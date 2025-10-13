Virgilio Sport
Ucraina-Azerbaijan: 2-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

13 Ottobre 2025 ore 20:45
Ucraina
2
Azerbaijan
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 30' 1-0 Oleksii Hutsuliak
  2. 45+3' 1-1 Vitalii Mykolenko (A)
  3. 64' 2-1 Ruslan Malinovskyi
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Ucraina 2, Azerbaijan 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Ucraina 2, Azerbaijan 1.22:40

  3. 90'+4'

    Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  4. 90'+4'

    Fallo di Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan).22:38

  5. 90'+3'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:38

  6. 90'+3'

    Tentativo fallito. Emin Mahmudov (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:37

  7. 90'+2'

    Sostituzione, Azerbaijan. Murad Xaçayev sostituisce Abdulla Xaybulayev.22:37

  9. 90'+2'

    Artem Bondarenko (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:37

  10. 90'+1'

    Decisione VAR: no gol Ucraina 2-1 Azerbaijan.22:35

  11. 88'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Nazar Voloshyn (Ucraina) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:33

  12. 88'

    Fallo di Artem Bondarenko (Ucraina).22:32

  13. 88'

    Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  15. 86'

    Fallo di Valerii Bondar (Ucraina).22:31

  16. 86'

    Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  17. 86'

    Tentativo fallito. Artem Bondarenko (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da calcio d'angolo.22:30

  18. 86'

    Tiro respinto. Artem Bondarenko (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area.22:30

  19. 85'

    Sostituzione, Azerbaijan. Qismat Aliyev sostituisce Abbas Hüseynov.22:29

  21. 85'

    Sostituzione, Azerbaijan. Mahir Emreli sostituisce Nariman Akhundzada.22:29

  22. 84'

    Sostituzione, Azerbaijan. Rüstam Ahmadzada sostituisce Toral Bayramov.22:29

  23. 84'

    Sostituzione, Ucraina. Valerii Bondar sostituisce Yehor Yarmoliuk.22:29

  24. 84'

    Sostituzione, Ucraina. Ivan Kaliuzhnyi sostituisce Oleksii Hutsuliak.22:29

  25. 84'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).22:28

  27. 77'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).22:21

  28. 76'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Anton Krivotsyuk (Azerbaijan).22:20

  29. 74'

    Fallo di Nazar Voloshyn (Ucraina).22:18

  30. 74'

    Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  31. 72'

    Mykola Shaparenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17

  33. 72'

    Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).22:17

  34. 71'

    Sostituzione, Ucraina. Mykola Shaparenko sostituisce Ruslan Malinovskyi.22:16

  35. 71'

    Sostituzione, Ucraina. Artem Bondarenko sostituisce Oleh Ocheretko.22:16

  36. 68'

    Tiro respinto. Toral Bayramov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Elvin Cafarquliyev con suggerimento di testa.22:12

  37. 64'

    Gol! Ucraina 2, Azerbaijan 1. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Oleksii Hutsuliak.

    Guarda la scheda del giocatore Ruslan Malinovskyi22:08

  39. 63'

    Tentativo fallito. Mykola Matviienko (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Illia Zabarnyi.22:07

  40. 61'

    Sostituzione, Azerbaijan. Musa Qurbanli sostituisce Anatoli Nuriyev.22:05

  41. 60'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Abbas Hüseynov (Azerbaijan).22:05

  42. 60'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan).22:04

  43. 60'

    Tiro parato. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Artem Dovbyk.22:04

  45. 59'

    Tiro parato. Illia Zabarnyi (Ucraina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ruslan Malinovskyi.22:04

  46. 59'

    Nazar Voloshyn (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  47. 59'

    Fallo di Abbas Hüseynov (Azerbaijan).22:03

  48. 58'

    Tentativo fallito. Nazar Voloshyn (Ucraina) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Oleh Ocheretko.22:02

  49. 55'

    Tiro parato. Artem Dovbyk (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yehor Yarmoliuk.22:00

  51. 55'

    Oleh Ocheretko (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:00

  52. 55'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).22:00

  53. 52'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).21:57

  54. 52'

    Abbas Hüseynov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

  55. 52'

    Tiro respinto. Nazar Voloshyn (Ucraina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Oleh Ocheretko.21:57

  57. 52'

    Tiro parato. Toral Bayramov (Azerbaijan) un tiro di sinistro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nel centro della porta.21:56

  58. 52'

    Gara riprende.21:56

  59. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) per infortunio.21:55

  60. 50'

    Bohdan Mykhailichenko (Ucraina) e' ammonito per fallo.21:54

  61. 50'

    Fallo di Bohdan Mykhailichenko (Ucraina).21:54

  63. 50'

    Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:54

  64. 48'

    Tentativo fallito. Toral Bayramov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emin Mahmudov in seguito a un contropiede.21:52

  65. 47'

    Fuorigioco. Anton Krivotsyuk(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Nariman Akhundzada e' colto in fuorigioco.21:52

  66. 47'

    Fallo di Bohdan Mykhailichenko (Ucraina).21:51

  67. 47'

    Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  69. 45'

    Sostituzione, Ucraina. Bohdan Mykhailichenko sostituisce Yukhym Konoplia.21:50

  70. Inizia il Secondo tempo Ucraina 1, Azerbaijan 1.21:50

  71. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Ucraina 1, Azerbaijan 1.21:35

  72. 45'+3'

    Autorete di Vitalii Mykolenko, Ucraina. Ucraina 1, Azerbaijan 1..21:33

  73. 45'+3'

    Tentativo fallito. Nariman Akhundzada (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Elvin Cafarquliyev con cross.21:33

  75. 45'+2'

    Gara riprende.21:33

  76. 45'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32

  77. 45'+1'

    Ruslan Malinovskyi (Ucraina) e' ammonito per fallo.21:32

  78. 45'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Emin Mahmudov (Azerbaijan) per infortunio.21:31

  79. 45'+1'

    Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan) e' ammonito.21:31

  81. 45'+1'

    Fallo di Ruslan Malinovskyi (Ucraina).21:31

  82. 45'+1'

    Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  83. 45'

    Tentativo fallito. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:30

  84. 44'

    Tiro parato. Artem Dovbyk (Ucraina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.21:29

  85. 42'

    Tentativo fallito. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:28

  87. 41'

    Tentativo fallito. Anatoli Nuriyev (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Emin Mahmudov.21:26

  88. 39'

    Yehor Yarmoliuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  89. 39'

    Fallo di Nariman Akhundzada (Azerbaijan).21:25

  90. 38'

    Tentativo fallito. Artem Dovbyk (Ucraina) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Oleksii Hutsuliak.21:24

  91. 37'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).21:23

  93. 37'

    Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  94. 35'

    Fallo di Nazar Voloshyn (Ucraina).21:21

  95. 35'

    Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  96. 35'

    Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Yukhym Konoplia (Ucraina).21:20

  97. 33'

    Fallo di Yehor Yarmoliuk (Ucraina).21:18

  99. 33'

    Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  100. 30'

    Gol! Ucraina 1, Azerbaijan 0. Oleksii Hutsuliak (Ucraina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ruslan Malinovskyi con cross in seguito a un calcio da fermo.

  101. 29'

    Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14

  102. 29'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).21:14

  103. 26'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Abbas Hüseynov (Azerbaijan).21:12

  105. 26'

    Gara riprende.21:11

  106. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) per infortunio.21:09

  107. 24'

    Fallo di Oleksii Hutsuliak (Ucraina).21:09

  108. 24'

    Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  109. 23'

    Tiro respinto. Yukhym Konoplia (Ucraina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ruslan Malinovskyi.21:08

  111. 19'

    Tentativo fallito. Oleksii Hutsuliak (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Artem Dovbyk.21:05

  112. 17'

    Tentativo fallito. Oleh Ocheretko (Ucraina) un colpo di testa da centro area di poco alto da calcio d'angolo.21:02

  113. 17'

    Yukhym Konoplia (Ucraina) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da calcio d'angolo.21:02

  114. 16'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Abbas Hüseynov (Azerbaijan).21:02

  115. 12'

    Tentativo fallito. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.20:57

  117. 9'

    Tentativo fallito. Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Abdulla Xaybulayev.20:54

  118. 7'

    Fallo di Ruslan Malinovskyi (Ucraina).20:53

  119. 7'

    Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

  120. 7'

    Tiro respinto. Yehor Yarmoliuk (Ucraina) un tiro di destro da centro area. Assist di Ruslan Malinovskyi.20:53

  121. 7'

    Tiro parato. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yukhym Konoplia con cross.20:53

  123. 7'

    Nazar Voloshyn (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:52

  124. 7'

    Fallo di Abbas Hüseynov (Azerbaijan).20:52

  125. 4'

    Tiro respinto. Nariman Akhundzada (Azerbaijan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Elvin Cafarquliyev con passaggio filtrante.20:49

  126. 2'

    Tentativo fallito. Artem Dovbyk (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Vitalii Mykolenko con cross.20:47

  127. Inizia il Primo tempo.20:46

  129. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:40

Formazioni Ucraina - Azerbaijan

Ucraina
Azerbaijan
TITOLARI UCRAINA
  • (12) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (13) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
  • (16) VITALII MYKOLENKO (D)
  • (2) YUKHYM KONOPLIA (D)
  • (9) OLEKSII HUTSULIAK (C)
  • (19) NAZAR VOLOSHYN (C)
  • (15) OLEH OCHERETKO (C)
  • (8) RUSLAN MALINOVSKYI (C)
  • (18) YEHOR YARMOLIUK (C)
  • (11) ARTEM DOVBYK (A)
PANCHINA UCRAINA
  • (1) HEORHII BUSHCHAN (P)
  • (21) IVAN KALIUZHNYI (C)
  • (7) VLADYSLAV VANAT (A)
  • (10) MYKOLA SHAPARENKO (C)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (3) BOHDAN MYKHAILICHENKO (D)
  • (23) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (20) VLADYSLAV VELETEN (C)
  • (4) OLEKSANDR SVATOK (D)
  • (14) OLEKSANDR NAZARENKO (C)
  • (6) VOLODYMYR BRAZHKO (C)
  • (17) ARTEM BONDARENKO (C)
ALLENATORE UCRAINA
  • Serhii Rebrov
TITOLARI AZERBAIJAN
  • (1) SAHRUDDIN MAHAMMADALIYEV (P)
  • (3) ELVIN CAFARQULIYEV (D)
  • (5) ANTON KRIVOTSYUK (D)
  • (14) ELVIN BADALOV (D)
  • (4) BAHLUL MUSTAFAZADA (D)
  • (13) ABBAS HÜSEYNOV (D)
  • (7) ANATOLI NURIYEV (C)
  • (8) EMIN MAHMUDOV (C)
  • (15) ABDULLA XAYBULAYEV (C)
  • (17) TORAL BAYRAMOV (C)
  • (19) NARIMAN AKHUNDZADA (A)
PANCHINA AZERBAIJAN
  • (21) QISMAT ALIYEV (D)
  • (16) RAHMAN DASDAMIROV (D)
  • (12) AYDIN BAYRAMOV (P)
  • (11) RÜSTAM AHMADZADA (A)
  • (6) MURAD XAÇAYEV (D)
  • (10) MAHIR EMRELI (A)
  • (22) MUSA QURBANLI (A)
  • (18) CALAL HÜSEYNOV (D)
  • (2) FAIQ HACIYEV (D)
  • (20) SABUHI ABDULLAZADA (C)
  • (23) RZA CAFAROV (P)
ALLENATORE AZERBAIJAN
  • Aykhan Abbasov
PREPARTITA

Ucraina - Azerbaijan è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego di Krakow.
Arbitro di Ucraina - Azerbaijan sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Dove vedere Ucraina-Azerbaijan di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Ucraina-Azerbaijan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Ucraina - Azerbaijan Live

