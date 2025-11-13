Grazie per aver seguito con noi la diretta di Moldova-Italia, arrivederci al prossimo appuntamento con il grande calcio.22:45

90'+6' Fine partita: MOLDOVA-ITALIA 0-2 (89' Mancini, 92' P. Esposito).22:43

90'+5' Cartellino giallo per Mihail Stefan.22:39

90'+2' GOL! Moldova-ITALIA 0-2! Rete di Francesco Pio ESPOSITO! Grande giocata di Politano che rientra sul mancino e crossa per Pio Esposito, bravo di testa a battere il portiere avversario.22:38

90' Sono stati concessi 6 minuti di recupero!22:35

89' GOL! Moldova-ITALIA 0-1! Rete di Gianluca MANCINI! Gli azzurri passano in vantaggio con Gianluca Mancini, bravissimo di testa a sfruttare l'assist perfetto di Dimarco. L'Italia passa al pochi minuti dalla fine del match.



87' Cross di Dimarco per Pio Esposito che tenta la conclusione con il mancino. Respinge la difesa della Moldova.22:32

83' Sostituzione Italia: esce Mattia Zaccagni, entra Davide Frattesi.22:25

80' Tentativo in contropiede della Moldova, riesce a salvarsi l'Italia con Vicario.22:24

77' Sostituzione Italia: esce Andrea Cambiaso, entra Federico Dimarco.22:21

77' Sostituzione Italia: esce Riccardo Orsolini, entra Matteo Politano.22:21

76' Sostituzione Moldova: esce Vadim Rata, entra Stefan Bodisteanu.22:20

76' Sostituzione Moldova: esce Ion Nicolaescu, entra Vladimir Fratea.22:19

74' Tentativo di Retegui con il mancino su assist di Zaccagni, respinge però ancora una volta la difesa della Moldova.22:18

70' Ci prova Tonali con il mancino, conclusione potente ma centrale.22:15

66' Sostituzione Italia: esce Giacomo Raspadori, entra Francesco Pio Esposito.22:09

66' Sostituzione Italia: esce Gianluca Scamacca, entra Mateo Retegui.22:09

62' Sostituzione Moldova: esce Sergiu Perciun, entra Victor Bogaciuc.22:05

60' Possesso palla prolungato dell'Italia che non riesce però a sfondare. Regge ancora la Moldova.22:04

56' Sostituzione Moldova: esce Virgiliu Postolachi, entra Vitalie Damascan.22:00

56' Sostituzione Moldova: esce Oleg Reabciuk, entra Stefan Bîtca.21:59

53' Spunto di Orsolini che prova a premiare la sovrapposizione di Cambiaso, riesce però a salvarsi ancora una volta la difesa della Moldova.21:59

50' Problemi fisici per Reabciuk, gioco momentaneamente fermo.21:53

46' Inizia il secondo tempo di MOLDOVA-ITALIA!21:50

In casa Italia ovviamente occhio soprattutto a Retegui e Politano per il secondo tempo.21:37

La prima frazione di Moldova-Italia termina a reti bianche, ma il divertimento e le emozioni non mancano di certo. L'Italia sfiora più volte il vantaggio, in particolare con Scamacca, Mancini e Orsolini. Anche la Moldova ha la sua grande occasione con Postolachi che però manda alto da pochi centimetri. Tanti errori e a tratti anche parecchio equilibrio. Finisce 0-0 il primo tempo.21:36

45'+2' Finisce il primo tempo di MOLDOVA-ITALIA!21:34

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero!21:32

43' Continua a spingere l'italia, questa volta con Orsolini che con il suo classico sinistro a giro conclude di poco fuori a lato.21:29

41' Tentativo di Cristante con un destro incrociato sul secondo palo, la palla esce di pochissimo fuori a lato.21:28

38' Ci prova Tonali di prima intenzione con il destro, riesce a respingere la difesa della Moldova.21:24

34' La Moldova sfiora il clamoroso vantaggio con Postolachi che conclude al volo con il mancino. La palla termina però alta sopra la traversa.21:19

29' Cartellino giallo per Ioan-Calin Revenco.21:15

27' Occasione enorme per l'Italia con Mancini che, a porta praticamente vuota, spara abbondantemente alto sopra la traversa da ottima posizione.21:12

24' Scamacca ci prova dalla lunga distanza, palla abbondantemente alta sopra la traversa.21:11

20' Dopo 20 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede l'Italia nettamente avanti con il 75%.21:06

17' Problemi fisici per Tonali, gioco fermo.21:01

14' Sono già tre i calci d'angolo a favore dell'Italia fin qui. Al momento però nessun pericolo concreto per la Moldova.20:59

10' Ci prova Scamacca direttamente da punizione, bravo Cojuhar a respingere in calcio d'angolo.20:56

7' Ci prova Raspadori da buona posizione, il portiere della Moldova riesce a bloccare facilmente in presa bassa.20:53

3' Cartellino giallo per Daniel Dumbravanu.20:48

1' Inizia il primo tempo di MOLDOVA-ITALIA!20:45

L'Italia ha vinto le ultime cinque partite (tutte di qualificazioni ai Mondiali) e l'ultima volta che ha ottenuto una serie più lunga di successi consecutivi risale al periodo tra novembre 2020 e luglio 2021 (13 in quel caso).20:07

L'Italia ha vinto tutte le sei sfide contro la Moldavia con uno score di 17-2; solo contro Malta (10) ed Estonia (nove) ha disputato più match tra le nazionali contro cui ha ottenuto il 100% di successi.20:07

Le scelte di Gattuso: gioca Vicario in porta. In mediana Cristante e Tonali, mentre in avanti Orsolini, Raspadori e Zaccagni sostengono Scamacca unica punta. Dalla panchina Retegui.20:07

Le scelte di Popescu: giocano Nicolaescu e Postolachi in avanti, mentre in mediana spazio per Percium e Ionita. Revenco in difesa sulla destra.20:06

Panchina Italia: Bastoni, Carnesecchi, Di Lorenzo, Dimarco, Donnarumma, Esposito P., Frattesi, Gabbia, Locatelli, Politano, Retegui, Ricci.20:05

Panchina Moldova: Avram, Bitca, Bodisteanu, Bogaciuc, Bors, Caimacov, Cucos, Damascan, Forov, Fratea, Platica, Timbur.20:04

Formazione ITALIA (4-2-4): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Cristante, Tonali; Orsolini, Scamacca, Raspadori, Zaccagni. 20:02

Formazione MOLDOVA (5-3-2): Cojuhar; Revenco, Stefan, Craciun, Dumbravanu, Reabciuk; Perciun, Rata, Ionita; Nicolaescu, Postolachi.20:01

Con la vittoria di oggi pomeriggio della Norvegia sull'Estonia, l'Italia sarà obbligata a passare dai playoff per accedere al Mondiale 2026. Già eliminata invece la Moldova.20:01

Benvenuti alla diretta di Moldova-Italia, match valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026.20:00