Incontro terminato, Slovacchia 2, Lussemburgo 0.
Carrozzeria e noleggio a lungo termine
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
Incontro terminato, Slovacchia 2, Lussemburgo 0.
Secondo tempo terminato, Slovacchia 2, Lussemburgo 0.22:40
Fallo di Vahid Selimovic (Lussemburgo).22:38
Róbert Bozeník (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Gara riprende.22:35
Gara momentaneamente sospesa, (Lussemburgo).22:35
Florian Bohnert (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Milan Skriniar (Slovacchia).22:35
Fallo di Vahid Selimovic (Lussemburgo).22:34
Róbert Bozeník (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:34
Fallo di Alessio Curci (Lussemburgo).22:33
Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Leandro Barreiro (Lussemburgo) e' ammonito.22:31
Christopher Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).22:31
Tiro parato. Róbert Bozeník (Slovacchia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tomás Rigo con cross.22:30
Vahid Selimovic (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.22:29
Fallo di Vahid Selimovic (Lussemburgo).22:29
Róbert Bozeník (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Sostituzione, Lussemburgo. Vahid Selimovic sostituisce Enes Mahmutovic per infortunio.22:28
Gara riprende.22:28
Gara momentaneamente sospesa, Enes Mahmutovic (Lussemburgo) per infortunio.22:28
Sostituzione, Slovacchia. Patrik Hrosovsky sostituisce Ondrej Duda.22:27
Sostituzione, Slovacchia. Leo Sauer sostituisce Lukás Haraslín.22:27
Sostituzione, Slovacchia. Róbert Bozeník sostituisce David Strelec.22:27
Alessio Curci (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.22:26
Fallo di Alessio Curci (Lussemburgo).22:26
Norbert Gyömbér (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Tiro respinto. Olivier Thill (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Danel Sinani.22:25
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Matús Bero (Slovacchia).22:24
Sostituzione, Lussemburgo. Sébastien Thill sostituisce Aiman Dardari.22:23
Christopher Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Fallo di Tomás Rigo (Slovacchia).22:23
Tiro respinto. David Strelec (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Lubomír Tupta.22:22
Fallo di Olivier Thill (Lussemburgo).22:20
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Fallo di Matús Bero (Slovacchia).22:19
Florian Bohnert (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Lubomír Tupta (Slovacchia).22:18
Sostituzione, Slovacchia. Lubomír Tupta sostituisce Ivan Schranz per infortunio.22:18
Gara riprende.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Ivan Schranz (Slovacchia) per infortunio.22:17
Gol! Slovacchia 2, Lussemburgo 0. Ivan Schranz (Slovacchia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dávid Hancko con cross.22:15
Fallo di Alessio Curci (Lussemburgo).22:14
Adam Obert (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Sostituzione, Slovacchia. Ivan Schranz sostituisce Dávid Duris.22:14
Aiman Dardari (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Fallo di Matús Bero (Slovacchia).22:13
Tiro parato. Olivier Thill (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Aiman Dardari.22:07
Fallo di Alessio Curci (Lussemburgo).22:04
Adam Obert (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Sostituzione, Lussemburgo. Olivier Thill sostituisce Mathias Olesen.22:02
Sostituzione, Lussemburgo. Alessio Curci sostituisce Edvin Muratovic.22:02
Enes Mahmutovic (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Fallo di David Strelec (Slovacchia).22:01
Tiro respinto. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dávid Hancko.22:00
Gol! Slovacchia 1, Lussemburgo 0. Adam Obert (Slovacchia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ondrej Duda con cross da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Adam Obert21:58
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:58
Tiro respinto. Tomás Rigo (Slovacchia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Dávid Duris.21:58
Ondrej Duda (Slovacchia) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area.21:56
Tiro respinto. Dávid Duris (Slovacchia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Dávid Hancko.21:56
Gara riprende.21:54
Gara momentaneamente sospesa, Mathias Olesen (Lussemburgo) per infortunio.21:52
Edvin Muratovic (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:51
Fallo di Milan Skriniar (Slovacchia).21:51
Tentativo fallito. Christopher Martins (Lussemburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Danel Sinani.21:51
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Fallo di Norbert Gyömbér (Slovacchia).21:50
Inizia il Secondo tempo Slovacchia 0, Lussemburgo 0.21:49
Primo tempo terminato, Slovacchia 0, Lussemburgo 0.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:32
Fallo di Christopher Martins (Lussemburgo).21:32
Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Laurent Jans (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Lukás Haraslín (Slovacchia).21:31
Edvin Muratovic (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.21:30
Fallo di Edvin Muratovic (Lussemburgo).21:30
Dávid Hancko (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).21:28
Dávid Hancko (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Fallo di Edvin Muratovic (Lussemburgo).21:27
Dávid Hancko (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Laurent Jans (Lussemburgo).21:26
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26
Fallo di mano di David Strelec (Slovacchia).21:25
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Mathias Olesen (Lussemburgo).21:24
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Laurent Jans (Lussemburgo).21:24
Fallo di Edvin Muratovic (Lussemburgo).21:23
Dávid Hancko (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tentativo fallito. Dávid Duris (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.21:18
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Laurent Jans (Lussemburgo).21:18
Ondrej Duda (Slovacchia) e' ammonito per fallo.21:17
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).21:16
Aiman Dardari (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Norbert Gyömbér (Slovacchia).21:15
Tentativo fallito. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla destra. Assist di David Strelec.21:14
Fallo di Aiman Dardari (Lussemburgo).21:13
Norbert Gyömbér (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Tentativo fallito. Dávid Hancko (Slovacchia) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ondrej Duda con cross da calcio d'angolo.21:12
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Enes Mahmutovic (Lussemburgo).21:12
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Adam Obert (Slovacchia).21:09
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Norbert Gyömbér (Slovacchia).21:08
Tiro respinto. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Aiman Dardari.21:08
Gara riprende.21:07
Gara momentaneamente sospesa, Enes Mahmutovic (Lussemburgo) per infortunio.21:06
Tiro parato. Aiman Dardari (Lussemburgo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Danel Sinani.21:06
Edvin Muratovic (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Adam Obert (Slovacchia).21:04
Tentativo fallito. Tomás Rigo (Slovacchia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dávid Hancko con cross.21:03
Tiro respinto. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Leandro Barreiro.21:01
Tentativo fallito. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.21:00
Fallo di mano di Leandro Barreiro (Lussemburgo).20:59
Tiro respinto. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area.20:57
Edvin Muratovic (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:55
Fallo di Adam Obert (Slovacchia).20:55
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Norbert Gyömbér (Slovacchia).20:53
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Ondrej Duda (Slovacchia).20:52
Danel Sinani (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Fallo di Matús Bero (Slovacchia).20:52
Fallo di Tomás Rigo (Slovacchia).20:51
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Mathias Olesen (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Fallo di Tomás Rigo (Slovacchia).20:49
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:41
Slovacchia - Lussemburgo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio City Arena - Stadión Antona Malatinského di Trnava.
Arbitro di Slovacchia - Lussemburgo sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Dove vedere Slovacchia-Lussemburgo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Slovacchia-Lussemburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND