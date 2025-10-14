Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24

PREPARTITA

Lettonia - Inghilterra è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Daugavas Stadions di Riga.

Arbitro di Lettonia - Inghilterra sarà Anastasios Sidiropoulos. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Dove vedere Lettonia-Inghilterra di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Lettonia-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 ottobre.

