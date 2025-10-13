Virgilio Sport
Galles-Belgio: 2-4 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

13 Ottobre 2025 ore 20:45
Galles
2
Belgio
4
Partita finita
Arbitro:
  1. 8' 1-0 Joe Rodon
  2. 18' 1-1 Kevin De Bruyne (R)
  3. 24' 1-2 Thomas Meunier
  4. 76' 1-3 Kevin De Bruyne (R)
  5. 89' 2-3 Nathan Broadhead
  6. 90' 2-4 Leandro Trossard
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Galles 2, Belgio 4.

  1. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Galles 2, Belgio 4.22:45

  3. 90'+9'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Nicolas Raskin (Belgio).22:45

  4. 90'+9'

    Tiro respinto. Sorba Thomas (Galles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Harry Wilson.22:45

  5. 90'+8'

    Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44

  6. 90'+8'

    Fallo di Brandon Mechele (Belgio).22:44

  7. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Joe Rodon (Galles).22:39

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:37

  10. 90'

    Gol! Galles 2, Belgio 4. Leandro Trossard (Belgio) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Timothy Castagne.22:36

  11. 89'

    Gol! Galles 2, Belgio 3. Nathan Broadhead (Galles) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kieffer Moore.22:35

  12. 86'

    Sostituzione, Galles. Jay Dasilva sostituisce Mark Harris.22:32

  13. 86'

    Sostituzione, Galles. Kieffer Moore sostituisce Jordan James.22:32

  15. 86'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Timothy Castagne (Belgio).22:32

  16. 83'

    Tiro respinto. Malick Fofana (Belgio) un tiro di destro da fuori area.22:29

  17. 82'

    Fallo di mano di Ben Cabango (Galles).22:28

  18. 81'

    Sostituzione, Belgio. Brandon Mechele sostituisce Arthur Theate per infortunio.22:27

  19. 81'

    Sostituzione, Belgio. Axel Witsel sostituisce Kevin De Bruyne.22:27

  21. 81'

    Sostituzione, Belgio. Malick Fofana sostituisce Charles De Ketelaere.22:27

  22. 80'

    Tentativo fallito. Mark Harris (Galles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sorba Thomas con cross.22:26

  23. 79'

    Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25

  24. 79'

    Fallo di Arthur Theate (Belgio).22:25

  25. 78'

    Tentativo fallito. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Thomas Meunier con suggerimento di testa.22:25

  27. 76'

    Gol! Galles 1, Belgio 3. Kevin De Bruyne (Belgio) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

    Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne22:22

  28. 74'

    Rigore concesso da Jordan James (Galles) per un fallo di mano in area.22:20

  29. 71'

    Gara riprende.22:18

  30. 71'

    Sostituzione, Galles. Nathan Broadhead sostituisce Ben Davies per infortunio.22:17

  31. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Ben Davies (Galles) per infortunio.22:16

  33. 70'

    Sostituzione, Belgio. Hans Vanaken sostituisce Amadou Onana.22:16

  34. 69'

    Tiro parato. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kevin De Bruyne.22:15

  35. 66'

    Gara riprende.22:12

  36. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Nicolas Raskin (Belgio) per infortunio.22:11

  37. 64'

    Thomas Meunier (Belgio) e' ammonito.22:11

  39. 61'

    Fallo di Ethan Ampadu (Galles).22:07

  40. 61'

    Kevin De Bruyne (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:07

  41. 60'

    Sostituzione, Belgio. Timothy Castagne sostituisce Maxim De Cuyper.22:06

  42. 59'

    Fallo di Jordan James (Galles).22:05

  43. 59'

    Amadou Onana (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  45. 58'

    Sostituzione, Galles. Brennan Johnson sostituisce David Brooks.22:05

  46. 56'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Jérémy Doku (Belgio).22:02

  47. 56'

    Tiro respinto. Mark Harris (Galles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jordan James.22:02

  48. 52'

    Fallo di mano di Nicolas Raskin (Belgio).21:59

  49. 51'

    Ben Davies (Galles) e' ammonito per fallo.21:57

  51. 51'

    Fallo di Ben Davies (Galles).21:57

  52. 51'

    Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

  53. 50'

    Tentativo fallito. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Amadou Onana.21:56

  54. 48'

    Tentativo fallito. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Charles De Ketelaere.21:54

  55. 47'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Neco Williams (Galles).21:53

  57. Inizia il Secondo tempo Galles 1, Belgio 2.21:52

  58. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Galles 1, Belgio 2.21:35

  59. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:32

  60. 44'

    Tentativo fallito. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ethan Ampadu.21:31

  61. 44'

    Tiro parato. Jordan James (Galles) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sorba Thomas.21:31

  63. 43'

    Fallo di Ethan Ampadu (Galles).21:29

  64. 43'

    Nicolas Raskin (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  65. 41'

    Fuorigioco. Leandro Trossard(Belgio) prova il lancio lungo, ma Maxim De Cuyper e' colto in fuorigioco.21:28

  66. 40'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Harry Wilson (Galles).21:27

  67. 40'

    Tiro respinto. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da fuori area.21:27

  69. 40'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Harry Wilson (Galles).21:26

  70. 36'

    Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23

  71. 36'

    Fallo di Arthur Theate (Belgio).21:23

  72. 35'

    Tentativo fallito. Maxim De Cuyper (Belgio) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Kevin De Bruyne.21:22

  73. 34'

    Tentativo fallito. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Jérémy Doku.21:21

  75. 31'

    Tiro respinto. Amadou Onana (Belgio) un colpo di testa da centro area. Assist di Kevin De Bruyne con cross.21:17

  76. 30'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Joe Rodon (Galles).21:17

  77. 30'

    Tiro respinto. Leandro Trossard (Belgio) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jérémy Doku.21:17

  78. 27'

    Tentativo fallito. Arthur Theate (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola tira alto in seguito a un calcio da fermo.21:13

  79. 26'

    Fallo di Neco Williams (Galles).21:12

  81. 26'

    Leandro Trossard (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12

  82. 24'

    Gol! Galles 1, Belgio 2. Thomas Meunier (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jérémy Doku.21:10

  83. 23'

    Tiro parato. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Amadou Onana.21:10

  84. 21'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Thomas Meunier (Belgio).21:08

  85. 19'

    Fallo di Mark Harris (Galles).21:06

  87. 19'

    Amadou Onana (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  88. 18'

    Gol! Galles 1, Belgio 1. Kevin De Bruyne (Belgio) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

    Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne21:05

  89. 17'

    Decisione VAR: rigore Belgio.21:03

  90. 15'

    Rigore concesso da Ethan Ampadu (Galles) per un fallo di mano in area.21:02

  91. 13'

    Harry Wilson (Galles) e' ammonito per fallo.21:00

  93. 13'

    Fallo di Harry Wilson (Galles).21:00

  94. 13'

    Arthur Theate (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  95. 12'

    Ethan Ampadu (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  96. 12'

    Fallo di Amadou Onana (Belgio).20:58

  97. 8'

    Gol! Galles 1, Belgio 0. Joe Rodon (Galles) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sorba Thomas con cross da calcio d'angolo.20:54

  99. 7'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Zeno Debast (Belgio).20:54

  100. 5'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Maxim De Cuyper (Belgio).20:52

  101. 5'

    Tentativo fallito. Ben Cabango (Galles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sorba Thomas con cross in seguito a un calcio da fermo.20:51

  102. 4'

    Fallo di Charles De Ketelaere (Belgio).20:51

  103. 4'

    Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:51

  105. 3'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Zeno Debast (Belgio).20:49

  106. 3'

    Tiro respinto. Mark Harris (Galles) un tiro di destro da centro area. Assist di Neco Williams.20:49

  107. Inizia il Primo tempo.20:47

  108. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:34

Formazioni Galles - Belgio

Galles
Belgio
TITOLARI GALLES
  • (1) KARL DARLOW (P)
  • (6) JOE RODON (D)
  • (16) BEN CABANGO (D)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (4) BEN DAVIES (D)
  • (7) DAVID BROOKS (C)
  • (17) JORDAN JAMES (C)
  • (19) SORBA THOMAS (C)
  • (5) ETHAN AMPADU (C)
  • (8) HARRY WILSON (C)
  • (18) MARK HARRIS (A)
PANCHINA GALLES
  • (12) TOM KING (P)
  • (11) BRENNAN JOHNSON (A)
  • (9) LEWIS KOUMAS (A)
  • (14) RUBIN COLWILL (C)
  • (13) KIEFFER MOORE (A)
  • (20) RONAN KPAKIO (D)
  • (23) NATHAN BROADHEAD (A)
  • (10) LIAM CULLEN (A)
  • (15) JAY DASILVA (D)
  • (21) ADAM DAVIES (P)
  • (2) CHRIS MEPHAM (D)
  • (22) JOSH SHEEHAN (C)
ALLENATORE GALLES
  • Craig Bellamy
TITOLARI BELGIO
  • (1) THIBAUT COURTOIS (P)
  • (2) ZENO DEBAST (D)
  • (3) ARTHUR THEATE (D)
  • (15) THOMAS MEUNIER (D)
  • (5) MAXIM DE CUYPER (D)
  • (8) NICOLAS RASKIN (C)
  • (18) AMADOU ONANA (C)
  • (11) JÉRÉMY DOKU (C)
  • (7) KEVIN DE BRUYNE (C)
  • (10) LEANDRO TROSSARD (C)
  • (17) CHARLES DE KETELAERE (A)
PANCHINA BELGIO
  • (4) BRANDON MECHELE (D)
  • (14) DODI LUKÉBAKIO (A)
  • (6) AXEL WITSEL (D)
  • (19) MALICK FOFANA (A)
  • (9) LOÏS OPENDA (A)
  • (12) SENNE LAMMENS (P)
  • (22) JOAQUIN SEYS (D)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (21) TIMOTHY CASTAGNE (D)
  • (16) KONI DE WINTER (D)
  • (23) MICHY BATSHUAYI (A)
  • (13) MATZ SELS (P)
ALLENATORE BELGIO
  • Rudi Garcia
PREPARTITA

Galles - Belgio è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Cardiff City Stadium di Cardiff.
Arbitro di Galles - Belgio sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.

Arbitro di Galles - Belgio sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.
Galles-Belgio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Galles - Belgio Live

