Incontro terminato, Ucraina 2, Azerbaijan 1.
Incontro terminato, Ucraina 2, Azerbaijan 1.
Secondo tempo terminato, Ucraina 2, Azerbaijan 1.22:40
Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan).22:38
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:38
Tentativo fallito. Emin Mahmudov (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:37
Sostituzione, Azerbaijan. Murad Xaçayev sostituisce Abdulla Xaybulayev.22:37
Artem Bondarenko (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:37
Decisione VAR: no gol Ucraina 2-1 Azerbaijan.22:35
GOL CANCELLATO DAL VAR: Nazar Voloshyn (Ucraina) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:33
Fallo di Artem Bondarenko (Ucraina).22:32
Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Fallo di Valerii Bondar (Ucraina).22:31
Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Tentativo fallito. Artem Bondarenko (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da calcio d'angolo.22:30
Tiro respinto. Artem Bondarenko (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area.22:30
Sostituzione, Azerbaijan. Qismat Aliyev sostituisce Abbas Hüseynov.22:29
Sostituzione, Azerbaijan. Mahir Emreli sostituisce Nariman Akhundzada.22:29
Sostituzione, Azerbaijan. Rüstam Ahmadzada sostituisce Toral Bayramov.22:29
Sostituzione, Ucraina. Valerii Bondar sostituisce Yehor Yarmoliuk.22:29
Sostituzione, Ucraina. Ivan Kaliuzhnyi sostituisce Oleksii Hutsuliak.22:29
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).22:28
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).22:21
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Anton Krivotsyuk (Azerbaijan).22:20
Fallo di Nazar Voloshyn (Ucraina).22:18
Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Mykola Shaparenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).22:17
Sostituzione, Ucraina. Mykola Shaparenko sostituisce Ruslan Malinovskyi.22:16
Sostituzione, Ucraina. Artem Bondarenko sostituisce Oleh Ocheretko.22:16
Tiro respinto. Toral Bayramov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Elvin Cafarquliyev con suggerimento di testa.22:12
Gol! Ucraina 2, Azerbaijan 1. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Oleksii Hutsuliak.
Tentativo fallito. Mykola Matviienko (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Illia Zabarnyi.22:07
Sostituzione, Azerbaijan. Musa Qurbanli sostituisce Anatoli Nuriyev.22:05
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Abbas Hüseynov (Azerbaijan).22:05
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan).22:04
Tiro parato. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Artem Dovbyk.22:04
Tiro parato. Illia Zabarnyi (Ucraina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ruslan Malinovskyi.22:04
Nazar Voloshyn (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Abbas Hüseynov (Azerbaijan).22:03
Tentativo fallito. Nazar Voloshyn (Ucraina) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Oleh Ocheretko.22:02
Tiro parato. Artem Dovbyk (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yehor Yarmoliuk.22:00
Oleh Ocheretko (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:00
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).22:00
Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).21:57
Abbas Hüseynov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Tiro respinto. Nazar Voloshyn (Ucraina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Oleh Ocheretko.21:57
Tiro parato. Toral Bayramov (Azerbaijan) un tiro di sinistro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nel centro della porta.21:56
Gara riprende.21:56
Gara momentaneamente sospesa, Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) per infortunio.21:55
Bohdan Mykhailichenko (Ucraina) e' ammonito per fallo.21:54
Fallo di Bohdan Mykhailichenko (Ucraina).21:54
Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:54
Tentativo fallito. Toral Bayramov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emin Mahmudov in seguito a un contropiede.21:52
Fuorigioco. Anton Krivotsyuk(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Nariman Akhundzada e' colto in fuorigioco.21:52
Fallo di Bohdan Mykhailichenko (Ucraina).21:51
Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Sostituzione, Ucraina. Bohdan Mykhailichenko sostituisce Yukhym Konoplia.21:50
Inizia il Secondo tempo Ucraina 1, Azerbaijan 1.21:50
Primo tempo terminato, Ucraina 1, Azerbaijan 1.21:35
Autorete di Vitalii Mykolenko, Ucraina. Ucraina 1, Azerbaijan 1..21:33
Tentativo fallito. Nariman Akhundzada (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Elvin Cafarquliyev con cross.21:33
Gara riprende.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32
Ruslan Malinovskyi (Ucraina) e' ammonito per fallo.21:32
Gara momentaneamente sospesa, Emin Mahmudov (Azerbaijan) per infortunio.21:31
Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan) e' ammonito.21:31
Fallo di Ruslan Malinovskyi (Ucraina).21:31
Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Tentativo fallito. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:30
Tiro parato. Artem Dovbyk (Ucraina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.21:29
Tentativo fallito. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:28
Tentativo fallito. Anatoli Nuriyev (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Emin Mahmudov.21:26
Yehor Yarmoliuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Nariman Akhundzada (Azerbaijan).21:25
Tentativo fallito. Artem Dovbyk (Ucraina) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Oleksii Hutsuliak.21:24
Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).21:23
Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Nazar Voloshyn (Ucraina).21:21
Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Yukhym Konoplia (Ucraina).21:20
Fallo di Yehor Yarmoliuk (Ucraina).21:18
Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Gol! Ucraina 1, Azerbaijan 0. Oleksii Hutsuliak (Ucraina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ruslan Malinovskyi con cross in seguito a un calcio da fermo.21:15
Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).21:14
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Abbas Hüseynov (Azerbaijan).21:12
Gara riprende.21:11
Gara momentaneamente sospesa, Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) per infortunio.21:09
Fallo di Oleksii Hutsuliak (Ucraina).21:09
Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Tiro respinto. Yukhym Konoplia (Ucraina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ruslan Malinovskyi.21:08
Tentativo fallito. Oleksii Hutsuliak (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Artem Dovbyk.21:05
Tentativo fallito. Oleh Ocheretko (Ucraina) un colpo di testa da centro area di poco alto da calcio d'angolo.21:02
Yukhym Konoplia (Ucraina) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Abbas Hüseynov (Azerbaijan).21:02
Tentativo fallito. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.20:57
Tentativo fallito. Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Abdulla Xaybulayev.20:54
Fallo di Ruslan Malinovskyi (Ucraina).20:53
Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Tiro respinto. Yehor Yarmoliuk (Ucraina) un tiro di destro da centro area. Assist di Ruslan Malinovskyi.20:53
Tiro parato. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yukhym Konoplia con cross.20:53
Nazar Voloshyn (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:52
Fallo di Abbas Hüseynov (Azerbaijan).20:52
Tiro respinto. Nariman Akhundzada (Azerbaijan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Elvin Cafarquliyev con passaggio filtrante.20:49
Tentativo fallito. Artem Dovbyk (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Vitalii Mykolenko con cross.20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:40
Ucraina - Azerbaijan è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego di Krakow.
Arbitro di Ucraina - Azerbaijan sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.
Dove vedere Ucraina-Azerbaijan di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Ucraina-Azerbaijan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
