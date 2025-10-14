Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:30

PREPARTITA

Irlanda - Armenia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Aviva Stadium di Dublin.

Arbitro di Irlanda - Armenia sarà Benoît Bastien. Al VAR invece ci sarà Eric Wattellier.

Dove vedere Irlanda-Armenia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Irlanda-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026