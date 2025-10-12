Incontro terminato, San Marino 0, Cipro 4.
Carrozzeria e noleggio a lungo termine
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
Incontro terminato, San Marino 0, Cipro 4.
Secondo tempo terminato, San Marino 0, Cipro 4.16:54
Tentativo fallito. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Valli Casadei.16:52
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.16:52
Fuorigioco. Stélios Andreou(Cipro) prova il lancio lungo, ma Anderson Correia e' colto in fuorigioco.16:51
Tentativo fallito. Samuele Zannoni (San Marino) un colpo di testa da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Alberto Riccardi con cross.16:50
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:48
Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).16:48
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Giacomo Matteoni (San Marino).16:46
Gol! San Marino 0, Cipro 4. Andronikos Kakoullis (Cipro) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Anderson Correia con cross.16:40
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:39
Fallo di Alberto Riccardi (San Marino).16:39
Sostituzione, San Marino. Giacomo Valentini sostituisce Michele Cevoli.16:38
Fallo di Nikos Koutsakos (Cipro).16:37
Alberto Riccardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:37
Tiro respinto. Nikos Koutsakos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Andreas Shikkis.16:37
Sostituzione, Cipro. Nikos Koutsakos sostituisce Grigoris Kastanos.16:34
Tentativo fallito. Valli Casadei (San Marino) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.16:33
Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Andronikos Kakoullis (Cipro).16:33
Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).16:33
Konstantinos Laifis (Cipro) e' ammonito per fallo.16:31
Fallo di Konstantinos Laifis (Cipro).16:31
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:31
Gol! San Marino 0, Cipro 3. Grigoris Kastanos (Cipro) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Guarda la scheda del giocatore Grigoris Kastanos16:28
Rigore per Cipro. Andronikos Kakoullis e'stato atterrato in area di rigore.16:27
Rigore concesso da Michele Cevoli (San Marino) per un fallo in area.16:27
Anderson Correia (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:25
Fallo di Filippo Berardi (San Marino).16:25
Sostituzione, Cipro. Hector Kyprianou sostituisce Charalampos Charalampous.16:25
Sostituzione, Cipro. Andronikos Kakoullis sostituisce Ioannis Pittas.16:25
Sostituzione, San Marino. Nicko Sensoli sostituisce Lorenzo Lazzari.16:23
Sostituzione, San Marino. Valli Casadei sostituisce Lorenzo Capicchioni.16:22
Gara riprende.16:22
Gara momentaneamente sospesa, Grigoris Kastanos (Cipro) per infortunio.16:22
Gol! San Marino 0, Cipro 2. Stélios Andreou (Cipro) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.16:20
Loizos Loizou (Cipro) colpisce il palo destro con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Anderson Correia con cross da calcio d'angolo.16:20
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Giacomo Matteoni (San Marino).16:20
Tiro parato. Charalampos Charalampous (Cipro) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Andreas Shikkis.16:19
Fallo di Marinos Tzionis (Cipro).16:18
Giacomo Matteoni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:18
Marinos Tzionis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:16
Fallo di Giacomo Matteoni (San Marino).16:16
Sostituzione, Cipro. Charalambos Kyriakou sostituisce Kostakis Artymatas.16:15
Sostituzione, Cipro. Anderson Correia sostituisce Kostas Pileas.16:15
Tentativo fallito. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Konstantinos Laifis.16:14
Lorenzo Lazzari (San Marino) e' ammonito per fallo.16:12
Kostakis Artymatas (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:12
Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).16:12
Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).16:11
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:11
Fallo di Marinos Tzionis (Cipro).16:10
Giacomo Matteoni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:10
Stélios Andreou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:10
Fallo di Lorenzo Lazzari (San Marino).16:10
Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).16:07
Alessandro Golinucci (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:07
Inizia il Secondo tempo San Marino 0, Cipro 1.16:07
Sostituzione, San Marino. Giacomo Matteoni sostituisce Matteo Sammaritani.16:06
Primo tempo terminato, San Marino 0, Cipro 1.15:51
Tentativo fallito. Charalampos Charalampous (Cipro) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ioannis Pittas.15:51
Ioannis Pittas (Cipro) e' ammonito per fallo.15:49
Lorenzo Capicchioni (San Marino) e' ammonito per fallo.15:48
Fallo di Ioannis Pittas (Cipro).15:48
Dante Rossi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:48
Kostakis Artymatas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:48
Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).15:48
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.15:46
Marinos Tzionis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:43
Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).15:43
Tentativo fallito. Filippo Berardi (San Marino) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Nicola Nanni.15:42
Kostas Pileas (Cipro) e' ammonito per fallo.15:41
Fallo di Kostas Pileas (Cipro).15:41
Filippo Berardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:41
Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).15:40
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:40
Tiro parato. Charalampos Charalampous (Cipro) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kostas Pileas.15:39
Tiro respinto. Filippo Berardi (San Marino) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nicola Nanni.15:37
Fallo di Andreas Shikkis (Cipro).15:37
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:37
Fallo di Andreas Shikkis (Cipro).15:36
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:36
Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da centro area. Assist di Grigoris Kastanos.15:36
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:36
Fallo di Alberto Riccardi (San Marino).15:36
Tentativo fallito. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto.15:34
Tiro parato. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Loizos Loizou.15:34
Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Grigoris Kastanos.15:33
Tiro respinto. Kostakis Artymatas (Cipro) un tiro di destro da fuori area.15:32
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Filippo Berardi (San Marino).15:31
Tentativo fallito. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Grigoris Kastanos in seguito a un contropiede.15:30
Kostakis Artymatas (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:29
Fallo di Nicola Nanni (San Marino).15:29
Tentativo fallito. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Charalampos Charalampous.15:27
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Michele Cevoli (San Marino).15:25
Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un colpo di testa da centro area. Assist di Kostas Pileas con cross.15:25
Fallo di mano di Lorenzo Lazzari (San Marino).15:23
Fallo di Kostas Pileas (Cipro).15:22
Filippo Berardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:22
Fallo di Stélios Andreou (Cipro).15:20
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:20
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Matteo Sammaritani (San Marino).15:17
Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:13
Fallo di Dante Rossi (San Marino).15:13
Gol! San Marino 0, Cipro 1. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kostas Pileas con cross.15:10
Sostituzione, San Marino. Filippo Berardi sostituisce Andrea Contadini per infortunio.15:10
Gara riprende.15:09
Gara momentaneamente sospesa, Andrea Contadini (San Marino) per infortunio.15:05
Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:04
Fallo di Matteo Sammaritani (San Marino).15:04
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:02
Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).15:02
Inizia il Primo tempo.15:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:57
San Marino - Cipro è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Olimpico di Serravalle di Serravalle.
Arbitro di San Marino - Cipro sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.
Dove vedere San Marino-Cipro di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
San Marino-Cipro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND