MATTEO SAMMARITANI (D)
  • (6) DANTE ROSSI (D)
  • (5) MICHELE CEVOLI (D)
  • (3) ALBERTO RICCARDI (D)
  • (8) LORENZO CAPICCHIONI (C)
  • (21) LORENZO LAZZARI (C)
  • (11) ANDREA CONTADINI (C)
  • (18) SAMUELE ZANNONI (C)
  • (17) ALESSANDRO GOLINUCCI (C)
  • (9) NICOLA NANNI (A)
PANCHINA SAN MARINO
  • (23) VALLI CASADEI (C)
  • (7) MATTEO VITAIOLI (A)
  • (2) GIACOMO MATTEONI (D)
  • (20) NICKO SENSOLI (A)
  • (19) NICOLAS GIACOPETTI (A)
  • (10) FILIPPO BERARDI (A)
  • (13) MATTEO ZAVOLI (P)
  • (15) GABRIEL CAPICCHIONI (A)
  • (14) GIACOMO VALENTINI (C)
  • (12) ALESSANDRO TOSI (D)
  • (16) PIETRO AMICI (P)
  • (22) MARCELLO MULARONI (C)
ALLENATORE SAN MARINO
  • Roberto Cevoli
TITOLARI CIPRO
  • (1) JOËL MALL (P)
  • (19) KONSTANTINOS LAIFIS (D)
  • (17) ANDREAS SHIKKIS (D)
  • (2) KOSTAS PILEAS (D)
  • (16) STÉLIOS ANDREOU (D)
  • (5) CHARALAMPOS CHARALAMPOUS (C)
  • (20) GRIGORIS KASTANOS (C)
  • (10) LOIZOS LOIZOU (C)
  • (21) MARINOS TZIONIS (C)
  • (18) KOSTAKIS ARTYMATAS (C)
  • (9) IOANNIS PITTAS (A)
PANCHINA CIPRO
  • (15) NIKOS KOUTSAKOS (A)
  • (3) NIKOLAS PANAGIOTOU (D)
  • (6) GIANNIS SATSIAS (C)
  • (22) NEOFYTOS MICHAEL (P)
  • (4) HECTOR KYPRIANOU (C)
  • (13) GIORGOS ANGELOPOULOS (C)
  • (12) PANAGIOTIS KYRIAKOU (P)
  • (23) CHARALAMBOS KYRIAKOU (C)
  • (14) GIORGOS MALEKKIDES (D)
  • (11) ANDRONIKOS KAKOULLIS (A)
  • (8) IOANNIS KOUSOULOS (C)
  • (7) ANDERSON CORREIA (D)
ALLENATORE CIPRO
  • Apostolos Mantzios
PREPARTITA

San Marino - Cipro è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Olimpico di Serravalle di Serravalle.
Arbitro di San Marino - Cipro sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Dove vedere San Marino-Cipro di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
San Marino-Cipro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 San Marino - Cipro Live

