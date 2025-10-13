Virgilio Sport
Irlanda del Nord-Germania: 0-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

13 Ottobre 2025 ore 20:45
Irlanda del Nord
0
Germania
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 31' 0-1 Nick Woltemade
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Irlanda del Nord 0, Germania 1.

  1. 90'+4'

    Shea Charles (Irlanda del Nord) e' ammonito.22:37

  3. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Irlanda del Nord 0, Germania 1.22:37

  4. 90'+4'

    Josh Magennis (Irlanda del Nord) e' ammonito.22:37

  5. 90'+3'

    Robert Andrich (Germania) e' ammonito.22:37

  6. 90'+3'

    Robert Andrich (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  7. 90'+3'

    Fallo di Josh Magennis (Irlanda del Nord).22:37

  9. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Joshua Kimmich (Germania).22:36

  10. 90'+3'

    Tiro respinto. Josh Magennis (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area.22:36

  11. 90'+2'

    Sostituzione, Germania. Jonathan Burkardt sostituisce Nick Woltemade.22:35

  12. 90'+2'

    Sostituzione, Germania. Ridle Baku sostituisce Florian Wirtz.22:35

  13. 90'+1'

    Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  15. 90'+1'

    Fallo di Dan Ballard (Irlanda del Nord).22:34

  16. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:34

  17. 90'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da David Raum (Germania).22:34

  18. 88'

    Tiro parato. Callum Marshall (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Trai Hume.22:32

  19. 87'

    Tentativo fallito. Justin Devenny (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dan Ballard con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:31

  21. 87'

    Sostituzione, Germania. Waldemar Anton sostituisce Aleksandar Pavlovic.22:30

  22. 87'

    Sostituzione, Germania. Robert Andrich sostituisce Serge Gnabry.22:30

  23. 86'

    Fallo di Nick Woltemade (Germania).22:29

  24. 86'

    Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  25. 85'

    Tentativo fallito. Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Isaac Price in seguito a un calcio da fermo.22:28

  27. 84'

    Fallo di Nick Woltemade (Germania).22:28

  28. 84'

    Dan Ballard (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  29. 83'

    Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  30. 83'

    Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).22:26

  31. 82'

    Tiro respinto. Trai Hume (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da oltre 25 metri.22:26

  33. 78'

    Oliver Baumann (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  34. 78'

    Fallo di Callum Marshall (Irlanda del Nord).22:21

  35. 77'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Pavlovic (Germania).22:21

  36. 77'

    Tiro respinto. Shea Charles (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Paul Smyth.22:20

  37. 75'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Paul Smyth sostituisce Paddy McNair.22:18

  39. 75'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Callum Marshall sostituisce Ali McCann.22:18

  40. 72'

    David Raum (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  41. 72'

    Fallo di Brodie Spencer (Irlanda del Nord).22:16

  42. 71'

    Tentativo fallito. Maximilian Beier (Germania) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:14

  43. 70'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Bailey Peacock-Farrell (Irlanda del Nord).22:13

  45. 70'

    Tiro parato. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Leon Goretzka.22:13

  46. 66'

    Fallo di Aleksandar Pavlovic (Germania).22:10

  47. 66'

    Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:10

  48. 65'

    Sostituzione, Germania. Maximilian Beier sostituisce Karim Adeyemi.22:08

  49. 64'

    Serge Gnabry (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  51. 64'

    Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).22:07

  52. 62'

    David Raum (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  53. 62'

    Fallo di Brodie Spencer (Irlanda del Nord).22:06

  54. 62'

    Tiro parato. Brodie Spencer (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:06

  55. 61'

    Karim Adeyemi (Germania) e' ammonito.22:05

  57. 61'

    Fallo di Florian Wirtz (Germania).22:05

  58. 61'

    Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05

  59. 60'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Oliver Baumann (Germania).22:04

  60. 60'

    Tiro parato. Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Isaac Price.22:04

  61. 59'

    David Raum (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  63. 59'

    Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).22:03

  64. 58'

    Fallo di Aleksandar Pavlovic (Germania).22:01

  65. 58'

    Ali McCann (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:01

  66. 54'

    Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:57

  67. 54'

    Fallo di Brodie Spencer (Irlanda del Nord).21:57

  69. 49'

    Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un colpo di testa dalla sinistra dell'area di poco alto in seguito a un calcio da fermo.21:52

  70. 48'

    Fallo di David Raum (Germania).21:52

  71. 48'

    Brodie Spencer (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:52

  72. 47'

    Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Germania) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz in seguito a un contropiede.21:51

  73. 46'

    Fallo di Nick Woltemade (Germania).21:50

  75. 46'

    Dan Ballard (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  76. Inizia il Secondo tempo Irlanda del Nord 0, Germania 1.21:49

  77. 45'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Josh Magennis sostituisce Jamie Reid.21:48

  78. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Irlanda del Nord 0, Germania 1.21:34

  79. 45'+4'

    Tentativo fallito. Ali McCann (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:34

  81. 45'+3'

    Fallo di Jonathan Tah (Germania).21:33

  82. 45'+3'

    Jamie Reid (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33

  83. 45'+2'

    Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:31

  84. 45'+2'

    Aleksandar Pavlovic (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  85. 45'+2'

    Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).21:31

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:30

  88. 43'

    Tentativo fallito. Jamie Reid (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area tira alto.21:28

  89. 41'

    Nick Woltemade (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26

  90. 41'

    Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).21:26

  91. 39'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Brodie Spencer (Irlanda del Nord).21:24

  93. 39'

    Tiro respinto. Karim Adeyemi (Germania) un tiro di sinistro da fuori area.21:24

  94. 39'

    Tiro respinto. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa da centro area. Assist di Aleksandar Pavlovic con cross.21:23

  95. 38'

    Nick Woltemade (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  96. 38'

    Fallo di Dan Ballard (Irlanda del Nord).21:22

  97. 37'

    Fallo di Nick Woltemade (Germania).21:21

  99. 37'

    Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  100. 34'

    Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  101. 34'

    Fallo di Jamie Reid (Irlanda del Nord).21:18

  102. 33'

    Fallo di Leon Goretzka (Germania).21:18

  103. 33'

    Ali McCann (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  105. 31'

    Gol! Irlanda del Nord 0, Germania 1. Nick Woltemade (Germania) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di David Raum con cross da calcio d'angolo.21:16

  106. 30'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Justin Devenny (Irlanda del Nord).21:15

  107. 29'

    Gara riprende.21:14

  108. 28'

    Gara momentaneamente sospesa, Nico Schlotterbeck (Germania) per infortunio.21:13

  109. 28'

    Jamie Reid (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:12

  111. 28'

    Nico Schlotterbeck (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12

  112. 28'

    Fallo di Jamie Reid (Irlanda del Nord).21:12

  113. 26'

    Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11

  114. 26'

    Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).21:11

  115. 25'

    Tiro respinto. Leon Goretzka (Germania) un colpo di testa da centro area. Assist di David Raum con cross.21:10

  117. 25'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Shea Charles (Irlanda del Nord).21:09

  118. 22'

    David Raum (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  119. 22'

    Fallo di Brodie Spencer (Irlanda del Nord).21:07

  120. 21'

    Nick Woltemade (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06

  121. 21'

    Fallo di Dan Ballard (Irlanda del Nord).21:06

  123. 19'

    Tentativo fallito. Aleksandar Pavlovic (Germania) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Florian Wirtz in seguito a un contropiede.21:04

  124. 19'

    Tiro respinto. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Justin Devenny.21:03

  125. 18'

    Fallo di Joshua Kimmich (Germania).21:02

  126. 18'

    Dan Ballard (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  127. 17'

    Fallo di David Raum (Germania).21:01

  129. 17'

    Brodie Spencer (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  130. 14'

    Fuorigioco. Dan Ballard(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Paddy McNair e' colto in fuorigioco.20:58

  131. 13'

    Fallo di Nick Woltemade (Germania).20:58

  132. 13'

    Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  133. 11'

    Tentativo fallito. Nico Schlotterbeck (Germania) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Joshua Kimmich.20:55

  135. 8'

    Tentativo fallito. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:52

  136. 6'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Trai Hume (Irlanda del Nord).20:51

  137. 6'

    Tiro respinto. David Raum (Germania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Aleksandar Pavlovic.20:51

  138. 2'

    Serge Gnabry (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:47

  139. 2'

    Fallo di Ali McCann (Irlanda del Nord).20:47

  141. Fallo di Leon Goretzka (Germania).20:45

  142. Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:45

  143. Inizia il Primo tempo.20:45

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:34

Formazioni Irlanda del Nord - Germania

Irlanda del Nord
Germania
TITOLARI IRLANDA DEL NORD
  • (1) BAILEY PEACOCK-FARRELL (P)
  • (4) DAN BALLARD (D)
  • (15) JUSTIN DEVENNY (D)
  • (20) BRODIE SPENCER (D)
  • (17) PADDY MCNAIR (D)
  • (5) TRAI HUME (D)
  • (19) SHEA CHARLES (C)
  • (14) ISAAC PRICE (C)
  • (7) ETHAN GALBRAITH (C)
  • (16) ALI MCCANN (C)
  • (18) JAMIE REID (A)
PANCHINA IRLANDA DEL NORD
  • (6) GEORGE SAVILLE (C)
  • (3) EOIN TOAL (D)
  • (11) PAUL SMYTH (A)
  • (23) LUKE SOUTHWOOD (P)
  • (21) JOSH MAGENNIS (A)
  • (9) DION CHARLES (A)
  • (2) TERRY DEVLIN (C)
  • (8) CALLUM MARSHALL (A)
  • (10) JAMIE DONLEY (C)
  • (13) RUAIRI MCCONVILLE (D)
  • (22) JAMIE MCDONNELL (C)
  • (12) CONOR HAZARD (P)
ALLENATORE IRLANDA DEL NORD
  • Michael O'Neill
TITOLARI GERMANIA
  • (1) OLIVER BAUMANN (P)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (22) DAVID RAUM (D)
  • (15) NICO SCHLOTTERBECK (D)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (D)
  • (8) LEON GORETZKA (C)
  • (5) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
  • (14) KARIM ADEYEMI (C)
  • (17) FLORIAN WIRTZ (C)
  • (20) SERGE GNABRY (A)
  • (11) NICK WOLTEMADE (A)
PANCHINA GERMANIA
  • (23) ROBERT ANDRICH (C)
  • (13) FELIX NMECHA (C)
  • (21) FINN DAHMEN (P)
  • (12) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (9) MAXIMILIAN BEIER (A)
  • (3) ROBIN KOCH (D)
  • (16) ANGELO STILLER (C)
  • (18) NATHANIEL BROWN (D)
  • (7) RIDLE BAKU (D)
  • (2) WALDEMAR ANTON (D)
  • (10) NADIEM AMIRI (C)
  • (19) JONATHAN BURKARDT (A)
ALLENATORE GERMANIA
  • Julian Nagelsmann
PREPARTITA

Irlanda del Nord - Germania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park di Belfast.
Arbitro di Irlanda del Nord - Germania sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Dove vedere Irlanda del Nord-Germania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Irlanda del Nord-Germania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Irlanda del Nord - Germania Live


