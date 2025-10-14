Incontro terminato, Andorra 1, Serbia 3.
Incontro terminato, Andorra 1, Serbia 3.
Secondo tempo terminato, Andorra 1, Serbia 3.22:39
Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Serbia).22:38
Moisés San Nicolás (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Nemanja Maksimovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Berto Rosas (Andorra).22:37
Fallo di Aleksandar Mitrovic (Serbia).22:37
Pau Babot (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:36
Fallo di Strahinja Erakovic (Serbia).22:36
Dacu (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Tiro parato. Dusan Vlahovic (Serbia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Strahinja Erakovic.22:35
Sostituzione, Serbia. Ognjen Ugresic sostituisce Aleksandar Stankovic.22:34
Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Serbia).22:33
Dacu (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Marc Vales (Andorra).22:31
Tiro respinto. Nemanja Maksimovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Aleksandar Mitrovic.22:31
Sostituzione, Andorra. Chus Rubio sostituisce Biel Borrà.22:29
Sostituzione, Andorra. Dacu sostituisce Arón Rodrigo.22:29
Sostituzione, Serbia. Mihajlo Cvetkovic sostituisce Lazar Samardzic.22:28
Sostituzione, Serbia. Jan-Carlo Simic sostituisce Strahinja Pavlovic.22:28
Fuorigioco. Strahinja Pavlovic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Dusan Vlahovic e' colto in fuorigioco.22:28
Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Stefan Mitrovic con cross.22:27
Aleksandar Stankovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Joan Cervós (Andorra).22:25
Fuorigioco. Aleksandar Stankovic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Dusan Vlahovic e' colto in fuorigioco.22:25
Fallo di mano di Nemanja Maksimovic (Serbia).22:24
Sostituzione, Andorra. Marc García sostituisce Ian Olivera.22:23
Gol! Andorra 1, Serbia 3. Aleksandar Mitrovic (Serbia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:21
Christian García (Andorra) e' ammonito.22:20
Decisione VAR: rigore Serbia.22:20
Rigore per Serbia. Aleksandar Mitrovic e'stato atterrato in area di rigore.22:18
Rigore concesso da Christian García (Andorra) per un fallo in area.22:18
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Biel Borrà (Andorra).22:18
Tentativo fallito. Aleksandar Mitrovic (Serbia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Lazar Samardzic con cross da calcio d'angolo.22:16
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Iker Álvarez (Andorra).22:15
Tiro parato. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa.22:15
Tiro respinto. Aleksandar Stankovic (Serbia) un tiro di destro da centro area. Assist di Dusan Vlahovic.22:15
Sostituzione, Serbia. Nemanja Maksimovic sostituisce Nemanja Gudelj.22:12
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Pau Babot (Andorra).22:10
Tiro respinto. Aleksandar Mitrovic (Serbia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Aleksandar Stankovic con cross.22:10
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Arón Rodrigo (Andorra).22:10
Tiro respinto. Stefan Mitrovic (Serbia) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:10
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Biel Borrà (Andorra).22:09
Tentativo fallito. Berto Rosas (Andorra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Joan Cervós.22:08
Sostituzione, Andorra. Berto Rosas sostituisce Guillaume López.22:07
Sostituzione, Andorra. Marc Vales sostituisce Éric Vales.22:07
Strahinja Erakovic (Serbia) e' ammonito per fallo.22:07
Fallo di Strahinja Erakovic (Serbia).22:06
Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Dusan Vlahovic (Serbia).22:04
Joan Cervós (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Lazar Samardzic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:02
Fallo di Ian Olivera (Andorra).22:02
Gol! Andorra 1, Serbia 2. Dusan Vlahovic (Serbia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Filip Kostic con cross.
Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic21:58
Tiro parato. Joan Cervós (Andorra) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Iker Álvarez.21:56
Fuorigioco. Christian García(Andorra) prova il lancio lungo, ma Ian Olivera e' colto in fuorigioco.21:53
Fallo di mano di Nemanja Gudelj (Serbia).21:52
Inizia il Secondo tempo Andorra 1, Serbia 1.21:50
Sostituzione, Serbia. Veljko Milosavljevic sostituisce Milos Veljkovic.21:48
Primo tempo terminato, Andorra 1, Serbia 1.21:34
Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.21:34
Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Fallo di Éric Vales (Andorra).21:33
Tentativo fallito. Aleksandar Mitrovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31
Lazar Samardzic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Ian Olivera (Andorra).21:30
Tentativo fallito. Nemanja Gudelj (Serbia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:27
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Éric Vales (Andorra).21:27
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Moisés San Nicolás (Andorra).21:27
Gara riprende.21:26
Gara momentaneamente sospesa, Nemanja Gudelj (Serbia) per infortunio.21:25
Gara momentaneamente sospesa, Pau Babot (Andorra) per infortunio.21:25
Tentativo fallito. Nemanja Gudelj (Serbia) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Aleksandar Stankovic.21:24
Tentativo fallito. Aleksandar Mitrovic (Serbia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Stefan Mitrovic con cross.21:23
Tentativo fallito. Joan Cervós (Andorra) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Éric Vales.21:22
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Iker Álvarez (Andorra) per infortunio.21:18
Fallo di Aleksandar Mitrovic (Serbia).21:17
Iker Álvarez (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Filip Kostic (Serbia).21:13
Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13
Tentativo fallito. Nemanja Gudelj (Serbia) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.21:11
Éric Vales (Andorra) e' ammonito.21:10
Aleksandar Stankovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Éric Vales (Andorra).21:09
Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Éric Vales (Andorra).21:08
Joan Cervós (Andorra) e' ammonito per fallo.21:06
Lazar Samardzic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Joan Cervós (Andorra).21:06
Autorete di Christian García, Andorra. Andorra 1, Serbia 1..21:05
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Moisés San Nicolás (Andorra).21:04
Tiro respinto. Stefan Mitrovic (Serbia) un tiro di destro da centro area. Assist di Filip Kostic con cross.21:04
Gol! Andorra 1, Serbia 0. Guillaume López (Andorra) un tiro di destro da oltre 25 metri sotto la traversa in alto a sinistra.21:03
Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:02
Biel Borrà (Andorra) e' ammonito per fallo di mano.21:01
Fallo di mano di Biel Borrà (Andorra).21:00
Fallo di Aleksandar Mitrovic (Serbia).20:59
Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Fallo di Nemanja Gudelj (Serbia).20:56
Guillaume López (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56
Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Aleksandar Mitrovic.20:54
Fallo di Nemanja Gudelj (Serbia).20:53
Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Tiro respinto. Milos Veljkovic (Serbia) un tiro di destro da centro area.20:52
Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Aleksandar Stankovic con cross da calcio d'angolo.20:52
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Christian García (Andorra).20:51
Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Arón Rodrigo (Andorra).20:48
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:29
Andorra - Serbia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Estadi de la FAF d'Encamp di Encamp.
Arbitro di Andorra - Serbia sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Athanassios Tzilos.
Dove vedere Andorra-Serbia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Andorra-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
