Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:40

GOL CANCELLATO DAL VAR: Nazar Voloshyn (Ucraina) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:33

PREPARTITA

Ucraina - Azerbaijan è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego di Krakow.

Arbitro di Ucraina - Azerbaijan sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

