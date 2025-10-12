Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Scozia-Bielorussia: 2-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

12 Ottobre 2025 ore 18:00
Scozia
2
Bielorussia
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 15' 1-0 Ché Adams
  2. 84' 2-0 Scott McTominay
  3. 90+6' 2-1 Gleb Kuchko
0'
45'
90'
90'
99'

Incontro terminato, Scozia 2, Bielorussia 1.

  1. 90'+10'

    Secondo tempo terminato, Scozia 2, Bielorussia 1.19:58

  3. 90'+9'

    Fallo di John McGinn (Scozia).19:57

  4. 90'+9'

    Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  5. 90'+8'

    Tiro respinto. German Barkovskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gleb Kuchko.19:57

  6. 90'+6'

    Gol! Scozia 2, Bielorussia 1. Gleb Kuchko (Bielorussia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nikita Korzun.19:54

  7. 90'+5'

    Tentativo fallito. Sergey Karpovich (Bielorussia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla destra. Assist di Kirill Pechenin con cross.19:53

  9. 90'+4'

    Tentativo fallito. Kieron Bowie (Scozia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di John McGinn con cross.19:52

  10. 90'+3'

    Tiro respinto. Aleksandr Martynovich (Bielorussia) un colpo di testa da centro area.19:51

  11. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da John Souttar (Scozia).19:51

  12. 90'+2'

    Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di German Barkovskiy.19:51

  13. 90'+1'

    Sostituzione, Scozia. Kieron Bowie sostituisce Ben Gannon-Doak.19:50

  15. 90'+1'

    Sostituzione, Bielorussia. Sergey Karpovich sostituisce Evgeni Yablonskiy.19:49

  16. 90'+1'

    Sostituzione, Bielorussia. Nikita Demchenko sostituisce Egor Parkhomenko.19:49

  17. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.19:49

  18. 89'

    Fuorigioco. Kieran Tierney(Scozia) prova il lancio lungo, ma Scott McTominay e' colto in fuorigioco.19:47

  19. 89'

    Lennon Miller (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47

  21. 89'

    Fallo di Max Ebong (Bielorussia).19:47

  22. 88'

    Sostituzione, Scozia. Lyndon Dykes sostituisce Ché Adams.19:47

  23. 88'

    Sostituzione, Scozia. Lennon Miller sostituisce Billy Gilmour.19:46

  24. 87'

    Tentativo fallito. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Andy Robertson.19:45

  25. 86'

    Tentativo fallito. Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.19:44

  27. 86'

    Tiro respinto. Aleksandr Martynovich (Bielorussia) un colpo di testa da centro area. Assist di Kirill Pechenin con cross.19:44

  28. 86'

    Tiro respinto. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nikita Korzun.19:44

  29. 85'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da John Souttar (Scozia).19:44

  30. 85'

    Tiro respinto. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Evgeni Yablonskiy.19:43

  31. 84'

    Gol! Scozia 2, Bielorussia 0. Scott McTominay (Scozia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andy Robertson con cross.

    Guarda la scheda del giocatore Scott McTominay19:42

  33. 83'

    Sostituzione, Bielorussia. Nikita Korzun sostituisce Valeri Gromyko.19:42

  34. 83'

    Sostituzione, Bielorussia. Gleb Kuchko sostituisce Evgeni Malashevich.19:42

  35. 82'

    Max Ebong (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:40

  36. 82'

    Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:40

  37. 82'

    Fallo di Max Ebong (Bielorussia).19:40

  39. 81'

    Kieran Tierney (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:39

  40. 81'

    Fallo di Trofim Melnichenko (Bielorussia).19:39

  41. 79'

    Tentativo fallito. German Barkovskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Valeri Gromyko.19:37

  42. 77'

    Tiro respinto. Pavel Zabelin (Bielorussia) un colpo di testa da centro area. Assist di Valeri Gromyko con cross.19:36

  43. 77'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).19:35

  45. 77'

    Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area.19:35

  46. 75'

    Fallo di Billy Gilmour (Scozia).19:34

  47. 75'

    Evgeni Malashevich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34

  48. 73'

    John Souttar (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  49. 73'

    Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).19:32

  51. 73'

    Tentativo fallito. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Evgeni Malashevich con cross.19:31

  52. 72'

    Sostituzione, Scozia. Kieran Tierney sostituisce Anthony Ralston.19:30

  53. 72'

    Sostituzione, Scozia. John Souttar sostituisce Jack Hendry.19:30

  54. 70'

    Fuorigioco. Ben Gannon-Doak(Scozia) prova il lancio lungo, ma Ché Adams e' colto in fuorigioco.19:28

  55. 69'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).19:27

  57. 68'

    Kirill Pechenin (Bielorussia) e' ammonito.19:26

  58. 68'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Valeri Gromyko (Bielorussia).19:26

  59. 66'

    Scott McKenna (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  60. 66'

    Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).19:25

  61. 65'

    Decisione VAR: no gol Scozia 1-0 Bielorussia.19:23

  63. 63'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Evgeni Malashevich (Bielorussia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:21

  64. 63'

    Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  65. 63'

    Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).19:21

  66. 60'

    Decisione VAR: nessun rigore Scozia.19:19

  67. 58'

    Fallo di mano di Ché Adams (Scozia).19:17

  69. 57'

    Tiro respinto. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Max Ebong.19:16

  70. 57'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  71. 57'

    Fallo di Egor Parkhomenko (Bielorussia).19:15

  72. 56'

    Sostituzione, Bielorussia. Trofim Melnichenko sostituisce Vadim Pigas.19:14

  73. 54'

    Tiro parato. John McGinn (Scozia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ben Gannon-Doak.19:12

  75. 53'

    Tentativo fallito. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:11

  76. 51'

    Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  77. 51'

    Fallo di Valeri Gromyko (Bielorussia).19:10

  78. 50'

    Fallo di Scott McKenna (Scozia).19:09

  79. 50'

    Evgeni Malashevich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09

  81. 49'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Egor Parkhomenko (Bielorussia).19:07

  82. 47'

    Tiro parato. Scott McTominay (Scozia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kenny McLean.19:06

  83. 47'

    Tentativo fallito. Kenny McLean (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di John McGinn.19:05

  84. Inizia il Secondo tempo Scozia 1, Bielorussia 0.19:04

  85. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Scozia 1, Bielorussia 0.18:48

  87. 45'+3'

    Tentativo fallito. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.18:48

  88. 45'+2'

    Tiro parato. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Anthony Ralston.18:47

  89. 45'+1'

    Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:46

  90. 45'+1'

    Fallo di Max Ebong (Bielorussia).18:46

  91. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:46

  93. 45'

    Fallo di Jack Hendry (Scozia).18:45

  94. 45'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:45

  95. 45'

    Fallo di Ché Adams (Scozia).18:45

  96. 45'

    Fedor Lapoukhov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45

  97. 44'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Fedor Lapoukhov (Bielorussia).18:44

  99. 44'

    Tiro parato. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Scott McTominay.18:44

  100. 42'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Egor Parkhomenko (Bielorussia).18:42

  101. 40'

    Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:40

  102. 40'

    Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).18:40

  103. 37'

    Tentativo fallito. German Barkovskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Valeri Gromyko.18:37

  105. 35'

    Kenny McLean (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:35

  106. 35'

    Fallo di Max Ebong (Bielorussia).18:35

  107. 34'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:35

  108. 34'

    Fallo di Aleksandr Martynovich (Bielorussia).18:35

  109. 33'

    Tentativo fallito. Ché Adams (Scozia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Andy Robertson.18:33

  111. 32'

    Gara riprende.18:32

  112. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, German Barkovskiy (Bielorussia) per infortunio.18:31

  113. 30'

    Fallo di Scott McKenna (Scozia).18:30

  114. 30'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:30

  115. 29'

    Fallo di Billy Gilmour (Scozia).18:29

  117. 29'

    Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29

  118. 27'

    Tiro parato. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kirill Pechenin.18:27

  119. 27'

    Tentativo fallito. Evgeni Malashevich (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Valeri Gromyko.18:27

  120. 20'

    Fallo di Billy Gilmour (Scozia).18:21

  121. 20'

    Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:21

  123. 18'

    Kenny McLean (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:18

  124. 18'

    Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).18:18

  125. 17'

    Decisione VAR: Gol Scozia 1-0 Bielorussia (Ché Adams).18:17

  126. 15'

    Gol! Scozia 1, Bielorussia 0. Ché Adams (Scozia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jack Hendry.

    Guarda la scheda del giocatore Ché Adams18:15

  127. 13'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Max Ebong (Bielorussia).18:13

  129. 11'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Martynovich (Bielorussia).18:11

  130. 11'

    Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Billy Gilmour.18:11

  131. 11'

    Tentativo fallito. Pavel Zabelin (Bielorussia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Valeri Gromyko con cross da calcio d'angolo.18:11

  132. 10'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Jack Hendry (Scozia).18:10

  133. 9'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Kenny McLean (Scozia).18:10

  135. 9'

    Tiro respinto. Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area.18:09

  136. 8'

    Tiro parato. Pavel Zabelin (Bielorussia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Valeri Gromyko con cross.18:08

  137. 7'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Scozia).18:07

  138. 6'

    Fallo di Ben Gannon-Doak (Scozia).18:06

  139. 6'

    Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06

  141. 2'

    Fallo di Vadim Pigas (Bielorussia).18:02

  142. 2'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02

  143. 2'

    Tiro respinto. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area.18:02

  144. Inizia il Primo tempo.18:01

  145. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:01

Formazioni Scozia - Bielorussia

Scozia
Bielorussia
TITOLARI SCOZIA
  • (1) ANGUS GUNN (P)
  • (2) ANTHONY RALSTON (D)
  • (13) JACK HENDRY (D)
  • (3) ANDY ROBERTSON (D)
  • (16) SCOTT MCKENNA (D)
  • (8) BILLY GILMOUR (C)
  • (23) KENNY MCLEAN (C)
  • (7) JOHN MCGINN (C)
  • (17) BEN GANNON-DOAK (C)
  • (4) SCOTT MCTOMINAY (C)
  • (10) CHÉ ADAMS (A)
PANCHINA SCOZIA
  • (15) JOHN SOUTTAR (D)
  • (12) LIAM KELLY (P)
  • (11) CONNOR BARRON (C)
  • (18) GEORGE HIRST (A)
  • (14) LENNON MILLER (C)
  • (19) JOSH MULLIGAN (C)
  • (5) GRANT HANLEY (D)
  • (20) KIERON BOWIE (A)
  • (9) LYNDON DYKES (A)
  • (22) MAX JOHNSTON (D)
  • (21) CRAIG GORDON (P)
  • (6) KIERAN TIERNEY (D)
ALLENATORE SCOZIA
  • Steve Clarke
TITOLARI BIELORUSSIA
  • (16) FEDOR LAPOUKHOV (P)
  • (3) PAVEL ZABELIN (D)
  • (5) EGOR PARKHOMENKO (D)
  • (4) ALEKSANDR MARTYNOVICH (D)
  • (22) VADIM PIGAS (D)
  • (7) EVGENI MALASHEVICH (C)
  • (14) EVGENI YABLONSKIY (C)
  • (2) KIRILL PECHENIN (C)
  • (9) MAX EBONG (C)
  • (11) GERMAN BARKOVSKIY (A)
  • (10) VALERI GROMYKO (A)
PANCHINA BIELORUSSIA
  • (23) TROFIM MELNICHENKO (A)
  • (21) GLEB KUCHKO (C)
  • (13) SERGEY KARPOVICH (D)
  • (8) NIKITA DEMCHENKO (C)
  • (17) VLADISLAV KALININ (D)
  • (19) RUSLAN MYALKOVSKIY (A)
  • (1) MAKSIM BELOV (P)
  • (15) NIKITA KORZUN (C)
  • (6) MAKSIM MYAKISH (C)
  • (12) PAVEL PAVLYUCHENKO (P)
  • (20) LEONARDO KAPILEVICH (D)
  • (18) RUSLAN LISAKOVICH (C)
ALLENATORE BIELORUSSIA
  • Carlos Alós
PREPARTITA

Scozia - Bielorussia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Hampden Park di Glasgow.
Arbitro di Scozia - Bielorussia sarà Marian Barbu. Al VAR invece ci sarà Ovidiu Hategan.

Dove vedere Scozia-Bielorussia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Scozia-Bielorussia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Scozia - Bielorussia Live

De Clementi Mobility

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio