Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:34

PREPARTITA

Galles - Belgio è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Cardiff City Stadium di Cardiff.

Arbitro di Galles - Belgio sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.

Dove vedere Galles-Belgio di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Galles-Belgio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026