Incontro terminato, Armenia 0, Ungheria 1.
Secondo tempo terminato, Armenia 0, Ungheria 1.19:53
Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:51
Dániel Lukács (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50
Fallo di Sergey Muradyan (Armenia).19:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:49
Sostituzione, Armenia. Narek Aghasaryan sostituisce Karen Muradyan.19:48
Attila Szalai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47
Fallo di Arayik Eloyan (Armenia).19:47
Fallo di Milán Vitális (Ungheria).19:45
Styopa Mkrtchyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45
Sostituzione, Ungheria. Zsolt Nagy sostituisce Milos Kerkez.19:44
Willi Orbán (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:44
Fallo di Narek Grigoryan (Armenia).19:44
Tiro parato. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.19:43
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).19:42
András Schäfer (Ungheria) e' ammonito per fallo.19:40
Fallo di András Schäfer (Ungheria).19:40
Erik Piloyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:40
Tentativo fallito. Nayair Tiknizyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Arayik Eloyan.19:38
Fuorigioco. Artur Serobyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Arayik Eloyan e' colto in fuorigioco.19:37
Fallo di Milos Kerkez (Ungheria).19:37
Artur Serobyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37
Tentativo fallito. Alex Tóth (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Barnabás Varga.19:35
Sostituzione, Armenia. Arayik Eloyan sostituisce Edgar Sevikyan.19:34
Sostituzione, Armenia. Karen Nalbandyan sostituisce Kamo Hovhannisyan.19:34
Sostituzione, Armenia. Artur Serobyan sostituisce Grant-Leon Ranos.19:34
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Nayair Tiknizyan (Armenia).19:33
Tiro respinto. Attila Szalai (Ungheria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Willi Orbán con suggerimento di testa.19:31
Milán Vitális (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Fallo di Eduard Spertsyan (Armenia).19:30
Sostituzione, Ungheria. Milán Vitális sostituisce Callum Styles.19:29
Sostituzione, Ungheria. Alex Tóth sostituisce Roland Sallai.19:29
Fuorigioco. Eduard Spertsyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Nayair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.19:28
Sostituzione, Armenia. Narek Grigoryan sostituisce Zhirayr Shaghoyan.19:27
Fallo di András Schäfer (Ungheria).19:27
Styopa Mkrtchyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Dominik Szoboszlai (Ungheria).19:24
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Dénes Dibusz (Ungheria).19:23
Tiro parato. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Karen Muradyan.19:23
Fallo di Callum Styles (Ungheria).19:23
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di mano di Karen Muradyan (Armenia).19:22
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Henri Avagyan (Armenia).19:20
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).19:20
Sostituzione, Ungheria. Dániel Lukács sostituisce Bendegúz Bolla.19:19
Gara riprende.19:18
Gara momentaneamente sospesa, Kamo Hovhannisyan (Armenia) per infortunio.19:17
Tiro respinto. Grant-Leon Ranos (Armenia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nayair Tiknizyan con cross.19:17
Fallo di András Schäfer (Ungheria).19:16
Erik Piloyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Karen Muradyan (Armenia).19:14
Fuorigioco. Zhirayr Shaghoyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Nayair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.19:11
Grant-Leon Ranos (Armenia) e' ammonito per fallo.19:10
Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Grant-Leon Ranos (Armenia).19:10
Loïc Négo (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Zhirayr Shaghoyan (Armenia).19:08
Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Styopa Mkrtchyan (Armenia).19:06
Tiro respinto. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kamo Hovhannisyan.19:05
Inizia il Secondo tempo Armenia 0, Ungheria 1.19:03
Primo tempo terminato, Armenia 0, Ungheria 1.18:48
Willi Orbán (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Styopa Mkrtchyan (Armenia).18:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:46
Fallo di mano di Kamo Hovhannisyan (Armenia).18:43
Tiro parato. András Schäfer (Ungheria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Loïc Négo con cross.18:42
Fallo di Bendegúz Bolla (Ungheria).18:42
Nayair Tiknizyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42
Fallo di András Schäfer (Ungheria).18:40
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:40
Tiro respinto. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Dominik Szoboszlai.18:39
Gara riprende.18:38
Gara momentaneamente sospesa, Henri Avagyan (Armenia) per infortunio.18:36
Bendegúz Bolla (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:35
Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).18:35
Gol! Armenia 0, Ungheria 1. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.18:34
Tentativo fallito. Roland Sallai (Ungheria) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bendegúz Bolla con cross.18:33
Tiro respinto. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dominik Szoboszlai.18:33
Fallo di András Schäfer (Ungheria).18:31
Edgar Sevikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:31
Fuorigioco. Dominik Szoboszlai(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Loïc Négo e' colto in fuorigioco.18:29
Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:28
Fallo di Styopa Mkrtchyan (Armenia).18:28
András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:26
Fallo di Kamo Hovhannisyan (Armenia).18:26
Tiro respinto. Edgar Sevikyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area.18:26
Tentativo fallito. Willi Orbán (Ungheria) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Loïc Négo con cross.18:25
Callum Styles (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:23
Fallo di Edgar Sevikyan (Armenia).18:23
Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milos Kerkez.18:20
Fuorigioco. Milos Kerkez(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Bendegúz Bolla e' colto in fuorigioco.18:18
Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:17
Fallo di Erik Piloyan (Armenia).18:17
András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:16
Fallo di Eduard Spertsyan (Armenia).18:16
Loïc Négo (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).18:13
Tiro respinto. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Loïc Négo.18:12
Tentativo fallito. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.18:11
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Styopa Mkrtchyan (Armenia).18:11
Tiro respinto. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.18:11
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Nayair Tiknizyan (Armenia).18:10
Fallo di Kamo Hovhannisyan (Armenia).18:07
Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07
Fallo di András Schäfer (Ungheria).18:06
Styopa Mkrtchyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06
Tentativo fallito. Bendegúz Bolla (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Barnabás Varga.18:03
Inizia il Primo tempo.18:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:59
Armenia - Ungheria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 novembre alle ore 18:00 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Dove vedere Armenia-Ungheria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Armenia-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 13 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
