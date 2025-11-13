Incontro terminato, Andorra 0, Albania 1.
Secondo tempo terminato, Andorra 0, Albania 1.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:33
Calcio d'angolo,Andorra. Calcio d'angolo causato da Myrto Uzuni (Albania).22:32
Sostituzione, Andorra. Sergio Moreno sostituisce Guillaume López.22:27
Sostituzione, Andorra. Hugo Ferreira sostituisce Pau Babot.22:27
Sostituzione, Andorra. Ot Remolins sostituisce Moisés San Nicolás.22:27
Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Biel Borrà (Andorra).22:24
Indrit Tuci (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Max Llovera (Andorra).22:23
Nedim Bajrami (Albania) e' ammonito.22:23
Fallo di Indrit Tuci (Albania).22:23
Max Llovera (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Guillaume López (Andorra) e' ammonito per fallo.22:21
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21
Fallo di Guillaume López (Andorra).22:21
Sostituzione, Albania. Indrit Tuci sostituisce Rey Manaj.22:18
Arón Rodrigo (Andorra) e' ammonito per fallo.22:16
Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Arón Rodrigo (Andorra).22:15
Tiro respinto. Pau Babot (Andorra) un tiro di destro da fuori area.22:15
Fallo di Juljan Shehu (Albania).22:14
Cucu (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Tentativo fallito. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Juljan Shehu.22:14
Tiro respinto. Juljan Shehu (Albania) un tiro di destro da fuori area.22:14
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Cucu (Andorra).22:13
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Pau Babot (Andorra) per infortunio.22:12
Sostituzione, Andorra. João Teixeira sostituisce Éric Izquierdo.22:09
Sostituzione, Andorra. Cucu sostituisce Berto Rosas.22:09
Gol! Andorra 0, Albania 1. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Myrto Uzuni in seguito a un contropiede.
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Berto Rosas (Andorra).22:06
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Berto Rosas (Andorra).22:04
Sostituzione, Albania. Nedim Bajrami sostituisce Qazim Laçi.22:00
Sostituzione, Albania. Myrto Uzuni sostituisce Armando Broja.22:00
Fallo di mano di Rey Manaj (Albania).21:58
Tentativo fallito. Éric Izquierdo (Andorra) un tiro di destro da fuori area di poco alto.21:57
Arlind Ajeti (Albania) e' ammonito per fallo.21:56
Fallo di Arlind Ajeti (Albania).21:56
Berto Rosas (Andorra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:56
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:55
Fallo di Max Llovera (Andorra).21:55
Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:53
Berto Rosas (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Tiro parato. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:52
Armando Broja (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:50
Fallo di Joan Cervós (Andorra).21:50
Mario Mitaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Fallo di Arón Rodrigo (Andorra).21:49
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Max Llovera (Andorra).21:48
Tiro respinto. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kristjan Asllani.21:48
Inizia il Secondo tempo Andorra 0, Albania 0.21:46
Primo tempo terminato, Andorra 0, Albania 0.21:31
Tentativo fallito. Rey Manaj (Albania) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto da calcio d'angolo.21:30
Berat Djimsiti (Albania) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Qazim Laçi con cross da calcio d'angolo.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:30
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Moisés San Nicolás (Andorra).21:29
Fuorigioco. Joan Cervós(Andorra) prova il lancio lungo, ma Guillaume López e' colto in fuorigioco.21:27
Fuorigioco. Kristjan Asllani(Albania) prova il lancio lungo, ma Rey Manaj e' colto in fuorigioco.21:25
Éric Izquierdo (Andorra) e' ammonito.21:23
Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di Éric Izquierdo (Andorra).21:23
Tentativo fallito. Rey Manaj (Albania) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kristjan Asllani con cross da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Max Llovera (Andorra).21:19
Tiro respinto. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Juljan Shehu.21:19
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fallo di Berto Rosas (Andorra).21:18
Fuorigioco. Guillaume López(Andorra) prova il lancio lungo, ma Berto Rosas e' colto in fuorigioco.21:17
Fallo di Mario Mitaj (Albania).21:16
Biel Borrà (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tentativo fallito. Arón Rodrigo (Andorra) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Joan Cervós.21:12
Armando Broja (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Joan Cervós (Andorra).21:11
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Éric Izquierdo (Andorra).21:09
Tiro respinto. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro da centro area. Assist di Arbër Hoxha.21:06
Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Biel Borrà (Andorra).21:03
Fallo di Rey Manaj (Albania).21:02
Éric Izquierdo (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Tentativo fallito. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.21:01
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Fallo di Éric Izquierdo (Andorra).21:01
Tiro respinto. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro da centro area. Assist di Elseid Hysaj.20:56
Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Fallo di Biel Borrà (Andorra).20:55
Fuorigioco. Thomas Strakosha(Albania) prova il lancio lungo, ma Arbër Hoxha e' colto in fuorigioco.20:50
Fallo di Éric Izquierdo (Andorra).20:46
Qazim Laçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25
Andorra - Albania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 novembre alle ore 20:45 allo stadio Estadi de la FAF d'Encamp di Encamp.
