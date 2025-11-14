Incontro terminato, Lussemburgo 0, Germania 2.
Incontro terminato, Lussemburgo 0, Germania 2.
Secondo tempo terminato, Lussemburgo 0, Germania 2.22:39
Waldemar Anton (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Adulai Djabi Embaló (Lussemburgo).22:38
Fuorigioco. Felix Nmecha(Germania) prova il lancio lungo, ma Jamie Leweling e' colto in fuorigioco.22:37
Tiro parato. Jamie Leweling (Germania) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:36
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Anthony Morris (Lussemburgo).22:35
Tiro parato. Felix Nmecha (Germania) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Florian Wirtz.22:35
Fallo di Waldemar Anton (Germania).22:35
Danel Sinani (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:34
Sostituzione, Lussemburgo. Sébastien Thill sostituisce Aiman Dardari.22:32
Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Aleksandar Pavlovic.22:31
Fuorigioco. Nick Woltemade(Germania) prova il lancio lungo, ma Kevin Schade e' colto in fuorigioco.22:31
Kevin Schade (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25
Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).22:25
Sostituzione, Lussemburgo. Adulai Djabi Embaló sostituisce Mathias Olesen.22:23
Sostituzione, Lussemburgo. Alessio Curci sostituisce Christopher Martins.22:23
Sostituzione, Germania. Malick Thiaw sostituisce Jonathan Tah.22:23
Sostituzione, Germania. Jamie Leweling sostituisce Leroy Sané.22:23
Leroy Sané (Germania) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kevin Schade.22:22
Fallo di Leroy Sané (Germania).22:20
Laurent Jans (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20
Fallo di Florian Wirtz (Germania).22:17
Christopher Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Tiro respinto. Aleksandar Pavlovic (Germania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Leroy Sané.22:16
Sostituzione, Lussemburgo. Tomás Cruz sostituisce Olivier Thill.22:15
Gol! Lussemburgo 0, Germania 2. Nick Woltemade (Germania) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ridle Baku.22:13
Danel Sinani (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.22:12
Kevin Schade (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).22:11
Fallo di Leroy Sané (Germania).22:11
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Sostituzione, Germania. Kevin Schade sostituisce Serge Gnabry.22:10
Tentativo fallito. Christopher Martins (Lussemburgo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Olivier Thill con cross.22:09
Tentativo fallito. Ridle Baku (Germania) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di David Raum.22:05
Seid Korac (Lussemburgo) e' ammonito.22:04
Fallo di Leroy Sané (Germania).22:04
Marvin Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Nick Woltemade (Germania).22:02
Seid Korac (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Jonathan Tah (Germania) e' ammonito per fallo.21:59
Fallo di Jonathan Tah (Germania).21:59
Christopher Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:59
Nick Woltemade (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Fallo di Seid Korac (Lussemburgo).21:59
Sostituzione, Germania. Felix Nmecha sostituisce Leon Goretzka.21:58
Gara riprende.21:57
Gara momentaneamente sospesa, Leandro Barreiro (Lussemburgo) per infortunio.21:56
Fallo di Leon Goretzka (Germania).21:56
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Tentativo fallito. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.21:55
Gol! Lussemburgo 0, Germania 1. Nick Woltemade (Germania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Leroy Sané.21:53
Tiro respinto. Christopher Martins (Lussemburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:51
Inizia il Secondo tempo Lussemburgo 0, Germania 0.21:49
Sostituzione, Lussemburgo. Marvin Martins sostituisce Florian Bohnert.21:49
Primo tempo terminato, Lussemburgo 0, Germania 0.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).21:30
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).21:29
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Germania).21:28
Aiman Dardari (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Florian Bohnert (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.21:26
Leroy Sané (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26
Fallo di Florian Bohnert (Lussemburgo).21:26
Tiro parato. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:25
Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24
Fallo di Seid Korac (Lussemburgo).21:24
Aleksandar Pavlovic (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).21:20
Gara riprende.21:18
Gara momentaneamente sospesa, Leandro Barreiro (Lussemburgo) per infortunio.21:18
Leon Goretzka (Germania) e' ammonito per fallo.21:17
Fallo di Leon Goretzka (Germania).21:17
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Leon Goretzka (Germania).21:15
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Oliver Baumann (Germania).21:15
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da David Raum (Germania).21:14
Tentativo fallito. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Leon Goretzka in seguito a un contropiede.21:13
Tentativo fallito. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leon Goretzka.21:12
Tiro respinto. Serge Gnabry (Germania) un tiro di sinistro da centro area.21:12
Aleksandar Pavlovic (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:10
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Oliver Baumann (Germania).21:06
Tiro parato. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:06
Tentativo fallito. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Leandro Barreiro.21:04
Tiro respinto. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Christopher Martins.21:02
Waldemar Anton (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:59
Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).20:59
Tiro parato. Waldemar Anton (Germania) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di David Raum.20:59
Serge Gnabry (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57
Fallo di Mathias Olesen (Lussemburgo).20:57
Tentativo fallito. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Leandro Barreiro.20:57
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Anthony Morris (Lussemburgo).20:54
Tiro parato. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leon Goretzka.20:54
Leon Goretzka (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).20:48
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26
Lussemburgo - Germania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stade de Luxembourg di Luxembourg City.
Arbitro di Lussemburgo - Germania sarà John Brooks. Al VAR invece ci sarà Darren England.
Dove vedere Lussemburgo-Germania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Lussemburgo-Germania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
