Incontro terminato, Francia 4, Ucraina 0.
Secondo tempo terminato, Francia 4, Ucraina 0.22:38
Gara riprende.22:38
Gara momentaneamente sospesa, (Francia).22:37
Hugo Ekitiké (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36
Fallo di Yehor Nazaryna (Ucraina).22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:34
Sostituzione, Francia. Malo Gusto sostituisce Jules Koundé.22:33
Sostituzione, Francia. Christopher Nkunku sostituisce Michael Olise.22:33
Gol! Francia 4, Ucraina 0. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kylian Mbappé.22:32
Fallo di Kylian Mbappé (Francia).22:31
Mykola Shaparenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fuorigioco. Illia Zabarnyi(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Oleksandr Zubkov e' colto in fuorigioco.22:30
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Michael Olise con passaggio filtrante.22:30
Sostituzione, Ucraina. Nazar Voloshyn sostituisce Yehor Yarmoliuk.22:29
Gol! Francia 3, Ucraina 0. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra.22:27
Tiro parato. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.22:27
Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di N'Golo Kanté.22:25
Sostituzione, Francia. Warren Zaïre-Emery sostituisce Manu Koné.22:24
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Maghnes Akliouche.22:23
Fallo di Hugo Ekitiké (Francia).22:21
Yehor Nazaryna (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Gol! Francia 2, Ucraina 0. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di N'Golo Kanté.22:20
Sostituzione, Ucraina. Oleksandr Zubkov sostituisce Taras Mykhavko.22:19
Sostituzione, Ucraina. Viktor Tsygankov sostituisce Roman Yaremchuk.22:19
Yehor Yarmoliuk (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:18
Hugo Ekitiké (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18
Fallo di Yehor Yarmoliuk (Ucraina).22:18
Fallo di William Saliba (Francia).22:16
Roman Yaremchuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Hugo Ekitiké (Francia) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Michael Olise con passaggio filtrante.22:15
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Vladyslav Vanat (Ucraina).22:14
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).22:13
Tiro parato. Maghnes Akliouche (Francia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michael Olise.22:13
Sostituzione, Francia. Maghnes Akliouche sostituisce Rayan Cherki.22:12
Sostituzione, Francia. Hugo Ekitiké sostituisce Bradley Barcola.22:11
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Michael Olise.22:09
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Taras Mykhavko (Ucraina).22:08
Sostituzione, Ucraina. Vladyslav Vanat sostituisce Oleksii Hutsuliak.22:08
Sostituzione, Ucraina. Mykola Shaparenko sostituisce Oleh Ocheretko.22:07
Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Olise con passaggio filtrante.22:07
N'Golo Kanté (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06
Fallo di Yehor Nazaryna (Ucraina).22:06
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area.22:05
Tentativo fallito. Jules Koundé (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Bradley Barcola.22:03
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Lucas Digne.22:02
Fallo di Lucas Digne (Francia).22:00
Oleh Ocheretko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Gol! Francia 1, Ucraina 0. Kylian Mbappé (Francia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa.21:59
Taras Mykhavko (Ucraina) e' ammonito per fallo.21:58
Rigore per Francia. Michael Olise e'stato atterrato in area di rigore.21:57
Rigore concesso da Taras Mykhavko (Ucraina) per un fallo in area.21:57
Decisione VAR: nessun rigore Ucraina.21:56
Gara riprende.21:55
Gara momentaneamente sospesa, Yehor Nazaryna (Ucraina) per infortunio.21:53
Tiro respinto. Yehor Nazaryna (Ucraina) un tiro di destro da centro area. Assist di Roman Yaremchuk.21:53
Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:50
Fallo di Bohdan Mykhailichenko (Ucraina).21:50
Inizia il Secondo tempo Francia 0, Ucraina 0.21:49
Primo tempo terminato, Francia 0, Ucraina 0.21:34
Tiro respinto. Rayan Cherki (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32
Fallo di Kylian Mbappé (Francia).21:30
Yehor Yarmoliuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Fallo di Yehor Yarmoliuk (Ucraina).21:29
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).21:28
Tiro parato. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rayan Cherki.21:27
Lucas Digne (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Gioco pericoloso di Roman Yaremchuk (Ucraina).21:23
Manu Koné (Francia) e' ammonito per fallo.21:17
Fallo di Manu Koné (Francia).21:17
Roman Yaremchuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di N'Golo Kanté (Francia).21:16
Oleksii Hutsuliak (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, (Francia).21:13
Tentativo fallito. Rayan Cherki (Francia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kylian Mbappé.21:12
Fallo di Bradley Barcola (Francia).21:09
Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di N'Golo Kanté (Francia).21:07
Yehor Nazaryna (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Gara riprende.21:06
Gara momentaneamente sospesa, Oleh Ocheretko (Ucraina) per infortunio.21:05
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).21:03
Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rayan Cherki.21:03
Lucas Digne (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:00
Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).21:00
Tentativo fallito. Rayan Cherki (Francia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bradley Barcola.20:59
Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:56
Fallo di Bohdan Mykhailichenko (Ucraina).20:56
Tiro respinto. Manu Koné (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rayan Cherki.20:54
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Svatok (Ucraina).20:54
Gara riprende.20:54
Gara momentaneamente sospesa, Taras Mykhavko (Ucraina) per infortunio.20:52
Gara momentaneamente sospesa, Rayan Cherki (Francia) per infortunio.20:52
Tiro respinto. Rayan Cherki (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kylian Mbappé.20:52
Tiro respinto. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rayan Cherki.20:52
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Bohdan Mykhailichenko (Ucraina).20:51
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.20:51
Tiro parato. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jules Koundé.20:50
Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:49
Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).20:49
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:41
Francia - Ucraina è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 novembre alle ore 20:45 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Dove vedere Francia-Ucraina di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Francia-Ucraina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
