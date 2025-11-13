Incontro terminato, Inghilterra 2, Serbia 0.
Secondo tempo terminato, Inghilterra 2, Serbia 0.22:39
Fallo di Jordan Henderson (Inghilterra).22:39
Nikola Milenkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Strahinja Pavlovic (Serbia).22:38
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:35
Gol! Inghilterra 2, Serbia 0. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Phil Foden.22:35
Fallo di Eberechi Eze (Inghilterra).22:34
Ognjen Mimovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Tiro parato. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Phil Foden con passaggio filtrante.22:31
Sostituzione, Inghilterra. Adam Wharton sostituisce Elliot Anderson.22:30
Filip Kostic (Serbia) e' ammonito per fallo.22:29
Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Nemanja Radonjic.22:29
Fuorigioco. Strahinja Pavlovic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Dusan Vlahovic e' colto in fuorigioco.22:25
Tiro respinto. Phil Foden (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Elliot Anderson.22:25
Tentativo fallito. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Phil Foden.22:23
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Ognjen Mimovic (Serbia).22:22
Sostituzione, Serbia. Nemanja Radonjic sostituisce Aleksa Terzic.22:21
Sostituzione, Serbia. Luka Jovic sostituisce Andrija Zivkovic.22:21
Sostituzione, Serbia. Marko Grujic sostituisce Sasa Lukic.22:21
Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Sasa Lukic (Serbia).22:20
Tentativo fallito. Phil Foden (Inghilterra) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jordan Henderson con cross.22:19
Fuorigioco. Jude Bellingham(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Eberechi Eze e' colto in fuorigioco.22:18
Tiro respinto. Dusan Vlahovic (Serbia) un colpo di testa da centro area. Assist di Ognjen Mimovic con cross.22:17
Tentativo fallito. Ezri Konsa (Inghilterra) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bukayo Saka con cross da calcio d'angolo.22:16
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Nikola Milenkovic (Serbia).22:16
Sostituzione, Serbia. Lazar Samardzic sostituisce Nemanja Gudelj.22:14
Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eberechi Eze.22:13
Phil Foden (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Sasa Lukic (Serbia).22:10
Sostituzione, Inghilterra. Jordan Henderson sostituisce Declan Rice.22:09
Sostituzione, Inghilterra. Jude Bellingham sostituisce Morgan Rogers.22:09
Sostituzione, Inghilterra. Phil Foden sostituisce Harry Kane.22:09
Sostituzione, Inghilterra. Eberechi Eze sostituisce Marcus Rashford.22:09
Ezri Konsa (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Filip Kostic (Serbia).22:09
Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).22:08
Nikola Milenkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Kostic.22:07
Gara riprende.22:04
Gara momentaneamente sospesa, Marcus Rashford (Inghilterra) per infortunio.22:04
Tiro parato. Marcus Rashford (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nico O'Reilly.22:03
Fuorigioco. Reece James(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Bukayo Saka e' colto in fuorigioco.22:00
Fuorigioco. Aleksandar Stankovic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Dusan Vlahovic e' colto in fuorigioco.22:00
Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).21:59
Predrag Rajkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).21:59
Nemanja Gudelj (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Tentativo fallito. Nico O'Reilly (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Morgan Rogers in seguito a un calcio da fermo.21:58
Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:57
Fallo di Nemanja Gudelj (Serbia).21:57
Tiro respinto. Marcus Rashford (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di John Stones.21:55
Fallo di mano di Dusan Vlahovic (Serbia).21:53
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:52
Aleksa Terzic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Ognjen Mimovic (Serbia).21:51
Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Fallo di Sasa Lukic (Serbia).21:50
Inizia il Secondo tempo Inghilterra 1, Serbia 0.21:50
Primo tempo terminato, Inghilterra 1, Serbia 0.21:34
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da John Stones (Inghilterra).21:34
Tentativo fallito. Morgan Rogers (Inghilterra) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Reece James con cross.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31
Tiro respinto. Aleksa Terzic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area.21:31
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Reece James (Inghilterra).21:30
Tiro parato. Filip Kostic (Serbia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sasa Lukic.21:30
Fallo di Nico O'Reilly (Inghilterra).21:30
Andrija Zivkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Marcus Rashford (Inghilterra).21:29
Ognjen Mimovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Gioco pericoloso di Ezri Konsa (Inghilterra).21:28
Dusan Vlahovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Declan Rice con cross da calcio d'angolo.21:28
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Stankovic (Serbia).21:27
Tentativo fallito. Aleksa Terzic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:25
Sostituzione, Serbia. Aleksandar Stankovic sostituisce Ivan Ilic per infortunio.21:25
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da John Stones (Inghilterra).21:24
Gara riprende.21:23
Gara momentaneamente sospesa, Ivan Ilic (Serbia) per infortunio.21:21
Tiro parato. Marcus Rashford (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.21:21
Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).21:17
Andrija Zivkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di Sasa Lukic (Serbia).21:16
Gol! Inghilterra 1, Serbia 0. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:14
Tiro respinto. Nico O'Reilly (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area.21:14
Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13
Fallo di Strahinja Pavlovic (Serbia).21:13
Tiro respinto. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Harry Kane.21:13
Tiro parato. Marcus Rashford (Inghilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Declan Rice.21:11
Gara riprende.21:10
Gara momentaneamente sospesa, Jordan Pickford (Inghilterra) per infortunio.21:09
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Nemanja Gudelj (Serbia).21:07
Tentativo fallito. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Harry Kane.21:04
Fallo di mano di Filip Kostic (Serbia).21:02
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:01
Sasa Lukic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Reece James (Inghilterra).21:00
Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcus Rashford.20:58
Ezri Konsa (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fallo di Dusan Vlahovic (Serbia).20:58
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Ezri Konsa (Inghilterra).20:51
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Ezri Konsa (Inghilterra).20:50
Tiro respinto. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Nikola Milenkovic.20:50
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).20:49
Ivan Ilic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25
Inghilterra - Serbia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 novembre alle ore 20:45 allo stadio Wembley Stadium di London.
Dove vedere Inghilterra-Serbia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Inghilterra-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
