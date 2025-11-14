Incontro terminato, Polonia 1, Olanda 1.
Secondo tempo terminato, Polonia 1, Olanda 1.22:43
Jan Paul van Hecke (Olanda) e' ammonito per fallo.22:43
Fallo di Jan Paul van Hecke (Olanda).22:43
Kamil Grosicki (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43
Fallo di Emmanuel Emegha (Olanda).22:39
Jan Ziólkowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Sostituzione, Polonia. Filip Rózga sostituisce Jakub Kaminski.22:38
Sostituzione, Polonia. Adam Buksa sostituisce Robert Lewandowski.22:38
Virgil van Dijk (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Tomasz Kedziora (Polonia).22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:37
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Olanda).22:37
Tiro respinto. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area.22:36
Sostituzione, Olanda. Jerdy Schouten sostituisce Ryan Gravenberch.22:35
Sostituzione, Olanda. Emmanuel Emegha sostituisce Memphis Depay.22:35
Fallo di Donyell Malen (Olanda).22:34
Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Tiro parato. Ryan Gravenberch (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Micky van de Ven.22:33
Tentativo fallito. Ryan Gravenberch (Olanda) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Memphis Depay.22:32
Jan Paul van Hecke (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:30
Fallo di Jan Paul van Hecke (Olanda).22:29
Kamil Grosicki (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Tiro respinto. Bartosz Kapustka (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jakub Kaminski.22:28
Tiro parato. Michal Skóras (Polonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:28
Sostituzione, Polonia. Kamil Grosicki sostituisce Nicola Zalewski.22:28
Sostituzione, Polonia. Pawel Wszolek sostituisce Matty Cash.22:27
Fuorigioco. Jakub Kaminski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Bartosz Kapustka e' colto in fuorigioco.22:25
Tentativo fallito. Donyell Malen (Olanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Memphis Depay con cross in seguito a un calcio da fermo.22:24
Jurriën Timber (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23
Fallo di Nicola Zalewski (Polonia).22:23
Fuorigioco. Jakub Kaminski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Michal Skóras e' colto in fuorigioco.22:22
Sostituzione, Olanda. Jan Paul van Hecke sostituisce Lutsharel Geertruida.22:20
Sostituzione, Olanda. Tijjani Reijnders sostituisce Justin Kluivert.22:20
Fallo di mano di Justin Kluivert (Olanda).22:18
Tentativo fallito. Memphis Depay (Olanda) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Donyell Malen con cross.22:16
Jan Ziólkowski (Polonia) e' ammonito per fallo.22:13
Justin Kluivert (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Jan Ziólkowski (Polonia).22:13
Gara riprende.22:08
Gara momentaneamente sospesa, (Olanda).22:05
Tiro parato. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michal Skóras.22:02
Tiro respinto. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da centro area.22:01
Fallo di mano di Justin Kluivert (Olanda).22:00
Memphis Depay (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Fallo di Jakub Kiwior (Polonia).21:59
Tiro respinto. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro da fuori area.21:59
Fallo di Lutsharel Geertruida (Olanda).21:58
Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Gara riprende.21:57
Gara momentaneamente sospesa, (Olanda).21:57
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Bart Verbruggen (Olanda).21:55
Tiro parato. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Matty Cash.21:55
Gol! Polonia 1, Olanda 1. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.21:53
Tiro parato. Donyell Malen (Olanda) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cody Gakpo con cross.21:53
Inizia il Secondo tempo Polonia 1, Olanda 0.21:52
Primo tempo terminato, Polonia 1, Olanda 0.21:35
Fallo di Jurriën Timber (Olanda).21:34
Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:34
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Michal Skóras (Polonia).21:34
Fuorigioco. Jakub Kaminski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Matty Cash e' colto in fuorigioco.21:33
Gol! Polonia 1, Olanda 0. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robert Lewandowski con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:31
Tiro respinto. Michal Skóras (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jakub Kaminski.21:29
Fallo di Cody Gakpo (Olanda).21:26
Jakub Kaminski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Tentativo fallito. Matty Cash (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Piotr Zielinski.21:25
Fallo di Lutsharel Geertruida (Olanda).21:24
Jakub Kiwior (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (Polonia).21:21
Virgil van Dijk (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).21:20
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Jan Ziólkowski (Polonia).21:18
Ryan Gravenberch (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Piotr Zielinski (Polonia).21:17
Fallo di Justin Kluivert (Olanda).21:17
Jan Ziólkowski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Tiro respinto. Donyell Malen (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Jurriën Timber.21:13
Tentativo fallito. Donyell Malen (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Lutsharel Geertruida.21:11
Fallo di Virgil van Dijk (Olanda).21:07
Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Piotr Zielinski (Polonia) e' ammonito per fallo.21:05
Micky van de Ven (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05
Fallo di Piotr Zielinski (Polonia).21:05
Fallo di mano di Frenkie de Jong (Olanda).21:02
Sostituzione, Polonia. Bartosz Kapustka sostituisce Sebastian Szymanski per infortunio.21:01
Gara riprende.20:59
Gara momentaneamente sospesa, Sebastian Szymanski (Polonia) per infortunio.20:58
Justin Kluivert (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Fallo di Jan Ziólkowski (Polonia).20:57
Fallo di Frenkie de Jong (Olanda).20:55
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Memphis Depay (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Fallo di Jan Ziólkowski (Polonia).20:54
Tiro parato. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:54
Tentativo fallito. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco alto sulla destra. Assist di Matty Cash con cross.20:49
Inizia il Primo tempo.20:48
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:45
Polonia - Olanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 novembre alle ore 20:45 allo stadio PGE Narodowy di Warsaw.
Arbitro di Polonia - Olanda sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Maurizio Mariani
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|48
|Fuorigioco
|7
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|7
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.5
|Falli per cartellino
|6.8
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2025
|Serie A
|Parma-Atalanta 1-1
|13-09-2025
|Serie B
|Sampdoria-Cesena 1-2
|25-10-2025
|Serie A
|Napoli-Inter 3-1
|01-11-2025
|Serie B
|Virtus Entella-Empoli 1-0
Dove vedere Polonia-Olanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Polonia-Olanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
