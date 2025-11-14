Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:51

Tentativo fallito. Ilyas Chouaref (Malta) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.19:28

Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:47

Fuorigioco. Oliver Antman(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Benjamin Källman e' colto in fuorigioco.18:20

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:45