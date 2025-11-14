Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Slovacchia-Irlanda del Nord: 1-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

14 Novembre 2025 ore 20:45
Slovacchia
1
Irlanda del Nord
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 90+1' 1-0 Tomás Bobcek
0'
45'
90'
90'
99'

Incontro terminato, Slovacchia 1, Irlanda del Nord 0.

  1. 90'+10'

    Secondo tempo terminato, Slovacchia 1, Irlanda del Nord 0.22:43

  3. 90'+9'

    Secondo cartellino giallo per Dan Ballard (Irlanda del Nord) per fallo.22:42

  4. 90'+9'

    Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:42

  5. 90'+9'

    Fallo di Dan Ballard (Irlanda del Nord).22:42

  6. 90'+8'

    George Saville (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:41

  7. 90'+8'

    Róbert Bozeník (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41

  9. 90'+8'

    Fallo di George Saville (Irlanda del Nord).22:41

  10. 90'+7'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Ciaron Brown sostituisce Trai Hume.22:39

  11. 90'+6'

    Fallo di mano di George Saville (Irlanda del Nord).22:39

  12. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Leo Sauer (Slovacchia).22:37

  13. 90'+3'

    Tentativo fallito. Tomás Bobcek (Slovacchia) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:36

  15. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.22:34

  16. 90'+1'

    Gol! Slovacchia 1, Irlanda del Nord 0. Tomás Bobcek (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di László Bénes con cross da calcio d'angolo.22:34

  17. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Conor Bradley (Irlanda del Nord).22:33

  18. 90'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Isaac Price (Irlanda del Nord).22:33

  19. 90'

    Tiro respinto. László Bénes (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Adam Obert.22:33

  21. 88'

    Sostituzione, Slovacchia. Tomás Bobcek sostituisce Norbert Gyömbér.22:31

  22. 88'

    Sostituzione, Slovacchia. Róbert Bozeník sostituisce David Strelec.22:31

  23. 88'

    Fallo di mano di Jamie Donley (Irlanda del Nord).22:30

  24. 87'

    Fuorigioco. Trai Hume(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Justin Devenny e' colto in fuorigioco.22:29

  25. 84'

    Sostituzione, Slovacchia. László Bénes sostituisce Tomás Rigo.22:26

  27. 84'

    Sostituzione, Slovacchia. Lubomír Tupta sostituisce Lukás Haraslín.22:26

  28. 83'

    Fallo di Dávid Hancko (Slovacchia).22:25

  29. 83'

    Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  30. 81'

    Norbert Gyömbér (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  31. 81'

    Fallo di Josh Magennis (Irlanda del Nord).22:24

  33. 80'

    Tiro parato. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Haraslín.22:23

  34. 78'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Jamie Donley sostituisce Jamie Reid per infortunio.22:21

  35. 78'

    Gara riprende.22:21

  36. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Jamie Reid (Irlanda del Nord) per infortunio.22:20

  37. 74'

    Tentativo fallito. Brad Lyons (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:16

  39. 73'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Josh Magennis sostituisce Paddy McNair.22:16

  40. 73'

    Norbert Gyömbér (Slovacchia) e' ammonito per fallo.22:15

  41. 72'

    Fallo di Norbert Gyömbér (Slovacchia).22:15

  42. 72'

    Justin Devenny (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  43. 72'

    Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  45. 72'

    Fallo di Ruairi McConville (Irlanda del Nord).22:15

  46. 71'

    Fallo di Dávid Hancko (Slovacchia).22:14

  47. 71'

    Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14

  48. 70'

    Tiro respinto. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ruairi McConville.22:13

  49. 70'

    Dávid Hancko (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  51. 70'

    Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).22:13

  52. 70'

    Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Justin Devenny.22:13

  53. 69'

    Sostituzione, Slovacchia. Leo Sauer sostituisce Dávid Duris.22:12

  54. 68'

    Tentativo fallito. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:11

  55. 68'

    Tiro respinto. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Lukás Haraslín.22:11

  57. 68'

    Fallo di mano di Conor Bradley (Irlanda del Nord).22:11

  58. 66'

    Decisione VAR: Gol Slovacchia 0-0 Irlanda del Nord (David Strelec).22:09

  59. 65'

    Fallo di mano di David Strelec (Slovacchia).22:08

  60. 65'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: David Strelec (Slovacchia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:08

  61. 64'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07

  63. 64'

    Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).22:07

  64. 63'

    Gara riprende.22:06

  65. 62'

    Gara momentaneamente sospesa, Bailey Peacock-Farrell (Irlanda del Nord) per infortunio.22:04

  66. 61'

    Fallo di David Strelec (Slovacchia).22:04

  67. 61'

    Bailey Peacock-Farrell (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  69. 58'

    Tentativo fallito. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:01

  70. 57'

    Trai Hume (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:00

  71. 57'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59

  72. 57'

    Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).21:59

  73. 55'

    Fuorigioco. Lukás Haraslín(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Milan Skriniar e' colto in fuorigioco.21:57

  75. 53'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:56

  76. 53'

    Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).21:56

  77. 49'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  78. 49'

    Fallo di Paddy McNair (Irlanda del Nord).21:52

  79. 46'

    Fuorigioco. Stanislav Lobotka(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Matús Bero e' colto in fuorigioco.21:49

  81. 46'

    Tiro respinto. David Strelec (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Dávid Duris.21:49

  82. 45'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Jamie Reid sostituisce Dion Charles.21:48

  83. Inizia il Secondo tempo Slovacchia 0, Irlanda del Nord 0.21:48

  84. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Slovacchia 0, Irlanda del Nord 0.21:32

  85. 45'+3'

    Tentativo fallito. George Saville (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Ruairi McConville con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:32

  87. 45'+2'

    Fallo di Adam Obert (Slovacchia).21:32

  88. 45'+2'

    Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  89. 45'+1'

    Fuorigioco. Adam Obert(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Lukás Haraslín e' colto in fuorigioco.21:31

  90. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

  91. 45'

    Tentativo fallito. Milan Skriniar (Slovacchia) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Tomás Rigo con cross in seguito a un calcio da fermo.21:29

  93. 44'

    Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28

  94. 44'

    Fallo di Ruairi McConville (Irlanda del Nord).21:28

  95. 42'

    Tiro respinto. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Trai Hume.21:26

  96. 38'

    Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:23

  97. 37'

    Fallo di Matús Bero (Slovacchia).21:22

  99. 37'

    Brad Lyons (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22

  100. 36'

    Fallo di David Strelec (Slovacchia).21:20

  101. 36'

    Brad Lyons (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  102. 35'

    Fallo di David Strelec (Slovacchia).21:20

  103. 35'

    Dan Ballard (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  105. 34'

    Fallo di Matús Bero (Slovacchia).21:18

  106. 34'

    George Saville (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18

  107. 32'

    Fallo di Milan Skriniar (Slovacchia).21:17

  108. 32'

    Dion Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17

  109. 31'

    Tentativo fallito. Stanislav Lobotka (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:16

  111. 31'

    Tiro respinto. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:16

  112. 31'

    Tomás Rigo (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  113. 31'

    Fallo di Dion Charles (Irlanda del Nord).21:16

  114. 30'

    Tiro parato. Dion Charles (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ruairi McConville con suggerimento di testa.21:15

  115. 28'

    Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  117. 28'

    Fallo di Dion Charles (Irlanda del Nord).21:13

  118. 27'

    Gara riprende.21:11

  119. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Bailey Peacock-Farrell (Irlanda del Nord) per infortunio.21:10

  120. 23'

    Dan Ballard (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:08

  121. 23'

    Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07

  123. 23'

    Fallo di Dan Ballard (Irlanda del Nord).21:07

  124. 18'

    Tentativo fallito. Dávid Duris (Slovacchia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto sulla destra.21:03

  125. 18'

    David Strelec (Slovacchia) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Dávid Hancko.21:02

  126. 17'

    Norbert Gyömbér (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  127. 17'

    Fallo di Dion Charles (Irlanda del Nord).21:01

  129. 17'

    Tentativo fallito. Dan Ballard (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Justin Devenny in seguito a un calcio da fermo.21:01

  130. 16'

    Fallo di Matús Bero (Slovacchia).21:00

  131. 16'

    Ruairi McConville (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:00

  132. 15'

    Fallo di Tomás Rigo (Slovacchia).20:59

  133. 15'

    Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

  135. 15'

    Tiro respinto. Tomás Rigo (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lukás Haraslín.20:59

  136. 14'

    Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  137. 14'

    Fallo di George Saville (Irlanda del Nord).20:58

  138. 11'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da George Saville (Irlanda del Nord).20:56

  139. 7'

    Tiro parato. Isaac Price (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Justin Devenny con cross.20:51

  141. 5'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  142. 5'

    Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).20:50

  143. 5'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Stanislav Lobotka (Slovacchia).20:49

  144. 4'

    Fallo di Lukás Haraslín (Slovacchia).20:49

  145. 4'

    Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:49

  147. 3'

    Tiro respinto. Milan Skriniar (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area.20:48

  148. 3'

    Tiro respinto. Milan Skriniar (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tomás Rigo.20:48

  149. 3'

    Dávid Hancko (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:47

  150. 3'

    Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).20:47

  151. Inizia il Primo tempo.20:45

  153. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:43

Formazioni Slovacchia - Irlanda del Nord

Slovacchia
Irlanda del Nord
TITOLARI SLOVACCHIA
  • (1) MARTIN DÚBRAVKA (P)
  • (14) MILAN SKRINIAR (D)
  • (4) ADAM OBERT (D)
  • (6) NORBERT GYÖMBÉR (D)
  • (22) STANISLAV LOBOTKA (C)
  • (21) MATÚS BERO (C)
  • (19) TOMÁS RIGO (C)
  • (16) DÁVID HANCKO (C)
  • (20) DÁVID DURIS (A)
  • (17) LUKÁS HARASLÍN (A)
  • (15) DAVID STRELEC (A)
PANCHINA SLOVACCHIA
  • (11) LUBOMÍR TUPTA (A)
  • (9) RÓBERT BOZENÍK (A)
  • (8) TOMÁS BOBCEK (A)
  • (13) PATRIK HROSOVSKY (C)
  • (10) LÁSZLÓ BÉNES (C)
  • (12) MAREK RODÁK (P)
  • (23) DOMINIK TAKÁC (P)
  • (5) IVAN MESÍK (D)
  • (2) PETER PEKARÍK (D)
  • (7) LEO SAUER (A)
  • (3) DENIS VAVRO (D)
  • (18) IVAN SCHRANZ (A)
ALLENATORE SLOVACCHIA
  • Francesco Calzona
TITOLARI IRLANDA DEL NORD
  • (1) BAILEY PEACOCK-FARRELL (P)
  • (17) PADDY MCNAIR (D)
  • (4) DAN BALLARD (D)
  • (13) RUAIRI MCCONVILLE (D)
  • (6) GEORGE SAVILLE (C)
  • (16) BRAD LYONS (C)
  • (15) JUSTIN DEVENNY (C)
  • (5) TRAI HUME (C)
  • (9) DION CHARLES (A)
  • (14) ISAAC PRICE (A)
  • (2) CONOR BRADLEY (A)
PANCHINA IRLANDA DEL NORD
  • (21) JOSH MAGENNIS (A)
  • (7) TERRY DEVLIN (C)
  • (12) CONOR HAZARD (P)
  • (8) CALLUM MARSHALL (A)
  • (11) PAUL SMYTH (A)
  • (18) JAMIE REID (A)
  • (20) JAMIE MCDONNELL (C)
  • (19) PATRICK KELLY (C)
  • (23) LUKE SOUTHWOOD (P)
  • (22) CIARON BROWN (D)
  • (10) JAMIE DONLEY (C)
  • (3) JAMAL LEWIS (D)
ALLENATORE IRLANDA DEL NORD
  • Michael O'Neill
PREPARTITA

Slovacchia - Irlanda del Nord è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 novembre alle ore 20:45 allo stadio Košická futbalová aréna (KFA) di Košice.

Dove vedere Slovacchia-Irlanda del Nord di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Slovacchia-Irlanda del Nord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Slovacchia - Irlanda del Nord Live

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio