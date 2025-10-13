Virgilio Sport
Slovenia-Svizzera: 0-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

13 Ottobre 2025 ore 20:45
Slovenia
0
Svizzera
0
Partita finita
Arbitro:
    0'
    45'
    90'
    90'
    94'

    Incontro terminato, Slovenia 0, Svizzera 0.

    1. 90'+5'

      Secondo tempo terminato, Slovenia 0, Svizzera 0.22:38

    3. 90'+4'

      Tentativo fallito. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Breel Embolo.22:38

    4. 90'+3'

      Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

    5. 90'+3'

      Fallo di Svit Seslar (Slovenia).22:37

    6. 90'+2'

      Fallo di Johan Manzambi (Svizzera).22:35

    7. 90'+2'

      Petar Stojanovic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

    9. 90'+1'

      Tiro parato. Granit Xhaka (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dan Ndoye.22:34

    10. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:34

    11. 89'

      Fallo di Adrian Bajrami (Svizzera).22:33

    12. 89'

      Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

    13. 88'

      Sostituzione, Slovenia. Svit Seslar sostituisce Erik Janza.22:31

    15. 88'

      Adam Gnezda Cerin (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:31

    16. 87'

      Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31

    17. 87'

      Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).22:31

    18. 87'

      Tiro parato. Nico Elvedi (Svizzera) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Fabian Rieder con cross.22:30

    19. 86'

      Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Slovenia).22:29

    21. 86'

      Tiro parato. Miro Muheim (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fabian Rieder.22:29

    22. 84'

      Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

    23. 84'

      Fallo di David Brekalo (Slovenia).22:27

    24. 83'

      Fuorigioco. Johan Manzambi(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Breel Embolo e' colto in fuorigioco.22:26

    25. 79'

      Tiro respinto. Granit Xhaka (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Remo Freuler.22:22

    27. 77'

      Sostituzione, Svizzera. Adrian Bajrami sostituisce Ricardo Rodríguez.22:20

    28. 77'

      Sostituzione, Svizzera. Fabian Rieder sostituisce Rubén Vargas.22:20

    29. 75'

      Fallo di Breel Embolo (Svizzera).22:18

    30. 75'

      David Brekalo (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

    31. 72'

      Fallo di Granit Xhaka (Svizzera).22:15

    33. 72'

      Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

    34. 71'

      Tentativo fallito. Benjamin Sesko (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:14

    35. 70'

      Sostituzione, Slovenia. Zan Vipotnik sostituisce Tomi Horvat.22:13

    36. 69'

      Tiro respinto. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Granit Xhaka.22:12

    37. 64'

      Gara riprende.22:07

    39. 64'

      Gara momentaneamente sospesa, (Svizzera).22:07

    40. 64'

      Tentativo fallito. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Remo Freuler.22:07

    41. 63'

      Sostituzione, Svizzera. Miro Muheim sostituisce Silvan Widmer.22:06

    42. 62'

      Sostituzione, Svizzera. Johan Manzambi sostituisce Djibril Sow.22:06

    43. 60'

      Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Rubén Vargas (Svizzera).22:03

    45. 59'

      Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (Svizzera).22:02

    46. 57'

      Sostituzione, Slovenia. Petar Stojanovic sostituisce Danijel Sturm.22:01

    47. 56'

      Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

    48. 56'

      Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).21:59

    49. 56'

      Tiro respinto. Erik Janza (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Zan Karnicnik.21:59

    51. 55'

      Gara riprende.21:58

    52. 54'

      Gara momentaneamente sospesa, Zan Karnicnik (Slovenia) per infortunio.21:57

    53. 53'

      Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Vanja Drkusic (Slovenia).21:56

    54. 52'

      Gara riprende.21:56

    55. 51'

      Gara momentaneamente sospesa, Erik Janza (Slovenia) per infortunio.21:54

    57. 48'

      Tiro respinto. Jaka Bijol (Slovenia) un tiro di destro da centro area.21:51

    58. 46'

      Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

    59. 46'

      Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).21:49

    60. Inizia il Secondo tempo Slovenia 0, Svizzera 0.21:49

    61. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Slovenia 0, Svizzera 0.21:33

    63. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32

    64. 42'

      Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

    65. 42'

      Fallo di Benjamin Sesko (Slovenia).21:29

    66. 40'

      Gara riprende.21:27

    67. 39'

      Gara momentaneamente sospesa, Breel Embolo (Svizzera) per infortunio.21:26

    69. 38'

      Fuorigioco. Djibril Sow(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Breel Embolo e' colto in fuorigioco.21:25

    70. 34'

      Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Remo Freuler (Svizzera).21:21

    71. 31'

      Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

    72. 31'

      Fallo di Tomi Horvat (Slovenia).21:18

    73. 28'

      Tiro respinto. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:15

    75. 26'

      Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

    76. 26'

      Fallo di Danijel Sturm (Slovenia).21:13

    77. 24'

      Tentativo fallito. Remo Freuler (Svizzera) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:11

    78. 22'

      Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

    79. 22'

      Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).21:09

    81. 20'

      Fallo di Djibril Sow (Svizzera).21:07

    82. 20'

      Tomi Horvat (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

    83. 20'

      Tiro respinto. Silvan Widmer (Svizzera) un tiro di destro da centro area. Assist di Rubén Vargas con cross.21:07

    84. 19'

      Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06

    85. 19'

      Fallo di Tomi Horvat (Slovenia).21:06

    87. 15'

      Tentativo fallito. Tomi Horvat (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Erik Janza.21:02

    88. 13'

      Fuorigioco. Benjamin Sesko(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Danijel Sturm e' colto in fuorigioco.21:00

    89. 6'

      Tiro respinto. Remo Freuler (Svizzera) un colpo di testa da centro area.20:53

    90. 3'

      Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da David Brekalo (Slovenia).20:50

    91. Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Erik Janza (Slovenia).20:48

    93. Inizia il Primo tempo.20:47

    94. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

    Formazioni Slovenia - Svizzera

    Slovenia
    Svizzera
    TITOLARI SLOVENIA
    • (1) JAN OBLAK (P)
    • (2) ZAN KARNICNIK (D)
    • (6) JAKA BIJOL (D)
    • (13) ERIK JANZA (D)
    • (21) VANJA DRKUSIC (D)
    • (23) DAVID BREKALO (D)
    • (19) TOMI HORVAT (C)
    • (10) TIMI MAX ELSNIK (C)
    • (15) DANIJEL STURM (C)
    • (22) ADAM GNEZDA CERIN (C)
    • (11) BENJAMIN SESKO (A)
    PANCHINA SLOVENIA
    • (12) ZAN-LUK LEBAN (P)
    • (3) JURE BALKOVEC (D)
    • (5) JON GORENC STANKOVIC (C)
    • (18) ZAN VIPOTNIK (A)
    • (4) DEJAN PETROVIC (C)
    • (9) NEJC GRADISAR (A)
    • (14) TAMAR SVETLIN (C)
    • (7) SVIT SESLAR (C)
    • (16) IGOR VEKIC (P)
    • (8) SANDI LOVRIC (C)
    • (20) PETAR STOJANOVIC (D)
    • (17) DAVID ZEC (D)
    ALLENATORE SLOVENIA
    • Matjaz Kek
    TITOLARI SVIZZERA
    • (1) GREGOR KOBEL (P)
    • (5) MANUEL AKANJI (D)
    • (3) SILVAN WIDMER (D)
    • (4) NICO ELVEDI (D)
    • (13) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
    • (8) REMO FREULER (C)
    • (15) DJIBRIL SOW (C)
    • (10) GRANIT XHAKA (C)
    • (7) BREEL EMBOLO (A)
    • (17) RUBÉN VARGAS (A)
    • (11) DAN NDOYE (A)
    PANCHINA SVIZZERA
    • (19) CEDRIC ITTEN (A)
    • (6) ADRIAN BAJRAMI (D)
    • (12) YVON MVOGO (P)
    • (18) AURÈLE AMENDA (D)
    • (21) MARVIN KELLER (P)
    • (23) ZACHARY ATHEKAME (D)
    • (22) FABIAN RIEDER (C)
    • (2) MIRO MUHEIM (D)
    • (20) LUCA JAQUEZ (D)
    • (16) VINCENT SIERRO (C)
    • (14) ANDI ZEQIRI (A)
    • (9) JOHAN MANZAMBI (C)
    ALLENATORE SVIZZERA
    • Murat Yakin
    PREPARTITA

    Slovenia - Svizzera è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
    La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadion Stozice di Ljubljana.
    Arbitro di Slovenia - Svizzera sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

    Dove vedere Slovenia-Svizzera di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
    Slovenia-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

    Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Slovenia - Svizzera Live

