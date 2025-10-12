Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:57

PREPARTITA

San Marino - Cipro è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Olimpico di Serravalle di Serravalle.

Arbitro di San Marino - Cipro sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Dove vedere San Marino-Cipro di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

San Marino-Cipro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

