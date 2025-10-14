Incontro terminato, Lettonia 0, Inghilterra 5.
Incontro terminato, Lettonia 0, Inghilterra 5.
Secondo tempo terminato, Lettonia 0, Inghilterra 5.22:36
Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:34
Harry Kane (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33
Fallo di Eduards Daskevics (Lettonia).22:33
Tiro respinto. Kristaps Grabovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dmitrijs Zelenkovs.22:33
Sostituzione, Lettonia. Kristaps Grabovskis sostituisce Janis Ikaunieks.22:31
Marko Regza (Lettonia) e' ammonito.22:30
Ezri Konsa (Inghilterra) e' ammonito.22:30
Gol! Lettonia 0, Inghilterra 5. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jarrod Bowen in seguito a un contropiede.22:29
Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jarrod Bowen.22:26
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Antonijs Cernomordijs (Lettonia).22:26
Dan Burn (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia).22:24
Fallo di Eberechi Eze (Inghilterra).22:24
Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Eberechi Eze (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21
Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).22:21
Tentativo fallito. Djed Spence (Inghilterra) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:20
Tiro parato. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eberechi Eze con cross.22:18
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Antonijs Cernomordijs (Lettonia).22:18
Sostituzione, Lettonia. Aleksejs Saveljevs sostituisce Lukass Vapne.22:17
Sostituzione, Lettonia. Marko Regza sostituisce Vladislavs Gutkovskis.22:16
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Janis Ikaunieks (Lettonia).22:15
Sostituzione, Inghilterra. Dan Burn sostituisce John Stones.22:14
Sostituzione, Inghilterra. Marcus Rashford sostituisce Anthony Gordon.22:14
Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da centro area. Assist di Anthony Gordon.22:12
Tentativo fallito. Janis Ikaunieks (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:11
Tiro parato. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Lukass Vapne.22:11
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Myles Lewis-Skelly (Inghilterra).22:11
Tiro respinto. Maksims Tonisevs (Lettonia) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:11
Tentativo fallito. Jarrod Bowen (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ezri Konsa.22:10
Sostituzione, Lettonia. Eduards Daskevics sostituisce Renars Varslavans.22:09
Tiro parato. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:07
Tiro respinto. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da centro area.22:05
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).22:05
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Renars Varslavans (Lettonia).22:04
Sostituzione, Inghilterra. Jarrod Bowen sostituisce Bukayo Saka.22:03
Sostituzione, Inghilterra. Eberechi Eze sostituisce Morgan Rogers.22:03
Sostituzione, Inghilterra. Jordan Henderson sostituisce Declan Rice.22:03
Autorete di Maksims Tonisevs, Lettonia. Lettonia 0, Inghilterra 4..22:01
Tentativo fallito. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Renars Varslavans.21:58
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).21:54
Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:53
Fallo di Roberts Veips (Lettonia).21:53
Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).21:50
Antonijs Cernomordijs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Inizia il Secondo tempo Lettonia 0, Inghilterra 3.21:49
Sostituzione, Lettonia. Maksims Tonisevs sostituisce Raivis Jurkovskis.21:48
Primo tempo terminato, Lettonia 0, Inghilterra 3.21:34
Gol! Lettonia 0, Inghilterra 3. Harry Kane (Inghilterra) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:33
Antonijs Cernomordijs (Lettonia) e' ammonito per fallo.21:33
Decisione VAR: rigore Inghilterra.21:32
Rigore per Inghilterra. Harry Kane e'stato atterrato in area di rigore.21:31
Rigore concesso da Antonijs Cernomordijs (Lettonia) per un fallo in area.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Krisjanis Zviedris (Lettonia).21:30
Tiro parato. Harry Kane (Inghilterra) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Declan Rice con cross.21:30
Gol! Lettonia 0, Inghilterra 2. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bukayo Saka.21:28
Tentativo fallito. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Morgan Rogers.21:27
Daniels Balodis (Lettonia) e' ammonito per fallo.21:26
Bukayo Saka (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25
Fallo di Daniels Balodis (Lettonia).21:25
Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Elliot Anderson.21:24
Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di Renars Varslavans (Lettonia).21:23
Tentativo fallito. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Declan Rice.21:22
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Andrejs Ciganiks (Lettonia).21:19
Tiro respinto. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Elliot Anderson.21:19
Andrejs Ciganiks (Lettonia) e' ammonito per fallo.21:16
Djed Spence (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).21:16
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Bukayo Saka (Inghilterra).21:14
Tiro respinto. Renars Varslavans (Lettonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Raivis Jurkovskis con cross.21:14
Gol! Lettonia 0, Inghilterra 1. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di John Stones in seguito a un contropiede.21:11
Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:09
Fallo di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).21:09
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Antonijs Cernomordijs (Lettonia).21:07
Fallo di Djed Spence (Inghilterra).21:04
Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Myles Lewis-Skelly (Inghilterra).21:02
Renars Varslavans (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Tentativo fallito. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di John Stones.21:01
Tentativo fallito. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Morgan Rogers.20:58
Tiro respinto. Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bukayo Saka.20:58
Tentativo fallito. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Harry Kane.20:56
Tiro respinto. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area.20:56
Anthony Gordon (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:54
Fallo di Roberts Veips (Lettonia).20:54
Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anthony Gordon.20:52
Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area.20:51
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).20:49
Lukass Vapne (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Ezri Konsa (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Janis Ikaunieks (Lettonia).20:48
Fuorigioco. Elliot Anderson(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Bukayo Saka e' colto in fuorigioco.20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24
Lettonia - Inghilterra è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Daugavas Stadions di Riga.
Arbitro di Lettonia - Inghilterra sarà Anastasios Sidiropoulos. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.
Dove vedere Lettonia-Inghilterra di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Lettonia-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
