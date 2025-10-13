Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:41

PREPARTITA

Macedonia - Kazakistan è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.

Arbitro di Macedonia - Kazakistan sarà Juan Martínez Munuera. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Dove vedere Macedonia-Kazakistan di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Macedonia-Kazakistan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026