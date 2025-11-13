Incontro terminato, Irlanda 2, Portogallo 0.
Incontro terminato, Irlanda 2, Portogallo 0.
Secondo tempo terminato, Irlanda 2, Portogallo 0.22:42
Nélson Semedo (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Festy Ebosele (Irlanda).22:40
Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Portogallo) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Vitinha con cross.22:39
Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Vitinha.22:38
Tiro parato. Rúben Neves (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vitinha.22:37
Tentativo fallito. Renato Veiga (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:36
Tiro respinto. Diogo Dalot (Portogallo) un colpo di testa da centro area. Assist di Rúben Dias con cross.22:36
Fuorigioco. Adam Idah(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Festy Ebosele e' colto in fuorigioco.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:35
Tiro respinto. Mikey Johnston (Irlanda) un tiro di destro da centro area.22:34
Tiro respinto. Renato Veiga (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vitinha.22:33
Tiro respinto. Trincão (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nélson Semedo.22:33
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).22:32
Tiro parato. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:32
Tiro respinto. Diogo Dalot (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nélson Semedo.22:31
Sostituzione, Irlanda. Jimmy Dunne sostituisce Liam Scales.22:30
Liam Scales (Irlanda) e' ammonito.22:30
Sostituzione, Irlanda. Mikey Johnston sostituisce Chiedozie Ogbene.22:30
Tentativo fallito. Chiedozie Ogbene (Irlanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dara O'Shea.22:29
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Portogallo).22:28
Tentativo fallito. Jake O'Brien (Irlanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Josh Cullen con cross in seguito a un calcio da fermo.22:23
Sostituzione, Irlanda. Festy Ebosele sostituisce Finn Azaz.22:23
Fallo di Diogo Dalot (Portogallo).22:22
Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:22
Sostituzione, Portogallo. Gonçalo Ramos sostituisce João Neves.22:22
Fallo di Diogo Dalot (Portogallo).22:21
Séamus Coleman (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fuorigioco. Liam Scales(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Chiedozie Ogbene e' colto in fuorigioco.22:20
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Diogo Dalot (Portogallo).22:20
Tentativo fallito. Conor Coventry (Irlanda) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:20
Tentativo fallito. Nathan Collins (Irlanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Liam Scales con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:20
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Rúben Neves (Portogallo).22:19
Tiro respinto. Finn Azaz (Irlanda) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Chiedozie Ogbene.22:19
Sostituzione, Irlanda. Conor Coventry sostituisce Jack Taylor.22:12
Sostituzione, Irlanda. Adam Idah sostituisce Troy Parrott.22:12
Nélson Semedo (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Liam Scales (Irlanda).22:11
Fallo di Rafael Leão (Portogallo).22:10
Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Tiro respinto. Dara O'Shea (Irlanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Josh Cullen con cross.22:08
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Portogallo).22:08
Tiro respinto. Chiedozie Ogbene (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Troy Parrott con passaggio filtrante.22:08
Sostituzione, Portogallo. Rafael Leão sostituisce João Félix.22:07
Sostituzione, Portogallo. Trincão sostituisce Bernardo Silva.22:07
Cristiano Ronaldo (Portogallo) e' stato espulso per rissa.22:05
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Cristiano Ronaldo (Portogallo).22:04
Fallo di Cristiano Ronaldo (Portogallo).22:03
Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Rúben Dias (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Fallo di Chiedozie Ogbene (Irlanda).22:02
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Dara O'Shea (Irlanda).21:59
Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nélson Semedo.21:58
Fuorigioco. Renato Veiga(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Diogo Dalot e' colto in fuorigioco.21:56
Tiro respinto. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rúben Neves.21:54
Tentativo fallito. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:51
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Nathan Collins (Irlanda).21:51
Inizia il Secondo tempo Irlanda 2, Portogallo 0.21:50
Sostituzione, Portogallo. Nélson Semedo sostituisce João Cancelo.21:49
Sostituzione, Portogallo. Renato Veiga sostituisce Gonçalo Inácio.21:49
Primo tempo terminato, Irlanda 2, Portogallo 0.21:34
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Nathan Collins (Irlanda).21:34
Tiro respinto. Diogo Dalot (Portogallo) un tiro di destro da centro area. Assist di João Cancelo.21:34
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Jack Taylor (Irlanda).21:33
Jack Taylor (Irlanda) e' ammonito.21:31
Rúben Dias (Portogallo) e' ammonito.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Gol! Irlanda 2, Portogallo 0. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dara O'Shea.21:30
Tentativo fallito. João Félix (Portogallo) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.21:29
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Nathan Collins (Irlanda).21:29
Tiro respinto. Diogo Dalot (Portogallo) un tiro di destro da centro area.21:29
Tiro respinto. João Félix (Portogallo) un tiro di destro da centro area.21:29
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Dara O'Shea (Irlanda).21:28
Tiro respinto. Finn Azaz (Irlanda) un tiro di sinistro da centro area.21:26
Fuorigioco. Vitinha(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Diogo Dalot e' colto in fuorigioco.21:25
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Josh Cullen (Irlanda).21:24
Tiro respinto. João Félix (Portogallo) un tiro di destro da centro area.21:24
Tiro parato. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:24
Finn Azaz (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:23
Rúben Dias (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Finn Azaz (Irlanda).21:23
Chiedozie Ogbene (Irlanda) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Dara O'Shea.21:22
Tentativo fallito. João Félix (Portogallo) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Rúben Dias con cross.21:22
Tentativo fallito. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nathan Collins.21:20
Tiro respinto. João Félix (Portogallo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Cristiano Ronaldo.21:19
Tentativo fallito. João Neves (Portogallo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rúben Neves.21:16
Fuorigioco. Josh Cullen(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Jake O'Brien e' colto in fuorigioco.21:13
Fallo di João Félix (Portogallo).21:12
Josh Cullen (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12
Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Gonçalo Inácio.21:12
Tiro parato. Rúben Neves (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vitinha.21:11
Tiro parato. Finn Azaz (Irlanda) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chiedozie Ogbene.21:04
João Cancelo (Portogallo) e' ammonito per fallo.21:04
Fallo di João Cancelo (Portogallo).21:04
Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Gol! Irlanda 1, Portogallo 0. Troy Parrott (Irlanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Liam Scales con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Rúben Neves (Portogallo).21:01
Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di João Cancelo.20:55
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Dara O'Shea (Irlanda).20:52
Tiro respinto. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro da fuori area.20:52
Fallo di mano di Josh Cullen (Irlanda).20:51
Tiro respinto. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di João Félix.20:51
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Irlanda).20:49
Tiro parato. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Félix.20:47
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:31
Irlanda - Portogallo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 novembre alle ore 20:45 allo stadio Aviva Stadium di Dublin.
Dove vedere Irlanda-Portogallo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Irlanda-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 13 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
