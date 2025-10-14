Incontro terminato, Irlanda 1, Armenia 0.
Carrozzeria e noleggio a lungo termine
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
Incontro terminato, Irlanda 1, Armenia 0.
Secondo tempo terminato, Irlanda 1, Armenia 0.22:42
Tiro respinto. Jayson Molumby (Irlanda) un tiro di destro da fuori area.22:38
Tentativo fallito. Adam Idah (Irlanda) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Ryan Manning con cross da calcio d'angolo.22:38
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Edgar Grigoryan (Armenia).22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:36
Fuorigioco. Dara O'Shea(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Adam Idah e' colto in fuorigioco.22:34
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Styopa Mkrtchyan (Armenia).22:34
(Armenia).22:32
(Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Jake O'Brien (Irlanda) e' ammonito per fallo.22:29
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).22:29
Tiro parato. Adam Idah (Irlanda) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ryan Manning.22:28
Sostituzione, Armenia. Vahan Bichakhchyan sostituisce Erik Piloyan.22:27
Sostituzione, Irlanda. Jack Taylor sostituisce Will Smallbone.22:27
Sostituzione, Irlanda. Adam Idah sostituisce Evan Ferguson.22:26
Tentativo fallito. Nathan Collins (Irlanda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ryan Manning con cross da calcio d'angolo.22:25
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Ugochukwu Iwu (Armenia).22:24
Tiro respinto. Lucas Zelarayán (Armenia) un tiro di destro da fuori area.22:24
Ryan Manning (Irlanda) e' ammonito per fallo.22:23
Kamo Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23
Fallo di Ryan Manning (Irlanda).22:23
Styopa Mkrtchyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Nathan Collins (Irlanda).22:20
Tentativo fallito. Jayson Molumby (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Troy Parrott.22:18
Sostituzione, Armenia. Edgar Grigoryan sostituisce Nair Tiknizyan.22:16
Sostituzione, Armenia. Artur Miranyan sostituisce Grant-Leon Ranos.22:16
Gol! Irlanda 1, Armenia 0. Evan Ferguson (Irlanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Will Smallbone con cross da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Evan Ferguson22:15
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Erik Piloyan (Armenia).22:15
Jayson Molumby (Irlanda) e' ammonito per fallo.22:14
Kamo Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Fallo di Jayson Molumby (Irlanda).22:14
Tiro parato. Evan Ferguson (Irlanda) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Finn Azaz con passaggio filtrante.22:14
Tiro respinto. Finn Azaz (Irlanda) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Chiedozie Ogbene con cross.22:12
Sostituzione, Irlanda. Troy Parrott sostituisce Festy Ebosele.22:10
Sostituzione, Irlanda. Chiedozie Ogbene sostituisce Séamus Coleman.22:10
Tentativo fallito. Jayson Molumby (Irlanda) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ryan Manning.22:09
Lucas Zelarayán (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Will Smallbone (Irlanda).22:09
Nair Tiknizyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Festy Ebosele (Irlanda).22:06
Fuorigioco. Styopa Mkrtchyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Nair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.22:05
Gara riprende.22:03
Gara momentaneamente sospesa, Henri Avagyan (Armenia) per infortunio.22:02
Tiro parato. Dara O'Shea (Irlanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Manning con cross.22:01
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).22:00
Tentativo fallito. Dara O'Shea (Irlanda) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.21:59
Tiro parato. Nathan Collins (Irlanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Manning con cross.21:59
Tigran Barseghyan (Armenia) e' stato espulso per rissa.21:57
Séamus Coleman (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:54
Henri Avagyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Fallo di Séamus Coleman (Irlanda).21:53
Tiro parato. Finn Azaz (Irlanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Will Smallbone.21:53
Erik Piloyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Fallo di Finn Azaz (Irlanda).21:51
Lucas Zelarayán (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:51
Fallo di Will Smallbone (Irlanda).21:51
Inizia il Secondo tempo Irlanda 0, Armenia 0.21:51
Sostituzione, Armenia. Lucas Zelarayán sostituisce Zhirayr Shaghoyan.21:51
Primo tempo terminato, Irlanda 0, Armenia 0.21:35
Fallo di Kamo Hovhannisyan (Armenia).21:35
Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Tiro respinto. Nair Tiknizyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ugochukwu Iwu.21:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:31
Tentativo fallito. Dara O'Shea (Irlanda) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Will Smallbone in seguito a un calcio da fermo.21:28
Fallo di Eduard Spertsyan (Armenia).21:27
Festy Ebosele (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Gara riprende.21:26
Gara momentaneamente sospesa, Finn Azaz (Irlanda) per infortunio.21:25
Tentativo fallito. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kamo Hovhannisyan con cross in seguito a un contropiede.21:23
Gara riprende.21:21
Gara momentaneamente sospesa, Tigran Barseghyan (Armenia) per infortunio.21:20
Tigran Barseghyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Dara O'Shea (Irlanda).21:19
Fuorigioco. Dara O'Shea(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Finn Azaz e' colto in fuorigioco.21:11
Fallo di Styopa Mkrtchyan (Armenia).21:10
Festy Ebosele (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10
Nair Tiknizyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Séamus Coleman (Irlanda).21:06
Tentativo fallito. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:06
Fallo di Styopa Mkrtchyan (Armenia).21:02
Festy Ebosele (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Tiro parato. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nair Tiknizyan.21:02
Tigran Barseghyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Finn Azaz (Irlanda).21:02
Fuorigioco. Tigran Barseghyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Grant-Leon Ranos e' colto in fuorigioco.20:58
Fuorigioco. Finn Azaz(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Evan Ferguson e' colto in fuorigioco.20:52
Tentativo fallito. Jake O'Brien (Irlanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Will Smallbone con cross da calcio d'angolo.20:50
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Grant-Leon Ranos (Armenia).20:50
Tiro respinto. Evan Ferguson (Irlanda) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Will Smallbone con cross.20:49
Gara riprende.20:49
Gara momentaneamente sospesa, Séamus Coleman (Irlanda) per infortunio.20:48
Séamus Coleman (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47
Fallo di Zhirayr Shaghoyan (Armenia).20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:30
Irlanda - Armenia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Aviva Stadium di Dublin.
Arbitro di Irlanda - Armenia sarà Benoît Bastien. Al VAR invece ci sarà Eric Wattellier.
Dove vedere Irlanda-Armenia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Irlanda-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND