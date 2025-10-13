Incontro terminato, Irlanda del Nord 0, Germania 1.
Shea Charles (Irlanda del Nord) e' ammonito.22:37
Secondo tempo terminato, Irlanda del Nord 0, Germania 1.22:37
Josh Magennis (Irlanda del Nord) e' ammonito.22:37
Robert Andrich (Germania) e' ammonito.22:37
Robert Andrich (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Josh Magennis (Irlanda del Nord).22:37
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Joshua Kimmich (Germania).22:36
Tiro respinto. Josh Magennis (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area.22:36
Sostituzione, Germania. Jonathan Burkardt sostituisce Nick Woltemade.22:35
Sostituzione, Germania. Ridle Baku sostituisce Florian Wirtz.22:35
Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Dan Ballard (Irlanda del Nord).22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:34
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da David Raum (Germania).22:34
Tiro parato. Callum Marshall (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Trai Hume.22:32
Tentativo fallito. Justin Devenny (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dan Ballard con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:31
Sostituzione, Germania. Waldemar Anton sostituisce Aleksandar Pavlovic.22:30
Sostituzione, Germania. Robert Andrich sostituisce Serge Gnabry.22:30
Fallo di Nick Woltemade (Germania).22:29
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Tentativo fallito. Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Isaac Price in seguito a un calcio da fermo.22:28
Fallo di Nick Woltemade (Germania).22:28
Dan Ballard (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).22:26
Tiro respinto. Trai Hume (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da oltre 25 metri.22:26
Oliver Baumann (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Callum Marshall (Irlanda del Nord).22:21
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Pavlovic (Germania).22:21
Tiro respinto. Shea Charles (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Paul Smyth.22:20
Sostituzione, Irlanda del Nord. Paul Smyth sostituisce Paddy McNair.22:18
Sostituzione, Irlanda del Nord. Callum Marshall sostituisce Ali McCann.22:18
David Raum (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Brodie Spencer (Irlanda del Nord).22:16
Tentativo fallito. Maximilian Beier (Germania) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:14
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Bailey Peacock-Farrell (Irlanda del Nord).22:13
Tiro parato. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Leon Goretzka.22:13
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Germania).22:10
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:10
Sostituzione, Germania. Maximilian Beier sostituisce Karim Adeyemi.22:08
Serge Gnabry (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).22:07
David Raum (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Brodie Spencer (Irlanda del Nord).22:06
Tiro parato. Brodie Spencer (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:06
Karim Adeyemi (Germania) e' ammonito.22:05
Fallo di Florian Wirtz (Germania).22:05
Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Oliver Baumann (Germania).22:04
Tiro parato. Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Isaac Price.22:04
David Raum (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).22:03
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Germania).22:01
Ali McCann (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:01
Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:57
Fallo di Brodie Spencer (Irlanda del Nord).21:57
Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un colpo di testa dalla sinistra dell'area di poco alto in seguito a un calcio da fermo.21:52
Fallo di David Raum (Germania).21:52
Brodie Spencer (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:52
Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Germania) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz in seguito a un contropiede.21:51
Fallo di Nick Woltemade (Germania).21:50
Dan Ballard (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Inizia il Secondo tempo Irlanda del Nord 0, Germania 1.21:49
Sostituzione, Irlanda del Nord. Josh Magennis sostituisce Jamie Reid.21:48
Primo tempo terminato, Irlanda del Nord 0, Germania 1.21:34
Tentativo fallito. Ali McCann (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:34
Fallo di Jonathan Tah (Germania).21:33
Jamie Reid (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:31
Aleksandar Pavlovic (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:30
Tentativo fallito. Jamie Reid (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area tira alto.21:28
Nick Woltemade (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).21:26
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Brodie Spencer (Irlanda del Nord).21:24
Tiro respinto. Karim Adeyemi (Germania) un tiro di sinistro da fuori area.21:24
Tiro respinto. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa da centro area. Assist di Aleksandar Pavlovic con cross.21:23
Nick Woltemade (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Dan Ballard (Irlanda del Nord).21:22
Fallo di Nick Woltemade (Germania).21:21
Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Jamie Reid (Irlanda del Nord).21:18
Fallo di Leon Goretzka (Germania).21:18
Ali McCann (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Gol! Irlanda del Nord 0, Germania 1. Nick Woltemade (Germania) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di David Raum con cross da calcio d'angolo.21:16
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Justin Devenny (Irlanda del Nord).21:15
Gara riprende.21:14
Gara momentaneamente sospesa, Nico Schlotterbeck (Germania) per infortunio.21:13
Jamie Reid (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:12
Nico Schlotterbeck (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12
Fallo di Jamie Reid (Irlanda del Nord).21:12
Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11
Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).21:11
Tiro respinto. Leon Goretzka (Germania) un colpo di testa da centro area. Assist di David Raum con cross.21:10
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Shea Charles (Irlanda del Nord).21:09
David Raum (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Brodie Spencer (Irlanda del Nord).21:07
Nick Woltemade (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06
Fallo di Dan Ballard (Irlanda del Nord).21:06
Tentativo fallito. Aleksandar Pavlovic (Germania) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Florian Wirtz in seguito a un contropiede.21:04
Tiro respinto. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Justin Devenny.21:03
Fallo di Joshua Kimmich (Germania).21:02
Dan Ballard (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di David Raum (Germania).21:01
Brodie Spencer (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fuorigioco. Dan Ballard(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Paddy McNair e' colto in fuorigioco.20:58
Fallo di Nick Woltemade (Germania).20:58
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Tentativo fallito. Nico Schlotterbeck (Germania) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Joshua Kimmich.20:55
Tentativo fallito. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:52
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Trai Hume (Irlanda del Nord).20:51
Tiro respinto. David Raum (Germania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Aleksandar Pavlovic.20:51
Serge Gnabry (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:47
Fallo di Ali McCann (Irlanda del Nord).20:47
Fallo di Leon Goretzka (Germania).20:45
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:45
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:34
Irlanda del Nord - Germania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park di Belfast.
Arbitro di Irlanda del Nord - Germania sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Dove vedere Irlanda del Nord-Germania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Irlanda del Nord-Germania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
