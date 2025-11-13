Virgilio Sport
Inghilterra-Serbia: 2-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

13 Novembre 2025 ore 20:45
Inghilterra
2
Serbia
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 28' 1-0 Bukayo Saka
  2. 90' 2-0 Eberechi Eze
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Inghilterra 2, Serbia 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Inghilterra 2, Serbia 0.22:39

  3. 90'+4'

    Fallo di Jordan Henderson (Inghilterra).22:39

  4. 90'+4'

    Nikola Milenkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  5. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Strahinja Pavlovic (Serbia).22:38

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:35

  7. 90'

    Gol! Inghilterra 2, Serbia 0. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Phil Foden.22:35

  9. 89'

    Fallo di Eberechi Eze (Inghilterra).22:34

  10. 89'

    Ognjen Mimovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  11. 87'

    Tiro parato. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Phil Foden con passaggio filtrante.22:31

  12. 85'

    Sostituzione, Inghilterra. Adam Wharton sostituisce Elliot Anderson.22:30

  13. 85'

    Filip Kostic (Serbia) e' ammonito per fallo.22:29

  15. 85'

    Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Nemanja Radonjic.22:29

  16. 81'

    Fuorigioco. Strahinja Pavlovic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Dusan Vlahovic e' colto in fuorigioco.22:25

  17. 80'

    Tiro respinto. Phil Foden (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Elliot Anderson.22:25

  18. 79'

    Tentativo fallito. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Phil Foden.22:23

  19. 78'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Ognjen Mimovic (Serbia).22:22

  21. 77'

    Sostituzione, Serbia. Nemanja Radonjic sostituisce Aleksa Terzic.22:21

  22. 77'

    Sostituzione, Serbia. Luka Jovic sostituisce Andrija Zivkovic.22:21

  23. 76'

    Sostituzione, Serbia. Marko Grujic sostituisce Sasa Lukic.22:21

  24. 76'

    Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  25. 76'

    Fallo di Sasa Lukic (Serbia).22:20

  27. 75'

    Tentativo fallito. Phil Foden (Inghilterra) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jordan Henderson con cross.22:19

  28. 74'

    Fuorigioco. Jude Bellingham(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Eberechi Eze e' colto in fuorigioco.22:18

  29. 72'

    Tiro respinto. Dusan Vlahovic (Serbia) un colpo di testa da centro area. Assist di Ognjen Mimovic con cross.22:17

  30. 72'

    Tentativo fallito. Ezri Konsa (Inghilterra) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bukayo Saka con cross da calcio d'angolo.22:16

  31. 71'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Nikola Milenkovic (Serbia).22:16

  33. 69'

    Sostituzione, Serbia. Lazar Samardzic sostituisce Nemanja Gudelj.22:14

  34. 68'

    Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eberechi Eze.22:13

  35. 66'

    Phil Foden (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  36. 66'

    Fallo di Sasa Lukic (Serbia).22:10

  37. 65'

    Sostituzione, Inghilterra. Jordan Henderson sostituisce Declan Rice.22:09

  39. 65'

    Sostituzione, Inghilterra. Jude Bellingham sostituisce Morgan Rogers.22:09

  40. 65'

    Sostituzione, Inghilterra. Phil Foden sostituisce Harry Kane.22:09

  41. 64'

    Sostituzione, Inghilterra. Eberechi Eze sostituisce Marcus Rashford.22:09

  42. 64'

    Ezri Konsa (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  43. 64'

    Fallo di Filip Kostic (Serbia).22:09

  45. 64'

    Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).22:08

  46. 64'

    Nikola Milenkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  47. 62'

    Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Kostic.22:07

  48. 59'

    Gara riprende.22:04

  49. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Marcus Rashford (Inghilterra) per infortunio.22:04

  51. 59'

    Tiro parato. Marcus Rashford (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nico O'Reilly.22:03

  52. 56'

    Fuorigioco. Reece James(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Bukayo Saka e' colto in fuorigioco.22:00

  53. 55'

    Fuorigioco. Aleksandar Stankovic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Dusan Vlahovic e' colto in fuorigioco.22:00

  54. 54'

    Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).21:59

  55. 54'

    Predrag Rajkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  57. 54'

    Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).21:59

  58. 54'

    Nemanja Gudelj (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  59. 54'

    Tentativo fallito. Nico O'Reilly (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Morgan Rogers in seguito a un calcio da fermo.21:58

  60. 53'

    Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:57

  61. 53'

    Fallo di Nemanja Gudelj (Serbia).21:57

  63. 51'

    Tiro respinto. Marcus Rashford (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di John Stones.21:55

  64. 48'

    Fallo di mano di Dusan Vlahovic (Serbia).21:53

  65. 47'

    Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:52

  66. 47'

    Aleksa Terzic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  67. 47'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Ognjen Mimovic (Serbia).21:51

  69. 46'

    Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  70. 46'

    Fallo di Sasa Lukic (Serbia).21:50

  71. Inizia il Secondo tempo Inghilterra 1, Serbia 0.21:50

  72. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Inghilterra 1, Serbia 0.21:34

  73. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da John Stones (Inghilterra).21:34

  75. 45'+1'

    Tentativo fallito. Morgan Rogers (Inghilterra) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Reece James con cross.21:32

  76. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31

  77. 45'

    Tiro respinto. Aleksa Terzic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area.21:31

  78. 45'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Reece James (Inghilterra).21:30

  79. 45'

    Tiro parato. Filip Kostic (Serbia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sasa Lukic.21:30

  81. 44'

    Fallo di Nico O'Reilly (Inghilterra).21:30

  82. 44'

    Andrija Zivkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  83. 43'

    Fallo di Marcus Rashford (Inghilterra).21:29

  84. 43'

    Ognjen Mimovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  85. 43'

    Gioco pericoloso di Ezri Konsa (Inghilterra).21:28

  87. 43'

    Dusan Vlahovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  88. 42'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Declan Rice con cross da calcio d'angolo.21:28

  89. 41'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Stankovic (Serbia).21:27

  90. 39'

    Tentativo fallito. Aleksa Terzic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:25

  91. 39'

    Sostituzione, Serbia. Aleksandar Stankovic sostituisce Ivan Ilic per infortunio.21:25

  93. 39'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da John Stones (Inghilterra).21:24

  94. 37'

    Gara riprende.21:23

  95. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Ivan Ilic (Serbia) per infortunio.21:21

  96. 35'

    Tiro parato. Marcus Rashford (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.21:21

  97. 31'

    Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).21:17

  99. 31'

    Andrija Zivkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  100. 30'

    Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  101. 30'

    Fallo di Sasa Lukic (Serbia).21:16

  102. 28'

    Gol! Inghilterra 1, Serbia 0. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:14

  103. 28'

    Tiro respinto. Nico O'Reilly (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area.21:14

  105. 28'

    Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13

  106. 28'

    Fallo di Strahinja Pavlovic (Serbia).21:13

  107. 27'

    Tiro respinto. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Harry Kane.21:13

  108. 25'

    Tiro parato. Marcus Rashford (Inghilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Declan Rice.21:11

  109. 24'

    Gara riprende.21:10

  111. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Jordan Pickford (Inghilterra) per infortunio.21:09

  112. 21'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Nemanja Gudelj (Serbia).21:07

  113. 18'

    Tentativo fallito. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Harry Kane.21:04

  114. 17'

    Fallo di mano di Filip Kostic (Serbia).21:02

  115. 15'

    Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:01

  117. 15'

    Sasa Lukic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  118. 14'

    Fallo di Reece James (Inghilterra).21:00

  119. 14'

    Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  120. 13'

    Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcus Rashford.20:58

  121. 12'

    Ezri Konsa (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  123. 12'

    Fallo di Dusan Vlahovic (Serbia).20:58

  124. 5'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Ezri Konsa (Inghilterra).20:51

  125. 4'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Ezri Konsa (Inghilterra).20:50

  126. 4'

    Tiro respinto. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Nikola Milenkovic.20:50

  127. 3'

    Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).20:49

  129. 3'

    Ivan Ilic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

  130. Inizia il Primo tempo.20:46

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25

Formazioni Inghilterra - Serbia

Inghilterra
Serbia
TITOLARI INGHILTERRA
  • (1) JORDAN PICKFORD (P)
  • (3) REECE JAMES (D)
  • (5) JOHN STONES (D)
  • (18) NICO O'REILLY (D)
  • (2) EZRI KONSA (D)
  • (11) MARCUS RASHFORD (C)
  • (21) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (7) BUKAYO SAKA (C)
  • (4) DECLAN RICE (C)
  • (15) MORGAN ROGERS (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA INGHILTERRA
  • (16) ADAM WHARTON (C)
  • (23) JARELL QUANSAH (D)
  • (19) EBERECHI EZE (C)
  • (12) DAN BURN (D)
  • (17) PHIL FODEN (C)
  • (10) JUDE BELLINGHAM (C)
  • (8) JORDAN HENDERSON (C)
  • (14) DJED SPENCE (D)
  • (6) TREVOH CHALOBAH (D)
  • (13) DEAN HENDERSON (P)
  • (20) JARROD BOWEN (A)
  • (22) JAMES TRAFFORD (P)
ALLENATORE INGHILTERRA
  • Thomas Tuchel
TITOLARI SERBIA
  • (1) PREDRAG RAJKOVIC (P)
  • (4) NIKOLA MILENKOVIC (D)
  • (3) STRAHINJA PAVLOVIC (D)
  • (2) OGNJEN MIMOVIC (D)
  • (22) ALEKSA TERZIC (D)
  • (10) SASA LUKIC (C)
  • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)
  • (17) IVAN ILIC (C)
  • (6) NEMANJA GUDELJ (C)
  • (11) FILIP KOSTIC (C)
  • (23) DUSAN VLAHOVIC (A)
PANCHINA SERBIA
  • (15) VELJKO MILOSAVLJEVIC (D)
  • (5) MARKO GRUJIC (C)
  • (7) NEMANJA RADONJIC (C)
  • (18) LUKA ILIC (C)
  • (19) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
  • (16) STRAHINJA ERAKOVIC (D)
  • (21) DJORDJE PETROVIC (P)
  • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
  • (9) ALEKSANDAR KATAI (C)
  • (12) VELJKO ILIC (P)
  • (8) LUKA JOVIC (A)
  • (20) LAZAR SAMARDZIC (C)
ALLENATORE SERBIA
  • Veljko Paunovic
PREPARTITA

Inghilterra - Serbia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 novembre alle ore 20:45 allo stadio Wembley Stadium di London.

Dove vedere Inghilterra-Serbia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Inghilterra-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Inghilterra - Serbia Live

