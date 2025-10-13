Incontro terminato, Galles 2, Belgio 4.
Secondo tempo terminato, Galles 2, Belgio 4.22:45
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Nicolas Raskin (Belgio).22:45
Tiro respinto. Sorba Thomas (Galles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Harry Wilson.22:45
Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Fallo di Brandon Mechele (Belgio).22:44
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Joe Rodon (Galles).22:39
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:37
Gol! Galles 2, Belgio 4. Leandro Trossard (Belgio) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Timothy Castagne.22:36
Gol! Galles 2, Belgio 3. Nathan Broadhead (Galles) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kieffer Moore.22:35
Sostituzione, Galles. Jay Dasilva sostituisce Mark Harris.22:32
Sostituzione, Galles. Kieffer Moore sostituisce Jordan James.22:32
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Timothy Castagne (Belgio).22:32
Tiro respinto. Malick Fofana (Belgio) un tiro di destro da fuori area.22:29
Fallo di mano di Ben Cabango (Galles).22:28
Sostituzione, Belgio. Brandon Mechele sostituisce Arthur Theate per infortunio.22:27
Sostituzione, Belgio. Axel Witsel sostituisce Kevin De Bruyne.22:27
Sostituzione, Belgio. Malick Fofana sostituisce Charles De Ketelaere.22:27
Tentativo fallito. Mark Harris (Galles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sorba Thomas con cross.22:26
Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25
Fallo di Arthur Theate (Belgio).22:25
Tentativo fallito. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Thomas Meunier con suggerimento di testa.22:25
Gol! Galles 1, Belgio 3. Kevin De Bruyne (Belgio) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.
Rigore concesso da Jordan James (Galles) per un fallo di mano in area.22:20
Gara riprende.22:18
Sostituzione, Galles. Nathan Broadhead sostituisce Ben Davies per infortunio.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Ben Davies (Galles) per infortunio.22:16
Sostituzione, Belgio. Hans Vanaken sostituisce Amadou Onana.22:16
Tiro parato. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kevin De Bruyne.22:15
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Nicolas Raskin (Belgio) per infortunio.22:11
Thomas Meunier (Belgio) e' ammonito.22:11
Fallo di Ethan Ampadu (Galles).22:07
Kevin De Bruyne (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:07
Sostituzione, Belgio. Timothy Castagne sostituisce Maxim De Cuyper.22:06
Fallo di Jordan James (Galles).22:05
Amadou Onana (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Sostituzione, Galles. Brennan Johnson sostituisce David Brooks.22:05
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Jérémy Doku (Belgio).22:02
Tiro respinto. Mark Harris (Galles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jordan James.22:02
Fallo di mano di Nicolas Raskin (Belgio).21:59
Ben Davies (Galles) e' ammonito per fallo.21:57
Fallo di Ben Davies (Galles).21:57
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Tentativo fallito. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Amadou Onana.21:56
Tentativo fallito. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Charles De Ketelaere.21:54
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Neco Williams (Galles).21:53
Inizia il Secondo tempo Galles 1, Belgio 2.21:52
Primo tempo terminato, Galles 1, Belgio 2.21:35
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:32
Tentativo fallito. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ethan Ampadu.21:31
Tiro parato. Jordan James (Galles) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sorba Thomas.21:31
Fallo di Ethan Ampadu (Galles).21:29
Nicolas Raskin (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fuorigioco. Leandro Trossard(Belgio) prova il lancio lungo, ma Maxim De Cuyper e' colto in fuorigioco.21:28
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Harry Wilson (Galles).21:27
Tiro respinto. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da fuori area.21:27
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Harry Wilson (Galles).21:26
Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23
Fallo di Arthur Theate (Belgio).21:23
Tentativo fallito. Maxim De Cuyper (Belgio) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Kevin De Bruyne.21:22
Tentativo fallito. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Jérémy Doku.21:21
Tiro respinto. Amadou Onana (Belgio) un colpo di testa da centro area. Assist di Kevin De Bruyne con cross.21:17
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Joe Rodon (Galles).21:17
Tiro respinto. Leandro Trossard (Belgio) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jérémy Doku.21:17
Tentativo fallito. Arthur Theate (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola tira alto in seguito a un calcio da fermo.21:13
Fallo di Neco Williams (Galles).21:12
Leandro Trossard (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12
Gol! Galles 1, Belgio 2. Thomas Meunier (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jérémy Doku.21:10
Tiro parato. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Amadou Onana.21:10
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Thomas Meunier (Belgio).21:08
Fallo di Mark Harris (Galles).21:06
Amadou Onana (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Gol! Galles 1, Belgio 1. Kevin De Bruyne (Belgio) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Decisione VAR: rigore Belgio.21:03
Rigore concesso da Ethan Ampadu (Galles) per un fallo di mano in area.21:02
Harry Wilson (Galles) e' ammonito per fallo.21:00
Fallo di Harry Wilson (Galles).21:00
Arthur Theate (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Ethan Ampadu (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fallo di Amadou Onana (Belgio).20:58
Gol! Galles 1, Belgio 0. Joe Rodon (Galles) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sorba Thomas con cross da calcio d'angolo.20:54
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Zeno Debast (Belgio).20:54
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Maxim De Cuyper (Belgio).20:52
Tentativo fallito. Ben Cabango (Galles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sorba Thomas con cross in seguito a un calcio da fermo.20:51
Fallo di Charles De Ketelaere (Belgio).20:51
Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:51
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Zeno Debast (Belgio).20:49
Tiro respinto. Mark Harris (Galles) un tiro di destro da centro area. Assist di Neco Williams.20:49
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:34
Galles - Belgio è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Cardiff City Stadium di Cardiff.
Arbitro di Galles - Belgio sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.
Dove vedere Galles-Belgio di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Galles-Belgio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
