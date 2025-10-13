Virgilio Sport
Macedonia-Kazakistan: 1-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

13 Ottobre 2025 ore 20:45
Macedonia
1
Kazakistan
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 54' 0-1 Dinmukhamed Karaman
  2. 74' 1-1 Enis Bardhi
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Macedonia Nord 1, Kazakistan 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Macedonia Nord 1, Kazakistan 1.22:41

  3. 90'+6'

    Mukhamedjan Seysen (Kazakistan) e' ammonito.22:40

  4. 90'+5'

    Tentativo fallito. Nikola Serafimov (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.22:39

  5. 90'+5'

    Tentativo fallito. Eljif Elmas (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nikola Serafimov.22:39

  6. 90'+4'

    Dauren Zhumat (Kazakistan) e' ammonito per fallo.22:37

  7. 90'+3'

    Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  9. 90'+3'

    Fallo di Dauren Zhumat (Kazakistan).22:37

  10. 90'+2'

    Fallo di Bojan Ilievski (Macedonia Nord).22:36

  11. 90'+2'

    Artur Shushenachev (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36

  12. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Damir Kasabulat (Kazakistan).22:35

  13. 90'+1'

    Gara riprende.22:34

  15. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34

  16. 90'

    Gara momentaneamente sospesa, Islam Chesnokov (Kazakistan) per infortunio.22:34

  17. 90'

    Tentativo fallito. Artur Shushenachev (Kazakistan) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Islam Chesnokov.22:34

  18. 90'

    Tentativo fallito. Artur Shushenachev (Kazakistan) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:33

  19. 89'

    Tiro respinto. Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ezgjan Alioski.22:33

  21. 88'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Islambek Kuat (Kazakistan).22:32

  22. 88'

    Tiro respinto. Eljif Elmas (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Enis Bardhi.22:32

  23. 87'

    Fallo di mano di Nauryzbek Zhagorov (Kazakistan).22:31

  24. 87'

    Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  25. 87'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).22:31

  27. 86'

    Sostituzione, Kazakistan. Damir Kasabulat sostituisce Bakhtiyor Zaynutdinov.22:30

  28. 86'

    Sostituzione, Kazakistan. Nauryzbek Zhagorov sostituisce Yan Vorogovskiy.22:29

  29. 84'

    Tiro parato. Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Eljif Elmas.22:28

  30. 83'

    Gara riprende.22:27

  31. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Islambek Kuat (Kazakistan) per infortunio.22:27

  33. 82'

    Tiro respinto. Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tihomir Kostadinov.22:26

  34. 82'

    Fuorigioco. Artur Shushenachev(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Bakhtiyor Zaynutdinov e' colto in fuorigioco.22:26

  35. 82'

    Tiro respinto. Elmin Rastoder (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area. Assist di Aleksandar Trajkovski con cross.22:26

  36. 80'

    Islambek Kuat (Kazakistan) e' ammonito.22:24

  37. 80'

    Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24

  39. 80'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).22:24

  40. 77'

    Fallo di Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord).22:21

  41. 77'

    Dauren Zhumat (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  42. 76'

    Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  43. 76'

    Fallo di Artur Shushenachev (Kazakistan).22:20

  45. 75'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Aleksandar Trajkovski sostituisce Isnik Alimi.22:19

  46. 75'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Nikola Serafimov sostituisce Andrej Stojchevski per infortunio.22:19

  47. 74'

    Gol! Macedonia Nord 1, Kazakistan 1. Enis Bardhi (Macedonia Nord) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.22:18

  48. 74'

    Gara riprende.22:18

  49. 72'

    Gara momentaneamente sospesa, (Macedonia Nord).22:16

  51. 72'

    Eljif Elmas (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16

  52. 72'

    Fallo di Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan).22:16

  53. 70'

    Sostituzione, Kazakistan. Murojon Khalmatov sostituisce Dinmukhamed Karaman.22:14

  54. 69'

    Fallo di Enis Bardhi (Macedonia Nord).22:13

  55. 69'

    Dauren Zhumat (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13

  57. 68'

    Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.22:12

  58. 65'

    Bagdat Kairov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.22:09

  59. 65'

    Eljif Elmas (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08

  60. 65'

    Fallo di Bagdat Kairov (Kazakistan).22:08

  61. 64'

    Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.22:08

  63. 63'

    Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  64. 63'

    Fallo di Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan).22:07

  65. 63'

    Fallo di Isnik Alimi (Macedonia Nord).22:07

  66. 63'

    Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  67. 62'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Elmin Rastoder sostituisce Milan Ristovski.22:06

  69. 62'

    Sostituzione, Kazakistan. Artur Shushenachev sostituisce Ivan Sviridov.22:06

  70. 62'

    Sostituzione, Kazakistan. Dauren Zhumat sostituisce Galymzhan Kenzhebek.22:06

  71. 61'

    Tentativo fallito. Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Enis Bardhi.22:05

  72. 60'

    Gara riprende.22:04

  73. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) per infortunio.22:03

  75. 59'

    Gara riprende.22:03

  76. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) per infortunio.22:03

  77. 59'

    Tentativo fallito. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:02

  78. 56'

    Fallo di Isnik Alimi (Macedonia Nord).22:00

  79. 56'

    Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  81. 54'

    Gol! Macedonia Nord 0, Kazakistan 1. Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ivan Sviridov.21:58

  82. 53'

    Tentativo fallito. Darko Churlinov (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Enis Bardhi.21:57

  83. 52'

    Tiro parato. Milan Ristovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bojan Ilievski con cross.21:56

  84. 51'

    Fallo di mano di Ivan Sviridov (Kazakistan).21:55

  85. 50'

    Fallo di Bojan Ilievski (Macedonia Nord).21:54

  87. 50'

    Yan Vorogovskiy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  88. 49'

    Bojan Ilievski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  89. 49'

    Fallo di Ivan Sviridov (Kazakistan).21:53

  90. 45'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Tihomir Kostadinov sostituisce Darko Velkovski.21:49

  91. 45'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Darko Churlinov sostituisce Bojan Miovski.21:49

  93. Inizia il Secondo tempo Macedonia Nord 0, Kazakistan 0.21:49

  94. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Macedonia Nord 0, Kazakistan 0.21:34

  95. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32

  96. 45'+1'

    Isnik Alimi (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:32

  97. 45'

    Fallo di Isnik Alimi (Macedonia Nord).21:32

  99. 45'

    Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  100. 45'

    Tiro respinto. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Milan Ristovski.21:32

  101. 44'

    Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Islam Chesnokov.21:30

  102. 43'

    Tiro respinto. Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area. Assist di Isnik Alimi.21:30

  103. 43'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Yan Vorogovskiy (Kazakistan).21:29

  105. 37'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Bojan Ilievski (Macedonia Nord).21:23

  106. 37'

    Tiro respinto. Nuraly Alip (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dinmukhamed Karaman con cross.21:23

  107. 36'

    Yan Vorogovskiy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:22

  108. 36'

    Fallo di Bojan Miovski (Macedonia Nord).21:22

  109. 35'

    Tentativo fallito. Milan Ristovski (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ezgjan Alioski con cross da calcio d'angolo.21:21

  111. 35'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Mukhamedjan Seysen (Kazakistan).21:21

  112. 35'

    Tiro parato. Darko Velkovski (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ezgjan Alioski con cross.21:21

  113. 34'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Mukhamedjan Seysen (Kazakistan).21:20

  114. 34'

    Tiro parato. Milan Ristovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bojan Ilievski con cross.21:20

  115. 32'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Bagdat Kairov (Kazakistan).21:18

  117. 31'

    Fallo di mano di Islam Chesnokov (Kazakistan).21:18

  118. 30'

    Fallo di Bagdat Kairov (Kazakistan).21:17

  119. 30'

    Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  120. 28'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).21:15

  121. 28'

    Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15

  123. 26'

    Tentativo fallito. Bagdat Kairov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Islambek Kuat.21:13

  124. 26'

    Tiro respinto. Islambek Kuat (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Galymzhan Kenzhebek.21:13

  125. 26'

    Tiro respinto. Ivan Sviridov (Kazakistan) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Islam Chesnokov.21:12

  126. 24'

    Gara riprende.21:11

  127. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, (Kazakistan).21:10

  129. 24'

    Tiro parato. Milan Ristovski (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ezgjan Alioski con cross.21:10

  130. 23'

    Tiro respinto. Isnik Alimi (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area.21:10

  131. 23'

    Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nuraly Alip.21:09

  132. 22'

    Tentativo fallito. Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:09

  133. 21'

    Fallo di mano di Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).21:07

  135. 19'

    Tentativo fallito. Islam Chesnokov (Kazakistan) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Nuraly Alip.21:05

  136. 18'

    Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04

  137. 18'

    Fallo di Isnik Alimi (Macedonia Nord).21:04

  138. 14'

    Gara riprende.21:00

  139. 13'

    Gara momentaneamente sospesa, Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) per infortunio.20:59

  141. 12'

    Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

  142. 12'

    Fallo di Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).20:59

  143. 12'

    Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  144. 12'

    Fallo di Isnik Alimi (Macedonia Nord).20:58

  145. 11'

    Fallo di mano di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).20:57

  147. 10'

    Tiro respinto. Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area. Assist di Enis Bardhi con cross.20:56

  148. 9'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Islambek Kuat (Kazakistan).20:56

  149. 8'

    Gara riprende.20:54

  150. 7'

    Gara momentaneamente sospesa, Eljif Elmas (Macedonia Nord) per infortunio.20:53

  151. 6'

    Eljif Elmas (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  153. 6'

    Fallo di Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan).20:52

  154. 4'

    Tiro parato. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivan Sviridov.20:50

  155. 4'

    Fallo di Nuraly Alip (Kazakistan).20:50

  156. 4'

    Bojan Miovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  157. Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).20:48

  159. Tiro respinto. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro dalla lunga distanza. Assist di Yan Vorogovskiy.20:48

  160. Inizia il Primo tempo.20:47

  161. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:41

Formazioni Macedonia - Kazakistan

Macedonia
Kazakistan
TITOLARI MACEDONIA
  • (23) STOLE DIMITRIEVSKI (P)
  • (8) EZGJAN ALIOSKI (D)
  • (2) ANDREJ STOJCHEVSKI (D)
  • (6) BOJAN ILIEVSKI (D)
  • (14) DARKO VELKOVSKI (D)
  • (5) GJOKO ZAJKOV (D)
  • (7) ELJIF ELMAS (C)
  • (16) ISNIK ALIMI (C)
  • (10) ENIS BARDHI (C)
  • (20) BOJAN MIOVSKI (A)
  • (19) MILAN RISTOVSKI (A)
PANCHINA MACEDONIA
  • (1) DEJAN ILIEV (P)
  • (18) TIHOMIR KOSTADINOV (C)
  • (4) NIKOLA SERAFIMOV (D)
  • (15) ELMIN RASTODER (A)
  • (9) ALEKSANDAR TRAJKOVSKI (A)
  • (12) DAMJAN SHISHKOVSKI (P)
  • (17) DAVID BABUNSKI (C)
  • (13) STEFAN DESPOTOVSKI (D)
  • (21) JANI ATANASOV (C)
  • (11) DARKO CHURLINOV (A)
  • (22) LUKA STANKOVSKI (C)
  • (3) STEFAN ASHKOVSKI (A)
ALLENATORE MACEDONIA
  • Blagoja Milevski
TITOLARI KAZAKISTAN
  • (12) MUKHAMEDJAN SEYSEN (P)
  • (11) YAN VOROGOVSKIY (D)
  • (13) BAGDAT KAIROV (D)
  • (3) NURALY ALIP (D)
  • (6) ALIBEK KASYM (D)
  • (18) DINMUKHAMED KARAMAN (C)
  • (5) ISLAMBEK KUAT (C)
  • (19) BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV (C)
  • (17) IVAN SVIRIDOV (A)
  • (7) GALYMZHAN KENZHEBEK (A)
  • (9) ISLAM CHESNOKOV (A)
PANCHINA KAZAKISTAN
  • (4) ADILBEK ZHUMAKHANOV (D)
  • (10) ARTUR SHUSHENACHEV (A)
  • (23) MUROJON KHALMATOV (C)
  • (14) NAURYZBEK ZHAGOROV (C)
  • (15) BEKKHAN SHAIZADA (P)
  • (22) SULTANBEK ASTANOV (D)
  • (20) DAUREN ZHUMAT (C)
  • (8) DAMIR KASABULAT (D)
  • (1) STAS POKATILOV (P)
  • (21) ALMAS TYULYUBAY (C)
  • (16) GEORGY ZHUKOV (C)
  • (2) SERGEY MALIY (D)
ALLENATORE KAZAKISTAN
  • Talgat Baysufinov
PREPARTITA

Macedonia - Kazakistan è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.
Arbitro di Macedonia - Kazakistan sarà Juan Martínez Munuera. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Dove vedere Macedonia-Kazakistan di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Macedonia-Kazakistan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Macedonia - Kazakistan Live

