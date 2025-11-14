Virgilio Sport
Finlandia-Malta: 0-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

14 Novembre 2025 ore 18:00
Finlandia
0
Malta
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 81' 0-1 Jake Grech
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Finlandia 0, Malta 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Finlandia 0, Malta 1.19:54

  3. 90'+3'

    Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  4. 90'+3'

    Fallo di Jake Grech (Malta).19:53

  5. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Ilyas Chouaref (Malta).19:52

  6. 90'+2'

    Tiro respinto. Oiva Jukkola (Finlandia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Topi Keskinen con cross.19:52

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:51

  9. 90'

    Tentativo fallito. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Teemu Pukki.19:50

  10. 89'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Kurt Shaw (Malta).19:49

  11. 88'

    Sostituzione, Malta. Andrea Zammit sostituisce Irvin Cardona.19:48

  12. 88'

    Sostituzione, Malta. Jean Borg sostituisce Enrico Pepe per infortunio.19:48

  13. 87'

    Tiro respinto. Robin Lod (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Oiva Jukkola.19:47

  15. 84'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Alexander Satariano (Malta).19:44

  16. 83'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Gabriel Mentz (Malta).19:44

  17. 81'

    Gol! Finlandia 0, Malta 1. Jake Grech (Malta) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ilyas Chouaref.19:42

  18. 81'

    Fallo di Topi Keskinen (Finlandia).19:41

  19. 81'

    Gabriel Mentz (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41

  21. 79'

    Sostituzione, Malta. Jake Grech sostituisce Paul Mbong.19:39

  22. 79'

    Sostituzione, Malta. Gabriel Mentz sostituisce Zach Muscat.19:39

  23. 78'

    Sostituzione, Finlandia. Topi Keskinen sostituisce Oliver Antman.19:38

  24. 78'

    Sostituzione, Finlandia. Teemu Pukki sostituisce Benjamin Källman.19:38

  25. 77'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Zach Muscat (Malta).19:37

  27. 77'

    Tiro respinto. Robin Lod (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Naatan Skyttä.19:37

  28. 74'

    Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).19:34

  29. 74'

    Enrico Pepe (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34

  30. 73'

    Sostituzione, Finlandia. Oiva Jukkola sostituisce Ryan Mahuta per infortunio.19:34

  31. 73'

    Sostituzione, Finlandia. Naatan Skyttä sostituisce Adam Markhiev.19:33

  33. 71'

    Tiro parato. Oliver Antman (Finlandia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Juho Lähteenmäki.19:31

  34. 69'

    Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).19:29

  35. 69'

    Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:29

  36. 68'

    Fallo di Adam Markhiev (Finlandia).19:28

  37. 68'

    Adam Magri Overend (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28

  39. 68'

    Tentativo fallito. Ilyas Chouaref (Malta) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.19:28

  40. 67'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Ville Koski (Finlandia).19:27

  41. 65'

    Sostituzione, Malta. Adam Magri Overend sostituisce Joseph Mbong.19:25

  42. 65'

    Tentativo fallito. Ryan Mahuta (Finlandia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Leo Walta con cross da calcio d'angolo.19:25

  43. 64'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Zach Muscat (Malta).19:24

  45. 63'

    Tentativo fallito. Ryan Mahuta (Finlandia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kaan Kairinen.19:23

  46. 61'

    Sostituzione, Finlandia. Robin Lod sostituisce Joel Pohjanpalo.19:21

  47. 60'

    Tiro respinto. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kaan Kairinen.19:20

  48. 59'

    Adam Markhiev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  49. 59'

    Fallo di Alexander Satariano (Malta).19:19

  51. 57'

    Ryan Mahuta (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:17

  52. 57'

    Fallo di Ilyas Chouaref (Malta).19:17

  53. 56'

    Tiro parato. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Oliver Antman.19:16

  54. 56'

    Adam Markhiev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  55. 56'

    Fallo di Alexander Satariano (Malta).19:16

  57. 55'

    Fallo di Miro Tenho (Finlandia).19:15

  58. 55'

    Paul Mbong (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  59. 53'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Malta).19:14

  60. 53'

    Tiro parato. Adam Markhiev (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Benjamin Källman.19:13

  61. 53'

    Tiro respinto. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oliver Antman.19:13

  63. 51'

    Tiro respinto. Joseph Mbong (Malta) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Irvin Cardona.19:11

  64. 50'

    Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).19:10

  65. 50'

    Alexander Satariano (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  66. 48'

    Fallo di Ville Koski (Finlandia).19:08

  67. 48'

    Paul Mbong (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  69. 47'

    Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).19:07

  70. 47'

    Juan Corbalan (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  71. Inizia il Secondo tempo Finlandia 0, Malta 0.19:06

  72. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Finlandia 0, Malta 0.18:49

  73. 45'+2'

    Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).18:48

  75. 45'+2'

    Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  76. 45'+2'

    Adam Markhiev (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:48

  77. 45'+2'

    Fallo di Paul Mbong (Malta).18:48

  78. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:47

  79. 41'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Zach Muscat (Malta).18:42

  81. 40'

    Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42

  82. 40'

    Fallo di Joseph Mbong (Malta).18:42

  83. 39'

    Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).18:40

  84. 39'

    Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:40

  85. 38'

    Fallo di mano di Joseph Mbong (Malta).18:39

  87. 35'

    Tiro parato. Oliver Antman (Finlandia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Adam Markhiev.18:36

  88. 34'

    Tiro parato. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oliver Antman con cross.18:35

  89. 33'

    Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:35

  90. 33'

    Fallo di Matthew Guillaumier (Malta).18:35

  91. 27'

    Fallo di Joel Pohjanpalo (Finlandia).18:28

  93. 27'

    Kurt Shaw (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:28

  94. 27'

    Gara riprende.18:28

  95. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Juan Corbalan (Malta) per infortunio.18:27

  96. 26'

    Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).18:27

  97. 26'

    Juan Corbalan (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:27

  99. 24'

    Fallo di Adam Markhiev (Finlandia).18:25

  100. 24'

    Matthew Guillaumier (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:25

  101. 22'

    Gara riprende.18:23

  102. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, Miro Tenho (Finlandia) per infortunio.18:21

  103. 19'

    Fuorigioco. Oliver Antman(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Benjamin Källman e' colto in fuorigioco.18:20

  105. 16'

    Tiro respinto. Joseph Mbong (Malta) un tiro di destro da fuori area. Assist di Irvin Cardona.18:17

  106. 15'

    Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).18:16

  107. 15'

    Alexander Satariano (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:16

  108. 13'

    Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).18:14

  109. 13'

    Juan Corbalan (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14

  111. 11'

    Adam Markhiev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:12

  112. 11'

    Fallo di Paul Mbong (Malta).18:12

  113. 4'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Enrico Pepe (Malta).18:05

  114. 3'

    Tiro respinto. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.18:04

  115. 3'

    Tiro parato. Benjamin Källman (Finlandia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ryan Mahuta con suggerimento di testa.18:04

  117. Inizia il Primo tempo.18:02

  118. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:45

Formazioni Finlandia - Malta

Finlandia
Malta
TITOLARI FINLANDIA
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (21) VILLE KOSKI (D)
  • (2) JUHO LÄHTEENMÄKI (D)
  • (5) MIRO TENHO (D)
  • (15) RYAN MAHUTA (D)
  • (7) OLIVER ANTMAN (C)
  • (19) BENJAMIN KÄLLMAN (C)
  • (14) KAAN KAIRINEN (C)
  • (6) LEO WALTA (C)
  • (11) ADAM MARKHIEV (C)
  • (20) JOEL POHJANPALO (A)
PANCHINA FINLANDIA
  • (10) TEEMU PUKKI (A)
  • (16) ANSSI SUHONEN (C)
  • (1) LUKÁS HRÁDECKY (P)
  • (3) JUSSI NISKA (D)
  • (22) NIKLAS PYYHTIÄ (C)
  • (23) LUCAS BERGSTRÖM (P)
  • (8) ROBIN LOD (C)
  • (4) ROBERT IVANOV (D)
  • (18) TOPI KESKINEN (A)
  • (13) OIVA JUKKOLA (A)
  • (9) NAATAN SKYTTÄ (C)
ALLENATORE FINLANDIA
  • Jacob Friis
TITOLARI MALTA
  • (1) HENRY BONELLO (P)
  • (13) ENRICO PEPE (D)
  • (5) KURT SHAW (D)
  • (22) ZACH MUSCAT (D)
  • (21) JUAN CORBALAN (D)
  • (6) MATTHEW GUILLAUMIER (C)
  • (7) JOSEPH MBONG (C)
  • (8) PAUL MBONG (C)
  • (20) ILYAS CHOUAREF (C)
  • (23) ALEXANDER SATARIANO (C)
  • (11) IRVIN CARDONA (A)
PANCHINA MALTA
  • (12) MATTHIAS DEBONO (P)
  • (19) TRENT BUHAGIAR (A)
  • (10) BRANDON PAIBER (C)
  • (18) YANNICK YANKAM (C)
  • (16) RASHED AL-TUMI (P)
  • (17) ANDREA ZAMMIT (A)
  • (9) JAKE GRECH (C)
  • (3) ADAM MAGRI OVEREND (D)
  • (4) JAMES CARRAGHER (D)
  • (2) JEAN BORG (D)
  • (14) GABRIEL MENTZ (D)
  • (15) MYLES BEERMAN (D)
ALLENATORE MALTA
  • Emilio De Leo
PREPARTITA

Finlandia - Malta è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 novembre alle ore 18:00 allo stadio Helsinki Olympic Stadium di Helsinki.

Dove vedere Finlandia-Malta di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Finlandia-Malta si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 14 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Finlandia - Malta Live

