Polonia-Olanda: 1-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

14 Novembre 2025 ore 20:45
Polonia
1
Olanda
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 43' 1-0 Jakub Kaminski
  2. 47' 1-1 Memphis Depay
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Polonia 1, Olanda 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Polonia 1, Olanda 1.22:43

  3. 90'+6'

    Jan Paul van Hecke (Olanda) e' ammonito per fallo.22:43

  4. 90'+6'

    Fallo di Jan Paul van Hecke (Olanda).22:43

  5. 90'+6'

    Kamil Grosicki (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43

  6. 90'+3'

    Fallo di Emmanuel Emegha (Olanda).22:39

  7. 90'+3'

    Jan Ziólkowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  9. 90'+2'

    Sostituzione, Polonia. Filip Rózga sostituisce Jakub Kaminski.22:38

  10. 90'+2'

    Sostituzione, Polonia. Adam Buksa sostituisce Robert Lewandowski.22:38

  11. 90'+1'

    Virgil van Dijk (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  12. 90'+1'

    Fallo di Tomasz Kedziora (Polonia).22:37

  13. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:37

  15. 90'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Olanda).22:37

  16. 90'

    Tiro respinto. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area.22:36

  17. 89'

    Sostituzione, Olanda. Jerdy Schouten sostituisce Ryan Gravenberch.22:35

  18. 89'

    Sostituzione, Olanda. Emmanuel Emegha sostituisce Memphis Depay.22:35

  19. 88'

    Fallo di Donyell Malen (Olanda).22:34

  21. 88'

    Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  22. 86'

    Tiro parato. Ryan Gravenberch (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Micky van de Ven.22:33

  23. 85'

    Tentativo fallito. Ryan Gravenberch (Olanda) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Memphis Depay.22:32

  24. 84'

    Jan Paul van Hecke (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  25. 84'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:30

  27. 83'

    Fallo di Jan Paul van Hecke (Olanda).22:29

  28. 83'

    Kamil Grosicki (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29

  29. 82'

    Tiro respinto. Bartosz Kapustka (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jakub Kaminski.22:28

  30. 82'

    Tiro parato. Michal Skóras (Polonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:28

  31. 82'

    Sostituzione, Polonia. Kamil Grosicki sostituisce Nicola Zalewski.22:28

  33. 81'

    Sostituzione, Polonia. Pawel Wszolek sostituisce Matty Cash.22:27

  34. 79'

    Fuorigioco. Jakub Kaminski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Bartosz Kapustka e' colto in fuorigioco.22:25

  35. 77'

    Tentativo fallito. Donyell Malen (Olanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Memphis Depay con cross in seguito a un calcio da fermo.22:24

  36. 77'

    Jurriën Timber (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23

  37. 77'

    Fallo di Nicola Zalewski (Polonia).22:23

  39. 76'

    Fuorigioco. Jakub Kaminski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Michal Skóras e' colto in fuorigioco.22:22

  40. 74'

    Sostituzione, Olanda. Jan Paul van Hecke sostituisce Lutsharel Geertruida.22:20

  41. 74'

    Sostituzione, Olanda. Tijjani Reijnders sostituisce Justin Kluivert.22:20

  42. 71'

    Fallo di mano di Justin Kluivert (Olanda).22:18

  43. 69'

    Tentativo fallito. Memphis Depay (Olanda) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Donyell Malen con cross.22:16

  45. 67'

    Jan Ziólkowski (Polonia) e' ammonito per fallo.22:13

  46. 67'

    Justin Kluivert (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  47. 67'

    Fallo di Jan Ziólkowski (Polonia).22:13

  48. 62'

    Gara riprende.22:08

  49. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, (Olanda).22:05

  51. 55'

    Tiro parato. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michal Skóras.22:02

  52. 54'

    Tiro respinto. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da centro area.22:01

  53. 54'

    Fallo di mano di Justin Kluivert (Olanda).22:00

  54. 53'

    Memphis Depay (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  55. 53'

    Fallo di Jakub Kiwior (Polonia).21:59

  57. 53'

    Tiro respinto. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro da fuori area.21:59

  58. 52'

    Fallo di Lutsharel Geertruida (Olanda).21:58

  59. 52'

    Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  60. 51'

    Gara riprende.21:57

  61. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, (Olanda).21:57

  63. 48'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Bart Verbruggen (Olanda).21:55

  64. 48'

    Tiro parato. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Matty Cash.21:55

  65. 47'

    Gol! Polonia 1, Olanda 1. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.21:53

  66. 47'

    Tiro parato. Donyell Malen (Olanda) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cody Gakpo con cross.21:53

  67. Inizia il Secondo tempo Polonia 1, Olanda 0.21:52

  69. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Polonia 1, Olanda 0.21:35

  70. 45'+2'

    Fallo di Jurriën Timber (Olanda).21:34

  71. 45'+2'

    Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  72. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:34

  73. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Michal Skóras (Polonia).21:34

  75. 45'+1'

    Fuorigioco. Jakub Kaminski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Matty Cash e' colto in fuorigioco.21:33

  76. 43'

    Gol! Polonia 1, Olanda 0. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robert Lewandowski con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:31

  77. 42'

    Tiro respinto. Michal Skóras (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jakub Kaminski.21:29

  78. 38'

    Fallo di Cody Gakpo (Olanda).21:26

  79. 38'

    Jakub Kaminski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  81. 37'

    Tentativo fallito. Matty Cash (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Piotr Zielinski.21:25

  82. 36'

    Fallo di Lutsharel Geertruida (Olanda).21:24

  83. 36'

    Jakub Kiwior (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  84. 33'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (Polonia).21:21

  85. 32'

    Virgil van Dijk (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  87. 32'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).21:20

  88. 30'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Jan Ziólkowski (Polonia).21:18

  89. 30'

    Ryan Gravenberch (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  90. 30'

    Fallo di Piotr Zielinski (Polonia).21:17

  91. 29'

    Fallo di Justin Kluivert (Olanda).21:17

  93. 29'

    Jan Ziólkowski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17

  94. 25'

    Tiro respinto. Donyell Malen (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Jurriën Timber.21:13

  95. 24'

    Tentativo fallito. Donyell Malen (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Lutsharel Geertruida.21:11

  96. 20'

    Fallo di Virgil van Dijk (Olanda).21:07

  97. 20'

    Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  99. 17'

    Piotr Zielinski (Polonia) e' ammonito per fallo.21:05

  100. 17'

    Micky van de Ven (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05

  101. 17'

    Fallo di Piotr Zielinski (Polonia).21:05

  102. 14'

    Fallo di mano di Frenkie de Jong (Olanda).21:02

  103. 13'

    Sostituzione, Polonia. Bartosz Kapustka sostituisce Sebastian Szymanski per infortunio.21:01

  105. 11'

    Gara riprende.20:59

  106. 10'

    Gara momentaneamente sospesa, Sebastian Szymanski (Polonia) per infortunio.20:58

  107. 9'

    Justin Kluivert (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  108. 9'

    Fallo di Jan Ziólkowski (Polonia).20:57

  109. 7'

    Fallo di Frenkie de Jong (Olanda).20:55

  111. 7'

    Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

  112. 7'

    Memphis Depay (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  113. 7'

    Fallo di Jan Ziólkowski (Polonia).20:54

  114. 6'

    Tiro parato. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:54

  115. 2'

    Tentativo fallito. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco alto sulla destra. Assist di Matty Cash con cross.20:49

  117. Inizia il Primo tempo.20:48

  118. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:45

Formazioni Polonia - Olanda

Polonia
Olanda
TITOLARI POLONIA
  • (12) KAMIL GRABARA (P)
  • (4) TOMASZ KEDZIORA (D)
  • (14) JAKUB KIWIOR (D)
  • (5) JAN ZIÓLKOWSKI (D)
  • (2) MATTY CASH (C)
  • (19) MICHAL SKÓRAS (C)
  • (20) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)
  • (10) PIOTR ZIELINSKI (C)
  • (13) JAKUB KAMINSKI (A)
  • (21) NICOLA ZALEWSKI (A)
  • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
PANCHINA POLONIA
  • (16) ADAM BUKSA (A)
  • (17) KACPER KOZLOWSKI (C)
  • (8) BARTOSZ KAPUSTKA (C)
  • (6) FILIP RÓZGA (C)
  • (18) BARTOSZ BERESZYNSKI (D)
  • (11) KAMIL GROSICKI (C)
  • (1) MATEUSZ KOCHALSKI (P)
  • (3) KRYSPIN SZCZESNIAK (D)
  • (22) BARTLOMIEJ DRAGOWSKI (P)
  • (15) PAWEL WSZOLEK (C)
  • (7) KAROL SWIDERSKI (A)
ALLENATORE POLONIA
  • Jan Urban
TITOLARI OLANDA
  • (1) BART VERBRUGGEN (P)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (15) MICKY VAN DE VEN (D)
  • (2) LUTSHAREL GEERTRUIDA (D)
  • (3) JURRIËN TIMBER (D)
  • (8) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (11) CODY GAKPO (C)
  • (19) JUSTIN KLUIVERT (C)
  • (18) DONYELL MALEN (C)
  • (21) FRENKIE DE JONG (C)
  • (10) MEMPHIS DEPAY (A)
PANCHINA OLANDA
  • (17) NOA LANG (A)
  • (13) ROBIN ROEFS (P)
  • (6) MATTHIJS DE LIGT (D)
  • (16) JERDY SCHOUTEN (C)
  • (14) TIJJANI REIJNDERS (C)
  • (20) QUINTEN TIMBER (C)
  • (12) JAN PAUL VAN HECKE (D)
  • (22) LUCIANO VALENTE (C)
  • (9) EMMANUEL EMEGHA (A)
  • (7) XAVI SIMONS (C)
  • (23) MARK FLEKKEN (P)
  • (5) NATHAN AKÉ (D)
ALLENATORE OLANDA
  • Ronald Koeman
PREPARTITA

Polonia - Olanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 novembre alle ore 20:45 allo stadio PGE Narodowy di Warsaw.
Arbitro di Polonia - Olanda sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Maurizio Mariani

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati48
Fuorigioco7
Rigori assegnati2
Ammonizioni7
Espulsioni0
Cartellini per partita3.5
Falli per cartellino6.8

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1
01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0

