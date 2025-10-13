Virgilio Sport
Islanda-Francia: 2-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

13 Ottobre 2025 ore 20:45
Islanda
2
Francia
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 39' 1-0 Victor Pálsson
  2. 63' 1-1 Christopher Nkunku
  3. 68' 1-2 Jean-Philippe Mateta
  4. 70' 2-2 Kristian Hlynsson
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Islanda 2, Francia 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Islanda 2, Francia 2.22:40

  3. 90'+5'

    Fallo di Hugo Ekitiké (Francia).22:39

  4. 90'+5'

    Sverrir Ingason (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  5. 90'+3'

    Tiro respinto. Kingsley Coman (Francia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Michael Olise.22:37

  6. 90'+3'

    Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  7. 90'+3'

    Fallo di Mikael Anderson (Islanda).22:37

  9. 90'+1'

    Fallo di Michael Olise (Francia).22:35

  10. 90'+1'

    Kristian Hlynsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34

  12. 90'

    Hugo Ekitiké (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34

  13. 90'

    Fallo di Sverrir Ingason (Islanda).22:34

  15. 89'

    Sostituzione, Francia. Hugo Ekitiké sostituisce Jean-Philippe Mateta.22:33

  16. 88'

    Tiro parato. Khéphren Thuram (Francia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Lucas Digne.22:32

  17. 85'

    Sostituzione, Islanda. Mikael Anderson sostituisce Ísak Bergmann Jóhannesson.22:29

  18. 85'

    Sostituzione, Islanda. Stefán Thórdarson sostituisce Albert Gudmundsson.22:29

  19. 82'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda).22:26

  21. 82'

    Kingsley Coman (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26

  22. 82'

    Fallo di Hákon Haraldsson (Islanda).22:26

  23. 79'

    Fallo di Dayot Upamecano (Francia).22:23

  24. 79'

    Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  25. 78'

    Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  27. 78'

    Fallo di Daníel Grétarsson (Islanda).22:22

  28. 75'

    Sostituzione, Francia. Khéphren Thuram sostituisce Eduardo Camavinga.22:19

  29. 74'

    Sostituzione, Francia. Kingsley Coman sostituisce Christopher Nkunku.22:18

  30. 72'

    Gara riprende.22:16

  31. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Elías Ólafsson (Islanda) per infortunio.22:15

  33. 70'

    Gol! Islanda 2, Francia 2. Kristian Hlynsson (Islanda) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Albert Gudmundsson.22:14

  34. 68'

    Gol! Islanda 1, Francia 2. Jean-Philippe Mateta (Francia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Maghnes Akliouche.22:12

  35. 67'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Islanda).22:11

  36. 67'

    Tiro parato. Lucas Digne (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Michael Olise.22:11

  37. 66'

    Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  39. 66'

    Fallo di Kristian Hlynsson (Islanda).22:10

  40. 64'

    Sostituzione, Francia. Maghnes Akliouche sostituisce Florian Thauvin.22:08

  41. 64'

    Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  42. 64'

    Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).22:08

  43. 63'

    Gol! Islanda 1, Francia 1. Christopher Nkunku (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Digne.

    Guarda la scheda del giocatore Christopher Nkunku22:07

  45. 62'

    Sostituzione, Islanda. Jón Dagur Thorsteinsson sostituisce Logi Tómasson.22:05

  46. 61'

    Tentativo fallito. Christopher Nkunku (Francia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Dayot Upamecano in seguito a un calcio da fermo.22:05

  47. 60'

    Logi Tómasson (Islanda) e' ammonito per fallo.22:04

  48. 60'

    Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:04

  49. 60'

    Fallo di Logi Tómasson (Islanda).22:04

  51. 58'

    Tentativo fallito. Florian Thauvin (Francia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Manu Koné.22:02

  52. 57'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Daníel Grétarsson (Islanda).22:01

  53. 56'

    Eduardo Camavinga (Francia) e' ammonito per fallo.22:00

  54. 56'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Francia).22:00

  55. 56'

    Kristian Hlynsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:00

  57. 53'

    Tentativo fallito. Florian Thauvin (Francia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Lucas Digne con cross.21:57

  58. 53'

    Tentativo fallito. Florian Thauvin (Francia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jean-Philippe Mateta.21:57

  59. 51'

    Fallo di Manu Koné (Francia).21:55

  60. 51'

    Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  61. 49'

    Fallo di Lucas Digne (Francia).21:53

  63. 49'

    Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  64. 48'

    Florian Thauvin (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:52

  65. 48'

    Fallo di Logi Tómasson (Islanda).21:52

  66. 46'

    Fuorigioco. Lucas Digne(Francia) prova il lancio lungo, ma Christopher Nkunku e' colto in fuorigioco.21:50

  67. Inizia il Secondo tempo Islanda 1, Francia 0.21:49

  69. 45'

    Sostituzione, Islanda. Kristian Hlynsson sostituisce Daníel Gudjohnsen.21:49

  70. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Islanda 1, Francia 0.21:34

  71. 45'+4'

    Tiro respinto. Jean-Philippe Mateta (Francia) un tiro di sinistro da centro area.21:34

  72. 45'+4'

    Tiro parato. Michael Olise (Francia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Thauvin con cross.21:33

  73. 45'+2'

    Gara riprende.21:31

  75. 45'+2'

    Sostituzione, Islanda. Brynjólfur Willumsson sostituisce Sævar Magnússon per infortunio.21:31

  76. 45'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Sævar Magnússon (Islanda) per infortunio.21:30

  77. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

  78. 44'

    Gara riprende.21:29

  79. 44'

    Gara momentaneamente sospesa, Sævar Magnússon (Islanda) per infortunio.21:28

  81. 43'

    Tiro parato. Florian Thauvin (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:28

  82. 42'

    Tiro respinto. Florian Thauvin (Francia) un tiro di sinistro da fuori area.21:26

  83. 41'

    Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  84. 41'

    Fallo di Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda).21:25

  85. 39'

    Gol! Islanda 1, Francia 0. Victor Pálsson (Islanda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:24

  87. 39'

    Tentativo fallito. Victor Pálsson (Islanda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Albert Gudmundsson con cross in seguito a un calcio da fermo.21:24

  88. 39'

    Fallo di William Saliba (Francia).21:23

  89. 39'

    Sævar Magnússon (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23

  90. 37'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Francia).21:22

  91. 37'

    Daníel Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  93. 37'

    Tiro respinto. Lucas Digne (Francia) un tiro di sinistro da fuori area.21:21

  94. 36'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Islanda).21:20

  95. 35'

    Christopher Nkunku (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19

  96. 35'

    Fallo di Albert Gudmundsson (Islanda).21:19

  97. 34'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Islanda).21:18

  99. 30'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Islanda).21:15

  100. 29'

    Fallo di Jean-Philippe Mateta (Francia).21:14

  101. 29'

    Victor Pálsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  102. 28'

    Tiro respinto. Sævar Magnússon (Islanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Mikael Ellertsson.21:12

  103. 25'

    Fuorigioco. Daníel Gudjohnsen(Islanda) prova il lancio lungo, ma Albert Gudmundsson e' colto in fuorigioco.21:09

  105. 24'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Daníel Grétarsson (Islanda).21:08

  106. 23'

    Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  107. 23'

    Fallo di Daníel Grétarsson (Islanda).21:07

  108. 21'

    Tentativo fallito. Jean-Philippe Mateta (Francia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Michael Olise.21:05

  109. 19'

    Fallo di Florian Thauvin (Francia).21:03

  111. 19'

    Sævar Magnússon (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  112. 19'

    Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  113. 19'

    Fallo di Albert Gudmundsson (Islanda).21:03

  114. 18'

    Tentativo fallito. Lucas Digne (Francia) un tiro di sinistro da oltre 30 metri sulla sinistra di poco alto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:02

  115. 17'

    Lucas Digne (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  117. 17'

    Fallo di Victor Pálsson (Islanda).21:02

  118. 15'

    Tiro parato. Jules Koundé (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Christopher Nkunku.20:59

  119. 14'

    Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59

  120. 14'

    Fallo di Sævar Magnússon (Islanda).20:59

  121. 13'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Mikael Ellertsson (Islanda).20:58

  123. 12'

    Tentativo fallito. Jean-Philippe Mateta (Francia) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:56

  124. 9'

    Fallo di William Saliba (Francia).20:54

  125. 9'

    Daníel Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  126. 5'

    Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  127. 5'

    Fallo di Daníel Gudjohnsen (Islanda).20:50

  129. 4'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Francia).20:49

  130. 4'

    Sævar Magnússon (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:49

  131. 4'

    Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  132. 4'

    Fallo di Hákon Haraldsson (Islanda).20:48

  133. 2'

    Tiro parato. Christopher Nkunku (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jules Koundé.20:47

  135. 2'

    Tentativo fallito. Jules Koundé (Francia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Michael Olise con cross da calcio d'angolo.20:47

  136. 2'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Victor Pálsson (Islanda).20:46

  137. Inizia il Primo tempo.20:45

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:35

Formazioni Islanda - Francia

Islanda
Francia
TITOLARI ISLANDA
  • (1) ELÍAS ÓLAFSSON (P)
  • (5) SVERRIR INGASON (D)
  • (23) MIKAEL ELLERTSSON (D)
  • (3) DANÍEL GRÉTARSSON (D)
  • (2) LOGI TÓMASSON (D)
  • (4) VICTOR PÁLSSON (D)
  • (10) ALBERT GUDMUNDSSON (C)
  • (8) ÍSAK BERGMANN JÓHANNESSON (C)
  • (7) HÁKON HARALDSSON (C)
  • (9) SÆVAR MAGNÚSSON (A)
  • (21) DANÍEL GUDJOHNSEN (A)
PANCHINA ISLANDA
  • (12) HÁKON VALDIMARSSON (P)
  • (11) JÓN DAGUR THORSTEINSSON (A)
  • (20) KRISTIAN HLYNSSON (C)
  • (16) STEFÁN THÓRDARSON (C)
  • (6) GÍSLI THÓRDARSON (C)
  • (13) ANTON EINARSSON (P)
  • (14) THÓRIR HELGASON (C)
  • (22) ANDRI BALDURSSON (C)
  • (18) MIKAEL ANDERSON (C)
  • (15) BRYNJÓLFUR WILLUMSSON (A)
  • (17) ARON GUNNARSSON (D)
  • (19) BJARKI BJARKASON (C)
ALLENATORE ISLANDA
  • Arnar Gunnlaugsson
TITOLARI FRANCIA
  • (16) MIKE MAIGNAN (P)
  • (5) JULES KOUNDÉ (D)
  • (4) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (17) WILLIAM SALIBA (D)
  • (3) LUCAS DIGNE (D)
  • (18) CHRISTOPHER NKUNKU (C)
  • (11) MICHAEL OLISE (C)
  • (20) FLORIAN THAUVIN (C)
  • (6) EDUARDO CAMAVINGA (C)
  • (8) MANU KONÉ (C)
  • (13) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
PANCHINA FRANCIA
  • (2) MALO GUSTO (D)
  • (1) BRICE SAMBA (P)
  • (22) THEO HERNÁNDEZ (D)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (14) ADRIEN RABIOT (C)
  • (19) KHÉPHREN THURAM (C)
  • (9) HUGO EKITIKÉ (A)
  • (15) BENJAMIN PAVARD (D)
  • (12) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
  • (23) LUCAS CHEVALIER (P)
  • (7) KINGSLEY COMAN (A)
ALLENATORE FRANCIA
  • Didier Deschamps
PREPARTITA

Islanda - Francia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.
Arbitro di Islanda - Francia sarà Orel Grinfeeld. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Dove vedere Islanda-Francia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Islanda-Francia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Islanda - Francia Live

