Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Armenia-Ungheria: 0-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

13 Novembre 2025 ore 18:00
Armenia
0
Ungheria
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 33' 0-1 Barnabás Varga
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Armenia 0, Ungheria 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Armenia 0, Ungheria 1.19:53

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:51

  4. 90'+2'

    Dániel Lukács (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50

  5. 90'+2'

    Fallo di Sergey Muradyan (Armenia).19:50

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:49

  7. 90'

    Sostituzione, Armenia. Narek Aghasaryan sostituisce Karen Muradyan.19:48

  9. 90'

    Attila Szalai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47

  10. 90'

    Fallo di Arayik Eloyan (Armenia).19:47

  11. 87'

    Fallo di Milán Vitális (Ungheria).19:45

  12. 87'

    Styopa Mkrtchyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45

  13. 86'

    Sostituzione, Ungheria. Zsolt Nagy sostituisce Milos Kerkez.19:44

  15. 86'

    Willi Orbán (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:44

  16. 86'

    Fallo di Narek Grigoryan (Armenia).19:44

  17. 85'

    Tiro parato. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.19:43

  18. 85'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).19:42

  19. 83'

    András Schäfer (Ungheria) e' ammonito per fallo.19:40

  21. 82'

    Fallo di András Schäfer (Ungheria).19:40

  22. 82'

    Erik Piloyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:40

  23. 80'

    Tentativo fallito. Nayair Tiknizyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Arayik Eloyan.19:38

  24. 79'

    Fuorigioco. Artur Serobyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Arayik Eloyan e' colto in fuorigioco.19:37

  25. 79'

    Fallo di Milos Kerkez (Ungheria).19:37

  27. 79'

    Artur Serobyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37

  28. 77'

    Tentativo fallito. Alex Tóth (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Barnabás Varga.19:35

  29. 76'

    Sostituzione, Armenia. Arayik Eloyan sostituisce Edgar Sevikyan.19:34

  30. 76'

    Sostituzione, Armenia. Karen Nalbandyan sostituisce Kamo Hovhannisyan.19:34

  31. 76'

    Sostituzione, Armenia. Artur Serobyan sostituisce Grant-Leon Ranos.19:34

  33. 75'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Nayair Tiknizyan (Armenia).19:33

  34. 73'

    Tiro respinto. Attila Szalai (Ungheria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Willi Orbán con suggerimento di testa.19:31

  35. 72'

    Milán Vitális (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30

  36. 72'

    Fallo di Eduard Spertsyan (Armenia).19:30

  37. 71'

    Sostituzione, Ungheria. Milán Vitális sostituisce Callum Styles.19:29

  39. 71'

    Sostituzione, Ungheria. Alex Tóth sostituisce Roland Sallai.19:29

  40. 70'

    Fuorigioco. Eduard Spertsyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Nayair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.19:28

  41. 70'

    Sostituzione, Armenia. Narek Grigoryan sostituisce Zhirayr Shaghoyan.19:27

  42. 69'

    Fallo di András Schäfer (Ungheria).19:27

  43. 69'

    Styopa Mkrtchyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  45. 66'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Dominik Szoboszlai (Ungheria).19:24

  46. 65'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Dénes Dibusz (Ungheria).19:23

  47. 65'

    Tiro parato. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Karen Muradyan.19:23

  48. 65'

    Fallo di Callum Styles (Ungheria).19:23

  49. 65'

    Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  51. 64'

    Fallo di mano di Karen Muradyan (Armenia).19:22

  52. 62'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Henri Avagyan (Armenia).19:20

  53. 62'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).19:20

  54. 61'

    Sostituzione, Ungheria. Dániel Lukács sostituisce Bendegúz Bolla.19:19

  55. 61'

    Gara riprende.19:18

  57. 60'

    Gara momentaneamente sospesa, Kamo Hovhannisyan (Armenia) per infortunio.19:17

  58. 59'

    Tiro respinto. Grant-Leon Ranos (Armenia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nayair Tiknizyan con cross.19:17

  59. 58'

    Fallo di András Schäfer (Ungheria).19:16

  60. 58'

    Erik Piloyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16

  61. 57'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Karen Muradyan (Armenia).19:14

  63. 53'

    Fuorigioco. Zhirayr Shaghoyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Nayair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.19:11

  64. 52'

    Grant-Leon Ranos (Armenia) e' ammonito per fallo.19:10

  65. 52'

    Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  66. 52'

    Fallo di Grant-Leon Ranos (Armenia).19:10

  67. 50'

    Loïc Négo (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  69. 50'

    Fallo di Zhirayr Shaghoyan (Armenia).19:08

  70. 48'

    Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  71. 48'

    Fallo di Styopa Mkrtchyan (Armenia).19:06

  72. 47'

    Tiro respinto. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kamo Hovhannisyan.19:05

  73. Inizia il Secondo tempo Armenia 0, Ungheria 1.19:03

  75. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Armenia 0, Ungheria 1.18:48

  76. 45'+2'

    Willi Orbán (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  77. 45'+2'

    Fallo di Styopa Mkrtchyan (Armenia).18:47

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:46

  79. 43'

    Fallo di mano di Kamo Hovhannisyan (Armenia).18:43

  81. 42'

    Tiro parato. András Schäfer (Ungheria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Loïc Négo con cross.18:42

  82. 42'

    Fallo di Bendegúz Bolla (Ungheria).18:42

  83. 42'

    Nayair Tiknizyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42

  84. 40'

    Fallo di András Schäfer (Ungheria).18:40

  85. 40'

    Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:40

  87. 39'

    Tiro respinto. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Dominik Szoboszlai.18:39

  88. 38'

    Gara riprende.18:38

  89. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Henri Avagyan (Armenia) per infortunio.18:36

  90. 35'

    Bendegúz Bolla (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:35

  91. 35'

    Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).18:35

  93. 33'

    Gol! Armenia 0, Ungheria 1. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.18:34

  94. 33'

    Tentativo fallito. Roland Sallai (Ungheria) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bendegúz Bolla con cross.18:33

  95. 32'

    Tiro respinto. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dominik Szoboszlai.18:33

  96. 31'

    Fallo di András Schäfer (Ungheria).18:31

  97. 31'

    Edgar Sevikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:31

  99. 29'

    Fuorigioco. Dominik Szoboszlai(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Loïc Négo e' colto in fuorigioco.18:29

  100. 28'

    Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:28

  101. 28'

    Fallo di Styopa Mkrtchyan (Armenia).18:28

  102. 26'

    András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:26

  103. 26'

    Fallo di Kamo Hovhannisyan (Armenia).18:26

  105. 26'

    Tiro respinto. Edgar Sevikyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area.18:26

  106. 25'

    Tentativo fallito. Willi Orbán (Ungheria) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Loïc Négo con cross.18:25

  107. 23'

    Callum Styles (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:23

  108. 23'

    Fallo di Edgar Sevikyan (Armenia).18:23

  109. 19'

    Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milos Kerkez.18:20

  111. 17'

    Fuorigioco. Milos Kerkez(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Bendegúz Bolla e' colto in fuorigioco.18:18

  112. 17'

    Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:17

  113. 17'

    Fallo di Erik Piloyan (Armenia).18:17

  114. 15'

    András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:16

  115. 15'

    Fallo di Eduard Spertsyan (Armenia).18:16

  117. 13'

    Loïc Négo (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13

  118. 13'

    Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).18:13

  119. 12'

    Tiro respinto. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Loïc Négo.18:12

  120. 11'

    Tentativo fallito. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.18:11

  121. 11'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Styopa Mkrtchyan (Armenia).18:11

  123. 11'

    Tiro respinto. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.18:11

  124. 10'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Nayair Tiknizyan (Armenia).18:10

  125. 7'

    Fallo di Kamo Hovhannisyan (Armenia).18:07

  126. 7'

    Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07

  127. 5'

    Fallo di András Schäfer (Ungheria).18:06

  129. 5'

    Styopa Mkrtchyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06

  130. 3'

    Tentativo fallito. Bendegúz Bolla (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Barnabás Varga.18:03

  131. Inizia il Primo tempo.18:01

  132. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:59

Formazioni Armenia - Ungheria

Armenia
Ungheria
TITOLARI ARMENIA
  • (16) HENRI AVAGYAN (P)
  • (21) NAYAIR TIKNIZYAN (D)
  • (5) STYOPA MKRTCHYAN (D)
  • (3) ERIK PILOYAN (D)
  • (2) SERGEY MURADYAN (D)
  • (8) EDUARD SPERTSYAN (C)
  • (13) KAMO HOVHANNISYAN (C)
  • (20) KAREN MURADYAN (C)
  • (10) ZHIRAYR SHAGHOYAN (A)
  • (17) GRANT-LEON RANOS (A)
  • (7) EDGAR SEVIKYAN (A)
PANCHINA ARMENIA
  • (15) ARAYIK ELOYAN (C)
  • (11) NAREK GRIGORYAN (A)
  • (18) NAREK AGHASARYAN (C)
  • (6) KAREN NALBANDYAN (C)
  • (19) EDGAR GRIGORYAN (D)
  • (9) ARTUR SEROBYAN (A)
  • (4) GEORGI HARUTYUNYAN (D)
  • (22) GEVORG TARAKHCHYAN (A)
  • (12) ARSEN BEGLARYAN (P)
  • (23) ARTEM BANDIKYAN (C)
  • (1) OGNJEN CANCAREVIC (P)
  • (14) GOR MANVELYAN (C)
ALLENATORE ARMENIA
  • Eghishe Melikyan
TITOLARI UNGHERIA
  • (1) DÉNES DIBUSZ (P)
  • (7) LOÏC NÉGO (D)
  • (4) ATTILA SZALAI (D)
  • (11) MILOS KERKEZ (D)
  • (6) WILLI ORBÁN (D)
  • (13) ANDRÁS SCHÄFER (C)
  • (17) CALLUM STYLES (C)
  • (10) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (20) ROLAND SALLAI (A)
  • (19) BARNABÁS VARGA (A)
  • (14) BENDEGÚZ BOLLA (A)
PANCHINA UNGHERIA
  • (2) ATTILA OSVÁTH (D)
  • (18) ZSOLT NAGY (D)
  • (12) PATRIK DEMJÉN (P)
  • (8) MILÁN VITÁLIS (C)
  • (5) ÁRON CSONGVAI (C)
  • (15) MÁRTON DÁRDAI (D)
  • (9) ZSOMBOR GRUBER (A)
  • (21) ALEX TÓTH (C)
  • (16) DÁNIEL LUKÁCS (A)
  • (23) DAMIR REDZIC (A)
  • (22) PÉTER SZAPPANOS (P)
  • (3) BOTOND BALOGH (D)
ALLENATORE UNGHERIA
  • Marco Rossi
PREPARTITA

Armenia - Ungheria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 novembre alle ore 18:00 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.

Dove vedere Armenia-Ungheria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Armenia-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 13 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Armenia - Ungheria Live

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio