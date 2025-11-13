Virgilio Sport
Norvegia-Estonia: 4-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

13 Novembre 2025 ore 18:00
Norvegia
4
Estonia
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 50' 1-0 Alexander Sørloth
  2. 52' 2-0 Alexander Sørloth
  3. 56' 3-0 Erling Haaland
  4. 62' 4-0 Erling Haaland
  5. 64' 4-1 Robi Saarma
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Norvegia 4, Estonia 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Norvegia 4, Estonia 1.19:51

  3. 90'+3'

    Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  4. 90'+3'

    Fallo di Patrik Kristal (Estonia).19:50

  5. 90'+2'

    Aron Dønnum (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  6. 90'+2'

    Fallo di Martin Vetkal (Estonia).19:49

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:48

  9. 90'

    Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47

  10. 90'

    Fallo di Vlasiy Sinyavskiy (Estonia).19:47

  11. 89'

    Tiro respinto. Marten-Chris Paalberg (Estonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Michael Schjønning-Larsen con suggerimento di testa.19:46

  12. 86'

    Sostituzione, Norvegia. Aron Dønnum sostituisce Antonio Nusa.19:43

  13. 86'

    Sostituzione, Norvegia. Fredrik Bjørkan sostituisce David Møller Wolfe.19:43

  15. 85'

    Fuorigioco. David Møller Wolfe(Norvegia) prova il lancio lungo, ma Antonio Nusa e' colto in fuorigioco.19:43

  16. 84'

    Erling Haaland (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41

  17. 84'

    Fallo di Patrik Kristal (Estonia).19:41

  18. 83'

    Sostituzione, Estonia. Markus Poom sostituisce Kevor Palumets.19:40

  19. 83'

    Sostituzione, Estonia. Marten-Chris Paalberg sostituisce Rauno Sappinen.19:40

  21. 83'

    Sostituzione, Estonia. Patrik Kristal sostituisce Rocco Shein.19:40

  22. 82'

    Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:39

  23. 82'

    Fallo di Michael Schjønning-Larsen (Estonia).19:39

  24. 80'

    Kristian Thorstvedt (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37

  25. 80'

    Fallo di Martin Miller (Estonia).19:37

  27. 77'

    Fallo di Kristian Thorstvedt (Norvegia).19:34

  28. 77'

    Karl Hein (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34

  29. 76'

    Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:33

  30. 76'

    Fallo di Martin Miller (Estonia).19:33

  31. 75'

    Sostituzione, Estonia. Martin Vetkal sostituisce Markus Soomets.19:32

  33. 74'

    Sostituzione, Norvegia. Kristian Thorstvedt sostituisce Alexander Sørloth.19:31

  34. 74'

    Sostituzione, Norvegia. Morten Thorsby sostituisce Patrick Berg.19:31

  35. 69'

    Sostituzione, Estonia. Martin Miller sostituisce Robi Saarma.19:26

  36. 69'

    Sostituzione, Norvegia. Andreas Schjelderup sostituisce Oscar Bobb.19:26

  37. 68'

    Fallo di Oscar Bobb (Norvegia).19:25

  39. 68'

    Vlasiy Sinyavskiy (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  40. 68'

    Tiro parato. Alexander Sørloth (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Erling Haaland.19:25

  41. 67'

    Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  42. 67'

    Fallo di Vlasiy Sinyavskiy (Estonia).19:24

  43. 64'

    Gol! Norvegia 4, Estonia 1. Robi Saarma (Estonia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kevor Palumets in seguito a un contropiede.19:21

  45. 62'

    Gol! Norvegia 4, Estonia 0. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa. Assist di David Møller Wolfe con suggerimento di testa.19:19

  46. 60'

    Tentativo fallito. Rocco Shein (Estonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco alto sulla destra. Assist di Rauno Sappinen.19:17

  47. 59'

    Fuorigioco. Antonio Nusa(Norvegia) prova il lancio lungo, ma Erling Haaland e' colto in fuorigioco.19:16

  48. 57'

    Tiro parato. Rocco Shein (Estonia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:14

  49. 56'

    Gol! Norvegia 3, Estonia 0. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Julian Ryerson con cross.19:13

  51. 52'

    Gol! Norvegia 2, Estonia 0. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Julian Ryerson con cross.19:09

  52. 51'

    David Møller Wolfe (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  53. 51'

    Fallo di Robi Saarma (Estonia).19:08

  54. 50'

    Gol! Norvegia 1, Estonia 0. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sander Berge con cross da calcio d'angolo.19:07

  55. 49'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Michael Schjønning-Larsen (Estonia).19:06

  57. 47'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Karl Hein (Estonia).19:04

  58. 47'

    Alexander Sørloth (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  59. 47'

    Fallo di Karol Mets (Estonia).19:04

  60. Inizia il Secondo tempo Norvegia 0, Estonia 0.19:03

  61. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Norvegia 0, Estonia 0.18:46

  63. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45

  64. 44'

    Sander Berge (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:43

  65. 44'

    Fallo di Robi Saarma (Estonia).18:43

  66. 43'

    Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di David Møller Wolfe con cross.18:43

  67. 42'

    Fallo di Alexander Sørloth (Norvegia).18:41

  69. 42'

    Markus Soomets (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41

  70. 40'

    Fuorigioco. Rocco Shein(Estonia) prova il lancio lungo, ma Robi Saarma e' colto in fuorigioco.18:39

  71. 39'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Rasmus Peetson (Estonia).18:39

  72. 39'

    Sander Berge (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:38

  73. 39'

    Fallo di Rasmus Peetson (Estonia).18:38

  75. 32'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Karol Mets (Estonia).18:31

  76. 31'

    Fallo di Kristoffer Ajer (Norvegia).18:30

  77. 31'

    Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30

  78. 30'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Vlasiy Sinyavskiy (Estonia).18:29

  79. 30'

    Tiro respinto. Alexander Sørloth (Norvegia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Patrick Berg.18:29

  81. 29'

    Tiro parato. Rauno Sappinen (Estonia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Robi Saarma.18:28

  82. 27'

    Tiro parato. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Julian Ryerson con cross.18:27

  83. 27'

    Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:26

  84. 27'

    Fallo di Markus Soomets (Estonia).18:26

  85. 25'

    Tentativo fallito. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.18:24

  87. 25'

    Tiro respinto. Torbjørn Heggem (Norvegia) un tiro di destro da centro area. Assist di Alexander Sørloth.18:24

  88. 25'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Karl Hein (Estonia).18:24

  89. 22'

    Torbjørn Heggem (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22

  90. 22'

    Fallo di Rauno Sappinen (Estonia).18:22

  91. 22'

    Tentativo fallito. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Antonio Nusa con cross.18:21

  93. 21'

    Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:20

  94. 21'

    Fallo di Rocco Shein (Estonia).18:20

  95. 19'

    Tentativo fallito. David Møller Wolfe (Norvegia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.18:19

  96. 19'

    Tentativo fallito. Patrick Berg (Norvegia) un tiro di destro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.18:18

  97. 19'

    Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da centro area. Assist di Julian Ryerson.18:18

  99. 18'

    Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:17

  100. 18'

    Fallo di Robi Saarma (Estonia).18:17

  101. 14'

    Tiro respinto. Rocco Shein (Estonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vlasiy Sinyavskiy.18:13

  102. 12'

    Fallo di Antonio Nusa (Norvegia).18:11

  103. 12'

    Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:11

  105. 11'

    Fallo di David Møller Wolfe (Norvegia).18:10

  106. 11'

    Robi Saarma (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:10

  107. 10'

    Sander Berge (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:09

  108. 10'

    Fallo di Rauno Sappinen (Estonia).18:09

  109. 8'

    Tentativo fallito. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di David Møller Wolfe.18:08

  111. 4'

    Fallo di Alexander Sørloth (Norvegia).18:03

  112. 4'

    Karol Mets (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03

  113. 4'

    Fallo di Patrick Berg (Norvegia).18:03

  114. 4'

    Robi Saarma (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03

  115. 3'

    Fallo di Sander Berge (Norvegia).18:02

  117. 3'

    Karl Hein (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02

  118. 2'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Märten Kuusk (Estonia).18:01

  119. 2'

    Tiro respinto. Torbjørn Heggem (Norvegia) un colpo di testa da centro area. Assist di Oscar Bobb con cross.18:01

  120. Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da fuori area.18:01

  121. Tiro respinto. Sander Berge (Norvegia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.18:01

  123. Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Märten Kuusk (Estonia).18:00

  124. Inizia il Primo tempo.18:00

  125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:46

Formazioni Norvegia - Estonia

Norvegia
Estonia
TITOLARI NORVEGIA
  • (1) ØRJAN NYLAND (P)
  • (5) DAVID MØLLER WOLFE (D)
  • (3) KRISTOFFER AJER (D)
  • (14) JULIAN RYERSON (D)
  • (17) TORBJØRN HEGGEM (D)
  • (20) ANTONIO NUSA (C)
  • (8) SANDER BERGE (C)
  • (22) OSCAR BOBB (C)
  • (6) PATRICK BERG (C)
  • (7) ALEXANDER SØRLOTH (A)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
PANCHINA NORVEGIA
  • (16) MARCUS PEDERSEN (D)
  • (11) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
  • (13) SANDER TANGVIK (P)
  • (23) KRISTIAN ARNSTAD (C)
  • (15) FREDRIK BJØRKAN (D)
  • (12) MATHIAS DYNGELAND (P)
  • (10) ANDREAS SCHJELDERUP (A)
  • (4) LEO ØSTIGÅRD (D)
  • (19) ARON DØNNUM (C)
  • (2) MORTEN THORSBY (C)
  • (21) SONDRE LANGÅS (D)
  • (18) KRISTIAN THORSTVEDT (C)
ALLENATORE NORVEGIA
  • Ståle Solbakken
TITOLARI ESTONIA
  • (1) KARL HEIN (P)
  • (2) MÄRTEN KUUSK (D)
  • (23) VLASIY SINYAVSKIY (D)
  • (18) KAROL METS (D)
  • (6) RASMUS PEETSON (D)
  • (19) MICHAEL SCHJØNNING-LARSEN (D)
  • (5) ROCCO SHEIN (C)
  • (10) KEVOR PALUMETS (C)
  • (4) MARKUS SOOMETS (C)
  • (7) ROBI SAARMA (C)
  • (15) RAUNO SAPPINEN (A)
PANCHINA ESTONIA
  • (9) MARTIN VETKAL (C)
  • (21) ALEX TAMM (A)
  • (22) KARL VALLNER (P)
  • (11) ERKO TÕUGJAS (D)
  • (17) MARTIN MILLER (C)
  • (12) HENRI PERK (P)
  • (14) PATRIK KRISTAL (C)
  • (16) MARTEN-CHRIS PAALBERG (A)
  • (13) JOSEPH SALISTE (D)
  • (3) KRISTOFER KÄIT (D)
  • (20) MARKUS POOM (C)
  • (8) HENRI ANIER (A)
ALLENATORE ESTONIA
  • Jurgen Henn
PREPARTITA

Norvegia - Estonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 novembre alle ore 18:00 allo stadio Ullevaal Stadion di Oslo.

Dove vedere Norvegia-Estonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Norvegia-Estonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 13 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Norvegia - Estonia Live

