Incontro terminato, Turchia 4, Georgia 1.
Secondo tempo terminato, Turchia 4, Georgia 1.22:42
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41
Fallo di Abdülkerim Bardakci (Turchia).22:41
Fuorigioco. Otar Kakabadze(Georgia) prova il lancio lungo, ma Budu Zivzivadze e' colto in fuorigioco.22:39
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:38
Tentativo fallito. Budu Zivzivadze (Georgia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Otar Kakabadze con cross.22:37
Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Turchia).22:37
Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Turchia).22:36
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Mert Müldür (Turchia).22:36
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Saba Goglichidze (Georgia).22:34
Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).22:33
Ismail Yüksek (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Giorgi Kochorashvili (Georgia) e' ammonito per fallo.22:32
Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).22:32
Baris Alper Yilmaz (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).22:31
Sostituzione, Turchia. Ferdi Kadioglu sostituisce Kenan Yildiz.22:30
Tiro respinto. Saba Lobjanidze (Georgia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Budu Zivzivadze.22:30
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Budu Zivzivadze.22:28
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Mert Müldür (Turchia).22:27
Sostituzione, Turchia. Oguz Aydin sostituisce Kerem Aktürkoglu.22:25
Sostituzione, Turchia. Salih Özcan sostituisce Hakan Çalhanoglu.22:25
Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).22:23
Orkun Kökçü (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Kerem Aktürkoglu (Turchia) e' ammonito.22:22
Giorgi Gocholeishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Turchia).22:22
Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).22:20
Hakan Çalhanoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20
Fuorigioco. Kenan Yildiz(Turchia) prova il lancio lungo, ma Merih Demiral e' colto in fuorigioco.22:19
Sostituzione, Georgia. Saba Lobjanidze sostituisce Zuriko Davitashvili.22:18
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Saba Goglichidze (Georgia).22:18
Tiro respinto. Saba Goglichidze (Georgia) un tiro di destro da centro area. Assist di Zuriko Davitashvili con cross.22:16
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Mert Müldür (Turchia).22:16
Tiro respinto. Nika Gagnidze (Georgia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Otar Kakabadze con suggerimento di testa.22:16
Sostituzione, Turchia. Orkun Kökçü sostituisce Arda Güler.22:15
Sostituzione, Turchia. Baris Alper Yilmaz sostituisce Yunus Akgün.22:15
Fuorigioco. Nika Gagnidze(Georgia) prova il lancio lungo, ma Giorgi Gocholeishvili e' colto in fuorigioco.22:13
Sostituzione, Georgia. Nika Gagnidze sostituisce Otar Kiteishvili.22:12
Gol! Turchia 4, Georgia 1. Giorgi Kochorashvili (Georgia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Zuriko Davitashvili.22:12
Fallo di Budu Zivzivadze (Georgia).22:10
Ismail Yüksek (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).22:10
Yunus Akgün (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zuriko Davitashvili.22:08
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Mert Müldür (Turchia).22:08
Tiro parato. Zuriko Davitashvili (Georgia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Otar Kakabadze con cross.22:06
Zuriko Davitashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05
Fallo di Abdülkerim Bardakci (Turchia).22:05
Otar Kiteishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).22:04
Tiro parato. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zuriko Davitashvili.22:02
Gol! Turchia 4, Georgia 0. Merih Demiral (Turchia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Hakan Çalhanoglu con cross da calcio d'angolo.
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Luka Lochoshvili (Georgia).21:58
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Anzor Mekvabishvili.21:56
Fallo di Arda Güler (Turchia).21:56
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Merih Demiral (Turchia).21:53
Inizia il Secondo tempo Turchia 3, Georgia 0.21:53
Sostituzione, Georgia. Budu Zivzivadze sostituisce Georges Mikautadze.21:52
Primo tempo terminato, Turchia 3, Georgia 0.21:36
Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Otar Kiteishvili (Georgia).21:36
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Turchia).21:35
Tiro respinto. Zuriko Davitashvili (Georgia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Otar Kakabadze.21:35
Fallo di Hakan Çalhanoglu (Turchia).21:34
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Abdülkerim Bardakci (Turchia).21:33
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:32
Fallo di Giorgi Gocholeishvili (Georgia).21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:32
Tentativo fallito. Arda Güler (Turchia) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Kerem Aktürkoglu.21:32
Gara riprende.21:30
Gara momentaneamente sospesa, Ismail Yüksek (Turchia) per infortunio.21:30
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).21:28
Fallo di Eren Elmali (Turchia).21:25
Zuriko Davitashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).21:24
Anzor Mekvabishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Gol! Turchia 3, Georgia 0. Yunus Akgün (Turchia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:21
Tiro respinto. Ismail Yüksek (Turchia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kenan Yildiz.21:21
Tentativo fallito. Mert Müldür (Turchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Hakan Çalhanoglu con cross da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Georgia).21:19
Tiro parato. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Arda Güler.21:19
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Saba Goglichidze (Georgia).21:17
Gara riprende.21:14
Gara momentaneamente sospesa, Merih Demiral (Turchia) per infortunio.21:13
Merih Demiral (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Georgia).21:13
Gol! Turchia 2, Georgia 0. Merih Demiral (Turchia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hakan Çalhanoglu con cross da calcio d'angolo.
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Otar Kakabadze (Georgia).21:08
Tiro respinto. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kenan Yildiz.21:08
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Luka Lochoshvili (Georgia).21:07
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).21:07
Ismail Yüksek (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).21:06
Eren Elmali (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Zuriko Davitashvili (Georgia).21:04
Decisione VAR: Gol Turchia 1-0 Georgia (Kenan Yildiz).21:02
Gol! Turchia 1, Georgia 0. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Abdülkerim Bardakci con passaggio filtrante.Rete assegnata dopo revisione del VAR.
Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Fallo di Saba Goglichidze (Georgia).20:59
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Mert Müldür (Turchia).20:59
Tiro respinto. Zuriko Davitashvili (Georgia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Georges Mikautadze.20:58
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:52
Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).20:52
Fallo di mano di Ismail Yüksek (Turchia).20:49
Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Eren Elmali con cross.20:48
Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).20:48
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fuorigioco. Eren Elmali(Turchia) prova il lancio lungo, ma Kerem Aktürkoglu e' colto in fuorigioco.20:47
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:32
Turchia - Georgia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Turka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu di Kocaeli.
Arbitro di Turchia - Georgia sarà Radu Marian Petrescu. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.
Dove vedere Turchia-Georgia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Turchia-Georgia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
