Incontro terminato, Spagna 4, Bulgaria 0.
Carrozzeria e noleggio a lungo termine
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
Incontro terminato, Spagna 4, Bulgaria 0.
Secondo tempo terminato, Spagna 4, Bulgaria 0.22:35
Gol! Spagna 4, Bulgaria 0. Mikel Oyarzabal (Spagna) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:33
Rigore per Spagna. Mikel Merino e'stato atterrato in area di rigore.22:32
Rigore concesso da Martin Georgiev (Bulgaria) per un fallo in area.22:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32
Fallo di Aleix García (Spagna).22:31
Filip Krastev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Sostituzione, Bulgaria. Andrian Kraev sostituisce Ilia Gruev.22:30
Aymeric Laporte (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Vladimir Nikolov (Bulgaria).22:29
Tiro parato. Yéremy Pino (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Merino.22:29
Fallo di Mikel Oyarzabal (Spagna).22:26
Zdravko Dimitrov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:26
Gara riprende.22:25
Sostituzione, Bulgaria. Kristiyan Stoyanov sostituisce Stanislav Shopov per infortunio.22:25
Gara momentaneamente sospesa, Stanislav Shopov (Bulgaria) per infortunio.22:24
Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Yéremy Pino.22:21
Autorete di Atanas Chernev, Bulgaria. Spagna 3, Bulgaria 0..22:20
Tentativo fallito. Yéremy Pino (Spagna) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mikel Merino.22:19
Tiro respinto. Yéremy Pino (Spagna) un tiro di destro da centro area.22:18
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Zdravko Dimitrov (Bulgaria).22:17
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Martin Georgiev (Bulgaria).22:16
Gara riprende.22:13
Sostituzione, Spagna. Dani Vivian sostituisce Robin Le Normand per infortunio.22:13
Gara momentaneamente sospesa, Robin Le Normand (Spagna) per infortunio.22:11
Tentativo fallito. Pablo Barrios (Spagna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Yéremy Pino.22:09
Sostituzione, Spagna. Pablo Barrios sostituisce Pedri.22:09
Sostituzione, Bulgaria. Vladimir Nikolov sostituisce Kiril Despodov.22:08
Sostituzione, Bulgaria. Marin Petkov sostituisce Martin Minchev.22:08
Sostituzione, Bulgaria. Zdravko Dimitrov sostituisce Radoslav Kirilov.22:08
Fallo di Pedro Porro (Spagna).22:07
Filip Krastev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Petko Hristov (Bulgaria).22:07
Tentativo fallito. Radoslav Kirilov (Bulgaria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Krastev.22:05
Sostituzione, Spagna. Yéremy Pino sostituisce Álex Baena.22:04
Sostituzione, Spagna. Aleix García sostituisce Martín Zubimendi.22:04
Alejandro Grimaldo (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:01
Fallo di Martin Georgiev (Bulgaria).22:01
Tentativo fallito. Kiril Despodov (Bulgaria) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Filip Krastev con passaggio filtrante.22:00
Fallo di Álex Baena (Spagna).21:59
Petko Hristov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Gol! Spagna 2, Bulgaria 0. Mikel Merino (Spagna) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.21:58
Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa.21:57
Tentativo fallito. Borja Iglesias (Spagna) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Álex Baena.21:56
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Svetoslav Vutsov (Bulgaria).21:55
Tiro parato. Borja Iglesias (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martín Zubimendi.21:55
Tiro parato. Borja Iglesias (Spagna) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.21:53
Tentativo fallito. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:50
Fallo di Mikel Merino (Spagna).21:48
Martin Minchev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Petko Hristov (Bulgaria).21:48
Tiro respinto. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Pedro Porro con cross.21:47
Sostituzione, Spagna. Borja Iglesias sostituisce Samu Aghehowa.21:46
Inizia il Secondo tempo Spagna 1, Bulgaria 0.21:47
Primo tempo terminato, Spagna 1, Bulgaria 0.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31
Fallo di Pedro Porro (Spagna).21:29
Dimitar Velkovski (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Dimitar Velkovski (Bulgaria).21:27
Tentativo fallito. Kiril Despodov (Bulgaria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Stanislav Shopov in seguito a un contropiede.21:26
Fallo di Álex Baena (Spagna).21:24
Martin Minchev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Ilia Gruev (Bulgaria).21:23
Tentativo fallito. Samu Aghehowa (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Mikel Merino.21:22
Gol! Spagna 1, Bulgaria 0. Mikel Merino (Spagna) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Robin Le Normand con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Martin Georgiev (Bulgaria).21:20
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Svetoslav Vutsov (Bulgaria).21:19
Tiro parato. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa.21:19
Tiro respinto. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area.21:19
Tiro respinto. Samu Aghehowa (Spagna) un colpo di testa da centro area. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.21:16
Tentativo fallito. Pedri (Spagna) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.21:15
Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Pedri.21:12
Fuorigioco. Martín Zubimendi(Spagna) prova il lancio lungo, ma Mikel Oyarzabal e' colto in fuorigioco.21:11
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Svetoslav Vutsov (Bulgaria).21:09
Tiro parato. Samu Aghehowa (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:09
Tentativo fallito. Mikel Merino (Spagna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.21:09
Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area.21:08
Pedri (Spagna) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Mikel Oyarzabal.21:04
Tentativo fallito. Alejandro Grimaldo (Spagna) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.21:03
Tiro parato. Samu Aghehowa (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Pedri.21:03
Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Mikel Oyarzabal.21:02
Tiro respinto. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di destro da fuori area.21:02
Tiro respinto. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Pedri.21:02
Fuorigioco. Pedri(Spagna) prova il lancio lungo, ma Álex Baena e' colto in fuorigioco.20:59
Tiro respinto. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alejandro Grimaldo.20:59
Tiro respinto. Samu Aghehowa (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Mikel Merino.20:56
Pedri (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Fallo di Ilia Gruev (Bulgaria).20:55
Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Merino.20:55
Tentativo fallito. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Álex Baena da calcio d'angolo.20:53
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Martin Georgiev (Bulgaria).20:53
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Petko Hristov (Bulgaria).20:52
Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:50
Fallo di Dimitar Velkovski (Bulgaria).20:50
Fuorigioco. Álex Baena(Spagna) prova il lancio lungo, ma Alejandro Grimaldo e' colto in fuorigioco.20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:34
Spagna - Bulgaria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio José Zorrilla di Valladolid.
Arbitro di Spagna - Bulgaria sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Dove vedere Spagna-Bulgaria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Spagna-Bulgaria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND