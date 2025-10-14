Incontro terminato, Portogallo 2, Ungheria 2.
Incontro terminato, Portogallo 2, Ungheria 2.
Secondo tempo terminato, Portogallo 2, Ungheria 2.22:41
Dániel Lukács (Ungheria) e' ammonito per fallo.22:41
Nuno Tavares (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Dániel Lukács (Ungheria).22:41
Tentativo fallito. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dániel Lukács.22:40
Tiro parato. João Félix (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vitinha con cross.22:40
Nélson Semedo (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Fallo di Roland Sallai (Ungheria).22:38
Gol! Portogallo 2, Ungheria 2. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dániel Lukács con cross.22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:36
Tentativo fallito. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dániel Lukács con cross da calcio d'angolo.22:36
João Félix (Portogallo) e' ammonito.22:36
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Rúben Dias (Portogallo).22:34
Tiro respinto. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai.22:34
Fallo di Bernardo Silva (Portogallo).22:33
Willi Orbán (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
João Félix (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Barnabás Varga (Ungheria).22:25
Sostituzione, Ungheria. Milán Vitális sostituisce Callum Styles.22:25
Sostituzione, Ungheria. Márton Dárdai sostituisce Milos Kerkez.22:25
Sostituzione, Portogallo. Nuno Tavares sostituisce Nuno Mendes.22:24
Sostituzione, Portogallo. Gonçalo Ramos sostituisce Cristiano Ronaldo.22:24
Fallo di Bernardo Silva (Portogallo).22:23
Alex Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Tentativo fallito. Francisco Conceição (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di João Félix.22:22
Fallo di Cristiano Ronaldo (Portogallo).22:21
Dániel Lukács (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Tiro respinto. João Félix (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bernardo Silva.22:21
Tentativo fallito. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nuno Mendes.22:20
Tiro respinto. Attila Szalai (Ungheria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.22:18
Attila Szalai (Ungheria) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Milos Kerkez con cross in seguito a un calcio da fermo.22:18
Fallo di João Félix (Portogallo).22:17
Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Francisco Conceição (Portogallo).22:16
Tentativo fallito. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:15
João Félix (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Loïc Négo (Ungheria).22:13
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Balázs Tóth (Ungheria).22:09
Tiro parato. João Félix (Portogallo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Francisco Conceição con cross.22:09
Sostituzione, Portogallo. João Félix sostituisce Pedro Neto.22:08
Sostituzione, Portogallo. Francisco Conceição sostituisce Bruno Fernandes.22:08
Sostituzione, Portogallo. João Palhinha sostituisce Rúben Neves.22:08
Nélson Semedo (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:07
Fallo di Milos Kerkez (Ungheria).22:07
Tiro parato. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nuno Mendes.22:06
Rúben Dias (Portogallo) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Rúben Neves.22:05
Renato Veiga (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Barnabás Varga (Ungheria).22:04
Sostituzione, Ungheria. Dániel Lukács sostituisce Bendegúz Bolla.22:04
Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Bernardo Silva.22:03
Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bendegúz Bolla.22:02
Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Attila Szalai con cross.22:01
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Balázs Tóth (Ungheria).21:59
Tiro parato. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bruno Fernandes.21:59
Callum Styles (Ungheria) e' ammonito per fallo.21:56
Pedro Neto (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:56
Fallo di Callum Styles (Ungheria).21:56
Tiro parato. Nélson Semedo (Portogallo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:56
Tiro respinto. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:56
Pedro Neto (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:55
Fallo di Loïc Négo (Ungheria).21:55
Fuorigioco. Loïc Négo(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Bendegúz Bolla e' colto in fuorigioco.21:54
Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di Alex Tóth (Ungheria).21:52
Inizia il Secondo tempo Portogallo 2, Ungheria 1.21:51
Primo tempo terminato, Portogallo 2, Ungheria 1.21:35
Gol! Portogallo 2, Ungheria 1. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nuno Mendes con cross.
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Loïc Négo (Ungheria).21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31
Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nuno Mendes con cross da calcio d'angolo.21:26
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Ungheria).21:26
Tiro parato. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bendegúz Bolla con cross.21:25
Sostituzione, Ungheria. Alex Tóth sostituisce András Schäfer per infortunio.21:24
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, András Schäfer (Ungheria) per infortunio.21:23
Tiro respinto. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro da centro area. Assist di Bernardo Silva.21:23
Renato Veiga (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22
Fallo di Barnabás Varga (Ungheria).21:22
Tiro respinto. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bruno Fernandes.21:22
Tentativo fallito. Barnabás Varga (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra.21:21
Bruno Fernandes (Portogallo) e' ammonito per fallo.21:20
Fallo di Bruno Fernandes (Portogallo).21:20
András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Fuorigioco. Nélson Semedo(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Cristiano Ronaldo e' colto in fuorigioco.21:19
Tentativo fallito. Rúben Neves (Portogallo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedro Neto con cross.21:18
Tentativo fallito. Bendegúz Bolla (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Dominik Szoboszlai da calcio d'angolo.21:17
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Portogallo).21:15
Fallo di Renato Veiga (Portogallo).21:15
Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, András Schäfer (Ungheria) per infortunio.21:12
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da András Schäfer (Ungheria).21:11
Gol! Portogallo 1, Ungheria 1. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Nélson Semedo.
Tentativo fallito. Nélson Semedo (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vitinha.21:07
Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bendegúz Bolla.21:03
Tentativo fallito. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:01
Tiro respinto. Bendegúz Bolla (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Barnabás Varga.21:01
Tiro parato. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Fernandes.21:00
Bernardo Silva (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:59
Fallo di Roland Sallai (Ungheria).20:59
Gol! Portogallo 0, Ungheria 1. Attila Szalai (Ungheria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.20:54
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (Portogallo).20:53
Tiro parato. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:53
Fallo di Rúben Neves (Portogallo).20:51
András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:51
Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Bruno Fernandes.20:51
Pedro Neto (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:49
Fallo di Bendegúz Bolla (Ungheria).20:49
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:30
Portogallo - Ungheria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.
Arbitro di Portogallo - Ungheria sarà Srdjan Jovanovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.
Dove vedere Portogallo-Ungheria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Portogallo-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
