Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:35

PREPARTITA

Islanda - Francia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.

Arbitro di Islanda - Francia sarà Orel Grinfeeld. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Dove vedere Islanda-Francia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Islanda-Francia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026