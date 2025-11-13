Incontro terminato, Norvegia 4, Estonia 1.
Cliente Enel?
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
Incontro terminato, Norvegia 4, Estonia 1.
Secondo tempo terminato, Norvegia 4, Estonia 1.19:51
Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Fallo di Patrik Kristal (Estonia).19:50
Aron Dønnum (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Fallo di Martin Vetkal (Estonia).19:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:48
Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47
Fallo di Vlasiy Sinyavskiy (Estonia).19:47
Tiro respinto. Marten-Chris Paalberg (Estonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Michael Schjønning-Larsen con suggerimento di testa.19:46
Sostituzione, Norvegia. Aron Dønnum sostituisce Antonio Nusa.19:43
Sostituzione, Norvegia. Fredrik Bjørkan sostituisce David Møller Wolfe.19:43
Fuorigioco. David Møller Wolfe(Norvegia) prova il lancio lungo, ma Antonio Nusa e' colto in fuorigioco.19:43
Erling Haaland (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41
Fallo di Patrik Kristal (Estonia).19:41
Sostituzione, Estonia. Markus Poom sostituisce Kevor Palumets.19:40
Sostituzione, Estonia. Marten-Chris Paalberg sostituisce Rauno Sappinen.19:40
Sostituzione, Estonia. Patrik Kristal sostituisce Rocco Shein.19:40
Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:39
Fallo di Michael Schjønning-Larsen (Estonia).19:39
Kristian Thorstvedt (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37
Fallo di Martin Miller (Estonia).19:37
Fallo di Kristian Thorstvedt (Norvegia).19:34
Karl Hein (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:33
Fallo di Martin Miller (Estonia).19:33
Sostituzione, Estonia. Martin Vetkal sostituisce Markus Soomets.19:32
Sostituzione, Norvegia. Kristian Thorstvedt sostituisce Alexander Sørloth.19:31
Sostituzione, Norvegia. Morten Thorsby sostituisce Patrick Berg.19:31
Sostituzione, Estonia. Martin Miller sostituisce Robi Saarma.19:26
Sostituzione, Norvegia. Andreas Schjelderup sostituisce Oscar Bobb.19:26
Fallo di Oscar Bobb (Norvegia).19:25
Vlasiy Sinyavskiy (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Tiro parato. Alexander Sørloth (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Erling Haaland.19:25
Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Vlasiy Sinyavskiy (Estonia).19:24
Gol! Norvegia 4, Estonia 1. Robi Saarma (Estonia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kevor Palumets in seguito a un contropiede.19:21
Gol! Norvegia 4, Estonia 0. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa. Assist di David Møller Wolfe con suggerimento di testa.19:19
Tentativo fallito. Rocco Shein (Estonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco alto sulla destra. Assist di Rauno Sappinen.19:17
Fuorigioco. Antonio Nusa(Norvegia) prova il lancio lungo, ma Erling Haaland e' colto in fuorigioco.19:16
Tiro parato. Rocco Shein (Estonia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:14
Gol! Norvegia 3, Estonia 0. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Julian Ryerson con cross.19:13
Gol! Norvegia 2, Estonia 0. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Julian Ryerson con cross.19:09
David Møller Wolfe (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Robi Saarma (Estonia).19:08
Gol! Norvegia 1, Estonia 0. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sander Berge con cross da calcio d'angolo.19:07
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Michael Schjønning-Larsen (Estonia).19:06
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Karl Hein (Estonia).19:04
Alexander Sørloth (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Karol Mets (Estonia).19:04
Inizia il Secondo tempo Norvegia 0, Estonia 0.19:03
Primo tempo terminato, Norvegia 0, Estonia 0.18:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45
Sander Berge (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:43
Fallo di Robi Saarma (Estonia).18:43
Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di David Møller Wolfe con cross.18:43
Fallo di Alexander Sørloth (Norvegia).18:41
Markus Soomets (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41
Fuorigioco. Rocco Shein(Estonia) prova il lancio lungo, ma Robi Saarma e' colto in fuorigioco.18:39
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Rasmus Peetson (Estonia).18:39
Sander Berge (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:38
Fallo di Rasmus Peetson (Estonia).18:38
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Karol Mets (Estonia).18:31
Fallo di Kristoffer Ajer (Norvegia).18:30
Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Vlasiy Sinyavskiy (Estonia).18:29
Tiro respinto. Alexander Sørloth (Norvegia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Patrick Berg.18:29
Tiro parato. Rauno Sappinen (Estonia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Robi Saarma.18:28
Tiro parato. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Julian Ryerson con cross.18:27
Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:26
Fallo di Markus Soomets (Estonia).18:26
Tentativo fallito. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.18:24
Tiro respinto. Torbjørn Heggem (Norvegia) un tiro di destro da centro area. Assist di Alexander Sørloth.18:24
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Karl Hein (Estonia).18:24
Torbjørn Heggem (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22
Fallo di Rauno Sappinen (Estonia).18:22
Tentativo fallito. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Antonio Nusa con cross.18:21
Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:20
Fallo di Rocco Shein (Estonia).18:20
Tentativo fallito. David Møller Wolfe (Norvegia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.18:19
Tentativo fallito. Patrick Berg (Norvegia) un tiro di destro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.18:18
Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da centro area. Assist di Julian Ryerson.18:18
Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:17
Fallo di Robi Saarma (Estonia).18:17
Tiro respinto. Rocco Shein (Estonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vlasiy Sinyavskiy.18:13
Fallo di Antonio Nusa (Norvegia).18:11
Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:11
Fallo di David Møller Wolfe (Norvegia).18:10
Robi Saarma (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:10
Sander Berge (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:09
Fallo di Rauno Sappinen (Estonia).18:09
Tentativo fallito. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di David Møller Wolfe.18:08
Fallo di Alexander Sørloth (Norvegia).18:03
Karol Mets (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03
Fallo di Patrick Berg (Norvegia).18:03
Robi Saarma (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03
Fallo di Sander Berge (Norvegia).18:02
Karl Hein (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Märten Kuusk (Estonia).18:01
Tiro respinto. Torbjørn Heggem (Norvegia) un colpo di testa da centro area. Assist di Oscar Bobb con cross.18:01
Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da fuori area.18:01
Tiro respinto. Sander Berge (Norvegia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.18:01
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Märten Kuusk (Estonia).18:00
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:46
Norvegia - Estonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 13 novembre alle ore 18:00 allo stadio Ullevaal Stadion di Oslo.
Dove vedere Norvegia-Estonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Norvegia-Estonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 13 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND