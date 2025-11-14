Incontro terminato, Finlandia 0, Malta 1.
Incontro terminato, Finlandia 0, Malta 1.
Secondo tempo terminato, Finlandia 0, Malta 1.19:54
Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Jake Grech (Malta).19:53
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Ilyas Chouaref (Malta).19:52
Tiro respinto. Oiva Jukkola (Finlandia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Topi Keskinen con cross.19:52
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:51
Tentativo fallito. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Teemu Pukki.19:50
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Kurt Shaw (Malta).19:49
Sostituzione, Malta. Andrea Zammit sostituisce Irvin Cardona.19:48
Sostituzione, Malta. Jean Borg sostituisce Enrico Pepe per infortunio.19:48
Tiro respinto. Robin Lod (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Oiva Jukkola.19:47
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Alexander Satariano (Malta).19:44
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Gabriel Mentz (Malta).19:44
Gol! Finlandia 0, Malta 1. Jake Grech (Malta) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ilyas Chouaref.19:42
Fallo di Topi Keskinen (Finlandia).19:41
Gabriel Mentz (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41
Sostituzione, Malta. Jake Grech sostituisce Paul Mbong.19:39
Sostituzione, Malta. Gabriel Mentz sostituisce Zach Muscat.19:39
Sostituzione, Finlandia. Topi Keskinen sostituisce Oliver Antman.19:38
Sostituzione, Finlandia. Teemu Pukki sostituisce Benjamin Källman.19:38
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Zach Muscat (Malta).19:37
Tiro respinto. Robin Lod (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Naatan Skyttä.19:37
Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).19:34
Enrico Pepe (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Sostituzione, Finlandia. Oiva Jukkola sostituisce Ryan Mahuta per infortunio.19:34
Sostituzione, Finlandia. Naatan Skyttä sostituisce Adam Markhiev.19:33
Tiro parato. Oliver Antman (Finlandia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Juho Lähteenmäki.19:31
Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).19:29
Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:29
Fallo di Adam Markhiev (Finlandia).19:28
Adam Magri Overend (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28
Tentativo fallito. Ilyas Chouaref (Malta) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.19:28
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Ville Koski (Finlandia).19:27
Sostituzione, Malta. Adam Magri Overend sostituisce Joseph Mbong.19:25
Tentativo fallito. Ryan Mahuta (Finlandia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Leo Walta con cross da calcio d'angolo.19:25
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Zach Muscat (Malta).19:24
Tentativo fallito. Ryan Mahuta (Finlandia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kaan Kairinen.19:23
Sostituzione, Finlandia. Robin Lod sostituisce Joel Pohjanpalo.19:21
Tiro respinto. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kaan Kairinen.19:20
Adam Markhiev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Alexander Satariano (Malta).19:19
Ryan Mahuta (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:17
Fallo di Ilyas Chouaref (Malta).19:17
Tiro parato. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Oliver Antman.19:16
Adam Markhiev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Alexander Satariano (Malta).19:16
Fallo di Miro Tenho (Finlandia).19:15
Paul Mbong (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Malta).19:14
Tiro parato. Adam Markhiev (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Benjamin Källman.19:13
Tiro respinto. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oliver Antman.19:13
Tiro respinto. Joseph Mbong (Malta) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Irvin Cardona.19:11
Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).19:10
Alexander Satariano (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Ville Koski (Finlandia).19:08
Paul Mbong (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).19:07
Juan Corbalan (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Inizia il Secondo tempo Finlandia 0, Malta 0.19:06
Primo tempo terminato, Finlandia 0, Malta 0.18:49
Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).18:48
Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Adam Markhiev (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:48
Fallo di Paul Mbong (Malta).18:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:47
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Zach Muscat (Malta).18:42
Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42
Fallo di Joseph Mbong (Malta).18:42
Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).18:40
Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:40
Fallo di mano di Joseph Mbong (Malta).18:39
Tiro parato. Oliver Antman (Finlandia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Adam Markhiev.18:36
Tiro parato. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oliver Antman con cross.18:35
Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:35
Fallo di Matthew Guillaumier (Malta).18:35
Fallo di Joel Pohjanpalo (Finlandia).18:28
Kurt Shaw (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:28
Gara riprende.18:28
Gara momentaneamente sospesa, Juan Corbalan (Malta) per infortunio.18:27
Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).18:27
Juan Corbalan (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:27
Fallo di Adam Markhiev (Finlandia).18:25
Matthew Guillaumier (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:25
Gara riprende.18:23
Gara momentaneamente sospesa, Miro Tenho (Finlandia) per infortunio.18:21
Fuorigioco. Oliver Antman(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Benjamin Källman e' colto in fuorigioco.18:20
Tiro respinto. Joseph Mbong (Malta) un tiro di destro da fuori area. Assist di Irvin Cardona.18:17
Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).18:16
Alexander Satariano (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:16
Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).18:14
Juan Corbalan (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14
Adam Markhiev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:12
Fallo di Paul Mbong (Malta).18:12
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Enrico Pepe (Malta).18:05
Tiro respinto. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.18:04
Tiro parato. Benjamin Källman (Finlandia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ryan Mahuta con suggerimento di testa.18:04
Inizia il Primo tempo.18:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:45
Finlandia - Malta è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 novembre alle ore 18:00 allo stadio Helsinki Olympic Stadium di Helsinki.
Dove vedere Finlandia-Malta di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Finlandia-Malta si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 14 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
