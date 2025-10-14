Virgilio Sport
Irlanda-Armenia: 1-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

14 Ottobre 2025 ore 20:45
Irlanda
1
Armenia
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 70' 1-0 Evan Ferguson
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Irlanda 1, Armenia 0.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Irlanda 1, Armenia 0.22:42

  3. 90'+3'

    Tiro respinto. Jayson Molumby (Irlanda) un tiro di destro da fuori area.22:38

  4. 90'+3'

    Tentativo fallito. Adam Idah (Irlanda) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Ryan Manning con cross da calcio d'angolo.22:38

  5. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Edgar Grigoryan (Armenia).22:37

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:36

  7. 89'

    Fuorigioco. Dara O'Shea(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Adam Idah e' colto in fuorigioco.22:34

  9. 88'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Styopa Mkrtchyan (Armenia).22:34

  10. 87'

    (Armenia).22:32

  11. 87'

    (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  12. 83'

    Jake O'Brien (Irlanda) e' ammonito per fallo.22:29

  13. 83'

    Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29

  15. 83'

    Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).22:29

  16. 83'

    Tiro parato. Adam Idah (Irlanda) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ryan Manning.22:28

  17. 81'

    Sostituzione, Armenia. Vahan Bichakhchyan sostituisce Erik Piloyan.22:27

  18. 81'

    Sostituzione, Irlanda. Jack Taylor sostituisce Will Smallbone.22:27

  19. 81'

    Sostituzione, Irlanda. Adam Idah sostituisce Evan Ferguson.22:26

  21. 80'

    Tentativo fallito. Nathan Collins (Irlanda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ryan Manning con cross da calcio d'angolo.22:25

  22. 79'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Ugochukwu Iwu (Armenia).22:24

  23. 78'

    Tiro respinto. Lucas Zelarayán (Armenia) un tiro di destro da fuori area.22:24

  24. 78'

    Ryan Manning (Irlanda) e' ammonito per fallo.22:23

  25. 78'

    Kamo Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23

  27. 78'

    Fallo di Ryan Manning (Irlanda).22:23

  28. 75'

    Styopa Mkrtchyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  29. 75'

    Fallo di Nathan Collins (Irlanda).22:20

  30. 73'

    Tentativo fallito. Jayson Molumby (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Troy Parrott.22:18

  31. 71'

    Sostituzione, Armenia. Edgar Grigoryan sostituisce Nair Tiknizyan.22:16

  33. 71'

    Sostituzione, Armenia. Artur Miranyan sostituisce Grant-Leon Ranos.22:16

  34. 70'

    Gol! Irlanda 1, Armenia 0. Evan Ferguson (Irlanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Will Smallbone con cross da calcio d'angolo.

    Guarda la scheda del giocatore Evan Ferguson22:15

  35. 70'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Erik Piloyan (Armenia).22:15

  36. 69'

    Jayson Molumby (Irlanda) e' ammonito per fallo.22:14

  37. 69'

    Kamo Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14

  39. 69'

    Fallo di Jayson Molumby (Irlanda).22:14

  40. 69'

    Tiro parato. Evan Ferguson (Irlanda) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Finn Azaz con passaggio filtrante.22:14

  41. 67'

    Tiro respinto. Finn Azaz (Irlanda) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Chiedozie Ogbene con cross.22:12

  42. 65'

    Sostituzione, Irlanda. Troy Parrott sostituisce Festy Ebosele.22:10

  43. 65'

    Sostituzione, Irlanda. Chiedozie Ogbene sostituisce Séamus Coleman.22:10

  45. 64'

    Tentativo fallito. Jayson Molumby (Irlanda) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ryan Manning.22:09

  46. 63'

    Lucas Zelarayán (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  47. 63'

    Fallo di Will Smallbone (Irlanda).22:09

  48. 60'

    Nair Tiknizyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  49. 60'

    Fallo di Festy Ebosele (Irlanda).22:06

  51. 59'

    Fuorigioco. Styopa Mkrtchyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Nair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.22:05

  52. 58'

    Gara riprende.22:03

  53. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Henri Avagyan (Armenia) per infortunio.22:02

  54. 56'

    Tiro parato. Dara O'Shea (Irlanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Manning con cross.22:01

  55. 55'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).22:00

  57. 53'

    Tentativo fallito. Dara O'Shea (Irlanda) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.21:59

  58. 53'

    Tiro parato. Nathan Collins (Irlanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Manning con cross.21:59

  59. 52'

    Tigran Barseghyan (Armenia) e' stato espulso per rissa.21:57

  60. 48'

    Séamus Coleman (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:54

  61. 48'

    Henri Avagyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  63. 48'

    Fallo di Séamus Coleman (Irlanda).21:53

  64. 48'

    Tiro parato. Finn Azaz (Irlanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Will Smallbone.21:53

  65. 46'

    Erik Piloyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  66. 46'

    Fallo di Finn Azaz (Irlanda).21:51

  67. 46'

    Lucas Zelarayán (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:51

  69. 46'

    Fallo di Will Smallbone (Irlanda).21:51

  70. Inizia il Secondo tempo Irlanda 0, Armenia 0.21:51

  71. 45'

    Sostituzione, Armenia. Lucas Zelarayán sostituisce Zhirayr Shaghoyan.21:51

  72. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Irlanda 0, Armenia 0.21:35

  73. 45'+5'

    Fallo di Kamo Hovhannisyan (Armenia).21:35

  75. 45'+5'

    Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  76. 45'+4'

    Tiro respinto. Nair Tiknizyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ugochukwu Iwu.21:34

  77. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:31

  78. 43'

    Tentativo fallito. Dara O'Shea (Irlanda) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Will Smallbone in seguito a un calcio da fermo.21:28

  79. 42'

    Fallo di Eduard Spertsyan (Armenia).21:27

  81. 42'

    Festy Ebosele (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  82. 41'

    Gara riprende.21:26

  83. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Finn Azaz (Irlanda) per infortunio.21:25

  84. 38'

    Tentativo fallito. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kamo Hovhannisyan con cross in seguito a un contropiede.21:23

  85. 36'

    Gara riprende.21:21

  87. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Tigran Barseghyan (Armenia) per infortunio.21:20

  88. 34'

    Tigran Barseghyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  89. 34'

    Fallo di Dara O'Shea (Irlanda).21:19

  90. 26'

    Fuorigioco. Dara O'Shea(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Finn Azaz e' colto in fuorigioco.21:11

  91. 24'

    Fallo di Styopa Mkrtchyan (Armenia).21:10

  93. 24'

    Festy Ebosele (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10

  94. 21'

    Nair Tiknizyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  95. 21'

    Fallo di Séamus Coleman (Irlanda).21:06

  96. 21'

    Tentativo fallito. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:06

  97. 17'

    Fallo di Styopa Mkrtchyan (Armenia).21:02

  99. 17'

    Festy Ebosele (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  100. 17'

    Tiro parato. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nair Tiknizyan.21:02

  101. 17'

    Tigran Barseghyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  102. 17'

    Fallo di Finn Azaz (Irlanda).21:02

  103. 13'

    Fuorigioco. Tigran Barseghyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Grant-Leon Ranos e' colto in fuorigioco.20:58

  105. 7'

    Fuorigioco. Finn Azaz(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Evan Ferguson e' colto in fuorigioco.20:52

  106. 5'

    Tentativo fallito. Jake O'Brien (Irlanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Will Smallbone con cross da calcio d'angolo.20:50

  107. 5'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Grant-Leon Ranos (Armenia).20:50

  108. 4'

    Tiro respinto. Evan Ferguson (Irlanda) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Will Smallbone con cross.20:49

  109. 4'

    Gara riprende.20:49

  111. 3'

    Gara momentaneamente sospesa, Séamus Coleman (Irlanda) per infortunio.20:48

  112. 2'

    Séamus Coleman (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47

  113. 2'

    Fallo di Zhirayr Shaghoyan (Armenia).20:47

  114. Inizia il Primo tempo.20:46

  115. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:30

Formazioni Irlanda - Armenia

Irlanda
Armenia
TITOLARI IRLANDA
  • (1) CAOIMHÍN KELLEHER (P)
  • (22) NATHAN COLLINS (D)
  • (4) DARA O'SHEA (D)
  • (5) JAKE O'BRIEN (D)
  • (8) JAYSON MOLUMBY (C)
  • (18) WILL SMALLBONE (C)
  • (3) RYAN MANNING (C)
  • (2) SÉAMUS COLEMAN (C)
  • (9) EVAN FERGUSON (A)
  • (21) FESTY EBOSELE (A)
  • (11) FINN AZAZ (A)
PANCHINA IRLANDA
  • (7) TROY PARROTT (A)
  • (14) CONOR COVENTRY (C)
  • (12) JIMMY DUNNE (D)
  • (16) GAVIN BAZUNU (P)
  • (13) WILL FERRY (C)
  • (20) CHIEDOZIE OGBENE (A)
  • (17) KASEY MCATEER (C)
  • (15) JOHN EGAN (D)
  • (19) MIKEY JOHNSTON (A)
  • (10) ADAM IDAH (A)
  • (23) MARK TRAVERS (P)
  • (6) JACK TAYLOR (C)
ALLENATORE IRLANDA
  • Heimir Hallgrímsson
TITOLARI ARMENIA
  • (16) HENRI AVAGYAN (P)
  • (2) SERGEY MURADYAN (D)
  • (5) STYOPA MKRTCHYAN (D)
  • (3) ERIK PILOYAN (D)
  • (21) NAIR TIKNIZYAN (C)
  • (8) EDUARD SPERTSYAN (C)
  • (13) KAMO HOVHANNISYAN (C)
  • (6) UGOCHUKWU IWU (C)
  • (17) GRANT-LEON RANOS (A)
  • (7) ZHIRAYR SHAGHOYAN (A)
  • (11) TIGRAN BARSEGHYAN (A)
PANCHINA ARMENIA
  • (4) GEORGI HARUTYUNYAN (D)
  • (14) KAREN MURADYAN (C)
  • (9) ARTUR SEROBYAN (A)
  • (20) DAVID DAVIDYAN (C)
  • (12) ARSEN BEGLARYAN (P)
  • (23) VAHAN BICHAKHCHYAN (C)
  • (18) ARTUR MIRANYAN (A)
  • (22) ERIK SIMONYAN (D)
  • (15) NAREK AGHASARYAN (C)
  • (19) EDGAR GRIGORYAN (D)
  • (10) LUCAS ZELARAYÁN (C)
  • (1) OGNJEN CANCAREVIC (P)
ALLENATORE ARMENIA
  • Eghishe Melikyan
Irlanda - Armenia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Aviva Stadium di Dublin.
Arbitro di Irlanda - Armenia sarà Benoît Bastien. Al VAR invece ci sarà Eric Wattellier.

