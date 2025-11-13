L'Italia batte la Moldova segnando due gol nel finale. Prima Mancini all'89' e poi Pio Esposito al 92', entrambi di testa, regalano all'Italia la quinta vittoria in cinque partite sotto la guida di Gennaro Gattuso. Gli azzurri spingono per tutto il match, convincono e vincono. Buona prova della Moldova costretta però ad arrendersi a pochi minuti dalla fine del match.
Nel prossimo match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, l'Italia se la vedrà con la Norvegia.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+6'
Fine partita: MOLDOVA-ITALIA 0-2 (89' Mancini, 92' P. Esposito).22:43
90'+5'
Cartellino giallo per Mihail Stefan.22:39
90'+2'
GOL! Moldova-ITALIA 0-2! Rete di Francesco Pio ESPOSITO! Grande giocata di Politano che rientra sul mancino e crossa per Pio Esposito, bravo di testa a battere il portiere avversario.22:38
90'
Sono stati concessi 6 minuti di recupero!22:35
89'
GOL! Moldova-ITALIA 0-1! Rete di Gianluca MANCINI! Gli azzurri passano in vantaggio con Gianluca Mancini, bravissimo di testa a sfruttare l'assist perfetto di Dimarco. L'Italia passa al pochi minuti dalla fine del match.
Sostituzione Moldova: esce Oleg Reabciuk, entra Stefan Bîtca.21:59
53'
Spunto di Orsolini che prova a premiare la sovrapposizione di Cambiaso, riesce però a salvarsi ancora una volta la difesa della Moldova.21:59
50'
Problemi fisici per Reabciuk, gioco momentaneamente fermo.21:53
46'
Inizia il secondo tempo di MOLDOVA-ITALIA!21:50
In casa Italia ovviamente occhio soprattutto a Retegui e Politano per il secondo tempo.21:37
La prima frazione di Moldova-Italia termina a reti bianche, ma il divertimento e le emozioni non mancano di certo. L'Italia sfiora più volte il vantaggio, in particolare con Scamacca, Mancini e Orsolini. Anche la Moldova ha la sua grande occasione con Postolachi che però manda alto da pochi centimetri. Tanti errori e a tratti anche parecchio equilibrio. Finisce 0-0 il primo tempo.21:36
45'+2'
Finisce il primo tempo di MOLDOVA-ITALIA!21:34
45'
Sono stati concessi 2 minuti di recupero!21:32
43'
Continua a spingere l'italia, questa volta con Orsolini che con il suo classico sinistro a giro conclude di poco fuori a lato.21:29
41'
Tentativo di Cristante con un destro incrociato sul secondo palo, la palla esce di pochissimo fuori a lato.21:28
38'
Ci prova Tonali di prima intenzione con il destro, riesce a respingere la difesa della Moldova.21:24
34'
La Moldova sfiora il clamoroso vantaggio con Postolachi che conclude al volo con il mancino. La palla termina però alta sopra la traversa.21:19
29'
Cartellino giallo per Ioan-Calin Revenco.21:15
27'
Occasione enorme per l'Italia con Mancini che, a porta praticamente vuota, spara abbondantemente alto sopra la traversa da ottima posizione.21:12
24'
Scamacca ci prova dalla lunga distanza, palla abbondantemente alta sopra la traversa.21:11
20'
Dopo 20 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede l'Italia nettamente avanti con il 75%.21:06
17'
Problemi fisici per Tonali, gioco fermo.21:01
14'
Sono già tre i calci d'angolo a favore dell'Italia fin qui. Al momento però nessun pericolo concreto per la Moldova.20:59
10'
Ci prova Scamacca direttamente da punizione, bravo Cojuhar a respingere in calcio d'angolo.20:56
7'
Ci prova Raspadori da buona posizione, il portiere della Moldova riesce a bloccare facilmente in presa bassa.20:53
3'
Cartellino giallo per Daniel Dumbravanu.20:48
1'
Inizia il primo tempo di MOLDOVA-ITALIA!20:45
L'Italia ha vinto le ultime cinque partite (tutte di qualificazioni ai Mondiali) e l'ultima volta che ha ottenuto una serie più lunga di successi consecutivi risale al periodo tra novembre 2020 e luglio 2021 (13 in quel caso).20:07
L'Italia ha vinto tutte le sei sfide contro la Moldavia con uno score di 17-2; solo contro Malta (10) ed Estonia (nove) ha disputato più match tra le nazionali contro cui ha ottenuto il 100% di successi.20:07
Le scelte di Gattuso: gioca Vicario in porta. In mediana Cristante e Tonali, mentre in avanti Orsolini, Raspadori e Zaccagni sostengono Scamacca unica punta. Dalla panchina Retegui.20:07
Le scelte di Popescu: giocano Nicolaescu e Postolachi in avanti, mentre in mediana spazio per Percium e Ionita. Revenco in difesa sulla destra.20:06