Incontro terminato, Macedonia Nord 1, Kazakistan 1.
Carrozzeria e noleggio a lungo termine
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
Incontro terminato, Macedonia Nord 1, Kazakistan 1.
Secondo tempo terminato, Macedonia Nord 1, Kazakistan 1.22:41
Mukhamedjan Seysen (Kazakistan) e' ammonito.22:40
Tentativo fallito. Nikola Serafimov (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.22:39
Tentativo fallito. Eljif Elmas (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nikola Serafimov.22:39
Dauren Zhumat (Kazakistan) e' ammonito per fallo.22:37
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Dauren Zhumat (Kazakistan).22:37
Fallo di Bojan Ilievski (Macedonia Nord).22:36
Artur Shushenachev (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Damir Kasabulat (Kazakistan).22:35
Gara riprende.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34
Gara momentaneamente sospesa, Islam Chesnokov (Kazakistan) per infortunio.22:34
Tentativo fallito. Artur Shushenachev (Kazakistan) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Islam Chesnokov.22:34
Tentativo fallito. Artur Shushenachev (Kazakistan) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:33
Tiro respinto. Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ezgjan Alioski.22:33
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Islambek Kuat (Kazakistan).22:32
Tiro respinto. Eljif Elmas (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Enis Bardhi.22:32
Fallo di mano di Nauryzbek Zhagorov (Kazakistan).22:31
Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).22:31
Sostituzione, Kazakistan. Damir Kasabulat sostituisce Bakhtiyor Zaynutdinov.22:30
Sostituzione, Kazakistan. Nauryzbek Zhagorov sostituisce Yan Vorogovskiy.22:29
Tiro parato. Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Eljif Elmas.22:28
Gara riprende.22:27
Gara momentaneamente sospesa, Islambek Kuat (Kazakistan) per infortunio.22:27
Tiro respinto. Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tihomir Kostadinov.22:26
Fuorigioco. Artur Shushenachev(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Bakhtiyor Zaynutdinov e' colto in fuorigioco.22:26
Tiro respinto. Elmin Rastoder (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area. Assist di Aleksandar Trajkovski con cross.22:26
Islambek Kuat (Kazakistan) e' ammonito.22:24
Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).22:24
Fallo di Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord).22:21
Dauren Zhumat (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Artur Shushenachev (Kazakistan).22:20
Sostituzione, Macedonia Nord. Aleksandar Trajkovski sostituisce Isnik Alimi.22:19
Sostituzione, Macedonia Nord. Nikola Serafimov sostituisce Andrej Stojchevski per infortunio.22:19
Gol! Macedonia Nord 1, Kazakistan 1. Enis Bardhi (Macedonia Nord) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.22:18
Gara riprende.22:18
Gara momentaneamente sospesa, (Macedonia Nord).22:16
Eljif Elmas (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Fallo di Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan).22:16
Sostituzione, Kazakistan. Murojon Khalmatov sostituisce Dinmukhamed Karaman.22:14
Fallo di Enis Bardhi (Macedonia Nord).22:13
Dauren Zhumat (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.22:12
Bagdat Kairov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.22:09
Eljif Elmas (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Fallo di Bagdat Kairov (Kazakistan).22:08
Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.22:08
Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan).22:07
Fallo di Isnik Alimi (Macedonia Nord).22:07
Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Sostituzione, Macedonia Nord. Elmin Rastoder sostituisce Milan Ristovski.22:06
Sostituzione, Kazakistan. Artur Shushenachev sostituisce Ivan Sviridov.22:06
Sostituzione, Kazakistan. Dauren Zhumat sostituisce Galymzhan Kenzhebek.22:06
Tentativo fallito. Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Enis Bardhi.22:05
Gara riprende.22:04
Gara momentaneamente sospesa, Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) per infortunio.22:03
Gara riprende.22:03
Gara momentaneamente sospesa, Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) per infortunio.22:03
Tentativo fallito. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:02
Fallo di Isnik Alimi (Macedonia Nord).22:00
Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Gol! Macedonia Nord 0, Kazakistan 1. Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ivan Sviridov.21:58
Tentativo fallito. Darko Churlinov (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Enis Bardhi.21:57
Tiro parato. Milan Ristovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bojan Ilievski con cross.21:56
Fallo di mano di Ivan Sviridov (Kazakistan).21:55
Fallo di Bojan Ilievski (Macedonia Nord).21:54
Yan Vorogovskiy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Bojan Ilievski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Fallo di Ivan Sviridov (Kazakistan).21:53
Sostituzione, Macedonia Nord. Tihomir Kostadinov sostituisce Darko Velkovski.21:49
Sostituzione, Macedonia Nord. Darko Churlinov sostituisce Bojan Miovski.21:49
Inizia il Secondo tempo Macedonia Nord 0, Kazakistan 0.21:49
Primo tempo terminato, Macedonia Nord 0, Kazakistan 0.21:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32
Isnik Alimi (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:32
Fallo di Isnik Alimi (Macedonia Nord).21:32
Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Tiro respinto. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Milan Ristovski.21:32
Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Islam Chesnokov.21:30
Tiro respinto. Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area. Assist di Isnik Alimi.21:30
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Yan Vorogovskiy (Kazakistan).21:29
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Bojan Ilievski (Macedonia Nord).21:23
Tiro respinto. Nuraly Alip (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dinmukhamed Karaman con cross.21:23
Yan Vorogovskiy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:22
Fallo di Bojan Miovski (Macedonia Nord).21:22
Tentativo fallito. Milan Ristovski (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ezgjan Alioski con cross da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Mukhamedjan Seysen (Kazakistan).21:21
Tiro parato. Darko Velkovski (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ezgjan Alioski con cross.21:21
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Mukhamedjan Seysen (Kazakistan).21:20
Tiro parato. Milan Ristovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bojan Ilievski con cross.21:20
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Bagdat Kairov (Kazakistan).21:18
Fallo di mano di Islam Chesnokov (Kazakistan).21:18
Fallo di Bagdat Kairov (Kazakistan).21:17
Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).21:15
Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15
Tentativo fallito. Bagdat Kairov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Islambek Kuat.21:13
Tiro respinto. Islambek Kuat (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Galymzhan Kenzhebek.21:13
Tiro respinto. Ivan Sviridov (Kazakistan) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Islam Chesnokov.21:12
Gara riprende.21:11
Gara momentaneamente sospesa, (Kazakistan).21:10
Tiro parato. Milan Ristovski (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ezgjan Alioski con cross.21:10
Tiro respinto. Isnik Alimi (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area.21:10
Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nuraly Alip.21:09
Tentativo fallito. Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:09
Fallo di mano di Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).21:07
Tentativo fallito. Islam Chesnokov (Kazakistan) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Nuraly Alip.21:05
Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Fallo di Isnik Alimi (Macedonia Nord).21:04
Gara riprende.21:00
Gara momentaneamente sospesa, Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) per infortunio.20:59
Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Fallo di Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).20:59
Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fallo di Isnik Alimi (Macedonia Nord).20:58
Fallo di mano di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).20:57
Tiro respinto. Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area. Assist di Enis Bardhi con cross.20:56
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Islambek Kuat (Kazakistan).20:56
Gara riprende.20:54
Gara momentaneamente sospesa, Eljif Elmas (Macedonia Nord) per infortunio.20:53
Eljif Elmas (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Fallo di Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan).20:52
Tiro parato. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivan Sviridov.20:50
Fallo di Nuraly Alip (Kazakistan).20:50
Bojan Miovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).20:48
Tiro respinto. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro dalla lunga distanza. Assist di Yan Vorogovskiy.20:48
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:41
Macedonia - Kazakistan è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.
Arbitro di Macedonia - Kazakistan sarà Juan Martínez Munuera. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.
Dove vedere Macedonia-Kazakistan di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Macedonia-Kazakistan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND