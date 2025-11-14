Virgilio Sport
Gibilterra-Montenegro: 1-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

14 Novembre 2025 ore 20:45
Gibilterra
1
Montenegro
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 20' 1-0 Liam Jessop
  2. 33' 1-1 Vasilije Adzic
  3. 42' 1-2 Nikola Krstovic (R)
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Gibilterra 1, Montenegro 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Gibilterra 1, Montenegro 2.22:45

  3. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Gibilterra).22:44

  4. 90'+4'

    Tiro respinto. Viktor Djukanovic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Milos Brnovic.22:44

  5. 90'+3'

    Tiro parato. Milutin Osmajic (Montenegro) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Milan Vukotic con cross.22:43

  6. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Gibilterra).22:42

  7. 90'+3'

    Tiro parato. Viktor Djukanovic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Marko Perovic.22:42

  9. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Dan Bent (Gibilterra).22:42

  10. 90'+2'

    Tiro respinto. Adam Marusic (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:42

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:40

  12. 90'

    Slobodan Rubezic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  13. 90'

    Fallo di Kelvin Morgan (Gibilterra).22:40

  15. 88'

    Slobodan Rubezic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  16. 88'

    Fallo di Kelvin Morgan (Gibilterra).22:37

  17. 87'

    Tentativo fallito. Kelvin Morgan (Gibilterra) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:37

  18. 86'

    Fallo di Milos Brnovic (Montenegro).22:36

  19. 86'

    James Scanlon (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36

  21. 85'

    Fallo di Milos Brnovic (Montenegro).22:34

  22. 85'

    Dan Bent (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  23. 84'

    Tentativo fallito. Slobodan Rubezic (Montenegro) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Milan Vukotic con cross in seguito a un calcio da fermo.22:34

  24. 84'

    Andrija Bulatovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:33

  25. 84'

    Fallo di Jaiden Bartolo (Gibilterra).22:33

  27. 82'

    Tiro parato. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milan Vukotic.22:31

  28. 81'

    Sostituzione, Gibilterra. Jaiden Bartolo sostituisce Kian Ronan.22:31

  29. 80'

    Marko Tuci (Montenegro) e' ammonito per fallo.22:29

  30. 80'

    Fallo di Marko Tuci (Montenegro).22:29

  31. 80'

    James Scanlon (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29

  33. 79'

    Fallo di Milan Vukotic (Montenegro).22:29

  34. 79'

    Nicholas Pozo (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  35. 78'

    Andrija Bulatovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  36. 78'

    Fallo di Dan Bent (Gibilterra).22:27

  37. 77'

    Sostituzione, Montenegro. Slobodan Rubezic sostituisce Nikola Sipcic per infortunio.22:27

  39. 77'

    Gara riprende.22:26

  40. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Nikola Sipcic (Montenegro) per infortunio.22:25

  41. 74'

    Igor Nikic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  42. 74'

    Fallo di Jayce Olivero (Gibilterra).22:24

  43. 74'

    Sostituzione, Gibilterra. Jayce Olivero sostituisce Louie Annesley.22:23

  45. 74'

    Sostituzione, Montenegro. Milos Brnovic sostituisce Marko Jankovic.22:23

  46. 74'

    Sostituzione, Montenegro. Viktor Djukanovic sostituisce Nikola Krstovic.22:23

  47. 73'

    Fallo di Milan Vukotic (Montenegro).22:22

  48. 73'

    James Scanlon (Gibilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22

  49. 69'

    Fallo di Marko Tuci (Montenegro).22:19

  51. 69'

    Kelvin Morgan (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  52. 68'

    Fuorigioco. Ethan Jolley(Gibilterra) prova il lancio lungo, ma Carlos Richards e' colto in fuorigioco.22:18

  53. 68'

    Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Nikola Sipcic da calcio d'angolo.22:17

  54. 67'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Dan Bent (Gibilterra).22:16

  55. 66'

    Sostituzione, Montenegro. Stefan Loncar sostituisce Vasilije Adzic.22:15

  57. 65'

    Tentativo fallito. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nikola Krstovic.22:14

  58. 62'

    Tentativo fallito. Milutin Osmajic (Montenegro) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Vasilije Adzic con cross da calcio d'angolo.22:12

  59. 62'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).22:11

  60. 60'

    Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).22:09

  61. 60'

    Ethan Jolley (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  63. 57'

    Sostituzione, Gibilterra. Carlos Richards sostituisce Liam Jessop.22:07

  64. 57'

    Sostituzione, Gibilterra. Kelvin Morgan sostituisce Dylan Borge.22:06

  65. 56'

    Sostituzione, Gibilterra. Dan Bent sostituisce Graeme Torrilla per infortunio.22:06

  66. 56'

    Gara riprende.22:05

  67. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Graeme Torrilla (Gibilterra) per infortunio.22:04

  69. 55'

    Fallo di mano di Marko Jankovic (Montenegro).22:04

  70. 52'

    Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).22:01

  71. 52'

    Jaylan Hankins (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  72. 52'

    Tentativo fallito. Marko Perovic (Montenegro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Nikola Krstovic con cross.22:01

  73. 49'

    Tentativo fallito. Marko Jankovic (Montenegro) un tiro di destro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:58

  75. 47'

    Fallo di mano di Marko Perovic (Montenegro).21:56

  76. Inizia il Secondo tempo Gibilterra 1, Montenegro 2.21:55

  77. 45'

    Sostituzione, Montenegro. Marko Perovic sostituisce Risto Radunovic.21:54

  78. 45'+7'

    Primo tempo terminato, Gibilterra 1, Montenegro 2.21:37

  79. 45'+6'

    Calcio d'angolo,Gibilterra. Calcio d'angolo causato da Nikola Sipcic (Montenegro).21:36

  81. 45'+5'

    Tentativo fallito. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:35

  82. 45'+4'

    Louie Annesley (Gibilterra) e' ammonito per fallo di mano.21:34

  83. 45'+4'

    Fallo di mano di Louie Annesley (Gibilterra).21:34

  84. 45'+3'

    Fallo di mano di Nikola Krstovic (Montenegro).21:33

  85. 45'+2'

    Dylan Borge (Gibilterra) e' ammonito per fallo.21:32

  87. 45'+2'

    Nikola Sipcic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  88. 45'+2'

    Fallo di Dylan Borge (Gibilterra).21:32

  89. 45'+1'

    Fuorigioco. Adam Marusic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Nikola Krstovic e' colto in fuorigioco.21:31

  90. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.21:30

  91. 45'

    Tentativo fallito. Andrija Bulatovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:29

  93. 42'

    Gol! Gibilterra 1, Montenegro 2. Nikola Krstovic (Montenegro) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

    Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic21:27

  94. 40'

    Decisione VAR: rigore Montenegro.21:25

  95. 39'

    Gara riprende.21:24

  96. 38'

    Gara momentaneamente sospesa, Dylan Borge (Gibilterra) per infortunio.21:23

  97. 38'

    Rigore per Montenegro. Marko Jankovic e'stato atterrato in area di rigore.21:23

  99. 38'

    Rigore concesso da Nicholas Pozo (Gibilterra) per un fallo in area.21:23

  100. 35'

    Fuorigioco. Nikola Krstovic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Milutin Osmajic e' colto in fuorigioco.21:20

  101. 33'

    Gol! Gibilterra 1, Montenegro 1. Vasilije Adzic (Montenegro) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

    Guarda la scheda del giocatore Vasilije Adzic21:18

  102. 32'

    Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:17

  103. 32'

    Fallo di Graeme Torrilla (Gibilterra).21:17

  105. 31'

    Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16

  106. 31'

    Fallo di Kai Mauro (Gibilterra).21:16

  107. 31'

    Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vasilije Adzic con passaggio filtrante.21:16

  108. 29'

    Tentativo fallito. Vasilije Adzic (Montenegro) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Milan Vukotic.21:14

  109. 29'

    Andrija Bulatovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  111. 29'

    Fallo di Graeme Torrilla (Gibilterra).21:13

  112. 28'

    Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).21:13

  113. 28'

    Dylan Borge (Gibilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13

  114. 25'

    Decisione VAR: nessun rigore Montenegro.21:10

  115. 20'

    Gol! Gibilterra 1, Montenegro 0. Liam Jessop (Gibilterra) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di James Scanlon con passaggio filtrante.21:04

  117. 19'

    Tiro parato. Milutin Osmajic (Montenegro) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Milan Vukotic con cross.21:04

  118. 18'

    Tentativo fallito. Milan Vukotic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Adam Marusic da calcio d'angolo.21:02

  119. 17'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Graeme Torrilla (Gibilterra).21:02

  120. 17'

    Tiro respinto. Marko Tuci (Montenegro) un colpo di testa da centro area. Assist di Marko Jankovic con cross.21:02

  121. 16'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Kai Mauro (Gibilterra).21:01

  123. 14'

    Gara riprende.20:59

  124. 13'

    Gara momentaneamente sospesa, Graeme Torrilla (Gibilterra) per infortunio.20:58

  125. 13'

    Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).20:58

  126. 13'

    Graeme Torrilla (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  127. 12'

    Risto Radunovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  129. 12'

    Fallo di Liam Jessop (Gibilterra).20:57

  130. 11'

    Fuorigioco. Vasilije Adzic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Nikola Krstovic e' colto in fuorigioco.20:56

  131. 10'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Gibilterra).20:54

  132. 8'

    Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:53

  133. 7'

    Tiro respinto. Andrija Bulatovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vasilije Adzic.20:52

  135. 6'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Kai Mauro (Gibilterra).20:51

  136. 5'

    Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:49

  137. 5'

    Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).20:49

  138. 3'

    Fallo di Nikola Sipcic (Montenegro).20:48

  139. 3'

    Dylan Borge (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  141. Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).20:46

  142. Vasilije Adzic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

  143. Inizia il Primo tempo.20:45

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:33

Formazioni Gibilterra - Montenegro

Gibilterra
Montenegro
TITOLARI GIBILTERRA
  • (23) JAYLAN HANKINS (P)
  • (14) KIAN RONAN (D)
  • (6) BERNARDO LOPES (D)
  • (3) ETHAN JOLLEY (D)
  • (2) KAI MAURO (D)
  • (5) LOUIE ANNESLEY (D)
  • (22) GRAEME TORRILLA (C)
  • (19) LIAM JESSOP (C)
  • (4) NICHOLAS POZO (C)
  • (8) JAMES SCANLON (C)
  • (12) DYLAN BORGE (A)
PANCHINA GIBILTERRA
  • (10) KELVIN MORGAN (A)
  • (18) PADDY MCCLAFFERTY (D)
  • (9) JULIAN DEL RIO (C)
  • (20) JARON VINET (C)
  • (15) DAN BENT (C)
  • (1) BRADLEY BANDA (P)
  • (16) JEREMY PERERA (C)
  • (13) CHRISTIAN LÓPEZ (P)
  • (17) JAYCE OLIVERO (D)
  • (7) JAIDEN BARTOLO (A)
  • (21) AYMEN MOUELHI (D)
  • (11) CARLOS RICHARDS (A)
ALLENATORE GIBILTERRA
  • Scott Wiseman
TITOLARI MONTENEGRO
  • (13) IGOR NIKIC (P)
  • (15) NIKOLA SIPCIC (D)
  • (6) MARKO TUCI (D)
  • (3) RISTO RADUNOVIC (D)
  • (23) ADAM MARUSIC (D)
  • (8) MARKO JANKOVIC (C)
  • (11) MILAN VUKOTIC (C)
  • (10) VASILIJE ADZIC (C)
  • (21) ANDRIJA BULATOVIC (C)
  • (9) NIKOLA KRSTOVIC (A)
  • (20) MILUTIN OSMAJIC (A)
PANCHINA MONTENEGRO
  • (17) VIKTOR DJUKANOVIC (A)
  • (14) MILOS BRNOVIC (C)
  • (16) MARKO PEROVIC (C)
  • (18) ANDREJ KOSTIC (A)
  • (22) DRITON CAMAJ (A)
  • (19) STEFAN LONCAR (C)
  • (5) SLOBODAN RUBEZIC (D)
  • (4) MARKO SIMUN (C)
  • (7) MARKO VESOVIC (D)
  • (12) DANIJEL PETKOVIC (P)
  • (1) BALSA POPOVIC (P)
  • (2) STEFAN MILIC (D)
ALLENATORE MONTENEGRO
  • Mirko Vucinic
PREPARTITA

Gibilterra - Montenegro è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 novembre alle ore 20:45 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.
Arbitro di Gibilterra - Montenegro sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Athanassios Tzilos.

Dove vedere Gibilterra-Montenegro di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Gibilterra-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 novembre.

