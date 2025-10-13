Virgilio Sport
Svezia-Kosovo: 0-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

13 Ottobre 2025 ore 20:45
Svezia
0
Kosovo
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 32' 0-1 Fisnik Asllani
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Svezia 0, Kosovo 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Svezia 0, Kosovo 1.22:40

  3. 90'+5'

    Tentativo fallito. Gustaf Lagerbielke (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Anthony Elanga con cross.22:38

  4. 90'+4'

    Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  5. 90'+4'

    Fallo di Albion Rrahmani (Kosovo).22:38

  6. 90'+4'

    Gara riprende.22:38

  7. 90'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, Arijanet Muric (Kosovo) per infortunio.22:36

  9. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Arijanet Muric (Kosovo).22:35

  10. 90'+2'

    Tiro parato. Alexander Isak (Svezia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Anthony Elanga con cross.22:35

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:34

  12. 90'

    Sostituzione, Kosovo. Albion Rrahmani sostituisce Vedat Muriqi.22:34

  13. 90'

    Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Roony Bardghji con cross.22:33

  15. 85'

    Fallo di Victor Lindelöf (Svezia).22:28

  16. 85'

    Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  17. 82'

    Sostituzione, Svezia. Ken Sema sostituisce Gabriel Gudmundsson.22:26

  18. 82'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Svezia).22:25

  19. 82'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  21. 80'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Svezia).22:24

  22. 80'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  23. 77'

    Gustaf Lagerbielke (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  24. 77'

    Fallo di Vedat Muriqi (Kosovo).22:20

  25. 76'

    Arijanet Muric (Kosovo) e' ammonito.22:20

  27. 76'

    Tentativo fallito. Alexander Isak (Svezia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Gustaf Lagerbielke con cross.22:19

  28. 75'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Svezia).22:18

  29. 75'

    Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18

  30. 73'

    Tentativo fallito. Gustaf Lagerbielke (Svezia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Roony Bardghji con cross da calcio d'angolo.22:17

  31. 73'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).22:16

  33. 73'

    Tiro respinto. Roony Bardghji (Svezia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Daniel Svensson.22:16

  34. 71'

    Sostituzione, Kosovo. Lindon Emërllahu sostituisce Veldin Hodza.22:15

  35. 71'

    Sostituzione, Kosovo. Edon Zhegrova sostituisce Fisnik Asllani.22:14

  36. 70'

    Fallo di Anton Salétros (Svezia).22:14

  37. 70'

    Muharrem Jashari (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  39. 68'

    Tentativo fallito. Alexander Isak (Svezia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Anthony Elanga con cross.22:12

  40. 66'

    Sostituzione, Kosovo. Muharrem Jashari sostituisce Florent Muslija.22:09

  41. 63'

    Tiro parato. Roony Bardghji (Svezia) un tiro di sinistro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:06

  42. 62'

    Alexander Isak (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05

  43. 62'

    Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).22:05

  45. 61'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Mërgim Vojvoda (Kosovo).22:04

  46. 61'

    Gara riprende.22:04

  47. 60'

    Gara momentaneamente sospesa, Vedat Muriqi (Kosovo) per infortunio.22:04

  48. 60'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).22:03

  49. 56'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Albian Hajdari (Kosovo).22:00

  51. 54'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Svezia).21:58

  52. 54'

    Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  53. 52'

    Fallo di Roony Bardghji (Svezia).21:55

  54. 52'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  55. 51'

    Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:54

  57. 50'

    Fallo di Isak Hien (Svezia).21:53

  58. 50'

    Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:53

  59. 48'

    Tiro parato. Viktor Gyökeres (Svezia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anthony Elanga con cross.21:51

  60. 47'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Mërgim Vojvoda (Kosovo).21:51

  61. 47'

    Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).21:50

  63. 47'

    Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  64. 46'

    Fuorigioco. Dion Gallapeni(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Fisnik Asllani e' colto in fuorigioco.21:50

  65. 45'

    Sostituzione, Svezia. Roony Bardghji sostituisce Alexander Bernhardsson.21:48

  66. 45'

    Sostituzione, Svezia. Anton Salétros sostituisce Yasin Ayari.21:48

  67. 45'

    Sostituzione, Svezia. Anthony Elanga sostituisce Lucas Bergvall.21:48

  69. Inizia il Secondo tempo Svezia 0, Kosovo 1.21:49

  70. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Svezia 0, Kosovo 1.21:33

  71. 45'+2'

    Fallo di Viktor Gyökeres (Svezia).21:33

  72. 45'+2'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  75. 44'

    Leon Avdullahu (Kosovo) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.21:29

  76. 44'

    Tiro parato. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Veldin Hodza.21:29

  77. 43'

    Fallo di Yasin Ayari (Svezia).21:28

  78. 43'

    Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  79. 40'

    Albian Hajdari (Kosovo) e' ammonito per fallo.21:26

  81. 40'

    Lucas Bergvall (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  82. 40'

    Fallo di Albian Hajdari (Kosovo).21:26

  83. 40'

    Gara riprende.21:25

  84. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, (Svezia).21:25

  85. 38'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Kreshnik Hajrizi (Kosovo).21:24

  87. 36'

    Lucas Bergvall (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22

  88. 36'

    Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).21:22

  89. 36'

    Gustaf Lagerbielke (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  90. 36'

    Fallo di Vedat Muriqi (Kosovo).21:21

  91. 34'

    Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19

  93. 34'

    Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).21:19

  94. 32'

    Gol! Svezia 0, Kosovo 1. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Veldin Hodza.21:17

  95. 32'

    Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:17

  96. 30'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Mërgim Vojvoda (Kosovo).21:15

  97. 28'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).21:14

  99. 28'

    Tiro respinto. Alexander Isak (Svezia) un colpo di testa da centro area. Assist di Daniel Svensson con cross.21:14

  100. 28'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Albian Hajdari (Kosovo).21:13

  101. 27'

    Tiro parato. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:12

  102. 25'

    Fallo di Alexander Bernhardsson (Svezia).21:10

  103. 25'

    Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  105. 23'

    Fallo di Yasin Ayari (Svezia).21:09

  106. 23'

    Veldin Hodza (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  107. 23'

    Fallo di Viktor Gyökeres (Svezia).21:08

  108. 23'

    Kreshnik Hajrizi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  109. 22'

    Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).21:07

  111. 22'

    Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07

  112. 19'

    Fallo di Daniel Svensson (Svezia).21:04

  113. 19'

    Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  114. 17'

    Fuorigioco. Florent Muslija(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Dion Gallapeni e' colto in fuorigioco.21:02

  115. 14'

    Tiro respinto. Alexander Isak (Svezia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Victor Lindelöf con suggerimento di testa.21:00

  117. 13'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Leon Avdullahu (Kosovo).20:59

  118. 12'

    Tentativo fallito. Victor Lindelöf (Svezia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Lucas Bergvall.20:58

  119. 11'

    Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57

  120. 11'

    Fallo di Kreshnik Hajrizi (Kosovo).20:57

  121. 10'

    Tiro parato. Alexander Isak (Svezia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Yasin Ayari con cross.20:55

  123. 9'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).20:54

  124. 8'

    Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  125. 8'

    Fallo di Yasin Ayari (Svezia).20:54

  126. 7'

    Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).20:53

  127. 7'

    Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

  129. 3'

    Fuorigioco. Albian Hajdari(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Fisnik Asllani e' colto in fuorigioco.20:49

  130. 2'

    Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.20:47

  131. Inizia il Primo tempo.20:46

  132. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

Formazioni Svezia - Kosovo

Svezia
Kosovo
TITOLARI SVEZIA
  • (12) VIKTOR JOHANSSON (P)
  • (22) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (4) ISAK HIEN (D)
  • (21) ALEXANDER BERNHARDSSON (C)
  • (5) GABRIEL GUDMUNDSSON (C)
  • (7) LUCAS BERGVALL (C)
  • (8) DANIEL SVENSSON (C)
  • (18) YASIN AYARI (C)
  • (9) ALEXANDER ISAK (A)
  • (17) VIKTOR GYÖKERES (A)
PANCHINA SVEZIA
  • (16) JESPER KARLSTRÖM (C)
  • (2) HJALMAR EKDAL (D)
  • (20) HUGO LARSSON (C)
  • (10) BENJAMIN NYGREN (A)
  • (1) NOEL TÖRNQVIST (P)
  • (13) KEN SEMA (C)
  • (19) ROONY BARDGHJI (A)
  • (15) CARL STARFELT (D)
  • (14) ANTON SALÉTROS (C)
  • (23) KRISTOFFER NORDFELDT (P)
  • (11) ANTHONY ELANGA (A)
  • (6) EMIL HOLM (D)
ALLENATORE SVEZIA
  • Jon Dahl Tomasson
TITOLARI KOSOVO
  • (1) ARIJANET MURIC (P)
  • (4) ILIR KRASNIQI (D)
  • (2) KRESHNIK HAJRIZI (D)
  • (5) ALBIAN HAJDARI (D)
  • (20) VELDIN HODZA (C)
  • (8) FLORENT MUSLIJA (C)
  • (15) MËRGIM VOJVODA (C)
  • (13) DION GALLAPENI (C)
  • (23) LEON AVDULLAHU (C)
  • (11) FISNIK ASLLANI (A)
  • (18) VEDAT MURIQI (A)
PANCHINA KOSOVO
  • (21) MERITON KORENICA (A)
  • (7) MILOT RASHICA (C)
  • (12) VISAR BEKAJ (P)
  • (9) ALBION RRAHMANI (A)
  • (3) LEARD SADRIU (D)
  • (19) LINDON EMËRLLAHU (C)
  • (16) AMIR SAIPI (P)
  • (17) ERMAL KRASNIQI (A)
  • (6) RON RAÇI (D)
  • (22) MUHARREM JASHARI (C)
  • (14) VALON BERISHA (C)
  • (10) EDON ZHEGROVA (A)
ALLENATORE KOSOVO
  • Franco Foda
PREPARTITA

Svezia - Kosovo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Ullevi Stadium di Gothenburg.
Arbitro di Svezia - Kosovo sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Dove vedere Svezia-Kosovo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Svezia-Kosovo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Svezia - Kosovo Live

