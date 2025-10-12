Incontro terminato, Scozia 2, Bielorussia 1.
Secondo tempo terminato, Scozia 2, Bielorussia 1.19:58
Fallo di John McGinn (Scozia).19:57
Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Tiro respinto. German Barkovskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gleb Kuchko.19:57
Gol! Scozia 2, Bielorussia 1. Gleb Kuchko (Bielorussia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nikita Korzun.19:54
Tentativo fallito. Sergey Karpovich (Bielorussia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla destra. Assist di Kirill Pechenin con cross.19:53
Tentativo fallito. Kieron Bowie (Scozia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di John McGinn con cross.19:52
Tiro respinto. Aleksandr Martynovich (Bielorussia) un colpo di testa da centro area.19:51
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da John Souttar (Scozia).19:51
Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di German Barkovskiy.19:51
Sostituzione, Scozia. Kieron Bowie sostituisce Ben Gannon-Doak.19:50
Sostituzione, Bielorussia. Sergey Karpovich sostituisce Evgeni Yablonskiy.19:49
Sostituzione, Bielorussia. Nikita Demchenko sostituisce Egor Parkhomenko.19:49
Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.19:49
Fuorigioco. Kieran Tierney(Scozia) prova il lancio lungo, ma Scott McTominay e' colto in fuorigioco.19:47
Lennon Miller (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47
Fallo di Max Ebong (Bielorussia).19:47
Sostituzione, Scozia. Lyndon Dykes sostituisce Ché Adams.19:47
Sostituzione, Scozia. Lennon Miller sostituisce Billy Gilmour.19:46
Tentativo fallito. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Andy Robertson.19:45
Tentativo fallito. Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.19:44
Tiro respinto. Aleksandr Martynovich (Bielorussia) un colpo di testa da centro area. Assist di Kirill Pechenin con cross.19:44
Tiro respinto. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nikita Korzun.19:44
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da John Souttar (Scozia).19:44
Tiro respinto. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Evgeni Yablonskiy.19:43
Gol! Scozia 2, Bielorussia 0. Scott McTominay (Scozia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andy Robertson con cross.
Sostituzione, Bielorussia. Nikita Korzun sostituisce Valeri Gromyko.19:42
Sostituzione, Bielorussia. Gleb Kuchko sostituisce Evgeni Malashevich.19:42
Max Ebong (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:40
Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:40
Fallo di Max Ebong (Bielorussia).19:40
Kieran Tierney (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:39
Fallo di Trofim Melnichenko (Bielorussia).19:39
Tentativo fallito. German Barkovskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Valeri Gromyko.19:37
Tiro respinto. Pavel Zabelin (Bielorussia) un colpo di testa da centro area. Assist di Valeri Gromyko con cross.19:36
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).19:35
Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area.19:35
Fallo di Billy Gilmour (Scozia).19:34
Evgeni Malashevich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
John Souttar (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).19:32
Tentativo fallito. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Evgeni Malashevich con cross.19:31
Sostituzione, Scozia. Kieran Tierney sostituisce Anthony Ralston.19:30
Sostituzione, Scozia. John Souttar sostituisce Jack Hendry.19:30
Fuorigioco. Ben Gannon-Doak(Scozia) prova il lancio lungo, ma Ché Adams e' colto in fuorigioco.19:28
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).19:27
Kirill Pechenin (Bielorussia) e' ammonito.19:26
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Valeri Gromyko (Bielorussia).19:26
Scott McKenna (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).19:25
Decisione VAR: no gol Scozia 1-0 Bielorussia.19:23
GOL CANCELLATO DAL VAR: Evgeni Malashevich (Bielorussia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:21
Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).19:21
Decisione VAR: nessun rigore Scozia.19:19
Fallo di mano di Ché Adams (Scozia).19:17
Tiro respinto. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Max Ebong.19:16
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Egor Parkhomenko (Bielorussia).19:15
Sostituzione, Bielorussia. Trofim Melnichenko sostituisce Vadim Pigas.19:14
Tiro parato. John McGinn (Scozia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ben Gannon-Doak.19:12
Tentativo fallito. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:11
Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Valeri Gromyko (Bielorussia).19:10
Fallo di Scott McKenna (Scozia).19:09
Evgeni Malashevich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Egor Parkhomenko (Bielorussia).19:07
Tiro parato. Scott McTominay (Scozia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kenny McLean.19:06
Tentativo fallito. Kenny McLean (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di John McGinn.19:05
Inizia il Secondo tempo Scozia 1, Bielorussia 0.19:04
Primo tempo terminato, Scozia 1, Bielorussia 0.18:48
Tentativo fallito. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.18:48
Tiro parato. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Anthony Ralston.18:47
Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:46
Fallo di Max Ebong (Bielorussia).18:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:46
Fallo di Jack Hendry (Scozia).18:45
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:45
Fallo di Ché Adams (Scozia).18:45
Fedor Lapoukhov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Fedor Lapoukhov (Bielorussia).18:44
Tiro parato. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Scott McTominay.18:44
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Egor Parkhomenko (Bielorussia).18:42
Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:40
Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).18:40
Tentativo fallito. German Barkovskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Valeri Gromyko.18:37
Kenny McLean (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:35
Fallo di Max Ebong (Bielorussia).18:35
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:35
Fallo di Aleksandr Martynovich (Bielorussia).18:35
Tentativo fallito. Ché Adams (Scozia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Andy Robertson.18:33
Gara riprende.18:32
Gara momentaneamente sospesa, German Barkovskiy (Bielorussia) per infortunio.18:31
Fallo di Scott McKenna (Scozia).18:30
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:30
Fallo di Billy Gilmour (Scozia).18:29
Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29
Tiro parato. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kirill Pechenin.18:27
Tentativo fallito. Evgeni Malashevich (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Valeri Gromyko.18:27
Fallo di Billy Gilmour (Scozia).18:21
Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:21
Kenny McLean (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:18
Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).18:18
Decisione VAR: Gol Scozia 1-0 Bielorussia (Ché Adams).18:17
Gol! Scozia 1, Bielorussia 0. Ché Adams (Scozia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jack Hendry.
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Max Ebong (Bielorussia).18:13
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Martynovich (Bielorussia).18:11
Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Billy Gilmour.18:11
Tentativo fallito. Pavel Zabelin (Bielorussia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Valeri Gromyko con cross da calcio d'angolo.18:11
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Jack Hendry (Scozia).18:10
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Kenny McLean (Scozia).18:10
Tiro respinto. Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area.18:09
Tiro parato. Pavel Zabelin (Bielorussia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Valeri Gromyko con cross.18:08
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Scozia).18:07
Fallo di Ben Gannon-Doak (Scozia).18:06
Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06
Fallo di Vadim Pigas (Bielorussia).18:02
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02
Tiro respinto. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area.18:02
Inizia il Primo tempo.18:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:01
Scozia - Bielorussia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Hampden Park di Glasgow.
Arbitro di Scozia - Bielorussia sarà Marian Barbu. Al VAR invece ci sarà Ovidiu Hategan.
Dove vedere Scozia-Bielorussia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Scozia-Bielorussia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
