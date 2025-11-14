Incontro terminato, Gibilterra 1, Montenegro 2.
Cliente Enel?
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
Incontro terminato, Gibilterra 1, Montenegro 2.
Secondo tempo terminato, Gibilterra 1, Montenegro 2.22:45
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Gibilterra).22:44
Tiro respinto. Viktor Djukanovic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Milos Brnovic.22:44
Tiro parato. Milutin Osmajic (Montenegro) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Milan Vukotic con cross.22:43
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Gibilterra).22:42
Tiro parato. Viktor Djukanovic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Marko Perovic.22:42
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Dan Bent (Gibilterra).22:42
Tiro respinto. Adam Marusic (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:42
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:40
Slobodan Rubezic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Kelvin Morgan (Gibilterra).22:40
Slobodan Rubezic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Kelvin Morgan (Gibilterra).22:37
Tentativo fallito. Kelvin Morgan (Gibilterra) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:37
Fallo di Milos Brnovic (Montenegro).22:36
James Scanlon (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Fallo di Milos Brnovic (Montenegro).22:34
Dan Bent (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Tentativo fallito. Slobodan Rubezic (Montenegro) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Milan Vukotic con cross in seguito a un calcio da fermo.22:34
Andrija Bulatovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:33
Fallo di Jaiden Bartolo (Gibilterra).22:33
Tiro parato. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milan Vukotic.22:31
Sostituzione, Gibilterra. Jaiden Bartolo sostituisce Kian Ronan.22:31
Marko Tuci (Montenegro) e' ammonito per fallo.22:29
Fallo di Marko Tuci (Montenegro).22:29
James Scanlon (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Fallo di Milan Vukotic (Montenegro).22:29
Nicholas Pozo (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Andrija Bulatovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Dan Bent (Gibilterra).22:27
Sostituzione, Montenegro. Slobodan Rubezic sostituisce Nikola Sipcic per infortunio.22:27
Gara riprende.22:26
Gara momentaneamente sospesa, Nikola Sipcic (Montenegro) per infortunio.22:25
Igor Nikic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Jayce Olivero (Gibilterra).22:24
Sostituzione, Gibilterra. Jayce Olivero sostituisce Louie Annesley.22:23
Sostituzione, Montenegro. Milos Brnovic sostituisce Marko Jankovic.22:23
Sostituzione, Montenegro. Viktor Djukanovic sostituisce Nikola Krstovic.22:23
Fallo di Milan Vukotic (Montenegro).22:22
James Scanlon (Gibilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22
Fallo di Marko Tuci (Montenegro).22:19
Kelvin Morgan (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fuorigioco. Ethan Jolley(Gibilterra) prova il lancio lungo, ma Carlos Richards e' colto in fuorigioco.22:18
Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Nikola Sipcic da calcio d'angolo.22:17
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Dan Bent (Gibilterra).22:16
Sostituzione, Montenegro. Stefan Loncar sostituisce Vasilije Adzic.22:15
Tentativo fallito. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nikola Krstovic.22:14
Tentativo fallito. Milutin Osmajic (Montenegro) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Vasilije Adzic con cross da calcio d'angolo.22:12
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).22:11
Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).22:09
Ethan Jolley (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Sostituzione, Gibilterra. Carlos Richards sostituisce Liam Jessop.22:07
Sostituzione, Gibilterra. Kelvin Morgan sostituisce Dylan Borge.22:06
Sostituzione, Gibilterra. Dan Bent sostituisce Graeme Torrilla per infortunio.22:06
Gara riprende.22:05
Gara momentaneamente sospesa, Graeme Torrilla (Gibilterra) per infortunio.22:04
Fallo di mano di Marko Jankovic (Montenegro).22:04
Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).22:01
Jaylan Hankins (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Tentativo fallito. Marko Perovic (Montenegro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Nikola Krstovic con cross.22:01
Tentativo fallito. Marko Jankovic (Montenegro) un tiro di destro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:58
Fallo di mano di Marko Perovic (Montenegro).21:56
Inizia il Secondo tempo Gibilterra 1, Montenegro 2.21:55
Sostituzione, Montenegro. Marko Perovic sostituisce Risto Radunovic.21:54
Primo tempo terminato, Gibilterra 1, Montenegro 2.21:37
Calcio d'angolo,Gibilterra. Calcio d'angolo causato da Nikola Sipcic (Montenegro).21:36
Tentativo fallito. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:35
Louie Annesley (Gibilterra) e' ammonito per fallo di mano.21:34
Fallo di mano di Louie Annesley (Gibilterra).21:34
Fallo di mano di Nikola Krstovic (Montenegro).21:33
Dylan Borge (Gibilterra) e' ammonito per fallo.21:32
Nikola Sipcic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Fallo di Dylan Borge (Gibilterra).21:32
Fuorigioco. Adam Marusic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Nikola Krstovic e' colto in fuorigioco.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.21:30
Tentativo fallito. Andrija Bulatovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:29
Gol! Gibilterra 1, Montenegro 2. Nikola Krstovic (Montenegro) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic21:27
Decisione VAR: rigore Montenegro.21:25
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, Dylan Borge (Gibilterra) per infortunio.21:23
Rigore per Montenegro. Marko Jankovic e'stato atterrato in area di rigore.21:23
Rigore concesso da Nicholas Pozo (Gibilterra) per un fallo in area.21:23
Fuorigioco. Nikola Krstovic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Milutin Osmajic e' colto in fuorigioco.21:20
Gol! Gibilterra 1, Montenegro 1. Vasilije Adzic (Montenegro) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.
Guarda la scheda del giocatore Vasilije Adzic21:18
Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:17
Fallo di Graeme Torrilla (Gibilterra).21:17
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16
Fallo di Kai Mauro (Gibilterra).21:16
Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vasilije Adzic con passaggio filtrante.21:16
Tentativo fallito. Vasilije Adzic (Montenegro) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Milan Vukotic.21:14
Andrija Bulatovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Graeme Torrilla (Gibilterra).21:13
Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).21:13
Dylan Borge (Gibilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13
Decisione VAR: nessun rigore Montenegro.21:10
Gol! Gibilterra 1, Montenegro 0. Liam Jessop (Gibilterra) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di James Scanlon con passaggio filtrante.21:04
Tiro parato. Milutin Osmajic (Montenegro) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Milan Vukotic con cross.21:04
Tentativo fallito. Milan Vukotic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Adam Marusic da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Graeme Torrilla (Gibilterra).21:02
Tiro respinto. Marko Tuci (Montenegro) un colpo di testa da centro area. Assist di Marko Jankovic con cross.21:02
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Kai Mauro (Gibilterra).21:01
Gara riprende.20:59
Gara momentaneamente sospesa, Graeme Torrilla (Gibilterra) per infortunio.20:58
Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).20:58
Graeme Torrilla (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Risto Radunovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Fallo di Liam Jessop (Gibilterra).20:57
Fuorigioco. Vasilije Adzic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Nikola Krstovic e' colto in fuorigioco.20:56
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Gibilterra).20:54
Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:53
Tiro respinto. Andrija Bulatovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vasilije Adzic.20:52
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Kai Mauro (Gibilterra).20:51
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:49
Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).20:49
Fallo di Nikola Sipcic (Montenegro).20:48
Dylan Borge (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).20:46
Vasilije Adzic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:33
Gibilterra - Montenegro è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 novembre alle ore 20:45 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.
Arbitro di Gibilterra - Montenegro sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Athanassios Tzilos.
Dove vedere Gibilterra-Montenegro di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Gibilterra-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND