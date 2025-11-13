Virgilio Sport
Andorra-Albania: 0-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

13 Novembre 2025 ore 20:45
Andorra
0
Albania
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 67' 0-1 Kristjan Asllani
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Andorra 0, Albania 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Andorra 0, Albania 1.22:34

  3. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:33

  4. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Andorra. Calcio d'angolo causato da Myrto Uzuni (Albania).22:32

  5. 86'

    Sostituzione, Andorra. Sergio Moreno sostituisce Guillaume López.22:27

  6. 86'

    Sostituzione, Andorra. Hugo Ferreira sostituisce Pau Babot.22:27

  7. 86'

    Sostituzione, Andorra. Ot Remolins sostituisce Moisés San Nicolás.22:27

  9. 84'

    Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  10. 84'

    Fallo di Biel Borrà (Andorra).22:24

  11. 83'

    Indrit Tuci (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  12. 83'

    Fallo di Max Llovera (Andorra).22:23

  13. 82'

    Nedim Bajrami (Albania) e' ammonito.22:23

  15. 82'

    Fallo di Indrit Tuci (Albania).22:23

  16. 82'

    Max Llovera (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  17. 81'

    Guillaume López (Andorra) e' ammonito per fallo.22:21

  18. 81'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21

  19. 81'

    Fallo di Guillaume López (Andorra).22:21

  21. 77'

    Sostituzione, Albania. Indrit Tuci sostituisce Rey Manaj.22:18

  22. 75'

    Arón Rodrigo (Andorra) e' ammonito per fallo.22:16

  23. 75'

    Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  24. 75'

    Fallo di Arón Rodrigo (Andorra).22:15

  25. 75'

    Tiro respinto. Pau Babot (Andorra) un tiro di destro da fuori area.22:15

  27. 74'

    Fallo di Juljan Shehu (Albania).22:14

  28. 74'

    Cucu (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  29. 73'

    Tentativo fallito. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Juljan Shehu.22:14

  30. 73'

    Tiro respinto. Juljan Shehu (Albania) un tiro di destro da fuori area.22:14

  31. 73'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  33. 73'

    Fallo di Cucu (Andorra).22:13

  34. 72'

    Gara riprende.22:12

  35. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Pau Babot (Andorra) per infortunio.22:12

  36. 69'

    Sostituzione, Andorra. João Teixeira sostituisce Éric Izquierdo.22:09

  37. 69'

    Sostituzione, Andorra. Cucu sostituisce Berto Rosas.22:09

  39. 67'

    Gol! Andorra 0, Albania 1. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Myrto Uzuni in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Kristjan Asllani22:08

  40. 65'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  41. 65'

    Fallo di Berto Rosas (Andorra).22:06

  42. 63'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  43. 63'

    Fallo di Berto Rosas (Andorra).22:04

  45. 60'

    Sostituzione, Albania. Nedim Bajrami sostituisce Qazim Laçi.22:00

  46. 59'

    Sostituzione, Albania. Myrto Uzuni sostituisce Armando Broja.22:00

  47. 57'

    Fallo di mano di Rey Manaj (Albania).21:58

  48. 57'

    Tentativo fallito. Éric Izquierdo (Andorra) un tiro di destro da fuori area di poco alto.21:57

  49. 55'

    Arlind Ajeti (Albania) e' ammonito per fallo.21:56

  51. 55'

    Fallo di Arlind Ajeti (Albania).21:56

  52. 55'

    Berto Rosas (Andorra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:56

  53. 54'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:55

  54. 54'

    Fallo di Max Llovera (Andorra).21:55

  55. 52'

    Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:53

  57. 52'

    Berto Rosas (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  58. 51'

    Tiro parato. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:52

  59. 49'

    Armando Broja (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:50

  60. 49'

    Fallo di Joan Cervós (Andorra).21:50

  61. 49'

    Mario Mitaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  63. 49'

    Fallo di Arón Rodrigo (Andorra).21:49

  64. 47'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Max Llovera (Andorra).21:48

  65. 47'

    Tiro respinto. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kristjan Asllani.21:48

  66. Inizia il Secondo tempo Andorra 0, Albania 0.21:46

  67. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Andorra 0, Albania 0.21:31

  69. 45'+1'

    Tentativo fallito. Rey Manaj (Albania) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto da calcio d'angolo.21:30

  70. 45'+1'

    Berat Djimsiti (Albania) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Qazim Laçi con cross da calcio d'angolo.21:30

  71. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:30

  72. 45'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Moisés San Nicolás (Andorra).21:29

  73. 42'

    Fuorigioco. Joan Cervós(Andorra) prova il lancio lungo, ma Guillaume López e' colto in fuorigioco.21:27

  75. 41'

    Fuorigioco. Kristjan Asllani(Albania) prova il lancio lungo, ma Rey Manaj e' colto in fuorigioco.21:25

  76. 39'

    Éric Izquierdo (Andorra) e' ammonito.21:23

  77. 39'

    Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  78. 39'

    Fallo di Éric Izquierdo (Andorra).21:23

  79. 36'

    Tentativo fallito. Rey Manaj (Albania) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kristjan Asllani con cross da calcio d'angolo.21:20

  81. 35'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Max Llovera (Andorra).21:19

  82. 35'

    Tiro respinto. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Juljan Shehu.21:19

  83. 34'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  84. 34'

    Fallo di Berto Rosas (Andorra).21:18

  85. 33'

    Fuorigioco. Guillaume López(Andorra) prova il lancio lungo, ma Berto Rosas e' colto in fuorigioco.21:17

  87. 32'

    Fallo di Mario Mitaj (Albania).21:16

  88. 32'

    Biel Borrà (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  89. 28'

    Tentativo fallito. Arón Rodrigo (Andorra) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Joan Cervós.21:12

  90. 27'

    Armando Broja (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  91. 27'

    Fallo di Joan Cervós (Andorra).21:11

  93. 24'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  94. 24'

    Fallo di Éric Izquierdo (Andorra).21:09

  95. 22'

    Tiro respinto. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro da centro area. Assist di Arbër Hoxha.21:06

  96. 19'

    Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  97. 19'

    Fallo di Biel Borrà (Andorra).21:03

  99. 18'

    Fallo di Rey Manaj (Albania).21:02

  100. 18'

    Éric Izquierdo (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  101. 17'

    Tentativo fallito. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.21:01

  102. 16'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01

  103. 16'

    Fallo di Éric Izquierdo (Andorra).21:01

  105. 12'

    Tiro respinto. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro da centro area. Assist di Elseid Hysaj.20:56

  106. 10'

    Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

  107. 10'

    Fallo di Biel Borrà (Andorra).20:55

  108. 5'

    Fuorigioco. Thomas Strakosha(Albania) prova il lancio lungo, ma Arbër Hoxha e' colto in fuorigioco.20:50

  109. 2'

    Fallo di Éric Izquierdo (Andorra).20:46

  111. 2'

    Qazim Laçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

  112. Inizia il Primo tempo.20:45

  113. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25

Formazioni Andorra - Albania

Andorra
Albania
TITOLARI ANDORRA
  • (12) ÁLEX RUÍZ (P)
  • (23) BIEL BORRÀ (D)
  • (15) MOISÉS SAN NICOLÁS (D)
  • (22) IAN OLIVERA (D)
  • (5) MAX LLOVERA (D)
  • (16) ÉRIC IZQUIERDO (C)
  • (3) PAU BABOT (C)
  • (14) ARÓN RODRIGO (C)
  • (17) JOAN CERVÓS (C)
  • (19) BERTO ROSAS (A)
  • (10) GUILLAUME LÓPEZ (A)
PANCHINA ANDORRA
  • (11) SERGIO MORENO (C)
  • (21) MARC GARCÍA (C)
  • (6) ÈRIC DE PABLOS (D)
  • (1) JOSEP GÓMES (P)
  • (9) CUCU (A)
  • (8) HUGO FERREIRA (C)
  • (2) DACU (D)
  • (18) CHUS RUBIO (D)
  • (4) MARC REBÉS (D)
  • (13) XISCO PIRES (P)
  • (7) OT REMOLINS (C)
  • (20) JOÃO TEIXEIRA (C)
ALLENATORE ANDORRA
  • Jesús Luis Álvarez de Eulate Güergue
TITOLARI ALBANIA
  • (1) THOMAS STRAKOSHA (P)
  • (6) BERAT DJIMSITI (D)
  • (4) ELSEID HYSAJ (D)
  • (3) MARIO MITAJ (D)
  • (5) ARLIND AJETI (D)
  • (21) ARBËR HOXHA (C)
  • (14) QAZIM LAÇI (C)
  • (15) JULJAN SHEHU (C)
  • (8) KRISTJAN ASLLANI (C)
  • (22) ARMANDO BROJA (C)
  • (7) REY MANAJ (A)
PANCHINA ALBANIA
  • (12) MARIO DAJSINANI (P)
  • (19) MIRLIND DAKU (A)
  • (20) YLBER RAMADANI (C)
  • (13) INDRIT TUCI (A)
  • (11) MYRTO UZUNI (A)
  • (2) IVÁN BALLIU (D)
  • (10) NEDIM BAJRAMI (C)
  • (9) JASIR ASANI (A)
  • (16) MEDON BERISHA (C)
  • (17) NASER ALIJI (D)
  • (18) ARDIAN ISMAJLI (D)
  • (23) SIMON SIMONI (P)
ALLENATORE ALBANIA
  • Sylvio Mendes Campos Júnior
PREPARTITA

Andorra - Albania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 novembre alle ore 20:45 allo stadio Estadi de la FAF d'Encamp di Encamp.

Dove vedere Andorra-Albania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Andorra-Albania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Andorra - Albania Live

