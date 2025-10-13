Incontro terminato, Slovenia 0, Svizzera 0.
Secondo tempo terminato, Slovenia 0, Svizzera 0.22:38
Tentativo fallito. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Breel Embolo.22:38
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Svit Seslar (Slovenia).22:37
Fallo di Johan Manzambi (Svizzera).22:35
Petar Stojanovic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Tiro parato. Granit Xhaka (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dan Ndoye.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:34
Fallo di Adrian Bajrami (Svizzera).22:33
Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Sostituzione, Slovenia. Svit Seslar sostituisce Erik Janza.22:31
Adam Gnezda Cerin (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:31
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).22:31
Tiro parato. Nico Elvedi (Svizzera) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Fabian Rieder con cross.22:30
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Slovenia).22:29
Tiro parato. Miro Muheim (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fabian Rieder.22:29
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di David Brekalo (Slovenia).22:27
Fuorigioco. Johan Manzambi(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Breel Embolo e' colto in fuorigioco.22:26
Tiro respinto. Granit Xhaka (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Remo Freuler.22:22
Sostituzione, Svizzera. Adrian Bajrami sostituisce Ricardo Rodríguez.22:20
Sostituzione, Svizzera. Fabian Rieder sostituisce Rubén Vargas.22:20
Fallo di Breel Embolo (Svizzera).22:18
David Brekalo (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Granit Xhaka (Svizzera).22:15
Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Tentativo fallito. Benjamin Sesko (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:14
Sostituzione, Slovenia. Zan Vipotnik sostituisce Tomi Horvat.22:13
Tiro respinto. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Granit Xhaka.22:12
Gara riprende.22:07
Gara momentaneamente sospesa, (Svizzera).22:07
Tentativo fallito. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Remo Freuler.22:07
Sostituzione, Svizzera. Miro Muheim sostituisce Silvan Widmer.22:06
Sostituzione, Svizzera. Johan Manzambi sostituisce Djibril Sow.22:06
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Rubén Vargas (Svizzera).22:03
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (Svizzera).22:02
Sostituzione, Slovenia. Petar Stojanovic sostituisce Danijel Sturm.22:01
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).21:59
Tiro respinto. Erik Janza (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Zan Karnicnik.21:59
Gara riprende.21:58
Gara momentaneamente sospesa, Zan Karnicnik (Slovenia) per infortunio.21:57
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Vanja Drkusic (Slovenia).21:56
Gara riprende.21:56
Gara momentaneamente sospesa, Erik Janza (Slovenia) per infortunio.21:54
Tiro respinto. Jaka Bijol (Slovenia) un tiro di destro da centro area.21:51
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).21:49
Inizia il Secondo tempo Slovenia 0, Svizzera 0.21:49
Primo tempo terminato, Slovenia 0, Svizzera 0.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32
Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Benjamin Sesko (Slovenia).21:29
Gara riprende.21:27
Gara momentaneamente sospesa, Breel Embolo (Svizzera) per infortunio.21:26
Fuorigioco. Djibril Sow(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Breel Embolo e' colto in fuorigioco.21:25
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Remo Freuler (Svizzera).21:21
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fallo di Tomi Horvat (Slovenia).21:18
Tiro respinto. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:15
Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Danijel Sturm (Slovenia).21:13
Tentativo fallito. Remo Freuler (Svizzera) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:11
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).21:09
Fallo di Djibril Sow (Svizzera).21:07
Tomi Horvat (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Tiro respinto. Silvan Widmer (Svizzera) un tiro di destro da centro area. Assist di Rubén Vargas con cross.21:07
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06
Fallo di Tomi Horvat (Slovenia).21:06
Tentativo fallito. Tomi Horvat (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Erik Janza.21:02
Fuorigioco. Benjamin Sesko(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Danijel Sturm e' colto in fuorigioco.21:00
Tiro respinto. Remo Freuler (Svizzera) un colpo di testa da centro area.20:53
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da David Brekalo (Slovenia).20:50
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Erik Janza (Slovenia).20:48
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37
Slovenia - Svizzera è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadion Stozice di Ljubljana.
Arbitro di Slovenia - Svizzera sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Dove vedere Slovenia-Svizzera di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Slovenia-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
