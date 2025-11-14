Incontro terminato, Croazia 3, Isole Far Oer 1.
Secondo tempo terminato, Croazia 3, Isole Far Oer 1.22:34
Fallo di Igor Matanovic (Croazia).22:33
Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:32
Gara riprende.22:32
Gara momentaneamente sospesa, Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) per infortunio.22:31
Mislav Orsic (Croazia) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area.22:30
Andrej Kramaric (Croazia) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Josip Stanisic.22:30
Igor Matanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Fallo di Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).22:28
Sostituzione, Isole Far Oer. Páll Klettskard sostituisce Viljormur Davidsen.22:27
Tentativo fallito. Nikola Vlasic (Croazia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:26
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da René Joensen (Isole Far Oer).22:25
Tiro parato. Jákup Andreasen (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jóannes Bjartalíd con cross.22:25
Fallo di Igor Matanovic (Croazia).22:24
Odmar Færø (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer) e' ammonito.22:23
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Dominik Livakovic (Croazia).22:22
Tiro parato. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jóannes Bjartalíd.22:22
Sostituzione, Isole Far Oer. Martin Agnarsson sostituisce Hanus Sørensen.22:19
Sostituzione, Isole Far Oer. Adrian Justinussen sostituisce Árni Frederiksberg.22:19
Tentativo fallito. Toni Fruk (Croazia) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:18
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Luka Vuskovic (Croazia).22:17
Fallo di mano di Nikola Vlasic (Croazia).22:16
Sostituzione, Croazia. Igor Matanovic sostituisce Petar Musa.22:16
Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nikola Vlasic con cross.22:15
Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Fallo di Petur Knudsen (Isole Far Oer).22:14
Sostituzione, Croazia. Mislav Orsic sostituisce Ivan Perisic.22:13
Gol! Croazia 3, Isole Far Oer 1. Nikola Vlasic (Croazia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa. Assist di Ivan Perisic con cross.
Guarda la scheda del giocatore Nikola Vlasic22:11
Sostituzione, Isole Far Oer. Jóannes Bjartalíd sostituisce Géza Turi.22:10
Sostituzione, Isole Far Oer. Petur Knudsen sostituisce Meinhard Olsen.22:10
Fallo di Luka Vuskovic (Croazia).22:09
Meinhard Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).22:08
Fallo di Petar Musa (Croazia).22:07
Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Tentativo fallito. Josko Gvardiol (Croazia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Josip Stanisic con cross.22:06
Sostituzione, Croazia. Nikola Vlasic sostituisce Luka Modric.22:03
Sostituzione, Croazia. Toni Fruk sostituisce Marco Pasalic.22:03
Dominik Livakovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Fallo di Odmar Færø (Isole Far Oer).22:02
Fallo di mano di Marco Pasalic (Croazia).22:01
Gol! Croazia 2, Isole Far Oer 1. Petar Musa (Croazia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Josip Stanisic.21:58
Fallo di Petar Sucic (Croazia).21:57
Géza Turi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da René Joensen (Isole Far Oer).21:55
Marco Pasalic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Fallo di Jákup Andreasen (Isole Far Oer).21:54
Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Croazia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Josip Stanisic con cross.21:53
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da René Joensen (Isole Far Oer).21:50
Sostituzione, Croazia. Josip Sutalo sostituisce Mario Pasalic.21:47
Inizia il Secondo tempo Croazia 1, Isole Far Oer 1.21:47
Primo tempo terminato, Croazia 1, Isole Far Oer 1.21:32
Tiro respinto. Luka Modric (Croazia) un tiro di destro da fuori area.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31
Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).21:30
Tiro respinto. Luka Vuskovic (Croazia) un colpo di testa da centro area.21:30
Géza Turi (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.21:29
Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).21:29
Luka Vuskovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Meinhard Olsen (Isole Far Oer).21:25
Tentativo fallito. Luka Modric (Croazia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ivan Perisic.21:24
Josko Gvardiol (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Árni Frederiksberg (Isole Far Oer).21:21
Gara riprende.21:21
Gara momentaneamente sospesa, Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) per infortunio.21:21
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).21:19
Tiro parato. Luka Modric (Croazia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:19
Tentativo fallito. Marco Pasalic (Croazia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Ivan Perisic con cross.21:16
Tiro parato. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Géza Turi.21:15
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).21:13
Tiro respinto. Luka Modric (Croazia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Marco Pasalic.21:13
Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Jákup Andreasen (Isole Far Oer).21:12
Fallo di Luka Vuskovic (Croazia).21:11
Meinhard Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Tentativo fallito. Petar Sucic (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Luka Modric.21:11
Gol! Croazia 1, Isole Far Oer 1. Josko Gvardiol (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:08
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Viljormur Davidsen (Isole Far Oer).21:07
Fuorigioco. Árni Frederiksberg(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Gunnar Vatnhamar e' colto in fuorigioco.21:06
Tentativo fallito. Josip Stanisic (Croazia) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:04
Tentativo fallito. Ivan Perisic (Croazia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Luka Modric con cross da calcio d'angolo.21:04
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da René Joensen (Isole Far Oer).21:04
Gol! Croazia 0, Isole Far Oer 1. Géza Turi (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:02
Fuorigioco. Luka Modric(Croazia) prova il lancio lungo, ma Andrej Kramaric e' colto in fuorigioco.21:00
Mario Pasalic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:00
Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).21:00
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Jákup Andreasen (Isole Far Oer).20:58
Tiro respinto. Petar Sucic (Croazia) un tiro di destro da centro area. Assist di Ivan Perisic con cross.20:57
Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:55
Fallo di Jákup Andreasen (Isole Far Oer).20:55
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).20:53
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).20:51
Fallo di Petar Musa (Croazia).20:48
Odmar Færø (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:48
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:23
Croazia - Isole Faroe è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.
Arbitro di Croazia - Isole Faroe sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.
Dove vedere Croazia-Isole Faroe di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Croazia-Isole Faroe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
