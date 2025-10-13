Incontro terminato, Svezia 0, Kosovo 1.
Incontro terminato, Svezia 0, Kosovo 1.
Secondo tempo terminato, Svezia 0, Kosovo 1.22:40
Tentativo fallito. Gustaf Lagerbielke (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Anthony Elanga con cross.22:38
Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Albion Rrahmani (Kosovo).22:38
Gara riprende.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Arijanet Muric (Kosovo) per infortunio.22:36
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Arijanet Muric (Kosovo).22:35
Tiro parato. Alexander Isak (Svezia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Anthony Elanga con cross.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:34
Sostituzione, Kosovo. Albion Rrahmani sostituisce Vedat Muriqi.22:34
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Roony Bardghji con cross.22:33
Fallo di Victor Lindelöf (Svezia).22:28
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Sostituzione, Svezia. Ken Sema sostituisce Gabriel Gudmundsson.22:26
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Svezia).22:25
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Svezia).22:24
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Gustaf Lagerbielke (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Vedat Muriqi (Kosovo).22:20
Arijanet Muric (Kosovo) e' ammonito.22:20
Tentativo fallito. Alexander Isak (Svezia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Gustaf Lagerbielke con cross.22:19
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Svezia).22:18
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Tentativo fallito. Gustaf Lagerbielke (Svezia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Roony Bardghji con cross da calcio d'angolo.22:17
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).22:16
Tiro respinto. Roony Bardghji (Svezia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Daniel Svensson.22:16
Sostituzione, Kosovo. Lindon Emërllahu sostituisce Veldin Hodza.22:15
Sostituzione, Kosovo. Edon Zhegrova sostituisce Fisnik Asllani.22:14
Fallo di Anton Salétros (Svezia).22:14
Muharrem Jashari (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Tentativo fallito. Alexander Isak (Svezia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Anthony Elanga con cross.22:12
Sostituzione, Kosovo. Muharrem Jashari sostituisce Florent Muslija.22:09
Tiro parato. Roony Bardghji (Svezia) un tiro di sinistro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:06
Alexander Isak (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).22:05
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Mërgim Vojvoda (Kosovo).22:04
Gara riprende.22:04
Gara momentaneamente sospesa, Vedat Muriqi (Kosovo) per infortunio.22:04
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).22:03
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Albian Hajdari (Kosovo).22:00
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Svezia).21:58
Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Roony Bardghji (Svezia).21:55
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:54
Fallo di Isak Hien (Svezia).21:53
Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:53
Tiro parato. Viktor Gyökeres (Svezia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anthony Elanga con cross.21:51
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Mërgim Vojvoda (Kosovo).21:51
Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).21:50
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Fuorigioco. Dion Gallapeni(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Fisnik Asllani e' colto in fuorigioco.21:50
Sostituzione, Svezia. Roony Bardghji sostituisce Alexander Bernhardsson.21:48
Sostituzione, Svezia. Anton Salétros sostituisce Yasin Ayari.21:48
Sostituzione, Svezia. Anthony Elanga sostituisce Lucas Bergvall.21:48
Inizia il Secondo tempo Svezia 0, Kosovo 1.21:49
Primo tempo terminato, Svezia 0, Kosovo 1.21:33
Fallo di Viktor Gyökeres (Svezia).21:33
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Leon Avdullahu (Kosovo) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.21:29
Tiro parato. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Veldin Hodza.21:29
Fallo di Yasin Ayari (Svezia).21:28
Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Albian Hajdari (Kosovo) e' ammonito per fallo.21:26
Lucas Bergvall (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Albian Hajdari (Kosovo).21:26
Gara riprende.21:25
Gara momentaneamente sospesa, (Svezia).21:25
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Kreshnik Hajrizi (Kosovo).21:24
Lucas Bergvall (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22
Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).21:22
Gustaf Lagerbielke (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Vedat Muriqi (Kosovo).21:21
Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19
Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).21:19
Gol! Svezia 0, Kosovo 1. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Veldin Hodza.21:17
Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:17
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Mërgim Vojvoda (Kosovo).21:15
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).21:14
Tiro respinto. Alexander Isak (Svezia) un colpo di testa da centro area. Assist di Daniel Svensson con cross.21:14
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Albian Hajdari (Kosovo).21:13
Tiro parato. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:12
Fallo di Alexander Bernhardsson (Svezia).21:10
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Yasin Ayari (Svezia).21:09
Veldin Hodza (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Viktor Gyökeres (Svezia).21:08
Kreshnik Hajrizi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).21:07
Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07
Fallo di Daniel Svensson (Svezia).21:04
Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fuorigioco. Florent Muslija(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Dion Gallapeni e' colto in fuorigioco.21:02
Tiro respinto. Alexander Isak (Svezia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Victor Lindelöf con suggerimento di testa.21:00
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Leon Avdullahu (Kosovo).20:59
Tentativo fallito. Victor Lindelöf (Svezia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Lucas Bergvall.20:58
Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57
Fallo di Kreshnik Hajrizi (Kosovo).20:57
Tiro parato. Alexander Isak (Svezia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Yasin Ayari con cross.20:55
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).20:54
Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Fallo di Yasin Ayari (Svezia).20:54
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).20:53
Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Fuorigioco. Albian Hajdari(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Fisnik Asllani e' colto in fuorigioco.20:49
Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39
Svezia - Kosovo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Ullevi Stadium di Gothenburg.
Arbitro di Svezia - Kosovo sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.
Dove vedere Svezia-Kosovo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Svezia-Kosovo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
