Grazie per aver seguito la diretta scritta di Italia-Israele e arrivederci alle prossime gare di qualificazione per i Mondiali 2026.22:53

La classifica del Gruppo I dice Norvegia in testa con 18 punti (+26), Italia 15 (+10), Israele 9 (-4), Estonia 4 (-10), Moldavia 1 (-22). Israele e Estonia hanno anche una partita in più.22:47

Missione compiuta per l’Italia. Nonostante Israele abbia avuto le sue occasioni, gli azzurri vincono e segnano altri tre gol. Da quando è arrivato Gattuso, infatti, l’Italia ha segnato la bellezza di 16 gol in quattro partite. Il 2° posto è al sicuro. C’è una fievole chance anche del primato, ma resta un miraggio considerando il discorso differenza reti. Stiamo vedere alla prossima pausa per le Nazionali.22:45

90'+5' E FINISCE QUI!!! L’Italia batte 3-0 Israle grazie alla doppietta di Retegui e al gol finale di Mancini. Azzurri sicuri almeno del 2° posto in classifica nel girone e, quindi, dei playoff di marzo.22:43

90'+4' Ammonito Barella proprio in questo finale. Era diffidato e salterà la prossima contro la Moldavia.22:42

90'+4' 1° gol in Nazionale per Gianluca Mancini22:41

90'+3' GOL! ITALIA-Israele 3-0. Rete di Gianluca Mancini. E sono tre per gli azzurri che chiudono definitivamente il match col colpo di testa di Mancini sull’assist di Dimarco.



90'+3' E fa il suo ingresso anche Piccoli che prende il posto di Tonali, ammonito qualche minuto fa22:40

90'+2' ALTRI DUE CAMBI!!! Gattuso fa entrare Cambiaghi che prende il posto di Retegui, autore di due gol questa sera.22:40

90'+1' ITALIA VICINA AL TRIS!!! Sugli sviluppi del corner arriva il colpo di testa di Mancini, ma respinge la difesa israeliana22:39

90' 4 minuti di recupero in questo secondo tempo...22:39

90' Dentro anche Shua per Solomon. Un giocatore ancora più offensivo per Israele, considerando che Solomon è un esterno mentre Shua è una punta a tutti gli effetti.22:37

89' Altri cambi per Israele. Fuori il capitano Dasa che lascia il posto a Mizrahi in questo finale.22:37

88' Ammonito Tonali per una trattenuta su Abu Fani. Non era tra i diffidati il centrocampista del Newcastle22:36

87' Glazer fa un cenno alla panchina. Prova a continuare dopo la botta subita. Si riaccomoda in panchina Peretz.22:35

86' Nell'Italia fa il suo ingresso in campo anche Cristante per chiudere il centrocampisto in questi ultimi minuti. Lascia il posto Locatelli.22:34

86' Intanto si è fatto male il portiere Glazer sull'intervento con Pio Esposito. Viene medicato ora dallo staff medico di Israele per una botta al dito della mano sinistra. Vediamo se può continuare. Intanto si prepara Peretz a bordo campo.22:34

85' CAMBI PER GATTUSO!!! Sul 2-0, cambia qualcosa Gattuso. Dentro Spinazzola che prende il posto di Cambiaso e dovrebbe giocare quindi a destra.22:33

84' PIO ESPOSITO SI MANGIA UN GOL!!! Erroraccio di Glazer in impostazione, ruba palla Retegui che serve Pio Eposito ma, da due passi, l'attaccante dell'Inter si fa parare la conclusione dal portiere israeliano.22:32

82' Palla per Pio Esposito che inscena un duello, corpo a corpo, con Baltaxa ma finisce per commettere fallo22:30

80' Si può riprendere. Tutto ok per Donnarumma22:30

79' Donnarumma, nell'occasione, si è anche scontrato con Calafiori ed è rimasto a terra dolorante.22:26

78' BRIVIDO ISRAELE!!! Solomon brucia in velocità Mancini e poi dribbla con la suola Donnarumma, ma non trova poi lo specchio della porta da posizione defilata.22:26

76' E con questo 2-0, quindi, sarebbe ufficiale la seconda posizione dell'Italia nel girone. Andremmo a +6 su Israele a cui mancherebbe solo una partita, mentre gli azzurri dovranno giocare ancora contro Moldavia e Norvegia.22:24

75' ALTRO CAMBIO!!! Cambio già preventivato, con Abu Fani che prende il posto di Eliel Peretz che ci ha messo un po' in difficoltà finora.22:23

75' E sono 11 i gol in Nazionale per Retegui22:22

74' GOL! ITALIA-Israele 2-0. Rete di Mateo Retegui. Erroraccio del neo entrato Turiel che perde palla sul pressing di Retegui, che ha anche lo spazio di rientrare sul destro e far partire una conclusione a giro imparabile per Glazer. Raddoppio azzurro.



73' Dentro anche Turiel che prende il posto di Khalaili che era stato molto pericoloso nel primo tempo, ma si è spento nella ripresa.22:21

72' PRIMI CAMBI PER ISRAELE!!! Il ct Ben Simon cambia il numero 9, inserendo Turgeman al posto di Baribo che si è mosso tanto, ma non è mai stato davvero pericoloso davanti a Donnarumma.22:21

70' Cambiaso cerca di sfondare sulla destra, ma non riesce a trovare Pio Esposito che si era messo bene sul primo palo. Poi Tonali cerca di fare la stessa cosa dalla parte opposta, ma la difesa di Israele spazza via.22:18

68' Si può ripartire in campo. C'è anche Tonali che si è ripreso dopo il colpo subito.22:16

67' Gioco fermo per l'infortunio di Tonali colpito dal rinvio di Glazer.22:15

66' GOL, ANZI NO!!! Annullato il 2-0 di Cambiaso che aveva scambiato in area con Pio Esposito, ma il laterale della Juventus era finito in posizione di fuorigioco.22:14

61' Pio Esposito non riesce a chiudere una bella combinazione con Cambiaso, c'è comunque Dimarco che guadagna un corner. Qualche lamentela anche degli azzurri, ma il braccio di Dasa è attaccato al corpo.22:10

59' PARATA DI DONNARUMMA!!! Ancora Israele davanti e pericoloso, va al tiro Gloukh ma Donnarumma risponde presente alla sua conclusione22:08

59' In realtà il fallo era proprio di Baribo perché Mancini era in vantaggio. Non c'è rigore22:06

58' ISRAELE CHIEDE IL RIGORE!!! Peretz va con la conclusione rimpallata da Di Lorenzo, arriva Baribo che va giù sul contatto con Mancini. Tutto regolare secondo Turpin, anche se ci sono le proteste dei giocatori israeliani.22:06

55' Israele, però, è sempre pericoloso. Palla dentro per Baribo che si gira e fa partire la conclusione dal limite che finisce alto. Ancora troppi spazi però per gli ospiti.22:03

53' CI PROVA BARELLA!!! Retegui lavora un pallone spalle alla porta, arriva Tonali con un tiro rimpallato, nuova chance per Barella che ci prova dal limite non andando tanto lontano dalla traversa22:02

51' Contropiede di Israele col solito Solomon che cerca poi Baribo in area, anticipato da Mancini. Arrabbiato Donnarumma che non vuole vedere queste fiammate da parte degli ospiti.21:59

48' CHE RISCHIO DI TONALI!!! Spinta del centrocampista azzurro su Biton, Si vede proprio il movimento con la mano di Tonali, ma troppo "leggero" secondo Turpin per assegnare il rigore.21:58

47' SUBITO UN CAMBIO!!! Raspadori tolto da Gattuso che preferisce buttare nella mischia Pio Esposito per questo secondo tempo.21:54

46' SI RIPARTE AL BLUENERGY STADIUM DI UDINE!!!21:53

E ora? L’Italia deve continuare così, con la voglia di segnare quanti più gol possibili. C’è da migliorare la propria differenza reti generale. Il tutto ricordando che un risultato positivo, questa sera, renderà ufficiale la qualificazione “almeno” ai playoff di marzo. Non bisogna lasciare spazio, però, alle ripartenze di Israele. Soprattutto con una linea difensiva che gioca a centrocampo.21:40

L’Italia ha fatto quello che doveva fare nel primo tempo. Ha attaccato, gestito il possesso, mosso le corsie laterali e creato occasioni. Sono diverse le chance non sfruttate, infatti, dagli azzurri davanti a Glazer. Quel che conta era sbloccare il risultato, ora non bisogna lasciare spazi come successo all’andata. Anche perché, in campo aperto, Israele ci ha dimostrato di poter far male. Basta vedere le occasionissime mancate da Gloukh e Solomon.21:46

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! E si va al riposo col risultato di 1-0 per l’Italia. La sblocca Mateo Retegui dal dischetto.21:37

45'+3' E sono 10 i gol di Retegui con la maglia della Nazionale21:36

45'+2' GOL! ITALIA-Israele 1-0. Rete di Mateo Retegui. Questa volta non sbaglia l’italoargentino che calcia di potenza, a mezza altezza, dove Glazer non riesce ad arrivare. Gli azzurri sbloccano una partita difficile.



Guarda la scheda del giocatore Mateo Retegui21:35

45'+1' Retegui si porta sul dischetto. Ha sbagliato il rigore contro l'Estonia, vuole riscattarsi questa sera.21:34

45'+1' Intanto viene concesso un minuto di recupero in questo primo tempo...21:34

45' RIGORE PER L’ITALIA!!! Calafiori per Retegui che viene steso da Baltaxa che calcia proprio sul piede dell’ex attaccante dell’Atalanta. Netto il rigore per gli azzurri.21:34

42' Primo giallo del match. Biton ammonito per una trattenuta vistosa ai danni di Tonali.21:30

39' Si può ripartire dopo un cooling break involontario. Entrambi i ct ne hanno approfittato per parlare con i propri giocatori. E si riparte senza Khalaili, Israele momentaneamente in 10.21:28

39' Gioco fermo: ben due giocatori di Israele a terra. Ci sono Khalaili e Revivo doloranti.21:27

38' CI PROVA RETEGUI!!! Cambiaso trova lo spazio per andare al cross trovando Retegui sul primo palo, ma il suo destro finisce addosso a Baltaxa21:26

35' Locatelli rischia di perdere palla sulla trequarti, riesce comunque a difendere la posizione e lascia a Tonali che calcia da fuori senza impensierire però Glazer.21:23

34' Italia di nuovo in zona d'attacco, ma è impreciso il cross di Dimarco. Retegui contende comunque il pallone sulla destra, arriva però il fallo di Barella su Solomon. Rifiata Israele.21:22

32' Occhio a Baribo che brucia in velocità Mancini a campo aperto, ma c'è Donnarumma che capisce il momento ed esce a chiudere sull'attaccante israeliano.21:21

30' 55% di possesso palla per l'Italia in questa prima mezz'ora di gioco...21:20

28' PARATONA DI DONNARUMMA!!! E proprio sulla transizione partita dall'intervento su Raspadori arriva una ghiotta occasione per Israele. Biton trova Solomon che calcia a botta sicura, ma Donnarumma salva tutto con un super intervento.21:17

27' A terra Raspadori su una transizione offensiva. L'arbitro non fischia fallo e riparte veloce Israele. Sarebbe da rivedere...21:16

25' Azione prolungata dell'Italia fatta partire da Dimarco che viene steso poco prima di entrare in area. Non c'è punizione perché prova a giocarsela Tonali con una conclusione da fuori, che viene rimpallata. Poi spazza via Blorian. L'Italia accelera ancora.21:13

23' Sortita offensiva di Dimarco a sinistra, cerca e trova Raspadori che però non riesce a girare verso la porta21:11

21' Palla in profondità per Retegui, ma capisce tutto Blorian che interviene in scivolata ad arpionare la sfera, anticipando l'attaccante azzurro21:44

19' OCCASIONE ISRAELE!!! Retegui perde un duello aereo, parte veloce Khalaili che si fa tutta la fascia e appoggia per Gloukh che sfiora il palo alla sinistra di Donnarumma. Che brivido per l'Italia.21:07

18' Locatelli lancia per Barella, cross del centrocampista dell'Inter per Dimarco che si inserisce sul secondo palo ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco.21:06

16' RASPADORI CI PROVA!!! Bella combinazione Raspadori-Cambiaso, con l'attaccante dell'Atlético che tocca col tacco, palla di ritorno e destro a incrociare che sfila però a lato. Sono già due le ghiotte occasioni per gli uomini di Gattuso.21:04

14' Si rituffa in avanti Israele con Khalaili che entra in area con una percussione da destra, ma il suo cross non viene raggiunto da nessun attaccante. Palla che ha attraversato tutta l'area di rigore... L'Italia non deve lasciare questi buchi21:03

10' CHANCE ITALIA!!! Cambiaso con un uno-due con Raspadori, il laterale della Juventus va poi al tiro dal limite dell'area sfiorando il palo alla sinistra di Glazer. Prima grande occasione per gli azzurri.20:58

9' Conclusione di Retegui rimpallata, prova ad andare in tap-in Raspadori ma viene anticipato. Prova ad aumentare i giri l'Italia20:58

6' CI PROVA RETEGUI!!! Spiovente di Tonali per Retegui che va in girata col mancino, ma non trova la porta di Glazer per qualche cm.20:54

5' Tonali di testa effettua un assist involontario per Retegui, ma Glazer capisce tutto e spazza via l'area20:54

2' L'Italia fa possesso nella propria metà campo, ma Israele è molto aggressivo con pressing a tutto campo in questa fase20:51

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...20:48

Il direttore di gara sarà il sig. Clément Turpin. Il fischietto francese sarà coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages e dal quarto ufficiale, il sig. François Letexier. Alla sala VAR ci sono Bastien Dechepy (VAR) e il belga Bram Van Driessche (AVAR).18:46

Sono 8 i precedenti tra Italia e Israele. La Nazionale azzurra non ha mai perso contro questo avversario, maturando uno score di 7 vittorie e un pareggio. Italia che ha affrontato Israele in due occasioni lo scorso anno nel girone di Nations League: 2-1 sul neutro ungherese con le firme di Frattesi e Moise Kean. 4-1 al ritorno a Udine con i gol di Retegui, Frattesi e Di Lorenzo che segnò un'incredibile doppietta. In questo girone, è finita 5-4 per gli azzurri nel match d’andata con gol all’ultimo minuto di Tonali.18:50

Israele che dopo diverse partite col falso nueve gioca con un vero n° 9 in questa partita, essendo costretta a segnare il più possibile. C’è Baribo davanti, sostenuto da Solomon, Gloukh e Biton. Il ct Ben Simon cambia anche il portiere con l’ingresso di Glazer al posto di Peretz.20:10

Gattuso costretto a fare dei cambi rispetto all’ultima partita vista la squalifica di Bastoni e l’infortunio di Moise Kean. Si cambia quindi modulo, passando al 3-5-2 con linea a tre difensiva composta da Di Lorenzo, Mancini e Calafiori. Cambiaso sulla fascia destra e Raspadori che appoggia Retegui. Parte dalla panchina, invece, Pio Esposito.20:08

FORMAZIONI UFFICIALI: Israele si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Glazer - Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo - E.Peretz, Khalaili - Solomon, Gloukh, Biton - Baribo. Ct: Ran Ben Simon. A disposizione: Dan.Peretz, Tzur - Gropper, Mizrahi, Stoinov - Abu Fani, Noy, Azoulay, Gandelman - Toriel, Turgeman, Shua.20:09

FORMAZIONI UFFICIALI: l’Italia scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Donnarumma - Di Lorenzo, G.Mancini, Calafiori - Cambiaso, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco - Raspadori, Retegui. Ct: Gennaro Gattuso. A disposizione: Meret, Vicario - Gabbia, Coppola, Spinazzola, Udogie - Cristante, Frattesi - Cambiaghi, Orsolini, Piccoli, Pio Esposito.19:34

Israele, invece, che arriva a questa sfida dopo il netto ko per 5-0 contro la Norvegia di settimana scorsa. Tre gol di Haaland e due autoreti, senza dimenticare anche i due rigori sbagliati dallo stesso Haaland. Israele che ha subito ben 5 gol sia contro la Norvegia che contro l’Italia nella partita precedente.18:03

L’Italia arriva dalla vittoria per 3-1 sull’Estonia. Un altro passo in più verso il secondo posto alle spalle della Novegia che sa solo vincere. Azzurri che si sono portati a +6 su Israele e in caso di risultato positivo, quest’oggi, ci sarà la certezza di assicurarci un posto per i playoff di marzo.17:49

Benvenuti alla diretta scritta di Italia-Israele, gara valida per la Giornata 6 delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Si gioca al Bluenergy Stadium di Udine.18:56