Lettonia-Inghilterra: 0-5 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

14 Ottobre 2025 ore 20:45
Lettonia
0
Inghilterra
5
Partita finita
  1. 26' 0-1 Anthony Gordon
  2. 44' 0-2 Harry Kane
  3. 45+3' 0-3 Harry Kane (R)
  4. 58' 0-4 Maksims Tonisevs (A)
  5. 86' 0-5 Eberechi Eze
Incontro terminato, Lettonia 0, Inghilterra 5.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Lettonia 0, Inghilterra 5.22:36

  3. 90'+1'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:35

  4. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:34

  5. 90'

    Harry Kane (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33

  6. 90'

    Fallo di Eduards Daskevics (Lettonia).22:33

  7. 90'

    Tiro respinto. Kristaps Grabovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dmitrijs Zelenkovs.22:33

  9. 88'

    Sostituzione, Lettonia. Kristaps Grabovskis sostituisce Janis Ikaunieks.22:31

  10. 87'

    Marko Regza (Lettonia) e' ammonito.22:30

  11. 87'

    Ezri Konsa (Inghilterra) e' ammonito.22:30

  12. 86'

    Gol! Lettonia 0, Inghilterra 5. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jarrod Bowen in seguito a un contropiede.22:29

  13. 83'

    Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jarrod Bowen.22:26

  15. 83'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Antonijs Cernomordijs (Lettonia).22:26

  16. 81'

    Dan Burn (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  17. 81'

    Fallo di Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia).22:24

  18. 81'

    Fallo di Eberechi Eze (Inghilterra).22:24

  19. 81'

    Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  21. 78'

    Eberechi Eze (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21

  22. 78'

    Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).22:21

  23. 77'

    Tentativo fallito. Djed Spence (Inghilterra) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:20

  24. 75'

    Tiro parato. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eberechi Eze con cross.22:18

  25. 75'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Antonijs Cernomordijs (Lettonia).22:18

  27. 73'

    Sostituzione, Lettonia. Aleksejs Saveljevs sostituisce Lukass Vapne.22:17

  28. 73'

    Sostituzione, Lettonia. Marko Regza sostituisce Vladislavs Gutkovskis.22:16

  29. 72'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Janis Ikaunieks (Lettonia).22:15

  30. 71'

    Sostituzione, Inghilterra. Dan Burn sostituisce John Stones.22:14

  31. 71'

    Sostituzione, Inghilterra. Marcus Rashford sostituisce Anthony Gordon.22:14

  33. 69'

    Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da centro area. Assist di Anthony Gordon.22:12

  34. 68'

    Tentativo fallito. Janis Ikaunieks (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:11

  35. 68'

    Tiro parato. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Lukass Vapne.22:11

  36. 68'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Myles Lewis-Skelly (Inghilterra).22:11

  37. 68'

    Tiro respinto. Maksims Tonisevs (Lettonia) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:11

  39. 67'

    Tentativo fallito. Jarrod Bowen (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ezri Konsa.22:10

  40. 66'

    Sostituzione, Lettonia. Eduards Daskevics sostituisce Renars Varslavans.22:09

  41. 64'

    Tiro parato. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:07

  42. 62'

    Tiro respinto. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da centro area.22:05

  43. 61'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).22:05

  45. 61'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Renars Varslavans (Lettonia).22:04

  46. 60'

    Sostituzione, Inghilterra. Jarrod Bowen sostituisce Bukayo Saka.22:03

  47. 60'

    Sostituzione, Inghilterra. Eberechi Eze sostituisce Morgan Rogers.22:03

  48. 60'

    Sostituzione, Inghilterra. Jordan Henderson sostituisce Declan Rice.22:03

  49. 58'

    Autorete di Maksims Tonisevs, Lettonia. Lettonia 0, Inghilterra 4..22:01

  51. 55'

    Tentativo fallito. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Renars Varslavans.21:58

  52. 50'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).21:54

  53. 49'

    Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:53

  54. 49'

    Fallo di Roberts Veips (Lettonia).21:53

  55. 47'

    Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).21:50

  57. 47'

    Antonijs Cernomordijs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  58. Inizia il Secondo tempo Lettonia 0, Inghilterra 3.21:49

  59. 45'

    Sostituzione, Lettonia. Maksims Tonisevs sostituisce Raivis Jurkovskis.21:48

  60. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Lettonia 0, Inghilterra 3.21:34

  61. 45'+3'

    Gol! Lettonia 0, Inghilterra 3. Harry Kane (Inghilterra) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:33

  63. 45'+3'

    Antonijs Cernomordijs (Lettonia) e' ammonito per fallo.21:33

  64. 45'+2'

    Decisione VAR: rigore Inghilterra.21:32

  65. 45'+1'

    Rigore per Inghilterra. Harry Kane e'stato atterrato in area di rigore.21:31

  66. 45'+1'

    Rigore concesso da Antonijs Cernomordijs (Lettonia) per un fallo in area.21:31

  67. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  69. 45'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Krisjanis Zviedris (Lettonia).21:30

  70. 45'

    Tiro parato. Harry Kane (Inghilterra) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Declan Rice con cross.21:30

  71. 44'

    Gol! Lettonia 0, Inghilterra 2. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bukayo Saka.21:28

  72. 42'

    Tentativo fallito. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Morgan Rogers.21:27

  73. 41'

    Daniels Balodis (Lettonia) e' ammonito per fallo.21:26

  75. 40'

    Bukayo Saka (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25

  76. 40'

    Fallo di Daniels Balodis (Lettonia).21:25

  77. 39'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Elliot Anderson.21:24

  78. 38'

    Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  79. 38'

    Fallo di Renars Varslavans (Lettonia).21:23

  81. 37'

    Tentativo fallito. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Declan Rice.21:22

  82. 35'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Andrejs Ciganiks (Lettonia).21:19

  83. 35'

    Tiro respinto. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Elliot Anderson.21:19

  84. 31'

    Andrejs Ciganiks (Lettonia) e' ammonito per fallo.21:16

  85. 31'

    Djed Spence (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  87. 31'

    Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).21:16

  88. 29'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Bukayo Saka (Inghilterra).21:14

  89. 29'

    Tiro respinto. Renars Varslavans (Lettonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Raivis Jurkovskis con cross.21:14

  90. 26'

    Gol! Lettonia 0, Inghilterra 1. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di John Stones in seguito a un contropiede.21:11

  91. 24'

    Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:09

  93. 24'

    Fallo di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).21:09

  94. 22'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Antonijs Cernomordijs (Lettonia).21:07

  95. 19'

    Fallo di Djed Spence (Inghilterra).21:04

  96. 19'

    Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  97. 17'

    Fallo di Myles Lewis-Skelly (Inghilterra).21:02

  99. 17'

    Renars Varslavans (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  100. 16'

    Tentativo fallito. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di John Stones.21:01

  101. 14'

    Tentativo fallito. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Morgan Rogers.20:58

  102. 13'

    Tiro respinto. Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bukayo Saka.20:58

  103. 11'

    Tentativo fallito. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Harry Kane.20:56

  105. 11'

    Tiro respinto. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area.20:56

  106. 9'

    Anthony Gordon (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:54

  107. 9'

    Fallo di Roberts Veips (Lettonia).20:54

  108. 7'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anthony Gordon.20:52

  109. 6'

    Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area.20:51

  111. 4'

    Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).20:49

  112. 4'

    Lukass Vapne (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

  113. 3'

    Ezri Konsa (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  114. 3'

    Fallo di Janis Ikaunieks (Lettonia).20:48

  115. Fuorigioco. Elliot Anderson(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Bukayo Saka e' colto in fuorigioco.20:46

  117. Inizia il Primo tempo.20:45

  118. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24

Formazioni Lettonia - Inghilterra

Lettonia
Inghilterra
TITOLARI LETTONIA
  • (1) KRISJANIS ZVIEDRIS (P)
  • (14) ANDREJS CIGANIKS (D)
  • (4) ROBERTS VEIPS (D)
  • (5) ANTONIJS CERNOMORDIJS (D)
  • (2) DANIELS BALODIS (D)
  • (13) RAIVIS JURKOVSKIS (D)
  • (15) DMITRIJS ZELENKOVS (C)
  • (8) RENARS VARSLAVANS (C)
  • (17) LUKASS VAPNE (C)
  • (10) JANIS IKAUNIEKS (C)
  • (9) VLADISLAVS GUTKOVSKIS (A)
PANCHINA LETTONIA
  • (22) ALEKSEJS SAVELJEVS (C)
  • (20) MARKO REGZA (A)
  • (12) FRENKS OROLS (P)
  • (21) DENISS MELNIKS (C)
  • (16) KRISTERS PENKEVICS (C)
  • (3) VITALIJS JAGODINSKIS (D)
  • (11) ROBERTS SAVALNIEKS (D)
  • (7) EDUARDS DASKEVICS (C)
  • (18) INGARS PULIS (A)
  • (6) KRISTAPS GRABOVSKIS (C)
  • (23) RIHARDS MATREVICS (P)
  • (19) MAKSIMS TONISEVS (D)
ALLENATORE LETTONIA
  • Paolo Nicolato
TITOLARI INGHILTERRA
  • (1) JORDAN PICKFORD (P)
  • (2) EZRI KONSA (D)
  • (3) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
  • (5) JOHN STONES (D)
  • (14) DJED SPENCE (D)
  • (15) MORGAN ROGERS (C)
  • (4) DECLAN RICE (C)
  • (21) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
  • (17) ANTHONY GORDON (A)
  • (7) BUKAYO SAKA (A)
PANCHINA INGHILTERRA
  • (16) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
  • (11) MARCUS RASHFORD (A)
  • (23) NICO O'REILLY (C)
  • (22) JAMES TRAFFORD (P)
  • (8) JORDAN HENDERSON (C)
  • (10) EBERECHI EZE (C)
  • (12) DAN BURN (D)
  • (20) JARROD BOWEN (A)
  • (13) DEAN HENDERSON (P)
  • (18) RUBEN LOFTUS-CHEEK (C)
  • (6) MARC GUÉHI (D)
ALLENATORE INGHILTERRA
  • Thomas Tuchel
PREPARTITA

Lettonia - Inghilterra è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Daugavas Stadions di Riga.
Arbitro di Lettonia - Inghilterra sarà Anastasios Sidiropoulos. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Dove vedere Lettonia-Inghilterra di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Lettonia-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Lettonia - Inghilterra Live

