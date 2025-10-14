Incontro terminato, Estonia 1, Moldavia 1.
Carrozzeria e noleggio a lungo termine
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
Incontro terminato, Estonia 1, Moldavia 1.
Secondo tempo terminato, Estonia 1, Moldavia 1.19:53
Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).19:51
Tiro respinto. Michael Schjønning-Larsen (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area.19:48
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:48
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Michael Schjønning-Larsen (Estonia).19:46
Vladislav Baboglo (Moldavia) e' ammonito.19:44
Alex Tamm (Estonia) e' ammonito.19:44
Gara riprende.19:44
Gara momentaneamente sospesa, Vladislav Baboglo (Moldavia) per infortunio.19:44
Tentativo fallito. Stefan Bodisteanu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Ion Bors.19:42
Tiro respinto. Ion Bors (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sergiu Platica.19:42
Sostituzione, Estonia. Marten-Chris Paalberg sostituisce Mattias Käit.19:42
Tentativo fallito. Ion Bors (Moldavia) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Virgiliu Postolachi.19:40
Tiro parato. Sergiu Platica (Moldavia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:39
Tentativo fallito. Oleg Reabciuk (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:39
Tiro respinto. Stefan Bodisteanu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sergiu Perciun.19:39
Sostituzione, Estonia. Alex Tamm sostituisce Rauno Sappinen.19:39
Sostituzione, Moldavia. Sergiu Platica sostituisce Danila Forov.19:37
Tentativo fallito. Mihail Gherasimencov (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sergiu Perciun.19:35
Tentativo fallito. Maksim Paskotsi (Estonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rocco Shein con cross in seguito a un calcio da fermo.19:34
Mattias Käit (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:33
Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).19:33
Tentativo fallito. Ioan Yakovlev (Estonia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:30
Tiro parato. Rauno Sappinen (Estonia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Vlasiy Sinyavskiy con cross.19:30
Tiro parato. Mattias Käit (Estonia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:29
Tentativo fallito. Virgiliu Postolachi (Moldavia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Danila Forov.19:27
Fallo di Rauno Sappinen (Estonia).19:26
Vladislav Baboglo (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di Karel Mustmaa (Estonia).19:25
Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Tiro respinto. Karel Mustmaa (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Michael Schjønning-Larsen.19:25
Gol! Estonia 1, Moldavia 1. Stefan Bodisteanu (Moldavia) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Virgiliu Postolachi.19:21
Fuorigioco. Ion Bors(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Virgiliu Postolachi e' colto in fuorigioco.19:20
Sostituzione, Moldavia. Mihail Stefan sostituisce Artur Craciun.19:19
Sostituzione, Moldavia. Ion Bors sostituisce Vadim Rata.19:18
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Mattias Käit (Estonia).19:18
Tiro respinto. Stefan Bodisteanu (Moldavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mihail Gherasimencov.19:18
Sostituzione, Estonia. Karel Mustmaa sostituisce Robi Saarma.19:16
Sostituzione, Estonia. Rocco Shein sostituisce Patrik Kristal.19:16
Fallo di Markus Soomets (Estonia).19:15
Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Tiro parato. Robi Saarma (Estonia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Patrik Kristal.19:14
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Karl Hein (Estonia).19:13
Tiro parato. Danila Forov (Moldavia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:13
Fallo di Markus Soomets (Estonia).19:12
Stefan Bodisteanu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Ioan Yakovlev (Estonia).19:11
Stefan Bodisteanu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Tentativo fallito. Ioan Yakovlev (Estonia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Markus Soomets in seguito a un contropiede.19:09
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Baboglo (Moldavia).19:06
Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).19:04
Inizia il Secondo tempo Estonia 1, Moldavia 0.19:02
Sostituzione, Moldavia. Stefan Bodisteanu sostituisce Mihail Caimacov.19:02
Sostituzione, Moldavia. Mihai Lupan sostituisce Victor Bogaciuc.19:02
Primo tempo terminato, Estonia 1, Moldavia 0.18:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45
Karl Hein (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45
Fallo di Artur Craciun (Moldavia).18:45
Karol Mets (Estonia) e' ammonito per fallo.18:44
Fallo di Karol Mets (Estonia).18:44
Virgiliu Postolachi (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:44
Fallo di Ioan Yakovlev (Estonia).18:42
Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:42
Tentativo fallito. Virgiliu Postolachi (Moldavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Oleg Reabciuk con cross.18:38
Fallo di Rauno Sappinen (Estonia).18:38
Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:38
Mattias Käit (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:37
Fallo di Vladislav Baboglo (Moldavia).18:37
Tiro parato. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vadim Rata.18:37
Fallo di mano di Oleg Reabciuk (Moldavia).18:36
Fallo di Karol Mets (Estonia).18:33
Victor Bogaciuc (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33
Victor Bogaciuc (Moldavia) e' ammonito per fallo.18:33
Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:33
Fallo di Victor Bogaciuc (Moldavia).18:33
Tentativo fallito. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Mattias Käit.18:32
Tiro respinto. Vladislav Baboglo (Moldavia) un colpo di testa da centro area. Assist di Mihail Caimacov con cross.18:31
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Markus Soomets (Estonia).18:30
Fallo di Karol Mets (Estonia).18:29
Victor Bogaciuc (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29
Oleg Reabciuk (Moldavia) e' ammonito per fallo.18:28
Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:28
Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).18:28
Tentativo fallito. Robi Saarma (Estonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:27
Tiro respinto. Robi Saarma (Estonia) un tiro di destro da fuori area.18:27
Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:26
Fallo di Artur Craciun (Moldavia).18:26
Tiro respinto. Ioan Yakovlev (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mattias Käit.18:23
Fallo di Mattias Käit (Estonia).18:22
Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22
Fallo di Patrik Kristal (Estonia).18:21
Vadim Rata (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:21
Fallo di Patrik Kristal (Estonia).18:19
Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19
Tiro respinto. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rauno Sappinen.18:14
Tiro respinto. Ioan Yakovlev (Estonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rauno Sappinen.18:14
Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Fallo di Victor Bogaciuc (Moldavia).18:13
Fallo di Mattias Käit (Estonia).18:13
Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:13
Gol! Estonia 1, Moldavia 0. Mattias Käit (Estonia) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.18:12
Tiro respinto. Michael Schjønning-Larsen (Estonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maksim Paskotsi.18:12
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Baboglo (Moldavia).18:09
Tiro respinto. Mihail Caimacov (Moldavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Artur Craciun con suggerimento di testa.18:08
Virgiliu Postolachi (Moldavia) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Danila Forov.18:07
Karol Mets (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03
Fallo di Victor Bogaciuc (Moldavia).18:03
Fallo di Patrik Kristal (Estonia).18:03
Vadim Rata (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Artur Craciun (Moldavia).18:01
Tiro respinto. Mattias Käit (Estonia) un tiro di sinistro da centro area.18:01
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:46
Estonia - Moldova è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 18:00 allo stadio A. Le Coq Arena di Tallinn.
Arbitro di Estonia - Moldova sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.
Dove vedere Estonia-Moldova di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Estonia-Moldova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 14 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND