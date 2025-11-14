Incontro terminato, Slovacchia 1, Irlanda del Nord 0.
Incontro terminato, Slovacchia 1, Irlanda del Nord 0.
Secondo tempo terminato, Slovacchia 1, Irlanda del Nord 0.22:43
Secondo cartellino giallo per Dan Ballard (Irlanda del Nord) per fallo.22:42
Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:42
Fallo di Dan Ballard (Irlanda del Nord).22:42
George Saville (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:41
Róbert Bozeník (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41
Fallo di George Saville (Irlanda del Nord).22:41
Sostituzione, Irlanda del Nord. Ciaron Brown sostituisce Trai Hume.22:39
Fallo di mano di George Saville (Irlanda del Nord).22:39
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Leo Sauer (Slovacchia).22:37
Tentativo fallito. Tomás Bobcek (Slovacchia) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.22:34
Gol! Slovacchia 1, Irlanda del Nord 0. Tomás Bobcek (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di László Bénes con cross da calcio d'angolo.22:34
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Conor Bradley (Irlanda del Nord).22:33
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Isaac Price (Irlanda del Nord).22:33
Tiro respinto. László Bénes (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Adam Obert.22:33
Sostituzione, Slovacchia. Tomás Bobcek sostituisce Norbert Gyömbér.22:31
Sostituzione, Slovacchia. Róbert Bozeník sostituisce David Strelec.22:31
Fallo di mano di Jamie Donley (Irlanda del Nord).22:30
Fuorigioco. Trai Hume(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Justin Devenny e' colto in fuorigioco.22:29
Sostituzione, Slovacchia. László Bénes sostituisce Tomás Rigo.22:26
Sostituzione, Slovacchia. Lubomír Tupta sostituisce Lukás Haraslín.22:26
Fallo di Dávid Hancko (Slovacchia).22:25
Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Norbert Gyömbér (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Josh Magennis (Irlanda del Nord).22:24
Tiro parato. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Haraslín.22:23
Sostituzione, Irlanda del Nord. Jamie Donley sostituisce Jamie Reid per infortunio.22:21
Gara riprende.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Jamie Reid (Irlanda del Nord) per infortunio.22:20
Tentativo fallito. Brad Lyons (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:16
Sostituzione, Irlanda del Nord. Josh Magennis sostituisce Paddy McNair.22:16
Norbert Gyömbér (Slovacchia) e' ammonito per fallo.22:15
Fallo di Norbert Gyömbér (Slovacchia).22:15
Justin Devenny (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Ruairi McConville (Irlanda del Nord).22:15
Fallo di Dávid Hancko (Slovacchia).22:14
Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Tiro respinto. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ruairi McConville.22:13
Dávid Hancko (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).22:13
Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Justin Devenny.22:13
Sostituzione, Slovacchia. Leo Sauer sostituisce Dávid Duris.22:12
Tentativo fallito. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:11
Tiro respinto. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Lukás Haraslín.22:11
Fallo di mano di Conor Bradley (Irlanda del Nord).22:11
Decisione VAR: Gol Slovacchia 0-0 Irlanda del Nord (David Strelec).22:09
Fallo di mano di David Strelec (Slovacchia).22:08
GOL CANCELLATO DAL VAR: David Strelec (Slovacchia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:08
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07
Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).22:07
Gara riprende.22:06
Gara momentaneamente sospesa, Bailey Peacock-Farrell (Irlanda del Nord) per infortunio.22:04
Fallo di David Strelec (Slovacchia).22:04
Bailey Peacock-Farrell (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Tentativo fallito. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:01
Trai Hume (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:00
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59
Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).21:59
Fuorigioco. Lukás Haraslín(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Milan Skriniar e' colto in fuorigioco.21:57
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:56
Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).21:56
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di Paddy McNair (Irlanda del Nord).21:52
Fuorigioco. Stanislav Lobotka(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Matús Bero e' colto in fuorigioco.21:49
Tiro respinto. David Strelec (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Dávid Duris.21:49
Sostituzione, Irlanda del Nord. Jamie Reid sostituisce Dion Charles.21:48
Inizia il Secondo tempo Slovacchia 0, Irlanda del Nord 0.21:48
Primo tempo terminato, Slovacchia 0, Irlanda del Nord 0.21:32
Tentativo fallito. George Saville (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Ruairi McConville con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:32
Fallo di Adam Obert (Slovacchia).21:32
Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Fuorigioco. Adam Obert(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Lukás Haraslín e' colto in fuorigioco.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30
Tentativo fallito. Milan Skriniar (Slovacchia) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Tomás Rigo con cross in seguito a un calcio da fermo.21:29
Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28
Fallo di Ruairi McConville (Irlanda del Nord).21:28
Tiro respinto. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Trai Hume.21:26
Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:23
Fallo di Matús Bero (Slovacchia).21:22
Brad Lyons (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22
Fallo di David Strelec (Slovacchia).21:20
Brad Lyons (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Fallo di David Strelec (Slovacchia).21:20
Dan Ballard (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Matús Bero (Slovacchia).21:18
George Saville (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18
Fallo di Milan Skriniar (Slovacchia).21:17
Dion Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17
Tentativo fallito. Stanislav Lobotka (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:16
Tiro respinto. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:16
Tomás Rigo (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di Dion Charles (Irlanda del Nord).21:16
Tiro parato. Dion Charles (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ruairi McConville con suggerimento di testa.21:15
Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Dion Charles (Irlanda del Nord).21:13
Gara riprende.21:11
Gara momentaneamente sospesa, Bailey Peacock-Farrell (Irlanda del Nord) per infortunio.21:10
Dan Ballard (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:08
Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07
Fallo di Dan Ballard (Irlanda del Nord).21:07
Tentativo fallito. Dávid Duris (Slovacchia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto sulla destra.21:03
David Strelec (Slovacchia) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Dávid Hancko.21:02
Norbert Gyömbér (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Dion Charles (Irlanda del Nord).21:01
Tentativo fallito. Dan Ballard (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Justin Devenny in seguito a un calcio da fermo.21:01
Fallo di Matús Bero (Slovacchia).21:00
Ruairi McConville (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:00
Fallo di Tomás Rigo (Slovacchia).20:59
Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Tiro respinto. Tomás Rigo (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lukás Haraslín.20:59
Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fallo di George Saville (Irlanda del Nord).20:58
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da George Saville (Irlanda del Nord).20:56
Tiro parato. Isaac Price (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Justin Devenny con cross.20:51
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).20:50
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Stanislav Lobotka (Slovacchia).20:49
Fallo di Lukás Haraslín (Slovacchia).20:49
Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:49
Tiro respinto. Milan Skriniar (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area.20:48
Tiro respinto. Milan Skriniar (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tomás Rigo.20:48
Dávid Hancko (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:47
Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).20:47
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:43
Slovacchia - Irlanda del Nord è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 14 novembre alle ore 20:45 allo stadio Košická futbalová aréna (KFA) di Košice.
Dove vedere Slovacchia-Irlanda del Nord di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Slovacchia-Irlanda del Nord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 14 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
