Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:33

PREPARTITA

Gibilterra - Montenegro è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 14 novembre alle ore 20:45 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.

Arbitro di Gibilterra - Montenegro sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Athanassios Tzilos.

Dove vedere Gibilterra-Montenegro di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Gibilterra-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 novembre.

