Incontro terminato, Azerbaijan 0, Islanda 2.
Secondo tempo terminato, Azerbaijan 0, Islanda 2.19:51
Tentativo fallito. Anatoli Nuriyev (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Anton Krivotsyuk da calcio d'angolo.19:51
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda).19:50
Sostituzione, Islanda. Gísli Thórdarson sostituisce Albert Gudmundsson.19:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:48
Fallo di Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda).19:47
Rüfat Abbasov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47
Sostituzione, Islanda. Stefán Thórdarson sostituisce Ísak Bergmann Jóhannesson.19:47
Tiro parato. Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Albert Gudmundsson.19:47
Tiro respinto. Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Albert Gudmundsson con cross.19:46
Brynjólfur Willumsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:46
Fallo di Ceyhun Nuriyev (Azerbaijan).19:46
Tentativo fallito. Anatoli Nuriyev (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:44
Tiro parato. Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Victor Pálsson.19:43
Anton Krivotsyuk (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.19:43
Brynjólfur Willumsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:42
Fallo di Anton Krivotsyuk (Azerbaijan).19:42
Sostituzione, Azerbaijan. Anatoli Nuriyev sostituisce Abdulla Xaybulayev.19:41
Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.19:40
Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:40
Fallo di Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan).19:40
Fallo di Brynjólfur Willumsson (Islanda).19:39
Ceyhun Nuriyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:39
Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:38
Fallo di Ceyhun Nuriyev (Azerbaijan).19:38
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Islanda).19:37
Tiro parato. Rüfat Abbasov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rüstam Ahmadzada con suggerimento di testa.19:37
Daníel Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Fallo di Elvin Badalov (Azerbaijan).19:35
Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Fallo di Ceyhun Nuriyev (Azerbaijan).19:34
Tentativo fallito. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Brynjólfur Willumsson con suggerimento di testa.19:33
Tiro respinto. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area.19:33
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Rüfat Abbasov (Azerbaijan).19:32
Fallo di Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda).19:30
Renat Dadashov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Sostituzione, Azerbaijan. Rüfat Abdullazada sostituisce Xayal Aliyev.19:30
Sostituzione, Azerbaijan. Renat Dadashov sostituisce Nariman Akhundzada.19:30
Tentativo fallito. Daníel Gudjohnsen (Islanda) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ísak Bergmann Jóhannesson.19:29
Daníel Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27
Fallo di Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).19:27
Brynjólfur Willumsson (Islanda) e' ammonito per fallo.19:26
Fallo di Brynjólfur Willumsson (Islanda).19:26
Anton Krivotsyuk (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Sostituzione, Islanda. Daníel Gudjohnsen sostituisce Kristian Hlynsson.19:26
Sostituzione, Islanda. Jón Dagur Thorsteinsson sostituisce Jóhann Gudmundsson.19:26
Sostituzione, Islanda. Brynjólfur Willumsson sostituisce Andri Gudjohnsen.19:26
Tentativo fallito. Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:22
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Daníel Grétarsson (Islanda).19:22
Bahlul Mustafazada (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.19:19
Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19
Fallo di Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).19:19
Sostituzione, Azerbaijan. Ceyhun Nuriyev sostituisce Toral Bayramov.19:18
Sostituzione, Azerbaijan. Rüstam Ahmadzada sostituisce Emin Mahmudov.19:18
Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).19:17
Tiro parato. Andri Gudjohnsen (Islanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikael Ellertsson.19:15
Tiro respinto. Albert Gudmundsson (Islanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Kristian Hlynsson.19:14
Tiro parato. Albert Gudmundsson (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Jóhann Gudmundsson.19:12
Gara riprende.19:09
Gara momentaneamente sospesa, Sverrir Ingason (Islanda) per infortunio.19:08
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Victor Pálsson (Islanda).19:07
Victor Pálsson (Islanda) e' ammonito per fallo.19:06
Fallo di Victor Pálsson (Islanda).19:06
Rüfat Abbasov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda).19:05
Nariman Akhundzada (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05
Fuorigioco. Toral Bayramov(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Nariman Akhundzada e' colto in fuorigioco.19:04
Inizia il Secondo tempo Azerbaijan 0, Islanda 2.19:03
Primo tempo terminato, Azerbaijan 0, Islanda 2.18:47
Fallo di Andri Gudjohnsen (Islanda).18:46
Anton Krivotsyuk (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:45
Daníel Grétarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:43
Fallo di Nariman Akhundzada (Azerbaijan).18:43
Gol! Azerbaijan 0, Islanda 2. Sverrir Ingason (Islanda) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jóhann Gudmundsson in seguito a un calcio da fermo.18:38
Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:38
Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).18:38
Victor Pálsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:36
Fallo di Xayal Aliyev (Azerbaijan).18:36
Fuorigioco. Bahlul Mustafazada(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Nariman Akhundzada e' colto in fuorigioco.18:35
Tentativo fallito. Bahlul Mustafazada (Azerbaijan) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Emin Mahmudov con cross da calcio d'angolo.18:35
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Victor Pálsson (Islanda).18:34
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Islanda).18:33
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Abbas Hüseynov (Azerbaijan).18:31
Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.18:30
Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:30
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).18:30
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).18:29
Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:29
Tiro respinto. Jóhann Gudmundsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area.18:28
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Mikael Ellertsson (Islanda).18:26
Tiro respinto. Rüfat Abbasov (Azerbaijan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Nariman Akhundzada.18:26
Tentativo fallito. Sverrir Ingason (Islanda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Jóhann Gudmundsson con cross da calcio d'angolo.18:24
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).18:23
Tentativo fallito. Xayal Aliyev (Azerbaijan) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Toral Bayramov.18:21
Gol! Azerbaijan 0, Islanda 1. Albert Gudmundsson (Islanda) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ísak Bergmann Jóhannesson.
Tentativo fallito. Andri Gudjohnsen (Islanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jóhann Gudmundsson con cross.18:19
Fuorigioco. Hákon Haraldsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Albert Gudmundsson e' colto in fuorigioco.18:18
Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jóhann Gudmundsson.18:18
Kristian Hlynsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Fallo di Anton Krivotsyuk (Azerbaijan).18:13
Fuorigioco. Abdulla Xaybulayev(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Nariman Akhundzada e' colto in fuorigioco.18:11
Tentativo fallito. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jóhann Gudmundsson con cross da calcio d'angolo.18:10
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).18:10
Victor Pálsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:07
Fallo di Xayal Aliyev (Azerbaijan).18:07
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Daníel Grétarsson (Islanda).18:05
Fallo di mano di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).18:04
Fallo di Victor Pálsson (Islanda).18:03
Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:03
Fallo di Kristian Hlynsson (Islanda).18:02
Abbas Hüseynov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02
Tentativo fallito. Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Albert Gudmundsson.18:01
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:52
Azerbaijan - Islanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 novembre alle ore 18:00 allo stadio Palms Sports Arena di Baku.
Dove vedere Azerbaijan-Islanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Azerbaijan-Islanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 13 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
