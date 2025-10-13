Incontro terminato, Islanda 2, Francia 2.
Carrozzeria e noleggio a lungo termine
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
Incontro terminato, Islanda 2, Francia 2.
Secondo tempo terminato, Islanda 2, Francia 2.22:40
Fallo di Hugo Ekitiké (Francia).22:39
Sverrir Ingason (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Tiro respinto. Kingsley Coman (Francia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Michael Olise.22:37
Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Mikael Anderson (Islanda).22:37
Fallo di Michael Olise (Francia).22:35
Kristian Hlynsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34
Hugo Ekitiké (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34
Fallo di Sverrir Ingason (Islanda).22:34
Sostituzione, Francia. Hugo Ekitiké sostituisce Jean-Philippe Mateta.22:33
Tiro parato. Khéphren Thuram (Francia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Lucas Digne.22:32
Sostituzione, Islanda. Mikael Anderson sostituisce Ísak Bergmann Jóhannesson.22:29
Sostituzione, Islanda. Stefán Thórdarson sostituisce Albert Gudmundsson.22:29
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda).22:26
Kingsley Coman (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Fallo di Hákon Haraldsson (Islanda).22:26
Fallo di Dayot Upamecano (Francia).22:23
Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Daníel Grétarsson (Islanda).22:22
Sostituzione, Francia. Khéphren Thuram sostituisce Eduardo Camavinga.22:19
Sostituzione, Francia. Kingsley Coman sostituisce Christopher Nkunku.22:18
Gara riprende.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Elías Ólafsson (Islanda) per infortunio.22:15
Gol! Islanda 2, Francia 2. Kristian Hlynsson (Islanda) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Albert Gudmundsson.22:14
Gol! Islanda 1, Francia 2. Jean-Philippe Mateta (Francia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Maghnes Akliouche.22:12
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Islanda).22:11
Tiro parato. Lucas Digne (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Michael Olise.22:11
Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Kristian Hlynsson (Islanda).22:10
Sostituzione, Francia. Maghnes Akliouche sostituisce Florian Thauvin.22:08
Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).22:08
Gol! Islanda 1, Francia 1. Christopher Nkunku (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Digne.
Guarda la scheda del giocatore Christopher Nkunku22:07
Sostituzione, Islanda. Jón Dagur Thorsteinsson sostituisce Logi Tómasson.22:05
Tentativo fallito. Christopher Nkunku (Francia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Dayot Upamecano in seguito a un calcio da fermo.22:05
Logi Tómasson (Islanda) e' ammonito per fallo.22:04
Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:04
Fallo di Logi Tómasson (Islanda).22:04
Tentativo fallito. Florian Thauvin (Francia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Manu Koné.22:02
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Daníel Grétarsson (Islanda).22:01
Eduardo Camavinga (Francia) e' ammonito per fallo.22:00
Fallo di Eduardo Camavinga (Francia).22:00
Kristian Hlynsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:00
Tentativo fallito. Florian Thauvin (Francia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Lucas Digne con cross.21:57
Tentativo fallito. Florian Thauvin (Francia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jean-Philippe Mateta.21:57
Fallo di Manu Koné (Francia).21:55
Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Fallo di Lucas Digne (Francia).21:53
Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Florian Thauvin (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:52
Fallo di Logi Tómasson (Islanda).21:52
Fuorigioco. Lucas Digne(Francia) prova il lancio lungo, ma Christopher Nkunku e' colto in fuorigioco.21:50
Inizia il Secondo tempo Islanda 1, Francia 0.21:49
Sostituzione, Islanda. Kristian Hlynsson sostituisce Daníel Gudjohnsen.21:49
Primo tempo terminato, Islanda 1, Francia 0.21:34
Tiro respinto. Jean-Philippe Mateta (Francia) un tiro di sinistro da centro area.21:34
Tiro parato. Michael Olise (Francia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Thauvin con cross.21:33
Gara riprende.21:31
Sostituzione, Islanda. Brynjólfur Willumsson sostituisce Sævar Magnússon per infortunio.21:31
Gara momentaneamente sospesa, Sævar Magnússon (Islanda) per infortunio.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30
Gara riprende.21:29
Gara momentaneamente sospesa, Sævar Magnússon (Islanda) per infortunio.21:28
Tiro parato. Florian Thauvin (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:28
Tiro respinto. Florian Thauvin (Francia) un tiro di sinistro da fuori area.21:26
Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Fallo di Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda).21:25
Gol! Islanda 1, Francia 0. Victor Pálsson (Islanda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:24
Tentativo fallito. Victor Pálsson (Islanda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Albert Gudmundsson con cross in seguito a un calcio da fermo.21:24
Fallo di William Saliba (Francia).21:23
Sævar Magnússon (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23
Fallo di Eduardo Camavinga (Francia).21:22
Daníel Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Tiro respinto. Lucas Digne (Francia) un tiro di sinistro da fuori area.21:21
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Islanda).21:20
Christopher Nkunku (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19
Fallo di Albert Gudmundsson (Islanda).21:19
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Islanda).21:18
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Islanda).21:15
Fallo di Jean-Philippe Mateta (Francia).21:14
Victor Pálsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Tiro respinto. Sævar Magnússon (Islanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Mikael Ellertsson.21:12
Fuorigioco. Daníel Gudjohnsen(Islanda) prova il lancio lungo, ma Albert Gudmundsson e' colto in fuorigioco.21:09
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Daníel Grétarsson (Islanda).21:08
Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Daníel Grétarsson (Islanda).21:07
Tentativo fallito. Jean-Philippe Mateta (Francia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Michael Olise.21:05
Fallo di Florian Thauvin (Francia).21:03
Sævar Magnússon (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Albert Gudmundsson (Islanda).21:03
Tentativo fallito. Lucas Digne (Francia) un tiro di sinistro da oltre 30 metri sulla sinistra di poco alto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:02
Lucas Digne (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Victor Pálsson (Islanda).21:02
Tiro parato. Jules Koundé (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Christopher Nkunku.20:59
Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59
Fallo di Sævar Magnússon (Islanda).20:59
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Mikael Ellertsson (Islanda).20:58
Tentativo fallito. Jean-Philippe Mateta (Francia) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:56
Fallo di William Saliba (Francia).20:54
Daníel Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di Daníel Gudjohnsen (Islanda).20:50
Fallo di Eduardo Camavinga (Francia).20:49
Sævar Magnússon (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:49
Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Hákon Haraldsson (Islanda).20:48
Tiro parato. Christopher Nkunku (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jules Koundé.20:47
Tentativo fallito. Jules Koundé (Francia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Michael Olise con cross da calcio d'angolo.20:47
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Victor Pálsson (Islanda).20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:35
Islanda - Francia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.
Arbitro di Islanda - Francia sarà Orel Grinfeeld. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Dove vedere Islanda-Francia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Islanda-Francia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND