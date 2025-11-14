Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Lussemburgo-Germania: 0-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

14 Novembre 2025 ore 20:45
Lussemburgo
0
Germania
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 49' 0-1 Nick Woltemade
  2. 69' 0-2 Nick Woltemade
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Lussemburgo 0, Germania 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Lussemburgo 0, Germania 2.22:39

  3. 90'+4'

    Waldemar Anton (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  4. 90'+4'

    Fallo di Adulai Djabi Embaló (Lussemburgo).22:38

  5. 90'+3'

    Fuorigioco. Felix Nmecha(Germania) prova il lancio lungo, ma Jamie Leweling e' colto in fuorigioco.22:37

  6. 90'+2'

    Tiro parato. Jamie Leweling (Germania) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:36

  7. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Anthony Morris (Lussemburgo).22:35

  9. 90'+1'

    Tiro parato. Felix Nmecha (Germania) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Florian Wirtz.22:35

  10. 90'+1'

    Fallo di Waldemar Anton (Germania).22:35

  11. 90'+1'

    Danel Sinani (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:34

  13. 88'

    Sostituzione, Lussemburgo. Sébastien Thill sostituisce Aiman Dardari.22:32

  15. 87'

    Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Aleksandar Pavlovic.22:31

  16. 87'

    Fuorigioco. Nick Woltemade(Germania) prova il lancio lungo, ma Kevin Schade e' colto in fuorigioco.22:31

  17. 81'

    Kevin Schade (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25

  18. 81'

    Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).22:25

  19. 79'

    Sostituzione, Lussemburgo. Adulai Djabi Embaló sostituisce Mathias Olesen.22:23

  21. 79'

    Sostituzione, Lussemburgo. Alessio Curci sostituisce Christopher Martins.22:23

  22. 79'

    Sostituzione, Germania. Malick Thiaw sostituisce Jonathan Tah.22:23

  23. 79'

    Sostituzione, Germania. Jamie Leweling sostituisce Leroy Sané.22:23

  24. 78'

    Leroy Sané (Germania) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kevin Schade.22:22

  25. 76'

    Fallo di Leroy Sané (Germania).22:20

  27. 76'

    Laurent Jans (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20

  28. 73'

    Fallo di Florian Wirtz (Germania).22:17

  29. 73'

    Christopher Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  30. 72'

    Tiro respinto. Aleksandar Pavlovic (Germania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Leroy Sané.22:16

  31. 71'

    Sostituzione, Lussemburgo. Tomás Cruz sostituisce Olivier Thill.22:15

  33. 69'

    Gol! Lussemburgo 0, Germania 2. Nick Woltemade (Germania) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ridle Baku.22:13

  34. 68'

    Danel Sinani (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.22:12

  35. 68'

    Kevin Schade (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11

  36. 68'

    Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).22:11

  37. 67'

    Fallo di Leroy Sané (Germania).22:11

  39. 67'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11

  40. 66'

    Sostituzione, Germania. Kevin Schade sostituisce Serge Gnabry.22:10

  41. 65'

    Tentativo fallito. Christopher Martins (Lussemburgo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Olivier Thill con cross.22:09

  42. 61'

    Tentativo fallito. Ridle Baku (Germania) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di David Raum.22:05

  43. 60'

    Seid Korac (Lussemburgo) e' ammonito.22:04

  45. 60'

    Fallo di Leroy Sané (Germania).22:04

  46. 60'

    Marvin Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  47. 58'

    Fallo di Nick Woltemade (Germania).22:02

  48. 58'

    Seid Korac (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  49. 55'

    Jonathan Tah (Germania) e' ammonito per fallo.21:59

  51. 55'

    Fallo di Jonathan Tah (Germania).21:59

  52. 55'

    Christopher Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:59

  53. 55'

    Nick Woltemade (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  54. 55'

    Fallo di Seid Korac (Lussemburgo).21:59

  55. 54'

    Sostituzione, Germania. Felix Nmecha sostituisce Leon Goretzka.21:58

  57. 53'

    Gara riprende.21:57

  58. 52'

    Gara momentaneamente sospesa, Leandro Barreiro (Lussemburgo) per infortunio.21:56

  59. 52'

    Fallo di Leon Goretzka (Germania).21:56

  60. 52'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  61. 51'

    Tentativo fallito. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.21:55

  63. 49'

    Gol! Lussemburgo 0, Germania 1. Nick Woltemade (Germania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Leroy Sané.21:53

  64. 47'

    Tiro respinto. Christopher Martins (Lussemburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:51

  65. Inizia il Secondo tempo Lussemburgo 0, Germania 0.21:49

  66. 45'

    Sostituzione, Lussemburgo. Marvin Martins sostituisce Florian Bohnert.21:49

  67. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Lussemburgo 0, Germania 0.21:32

  69. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  70. 44'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).21:30

  71. 43'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).21:29

  72. 42'

    Fallo di Aleksandar Pavlovic (Germania).21:28

  73. 42'

    Aiman Dardari (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  75. 40'

    Florian Bohnert (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.21:26

  76. 40'

    Leroy Sané (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26

  77. 40'

    Fallo di Florian Bohnert (Lussemburgo).21:26

  78. 39'

    Tiro parato. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:25

  79. 38'

    Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24

  81. 38'

    Fallo di Seid Korac (Lussemburgo).21:24

  82. 34'

    Aleksandar Pavlovic (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  83. 34'

    Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).21:20

  84. 32'

    Gara riprende.21:18

  85. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Leandro Barreiro (Lussemburgo) per infortunio.21:18

  87. 31'

    Leon Goretzka (Germania) e' ammonito per fallo.21:17

  88. 31'

    Fallo di Leon Goretzka (Germania).21:17

  89. 31'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17

  90. 30'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Leon Goretzka (Germania).21:15

  91. 29'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Oliver Baumann (Germania).21:15

  93. 29'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da David Raum (Germania).21:14

  94. 28'

    Tentativo fallito. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Leon Goretzka in seguito a un contropiede.21:13

  95. 26'

    Tentativo fallito. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leon Goretzka.21:12

  96. 26'

    Tiro respinto. Serge Gnabry (Germania) un tiro di sinistro da centro area.21:12

  97. 25'

    Aleksandar Pavlovic (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  99. 25'

    Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:10

  100. 21'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Oliver Baumann (Germania).21:06

  101. 21'

    Tiro parato. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:06

  102. 18'

    Tentativo fallito. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Leandro Barreiro.21:04

  103. 16'

    Tiro respinto. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Christopher Martins.21:02

  105. 13'

    Waldemar Anton (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:59

  106. 13'

    Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).20:59

  107. 13'

    Tiro parato. Waldemar Anton (Germania) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di David Raum.20:59

  108. 12'

    Serge Gnabry (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57

  109. 12'

    Fallo di Mathias Olesen (Lussemburgo).20:57

  111. 11'

    Tentativo fallito. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Leandro Barreiro.20:57

  112. 9'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Anthony Morris (Lussemburgo).20:54

  113. 9'

    Tiro parato. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leon Goretzka.20:54

  114. 3'

    Leon Goretzka (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  115. 3'

    Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).20:48

  117. Inizia il Primo tempo.20:46

  118. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26

Formazioni Lussemburgo - Germania

Lussemburgo
Germania
TITOLARI LUSSEMBURGO
  • (1) ANTHONY MORRIS (P)
  • (13) DIRK CARLSON (D)
  • (18) LAURENT JANS (D)
  • (4) FLORIAN BOHNERT (D)
  • (2) SEID KORAC (D)
  • (7) AIMAN DARDARI (C)
  • (15) OLIVIER THILL (C)
  • (8) CHRISTOPHER MARTINS (C)
  • (16) LEANDRO BARREIRO (C)
  • (19) MATHIAS OLESEN (C)
  • (10) DANEL SINANI (A)
PANCHINA LUSSEMBURGO
  • (23) LUCAS FOX (P)
  • (12) TIAGO PEREIRA CARDOSO (P)
  • (20) ELDIN DZOGOVIC (D)
  • (9) KENAN AVDUSINOVIC (A)
  • (6) TOMÁS CRUZ (C)
  • (22) MARVIN MARTINS (D)
  • (3) ADULAI DJABI EMBALÓ (A)
  • (17) VAHID SELIMOVIC (D)
  • (11) EDVIN MURATOVIC (A)
  • (21) SÉBASTIEN THILL (C)
  • (5) ALESSIO CURCI (A)
  • (14) ERIC VEIGA (D)
ALLENATORE LUSSEMBURGO
  • Jeff Strasser
TITOLARI GERMANIA
  • (1) OLIVER BAUMANN (P)
  • (23) RIDLE BAKU (D)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (22) DAVID RAUM (D)
  • (3) WALDEMAR ANTON (D)
  • (8) LEON GORETZKA (C)
  • (20) SERGE GNABRY (C)
  • (5) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
  • (17) FLORIAN WIRTZ (A)
  • (11) NICK WOLTEMADE (A)
  • (19) LEROY SANÉ (A)
PANCHINA GERMANIA
  • (16) KEVIN SCHADE (C)
  • (12) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (9) ASSAN OUÉDRAOGO (C)
  • (13) FELIX NMECHA (C)
  • (21) FINN DAHMEN (P)
  • (14) SAÏD EL MALA (C)
  • (15) NICO SCHLOTTERBECK (D)
  • (18) NATHANIEL BROWN (D)
  • (7) JAMIE LEWELING (A)
  • (2) MALICK THIAW (D)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (C)
  • (10) JONATHAN BURKARDT (A)
ALLENATORE GERMANIA
  • Julian Nagelsmann
PREPARTITA

Lussemburgo - Germania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stade de Luxembourg di Luxembourg City.
Arbitro di Lussemburgo - Germania sarà John Brooks. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Dove vedere Lussemburgo-Germania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Lussemburgo-Germania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Lussemburgo - Germania Live

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio