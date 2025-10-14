Virgilio Sport
Estonia-Moldova: 1-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

14 Ottobre 2025 ore 18:00
Estonia
1
Moldova
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 12' 1-0 Mattias Käit
  2. 64' 1-1 Stefan Bodisteanu
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Estonia 1, Moldavia 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Estonia 1, Moldavia 1.19:53

  3. 90'+4'

    Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  4. 90'+4'

    Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).19:51

  5. 90'+2'

    Tiro respinto. Michael Schjønning-Larsen (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area.19:48

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:48

  7. 90'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Michael Schjønning-Larsen (Estonia).19:46

  9. 88'

    Vladislav Baboglo (Moldavia) e' ammonito.19:44

  10. 88'

    Alex Tamm (Estonia) e' ammonito.19:44

  11. 87'

    Gara riprende.19:44

  12. 87'

    Gara momentaneamente sospesa, Vladislav Baboglo (Moldavia) per infortunio.19:44

  13. 86'

    Tentativo fallito. Stefan Bodisteanu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Ion Bors.19:42

  15. 86'

    Tiro respinto. Ion Bors (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sergiu Platica.19:42

  16. 86'

    Sostituzione, Estonia. Marten-Chris Paalberg sostituisce Mattias Käit.19:42

  17. 83'

    Tentativo fallito. Ion Bors (Moldavia) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Virgiliu Postolachi.19:40

  18. 82'

    Tiro parato. Sergiu Platica (Moldavia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:39

  19. 82'

    Tentativo fallito. Oleg Reabciuk (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:39

  21. 82'

    Tiro respinto. Stefan Bodisteanu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sergiu Perciun.19:39

  22. 82'

    Sostituzione, Estonia. Alex Tamm sostituisce Rauno Sappinen.19:39

  23. 81'

    Sostituzione, Moldavia. Sergiu Platica sostituisce Danila Forov.19:37

  24. 79'

    Tentativo fallito. Mihail Gherasimencov (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sergiu Perciun.19:35

  25. 77'

    Tentativo fallito. Maksim Paskotsi (Estonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rocco Shein con cross in seguito a un calcio da fermo.19:34

  27. 77'

    Mattias Käit (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:33

  28. 77'

    Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).19:33

  29. 73'

    Tentativo fallito. Ioan Yakovlev (Estonia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:30

  30. 73'

    Tiro parato. Rauno Sappinen (Estonia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Vlasiy Sinyavskiy con cross.19:30

  31. 72'

    Tiro parato. Mattias Käit (Estonia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:29

  33. 70'

    Tentativo fallito. Virgiliu Postolachi (Moldavia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Danila Forov.19:27

  34. 70'

    Fallo di Rauno Sappinen (Estonia).19:26

  35. 70'

    Vladislav Baboglo (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  36. 69'

    Fallo di Karel Mustmaa (Estonia).19:25

  37. 69'

    Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  39. 68'

    Tiro respinto. Karel Mustmaa (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Michael Schjønning-Larsen.19:25

  40. 64'

    Gol! Estonia 1, Moldavia 1. Stefan Bodisteanu (Moldavia) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Virgiliu Postolachi.19:21

  41. 64'

    Fuorigioco. Ion Bors(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Virgiliu Postolachi e' colto in fuorigioco.19:20

  42. 62'

    Sostituzione, Moldavia. Mihail Stefan sostituisce Artur Craciun.19:19

  43. 62'

    Sostituzione, Moldavia. Ion Bors sostituisce Vadim Rata.19:18

  45. 61'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Mattias Käit (Estonia).19:18

  46. 61'

    Tiro respinto. Stefan Bodisteanu (Moldavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mihail Gherasimencov.19:18

  47. 59'

    Sostituzione, Estonia. Karel Mustmaa sostituisce Robi Saarma.19:16

  48. 59'

    Sostituzione, Estonia. Rocco Shein sostituisce Patrik Kristal.19:16

  49. 58'

    Fallo di Markus Soomets (Estonia).19:15

  51. 58'

    Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  52. 57'

    Tiro parato. Robi Saarma (Estonia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Patrik Kristal.19:14

  53. 56'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Karl Hein (Estonia).19:13

  54. 56'

    Tiro parato. Danila Forov (Moldavia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:13

  55. 56'

    Fallo di Markus Soomets (Estonia).19:12

  57. 56'

    Stefan Bodisteanu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  58. 55'

    Fallo di Ioan Yakovlev (Estonia).19:11

  59. 55'

    Stefan Bodisteanu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  60. 52'

    Tentativo fallito. Ioan Yakovlev (Estonia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Markus Soomets in seguito a un contropiede.19:09

  61. 49'

    Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Baboglo (Moldavia).19:06

  63. 47'

    Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  64. 47'

    Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).19:04

  65. Inizia il Secondo tempo Estonia 1, Moldavia 0.19:02

  66. 45'

    Sostituzione, Moldavia. Stefan Bodisteanu sostituisce Mihail Caimacov.19:02

  67. 45'

    Sostituzione, Moldavia. Mihai Lupan sostituisce Victor Bogaciuc.19:02

  69. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Estonia 1, Moldavia 0.18:46

  70. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45

  71. 45'

    Karl Hein (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45

  72. 45'

    Fallo di Artur Craciun (Moldavia).18:45

  73. 45'

    Karol Mets (Estonia) e' ammonito per fallo.18:44

  75. 44'

    Fallo di Karol Mets (Estonia).18:44

  76. 44'

    Virgiliu Postolachi (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:44

  77. 42'

    Fallo di Ioan Yakovlev (Estonia).18:42

  78. 42'

    Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:42

  79. 39'

    Tentativo fallito. Virgiliu Postolachi (Moldavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Oleg Reabciuk con cross.18:38

  81. 39'

    Fallo di Rauno Sappinen (Estonia).18:38

  82. 39'

    Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:38

  83. 38'

    Mattias Käit (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:37

  84. 38'

    Fallo di Vladislav Baboglo (Moldavia).18:37

  85. 37'

    Tiro parato. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vadim Rata.18:37

  87. 37'

    Fallo di mano di Oleg Reabciuk (Moldavia).18:36

  88. 34'

    Fallo di Karol Mets (Estonia).18:33

  89. 34'

    Victor Bogaciuc (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33

  90. 33'

    Victor Bogaciuc (Moldavia) e' ammonito per fallo.18:33

  91. 33'

    Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:33

  93. 33'

    Fallo di Victor Bogaciuc (Moldavia).18:33

  94. 32'

    Tentativo fallito. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Mattias Käit.18:32

  95. 31'

    Tiro respinto. Vladislav Baboglo (Moldavia) un colpo di testa da centro area. Assist di Mihail Caimacov con cross.18:31

  96. 31'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Markus Soomets (Estonia).18:30

  97. 30'

    Fallo di Karol Mets (Estonia).18:29

  99. 30'

    Victor Bogaciuc (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29

  100. 29'

    Oleg Reabciuk (Moldavia) e' ammonito per fallo.18:28

  101. 29'

    Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:28

  102. 29'

    Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).18:28

  103. 28'

    Tentativo fallito. Robi Saarma (Estonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:27

  105. 28'

    Tiro respinto. Robi Saarma (Estonia) un tiro di destro da fuori area.18:27

  106. 27'

    Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:26

  107. 27'

    Fallo di Artur Craciun (Moldavia).18:26

  108. 24'

    Tiro respinto. Ioan Yakovlev (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mattias Käit.18:23

  109. 23'

    Fallo di Mattias Käit (Estonia).18:22

  111. 23'

    Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22

  112. 22'

    Fallo di Patrik Kristal (Estonia).18:21

  113. 22'

    Vadim Rata (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:21

  114. 20'

    Fallo di Patrik Kristal (Estonia).18:19

  115. 20'

    Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19

  117. 15'

    Tiro respinto. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rauno Sappinen.18:14

  118. 15'

    Tiro respinto. Ioan Yakovlev (Estonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rauno Sappinen.18:14

  119. 14'

    Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13

  120. 14'

    Fallo di Victor Bogaciuc (Moldavia).18:13

  121. 14'

    Fallo di Mattias Käit (Estonia).18:13

  123. 14'

    Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:13

  124. 12'

    Gol! Estonia 1, Moldavia 0. Mattias Käit (Estonia) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.18:12

  125. 12'

    Tiro respinto. Michael Schjønning-Larsen (Estonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maksim Paskotsi.18:12

  126. 10'

    Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Baboglo (Moldavia).18:09

  127. 8'

    Tiro respinto. Mihail Caimacov (Moldavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Artur Craciun con suggerimento di testa.18:08

  129. 8'

    Virgiliu Postolachi (Moldavia) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Danila Forov.18:07

  130. 4'

    Karol Mets (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03

  131. 4'

    Fallo di Victor Bogaciuc (Moldavia).18:03

  132. 3'

    Fallo di Patrik Kristal (Estonia).18:03

  133. 3'

    Vadim Rata (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03

  135. 2'

    Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Artur Craciun (Moldavia).18:01

  136. 2'

    Tiro respinto. Mattias Käit (Estonia) un tiro di sinistro da centro area.18:01

  137. Inizia il Primo tempo.18:00

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:46

Formazioni Estonia - Moldova

Estonia
Moldova
TITOLARI ESTONIA
  • (1) KARL HEIN (P)
  • (23) VLASIY SINYAVSKIY (D)
  • (19) MICHAEL SCHJØNNING-LARSEN (D)
  • (18) KAROL METS (D)
  • (3) MAKSIM PASKOTSI (D)
  • (9) IOAN YAKOVLEV (C)
  • (7) ROBI SAARMA (C)
  • (8) MARKUS SOOMETS (C)
  • (4) MATTIAS KÄIT (C)
  • (14) PATRIK KRISTAL (A)
  • (15) RAUNO SAPPINEN (A)
PANCHINA ESTONIA
  • (10) KEVOR PALUMETS (C)
  • (11) KAREL MUSTMAA (A)
  • (16) JOONAS TAMM (D)
  • (20) MARTIN VETKAL (C)
  • (12) MATVEI IGONEN (P)
  • (17) MARTIN MILLER (C)
  • (21) ALEX TAMM (A)
  • (22) HENRI PERK (P)
  • (13) MARTEN-CHRIS PAALBERG (A)
  • (2) MÄRTEN KUUSK (D)
  • (6) RASMUS PEETSON (D)
  • (5) ROCCO SHEIN (C)
ALLENATORE ESTONIA
  • Jurgen Henn
TITOLARI MOLDOVA
  • (23) ANDRII KOZHUKHAR (P)
  • (4) VLADISLAV BABOGLO (D)
  • (14) ARTUR CRACIUN (D)
  • (6) MIHAIL GHERASIMENCOV (D)
  • (16) DANILA FOROV (D)
  • (2) OLEG REABCIUK (D)
  • (11) MIHAIL CAIMACOV (C)
  • (22) VADIM RATA (C)
  • (18) VICTOR BOGACIUC (C)
  • (17) VIRGILIU POSTOLACHI (A)
  • (21) SERGIU PERCIUN (A)
PANCHINA MOLDOVA
  • (19) DANIEL DUMBRAVANU (D)
  • (12) CRISTIAN AVRAM (P)
  • (15) ION BORS (D)
  • (7) VITALIE DAMASCAN (A)
  • (10) STEFAN BODISTEANU (C)
  • (1) DUMITRU CELEADNIC (P)
  • (20) SERGIU PLATICA (C)
  • (5) IURIE IOVU (D)
  • (3) MIHAIL STEFAN (D)
  • (13) MIHAI LUPAN (C)
  • (8) ILIE BOTNARI (A)
  • (9) ALEXANDRU BOICIUC (A)
ALLENATORE MOLDOVA
  • Lilian Popescu
PREPARTITA

Estonia - Moldova è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 18:00 allo stadio A. Le Coq Arena di Tallinn.
Arbitro di Estonia - Moldova sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Dove vedere Estonia-Moldova di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Estonia-Moldova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 14 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Estonia - Moldova Live

