Tentativo fallito. Renato Veiga (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:36

Fuorigioco. Adam Idah(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Festy Ebosele e' colto in fuorigioco.22:35

Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:35

Liam Scales (Irlanda) e' ammonito.22:30

Fuorigioco. Liam Scales(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Chiedozie Ogbene e' colto in fuorigioco.22:20

Cristiano Ronaldo (Portogallo) e' stato espulso per rissa.22:05

Fuorigioco. Renato Veiga(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Diogo Dalot e' colto in fuorigioco.21:56

Jack Taylor (Irlanda) e' ammonito.21:31

Rúben Dias (Portogallo) e' ammonito.21:31

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

Fuorigioco. Vitinha(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Diogo Dalot e' colto in fuorigioco.21:25

Finn Azaz (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:23

Fuorigioco. Josh Cullen(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Jake O'Brien e' colto in fuorigioco.21:13

João Cancelo (Portogallo) e' ammonito per fallo.21:04

Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di João Cancelo.20:55

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:31