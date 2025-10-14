Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Spagna-Bulgaria: 4-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

14 Ottobre 2025 ore 20:45
Spagna
4
Bulgaria
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 35' 1-0 Mikel Merino
  2. 57' 2-0 Mikel Merino
  3. 79' 3-0 Atanas Chernev (A)
  4. 90+2' 4-0 Mikel Oyarzabal (R)
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Spagna 4, Bulgaria 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Spagna 4, Bulgaria 0.22:35

  3. 90'+2'

    Gol! Spagna 4, Bulgaria 0. Mikel Oyarzabal (Spagna) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:33

  4. 90'+1'

    Rigore per Spagna. Mikel Merino e'stato atterrato in area di rigore.22:32

  5. 90'+1'

    Rigore concesso da Martin Georgiev (Bulgaria) per un fallo in area.22:32

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32

  7. 90'

    Fallo di Aleix García (Spagna).22:31

  9. 90'

    Filip Krastev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  10. 89'

    Sostituzione, Bulgaria. Andrian Kraev sostituisce Ilia Gruev.22:30

  11. 88'

    Aymeric Laporte (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  12. 88'

    Fallo di Vladimir Nikolov (Bulgaria).22:29

  13. 88'

    Tiro parato. Yéremy Pino (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Merino.22:29

  15. 85'

    Fallo di Mikel Oyarzabal (Spagna).22:26

  16. 85'

    Zdravko Dimitrov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:26

  17. 84'

    Gara riprende.22:25

  18. 84'

    Sostituzione, Bulgaria. Kristiyan Stoyanov sostituisce Stanislav Shopov per infortunio.22:25

  19. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Stanislav Shopov (Bulgaria) per infortunio.22:24

  21. 80'

    Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Yéremy Pino.22:21

  22. 79'

    Autorete di Atanas Chernev, Bulgaria. Spagna 3, Bulgaria 0..22:20

  23. 78'

    Tentativo fallito. Yéremy Pino (Spagna) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mikel Merino.22:19

  24. 76'

    Tiro respinto. Yéremy Pino (Spagna) un tiro di destro da centro area.22:18

  25. 76'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Zdravko Dimitrov (Bulgaria).22:17

  27. 75'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Martin Georgiev (Bulgaria).22:16

  28. 71'

    Gara riprende.22:13

  29. 71'

    Sostituzione, Spagna. Dani Vivian sostituisce Robin Le Normand per infortunio.22:13

  30. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Robin Le Normand (Spagna) per infortunio.22:11

  31. 68'

    Tentativo fallito. Pablo Barrios (Spagna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Yéremy Pino.22:09

  33. 68'

    Sostituzione, Spagna. Pablo Barrios sostituisce Pedri.22:09

  34. 67'

    Sostituzione, Bulgaria. Vladimir Nikolov sostituisce Kiril Despodov.22:08

  35. 67'

    Sostituzione, Bulgaria. Marin Petkov sostituisce Martin Minchev.22:08

  36. 67'

    Sostituzione, Bulgaria. Zdravko Dimitrov sostituisce Radoslav Kirilov.22:08

  37. 66'

    Fallo di Pedro Porro (Spagna).22:07

  39. 66'

    Filip Krastev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  40. 65'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Petko Hristov (Bulgaria).22:07

  41. 63'

    Tentativo fallito. Radoslav Kirilov (Bulgaria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Krastev.22:05

  42. 63'

    Sostituzione, Spagna. Yéremy Pino sostituisce Álex Baena.22:04

  43. 63'

    Sostituzione, Spagna. Aleix García sostituisce Martín Zubimendi.22:04

  45. 60'

    Alejandro Grimaldo (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:01

  46. 60'

    Fallo di Martin Georgiev (Bulgaria).22:01

  47. 59'

    Tentativo fallito. Kiril Despodov (Bulgaria) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Filip Krastev con passaggio filtrante.22:00

  48. 58'

    Fallo di Álex Baena (Spagna).21:59

  49. 58'

    Petko Hristov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  51. 57'

    Gol! Spagna 2, Bulgaria 0. Mikel Merino (Spagna) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.21:58

  52. 56'

    Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa.21:57

  53. 55'

    Tentativo fallito. Borja Iglesias (Spagna) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Álex Baena.21:56

  54. 54'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Svetoslav Vutsov (Bulgaria).21:55

  55. 54'

    Tiro parato. Borja Iglesias (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martín Zubimendi.21:55

  57. 52'

    Tiro parato. Borja Iglesias (Spagna) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.21:53

  58. 49'

    Tentativo fallito. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:50

  59. 47'

    Fallo di Mikel Merino (Spagna).21:48

  60. 47'

    Martin Minchev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  61. 46'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Petko Hristov (Bulgaria).21:48

  63. 46'

    Tiro respinto. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Pedro Porro con cross.21:47

  64. 45'

    Sostituzione, Spagna. Borja Iglesias sostituisce Samu Aghehowa.21:46

  65. Inizia il Secondo tempo Spagna 1, Bulgaria 0.21:47

  66. 45'

    Primo tempo terminato, Spagna 1, Bulgaria 0.21:31

  67. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31

  69. 44'

    Fallo di Pedro Porro (Spagna).21:29

  70. 44'

    Dimitar Velkovski (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  71. 42'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Dimitar Velkovski (Bulgaria).21:27

  72. 41'

    Tentativo fallito. Kiril Despodov (Bulgaria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Stanislav Shopov in seguito a un contropiede.21:26

  73. 38'

    Fallo di Álex Baena (Spagna).21:24

  75. 38'

    Martin Minchev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  76. 38'

    Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  77. 38'

    Fallo di Ilia Gruev (Bulgaria).21:23

  78. 37'

    Tentativo fallito. Samu Aghehowa (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Mikel Merino.21:22

  79. 35'

    Gol! Spagna 1, Bulgaria 0. Mikel Merino (Spagna) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Robin Le Normand con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:20

  81. 35'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Martin Georgiev (Bulgaria).21:20

  82. 34'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Svetoslav Vutsov (Bulgaria).21:19

  83. 34'

    Tiro parato. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa.21:19

  84. 34'

    Tiro respinto. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area.21:19

  85. 31'

    Tiro respinto. Samu Aghehowa (Spagna) un colpo di testa da centro area. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.21:16

  87. 30'

    Tentativo fallito. Pedri (Spagna) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.21:15

  88. 27'

    Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Pedri.21:12

  89. 26'

    Fuorigioco. Martín Zubimendi(Spagna) prova il lancio lungo, ma Mikel Oyarzabal e' colto in fuorigioco.21:11

  90. 24'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Svetoslav Vutsov (Bulgaria).21:09

  91. 24'

    Tiro parato. Samu Aghehowa (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:09

  93. 23'

    Tentativo fallito. Mikel Merino (Spagna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.21:09

  94. 23'

    Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area.21:08

  95. 19'

    Pedri (Spagna) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Mikel Oyarzabal.21:04

  96. 18'

    Tentativo fallito. Alejandro Grimaldo (Spagna) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.21:03

  97. 18'

    Tiro parato. Samu Aghehowa (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Pedri.21:03

  99. 17'

    Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Mikel Oyarzabal.21:02

  100. 17'

    Tiro respinto. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di destro da fuori area.21:02

  101. 17'

    Tiro respinto. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Pedri.21:02

  102. 14'

    Fuorigioco. Pedri(Spagna) prova il lancio lungo, ma Álex Baena e' colto in fuorigioco.20:59

  103. 14'

    Tiro respinto. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alejandro Grimaldo.20:59

  105. 11'

    Tiro respinto. Samu Aghehowa (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Mikel Merino.20:56

  106. 10'

    Pedri (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

  107. 10'

    Fallo di Ilia Gruev (Bulgaria).20:55

  108. 9'

    Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Merino.20:55

  109. 8'

    Tentativo fallito. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Álex Baena da calcio d'angolo.20:53

  111. 8'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Martin Georgiev (Bulgaria).20:53

  112. 7'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Petko Hristov (Bulgaria).20:52

  113. 5'

    Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:50

  114. 5'

    Fallo di Dimitar Velkovski (Bulgaria).20:50

  115. 2'

    Fuorigioco. Álex Baena(Spagna) prova il lancio lungo, ma Alejandro Grimaldo e' colto in fuorigioco.20:47

  117. Inizia il Primo tempo.20:46

  118. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:34

Formazioni Spagna - Bulgaria

Spagna
Bulgaria
TITOLARI SPAGNA
  • (23) UNAI SIMÓN (P)
  • (12) PEDRO PORRO (D)
  • (17) ALEJANDRO GRIMALDO (D)
  • (3) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (10) AYMERIC LAPORTE (D)
  • (20) PEDRI (C)
  • (16) ÁLEX BAENA (C)
  • (21) MIKEL OYARZABAL (C)
  • (18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (6) MIKEL MERINO (C)
  • (19) SAMU AGHEHOWA (A)
PANCHINA SPAGNA
  • (15) PABLO BARRIOS (C)
  • (11) JESÚS RODRÍGUEZ (A)
  • (9) BORJA IGLESIAS (A)
  • (8) ALEIX GARCÍA (C)
  • (5) DANI VIVIAN (D)
  • (7) YÉREMY PINO (C)
  • (13) ÁLEX REMIRO (P)
  • (22) MARC CUCURELLA (D)
  • (4) PAU CUBARSÍ (D)
  • (14) MARCOS LLORENTE (C)
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (2) JORGE DE FRUTOS (A)
ALLENATORE SPAGNA
  • Luis de la Fuente
TITOLARI BULGARIA
  • (21) SVETOSLAV VUTSOV (P)
  • (15) PETKO HRISTOV (D)
  • (3) ATANAS CHERNEV (D)
  • (22) DIMITAR VELKOVSKI (D)
  • (20) MARTIN GEORGIEV (D)
  • (10) RADOSLAV KIRILOV (C)
  • (23) STANISLAV SHOPOV (C)
  • (4) ILIA GRUEV (C)
  • (17) MARTIN MINCHEV (C)
  • (14) FILIP KRASTEV (C)
  • (11) KIRIL DESPODOV (A)
PANCHINA BULGARIA
  • (18) IVAYLO CHOCHEV (C)
  • (19) KRISTIYAN STOYANOV (C)
  • (2) HRISTIYAN PETROV (D)
  • (8) ANDRIAN KRAEV (C)
  • (13) DIMITAR SHEYTANOV (P)
  • (6) VIKTOR POPOV (D)
  • (5) KRISTIAN DIMITROV (D)
  • (16) MARIN PETKOV (A)
  • (12) ROSEN BOZHINOV (D)
  • (7) ZDRAVKO DIMITROV (A)
  • (9) VLADIMIR NIKOLOV (A)
  • (1) DIMITAR MITOV (P)
ALLENATORE BULGARIA
  • Aleksandar Dimitrov
PREPARTITA

Spagna - Bulgaria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio José Zorrilla di Valladolid.
Arbitro di Spagna - Bulgaria sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Dove vedere Spagna-Bulgaria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Spagna-Bulgaria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Spagna - Bulgaria Live

De Clementi Mobility

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio