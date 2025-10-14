Virgilio Sport
Andorra-Serbia: 1-3 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

14 Ottobre 2025 ore 20:45
Andorra
1
Serbia
3
Partita finita
Arbitro:
  1. 17' 1-0 Guillaume López
  2. 19' 1-1 Christian García (A)
  3. 54' 1-2 Dusan Vlahovic
  4. 77' 1-3 Aleksandar Mitrovic (R)
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Andorra 1, Serbia 3.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Andorra 1, Serbia 3.

  3. 90'+4'

    Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Serbia).

  4. 90'+4'

    Moisés San Nicolás (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.

  5. 90'+3'

    Nemanja Maksimovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.

  6. 90'+3'

    Fallo di Berto Rosas (Andorra).

  7. 90'+3'

    Fallo di Aleksandar Mitrovic (Serbia).

  9. 90'+3'

    Pau Babot (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.

  10. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.

  11. 90'+1'

    Fallo di Strahinja Erakovic (Serbia).

  12. 90'+1'

    Dacu (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.

  13. 90'+1'

    Tiro parato. Dusan Vlahovic (Serbia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Strahinja Erakovic.

  15. 89'

    Sostituzione, Serbia. Ognjen Ugresic sostituisce Aleksandar Stankovic.

  16. 89'

    Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Serbia).

  17. 89'

    Dacu (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.

  18. 87'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Marc Vales (Andorra).

  19. 87'

    Tiro respinto. Nemanja Maksimovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Aleksandar Mitrovic.

  21. 85'

    Sostituzione, Andorra. Chus Rubio sostituisce Biel Borrà.

  22. 85'

    Sostituzione, Andorra. Dacu sostituisce Arón Rodrigo.

  23. 84'

    Sostituzione, Serbia. Mihajlo Cvetkovic sostituisce Lazar Samardzic.

  24. 84'

    Sostituzione, Serbia. Jan-Carlo Simic sostituisce Strahinja Pavlovic.

  25. 83'

    Fuorigioco. Strahinja Pavlovic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Dusan Vlahovic e' colto in fuorigioco.

  27. 83'

    Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Stefan Mitrovic con cross.

  28. 81'

    Aleksandar Stankovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.

  29. 81'

    Fallo di Joan Cervós (Andorra).

  30. 81'

    Fuorigioco. Aleksandar Stankovic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Dusan Vlahovic e' colto in fuorigioco.

  31. 80'

    Fallo di mano di Nemanja Maksimovic (Serbia).

  33. 78'

    Sostituzione, Andorra. Marc García sostituisce Ian Olivera.

  34. 77'

    Gol! Andorra 1, Serbia 3. Aleksandar Mitrovic (Serbia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

  35. 76'

    Christian García (Andorra) e' ammonito.

  36. 76'

    Decisione VAR: rigore Serbia.

  37. 74'

    Rigore per Serbia. Aleksandar Mitrovic e'stato atterrato in area di rigore.

  39. 74'

    Rigore concesso da Christian García (Andorra) per un fallo in area.

  40. 73'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Biel Borrà (Andorra).

  41. 72'

    Tentativo fallito. Aleksandar Mitrovic (Serbia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Lazar Samardzic con cross da calcio d'angolo.

  42. 71'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Iker Álvarez (Andorra).

  43. 71'

    Tiro parato. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa.

  45. 71'

    Tiro respinto. Aleksandar Stankovic (Serbia) un tiro di destro da centro area. Assist di Dusan Vlahovic.

  46. 68'

    Sostituzione, Serbia. Nemanja Maksimovic sostituisce Nemanja Gudelj.

  47. 66'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Pau Babot (Andorra).

  48. 66'

    Tiro respinto. Aleksandar Mitrovic (Serbia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Aleksandar Stankovic con cross.

  49. 66'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Arón Rodrigo (Andorra).

  51. 66'

    Tiro respinto. Stefan Mitrovic (Serbia) un tiro di destro dalla destra dell'area.

  52. 65'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Biel Borrà (Andorra).

  53. 64'

    Tentativo fallito. Berto Rosas (Andorra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Joan Cervós.

  54. 63'

    Sostituzione, Andorra. Berto Rosas sostituisce Guillaume López.

  55. 63'

    Sostituzione, Andorra. Marc Vales sostituisce Éric Vales.

  57. 62'

    Strahinja Erakovic (Serbia) e' ammonito per fallo.

  58. 62'

    Fallo di Strahinja Erakovic (Serbia).

  59. 62'

    Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.

  60. 60'

    Fallo di Dusan Vlahovic (Serbia).

  61. 60'

    Joan Cervós (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.

  63. 58'

    Lazar Samardzic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.

  64. 58'

    Fallo di Ian Olivera (Andorra).

  65. 54'

    Gol! Andorra 1, Serbia 2. Dusan Vlahovic (Serbia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Filip Kostic con cross.

  66. 52'

    Tiro parato. Joan Cervós (Andorra) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Iker Álvarez.

  67. 49'

    Fuorigioco. Christian García(Andorra) prova il lancio lungo, ma Ian Olivera e' colto in fuorigioco.

  69. 48'

    Fallo di mano di Nemanja Gudelj (Serbia).

  Inizia il Secondo tempo Andorra 1, Serbia 1.

  71. 45'

    Sostituzione, Serbia. Veljko Milosavljevic sostituisce Milos Veljkovic.

  72. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Andorra 1, Serbia 1.

  73. 45'+4'

    Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.

  75. 45'+2'

    Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.

  76. 45'+2'

    Fallo di Éric Vales (Andorra).

  77. 45'+1'

    Tentativo fallito. Aleksandar Mitrovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.

  79. 44'

    Lazar Samardzic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.

  81. 44'

    Fallo di Ian Olivera (Andorra).

  82. 42'

    Tentativo fallito. Nemanja Gudelj (Serbia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.

  83. 42'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Éric Vales (Andorra).

  84. 41'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Moisés San Nicolás (Andorra).

  85. 40'

    Gara riprende.

  87. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, Nemanja Gudelj (Serbia) per infortunio.

  88. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, Pau Babot (Andorra) per infortunio.

  89. 39'

    Tentativo fallito. Nemanja Gudelj (Serbia) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Aleksandar Stankovic.

  90. 37'

    Tentativo fallito. Aleksandar Mitrovic (Serbia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Stefan Mitrovic con cross.

  91. 37'

    Tentativo fallito. Joan Cervós (Andorra) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Éric Vales.

  93. 33'

    Gara riprende.

  94. 33'

    Gara momentaneamente sospesa, Iker Álvarez (Andorra) per infortunio.

  95. 32'

    Fallo di Aleksandar Mitrovic (Serbia).

  96. 32'

    Iker Álvarez (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.

  97. 28'

    Fallo di Filip Kostic (Serbia).

  99. 28'

    Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.

  100. 25'

    Tentativo fallito. Nemanja Gudelj (Serbia) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.

  101. 24'

    Éric Vales (Andorra) e' ammonito.

  102. 24'

    Aleksandar Stankovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.

  103. 24'

    Fallo di Éric Vales (Andorra).

  105. 22'

    Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.

  106. 22'

    Fallo di Éric Vales (Andorra).

  107. 20'

    Joan Cervós (Andorra) e' ammonito per fallo.

  108. 20'

    Lazar Samardzic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.

  109. 20'

    Fallo di Joan Cervós (Andorra).

  111. 19'

    Autorete di Christian García, Andorra. Andorra 1, Serbia 1..

  112. 19'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Moisés San Nicolás (Andorra).

  113. 19'

    Tiro respinto. Stefan Mitrovic (Serbia) un tiro di destro da centro area. Assist di Filip Kostic con cross.

  114. 17'

    Gol! Andorra 1, Serbia 0. Guillaume López (Andorra) un tiro di destro da oltre 25 metri sotto la traversa in alto a sinistra.

  115. 16'

    Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.

  117. 15'

    Biel Borrà (Andorra) e' ammonito per fallo di mano.

  118. 15'

    Fallo di mano di Biel Borrà (Andorra).

  119. 14'

    Fallo di Aleksandar Mitrovic (Serbia).

  120. 14'

    Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.

  121. 11'

    Fallo di Nemanja Gudelj (Serbia).

  123. 11'

    Guillaume López (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.

  124. 8'

    Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla d

  125. 7'

    Fallo di Nemanja Gudelj (Serbia).20:53

  126. 7'

    Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

  127. 6'

    Tiro respinto. Milos Veljkovic (Serbia) un tiro di destro da centro area.20:52

  129. 6'

    Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Aleksandar Stankovic con cross da calcio d'angolo.20:52

  130. 6'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Christian García (Andorra).20:51

  131. 2'

    Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  132. 2'

    Fallo di Arón Rodrigo (Andorra).20:48

  133. Inizia il Primo tempo.20:46

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:29

Formazioni Andorra - Serbia

Andorra
Serbia
TITOLARI ANDORRA
  • (12) IKER ÁLVAREZ (P)
  • (5) MAX LLOVERA (D)
  • (15) MOISÉS SAN NICOLÁS (D)
  • (22) IAN OLIVERA (D)
  • (6) CHRISTIAN GARCÍA (D)
  • (23) BIEL BORRÀ (D)
  • (8) ÉRIC VALES (C)
  • (19) PAU BABOT (C)
  • (14) ARÓN RODRIGO (C)
  • (17) JOAN CERVÓS (C)
  • (10) GUILLAUME LÓPEZ (A)
PANCHINA ANDORRA
  • (13) ÁLEX RUÍZ (P)
  • (16) ÉRIC IZQUIERDO (C)
  • (3) MARC VALES (D)
  • (1) XISCO PIRES (P)
  • (11) BERTO ROSAS (A)
  • (7) ÁLEX MARTÍNEZ (A)
  • (20) JOÃO TEIXEIRA (C)
  • (18) CHUS RUBIO (D)
  • (9) CUCU (A)
  • (4) KIKO POMARES (D)
  • (21) MARC GARCÍA (C)
  • (2) DACU (D)
ALLENATORE ANDORRA
  • Jesús Luis Álvarez de Eulate Güergue
TITOLARI SERBIA
  • (12) DJORDJE PETROVIC (P)
  • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
  • (16) STRAHINJA ERAKOVIC (D)
  • (3) STRAHINJA PAVLOVIC (D)
  • (11) FILIP KOSTIC (C)
  • (10) LAZAR SAMARDZIC (C)
  • (7) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
  • (22) STEFAN MITROVIC (C)
  • (6) NEMANJA GUDELJ (C)
  • (23) DUSAN VLAHOVIC (A)
  • (9) ALEKSANDAR MITROVIC (A)
PANCHINA SERBIA
  • (20) VASILIJE KOSTOV (C)
  • (17) DEJAN ZUKIC (C)
  • (14) MIHAJLO CVETKOVIC (A)
  • (21) VUK DRASKIC (P)
  • (18) ANDREJ ILIC (A)
  • (5) NEMANJA MAKSIMOVIC (C)
  • (4) VELJKO MILOSAVLJEVIC (D)
  • (15) JAN-CARLO SIMIC (D)
  • (1) LUKA LIJESKIC (P)
  • (8) OGNJEN UGRESIC (C)
  • (19) LAZAR RANDJELOVIC (C)
  • (2) VANJA DRAGOJEVIC (C)
ALLENATORE SERBIA
  • Zoran Mirkovic
PREPARTITA

Andorra - Serbia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Estadi de la FAF d'Encamp di Encamp.
Arbitro di Andorra - Serbia sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Athanassios Tzilos.

Dove vedere Andorra-Serbia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Andorra-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Andorra - Serbia Live

