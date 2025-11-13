Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Francia-Ucraina: 4-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

13 Novembre 2025 ore 20:45
Francia
4
Ucraina
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 55' 1-0 Kylian Mbappé (R)
  2. 76' 2-0 Michael Olise
  3. 83' 3-0 Kylian Mbappé
  4. 88' 4-0 Hugo Ekitiké
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Francia 4, Ucraina 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Francia 4, Ucraina 0.22:38

  3. 90'+4'

    Gara riprende.22:38

  4. 90'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, (Francia).22:37

  5. 90'+2'

    Hugo Ekitiké (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36

  6. 90'+2'

    Fallo di Yehor Nazaryna (Ucraina).22:36

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:34

  9. 89'

    Sostituzione, Francia. Malo Gusto sostituisce Jules Koundé.22:33

  10. 89'

    Sostituzione, Francia. Christopher Nkunku sostituisce Michael Olise.22:33

  11. 88'

    Gol! Francia 4, Ucraina 0. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kylian Mbappé.22:32

  12. 87'

    Fallo di Kylian Mbappé (Francia).22:31

  13. 87'

    Mykola Shaparenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  15. 86'

    Fuorigioco. Illia Zabarnyi(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Oleksandr Zubkov e' colto in fuorigioco.22:30

  16. 86'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Michael Olise con passaggio filtrante.22:30

  17. 85'

    Sostituzione, Ucraina. Nazar Voloshyn sostituisce Yehor Yarmoliuk.22:29

  18. 83'

    Gol! Francia 3, Ucraina 0. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra.22:27

  19. 83'

    Tiro parato. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.22:27

  21. 81'

    Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di N'Golo Kanté.22:25

  22. 80'

    Sostituzione, Francia. Warren Zaïre-Emery sostituisce Manu Koné.22:24

  23. 79'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Maghnes Akliouche.22:23

  24. 77'

    Fallo di Hugo Ekitiké (Francia).22:21

  25. 77'

    Yehor Nazaryna (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  27. 76'

    Gol! Francia 2, Ucraina 0. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di N'Golo Kanté.22:20

  28. 75'

    Sostituzione, Ucraina. Oleksandr Zubkov sostituisce Taras Mykhavko.22:19

  29. 75'

    Sostituzione, Ucraina. Viktor Tsygankov sostituisce Roman Yaremchuk.22:19

  30. 74'

    Yehor Yarmoliuk (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:18

  31. 74'

    Hugo Ekitiké (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18

  33. 74'

    Fallo di Yehor Yarmoliuk (Ucraina).22:18

  34. 72'

    Fallo di William Saliba (Francia).22:16

  35. 72'

    Roman Yaremchuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  36. 71'

    Hugo Ekitiké (Francia) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Michael Olise con passaggio filtrante.22:15

  37. 70'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Vladyslav Vanat (Ucraina).22:14

  39. 69'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).22:13

  40. 69'

    Tiro parato. Maghnes Akliouche (Francia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michael Olise.22:13

  41. 68'

    Sostituzione, Francia. Maghnes Akliouche sostituisce Rayan Cherki.22:12

  42. 67'

    Sostituzione, Francia. Hugo Ekitiké sostituisce Bradley Barcola.22:11

  43. 65'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Michael Olise.22:09

  45. 64'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Taras Mykhavko (Ucraina).22:08

  46. 64'

    Sostituzione, Ucraina. Vladyslav Vanat sostituisce Oleksii Hutsuliak.22:08

  47. 64'

    Sostituzione, Ucraina. Mykola Shaparenko sostituisce Oleh Ocheretko.22:07

  48. 63'

    Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Olise con passaggio filtrante.22:07

  49. 62'

    N'Golo Kanté (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06

  51. 62'

    Fallo di Yehor Nazaryna (Ucraina).22:06

  52. 61'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area.22:05

  53. 59'

    Tentativo fallito. Jules Koundé (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Bradley Barcola.22:03

  54. 58'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Lucas Digne.22:02

  55. 56'

    Fallo di Lucas Digne (Francia).22:00

  57. 56'

    Oleh Ocheretko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  58. 55'

    Gol! Francia 1, Ucraina 0. Kylian Mbappé (Francia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa.21:59

  59. 54'

    Taras Mykhavko (Ucraina) e' ammonito per fallo.21:58

  60. 53'

    Rigore per Francia. Michael Olise e'stato atterrato in area di rigore.21:57

  61. 53'

    Rigore concesso da Taras Mykhavko (Ucraina) per un fallo in area.21:57

  63. 52'

    Decisione VAR: nessun rigore Ucraina.21:56

  64. 51'

    Gara riprende.21:55

  65. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Yehor Nazaryna (Ucraina) per infortunio.21:53

  66. 49'

    Tiro respinto. Yehor Nazaryna (Ucraina) un tiro di destro da centro area. Assist di Roman Yaremchuk.21:53

  67. 46'

    Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:50

  69. 46'

    Fallo di Bohdan Mykhailichenko (Ucraina).21:50

  70. Inizia il Secondo tempo Francia 0, Ucraina 0.21:49

  71. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Francia 0, Ucraina 0.21:34

  72. 45'+2'

    Tiro respinto. Rayan Cherki (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.21:33

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32

  75. 44'

    Fallo di Kylian Mbappé (Francia).21:30

  76. 44'

    Yehor Yarmoliuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  77. 43'

    Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  78. 43'

    Fallo di Yehor Yarmoliuk (Ucraina).21:29

  79. 41'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).21:28

  81. 41'

    Tiro parato. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rayan Cherki.21:27

  82. 37'

    Lucas Digne (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  83. 37'

    Gioco pericoloso di Roman Yaremchuk (Ucraina).21:23

  84. 31'

    Manu Koné (Francia) e' ammonito per fallo.21:17

  85. 31'

    Fallo di Manu Koné (Francia).21:17

  87. 31'

    Roman Yaremchuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  88. 30'

    Fallo di N'Golo Kanté (Francia).21:16

  89. 30'

    Oleksii Hutsuliak (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  90. 27'

    Gara riprende.21:13

  91. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, (Francia).21:13

  93. 26'

    Tentativo fallito. Rayan Cherki (Francia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kylian Mbappé.21:12

  94. 23'

    Fallo di Bradley Barcola (Francia).21:09

  95. 23'

    Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  96. 21'

    Fallo di N'Golo Kanté (Francia).21:07

  97. 21'

    Yehor Nazaryna (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  99. 20'

    Gara riprende.21:06

  100. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Oleh Ocheretko (Ucraina) per infortunio.21:05

  101. 17'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).21:03

  102. 17'

    Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rayan Cherki.21:03

  103. 14'

    Lucas Digne (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:00

  105. 14'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).21:00

  106. 13'

    Tentativo fallito. Rayan Cherki (Francia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bradley Barcola.20:59

  107. 10'

    Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:56

  108. 10'

    Fallo di Bohdan Mykhailichenko (Ucraina).20:56

  109. 8'

    Tiro respinto. Manu Koné (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rayan Cherki.20:54

  111. 8'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Svatok (Ucraina).20:54

  112. 7'

    Gara riprende.20:54

  113. 6'

    Gara momentaneamente sospesa, Taras Mykhavko (Ucraina) per infortunio.20:52

  114. 6'

    Gara momentaneamente sospesa, Rayan Cherki (Francia) per infortunio.20:52

  115. 6'

    Tiro respinto. Rayan Cherki (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kylian Mbappé.20:52

  117. 6'

    Tiro respinto. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rayan Cherki.20:52

  118. 5'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Bohdan Mykhailichenko (Ucraina).20:51

  119. 5'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.20:51

  120. 4'

    Tiro parato. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jules Koundé.20:50

  121. 3'

    Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:49

  123. 3'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).20:49

  124. Inizia il Primo tempo.20:47

  125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:41

Formazioni Francia - Ucraina

Francia
Ucraina
TITOLARI FRANCIA
  • (16) MIKE MAIGNAN (P)
  • (3) LUCAS DIGNE (D)
  • (5) JULES KOUNDÉ (D)
  • (4) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (17) WILLIAM SALIBA (D)
  • (13) N'GOLO KANTÉ (C)
  • (8) MANU KONÉ (C)
  • (11) MICHAEL OLISE (C)
  • (20) BRADLEY BARCOLA (C)
  • (14) RAYAN CHERKI (C)
  • (10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
PANCHINA FRANCIA
  • (9) HUGO EKITIKÉ (A)
  • (15) IBRAHIMA KONATÉ (D)
  • (2) MALO GUSTO (D)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (18) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
  • (7) CHRISTOPHER NKUNKU (A)
  • (1) BRICE SAMBA (P)
  • (6) KHÉPHREN THURAM (C)
  • (23) LUCAS CHEVALIER (P)
  • (22) THEO HERNÁNDEZ (D)
  • (19) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
  • (12) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
ALLENATORE FRANCIA
  • Didier Deschamps
TITOLARI UCRAINA
  • (12) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (13) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (21) OLEKSANDR KARAVAIEV (D)
  • (4) OLEKSANDR SVATOK (D)
  • (3) BOHDAN MYKHAILICHENKO (D)
  • (22) TARAS MYKHAVKO (D)
  • (14) OLEH OCHERETKO (C)
  • (18) YEHOR YARMOLIUK (C)
  • (8) YEHOR NAZARYNA (C)
  • (9) ROMAN YAREMCHUK (A)
  • (11) OLEKSII HUTSULIAK (A)
PANCHINA UCRAINA
  • (1) YEVHENII VOLYNETS (P)
  • (6) IVAN KALIUZHNYI (C)
  • (10) MYKOLA SHAPARENKO (C)
  • (20) OLEKSANDR ZUBKOV (C)
  • (15) VIKTOR TSYGANKOV (A)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (2) YUKHYM KONOPLIA (D)
  • (17) HEORHII SUDAKOV (C)
  • (19) NAZAR VOLOSHYN (C)
  • (23) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (16) VITALII MYKOLENKO (D)
  • (7) VLADYSLAV VANAT (A)
ALLENATORE UCRAINA
  • Serhii Rebrov
PREPARTITA

Francia - Ucraina è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 novembre alle ore 20:45 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Dove vedere Francia-Ucraina di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Francia-Ucraina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Francia - Ucraina Live

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio