Incontro terminato, Bosnia-Erzegovina 3, Romania 1.
Cliente Enel?
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
Incontro terminato, Bosnia-Erzegovina 3, Romania 1.
Secondo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 3, Romania 1.22:43
Tentativo fallito. Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Armin Gigovic.22:43
Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Marius Marin (Romania).22:42
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Nikola Vasilj (Bosnia-Erzegovina).22:41
Tiro parato. Razvan Marin (Romania) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:41
Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).22:41
Florin Tanase (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41
Fuorigioco. Amar Memic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Haris Tabakovic e' colto in fuorigioco.22:40
Gol! Bosnia-Erzegovina 3, Romania 1. Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa.22:39
Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Kerim Alajbegovic con cross.22:39
Sostituzione, Romania. Florin Tanase sostituisce Dennis Man.22:38
Gara riprende.22:38
Dennis Man (Romania) e' ammonito per fallo.22:37
Gara momentaneamente sospesa, Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:37
Gara momentaneamente sospesa, Dennis Man (Romania) per infortunio.22:37
Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Dennis Man (Romania).22:37
Fallo di Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina).22:36
Andrei Ratiu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:36
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Armin Gigovic sostituisce Edin Dzeko.22:35
Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Razvan Marin (Romania).22:34
Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).22:32
Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Fallo di Amar Memic (Bosnia-Erzegovina).22:30
Valentin Mihaila (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Amir Hadziahmetovic sostituisce Benjamin Tahirovic.22:28
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Virgil Ghita (Romania).22:27
Gol! Bosnia-Erzegovina 2, Romania 1. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Benjamin Tahirovic.22:25
Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Andrei Ratiu.22:23
Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).22:22
Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:22
Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22
Fallo di Dennis Man (Romania).22:22
Sostituzione, Romania. David Miculescu sostituisce Ianis Hagi.22:21
Sostituzione, Romania. Razvan Marin sostituisce Vlad Dragomir.22:21
Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.22:20
Fallo di Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina).22:20
Marius Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19
Fallo di Dennis Man (Romania).22:19
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Valentin Mihaila (Romania).22:18
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Virgil Ghita (Romania).22:17
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ivan Basic sostituisce Dzenis Burnic.22:15
Gara riprende.22:15
Gara momentaneamente sospesa, Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:13
Denis Dragus (Romania) e' stato espulso.22:13
Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13
Fallo di Denis Dragus (Romania).22:13
Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross da calcio d'angolo.22:12
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Vlad Dragomir (Romania).22:12
Tiro respinto. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Benjamin Tahirovic.22:12
Sostituzione, Romania. Denis Dragus sostituisce Daniel Bîrligea.22:10
Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.22:10
Fallo di Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina).22:10
Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Tiro respinto. Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area.22:09
Tiro respinto. Valentin Mihaila (Romania) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.22:08
Gara riprende.22:04
Gara momentaneamente sospesa, Marius Marin (Romania) per infortunio.22:00
Fallo di Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina).22:00
Marius Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Fuorigioco. Bogdan Racovitan(Romania) prova il lancio lungo, ma Dennis Man e' colto in fuorigioco.21:59
Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).21:58
Marius Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Gol! Bosnia-Erzegovina 1, Romania 1. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.
Guarda la scheda del giocatore Edin Dzeko21:54
Tiro respinto. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area. Assist di Amar Memic con cross.21:54
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Haris Tabakovic sostituisce Samed Bazdar.21:50
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Kerim Alajbegovic sostituisce Arjan Malic.21:50
Inizia il Secondo tempo Bosnia-Erzegovina 0, Romania 1.21:51
Primo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 0, Romania 1.21:33
Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.21:32
Bogdan Racovitan (Romania) e' ammonito per fallo.21:31
Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Fallo di Bogdan Racovitan (Romania).21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30
Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito.21:29
Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).21:29
Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Tiro respinto. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dzenis Burnic.21:29
Tiro parato. Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Amar Memic.21:28
Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra di poco alto sulla destra. Assist di Valentin Mihaila con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:27
Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Daniel Bîrligea con cross.21:25
Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Marius Marin (Romania).21:24
Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:21
Fallo di Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina).21:21
Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Tentativo fallito. Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:20
Tiro parato. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ianis Hagi.21:16
Fallo di Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina).21:14
Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Amar Memic con suggerimento di testa.21:13
Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11
Fallo di Bogdan Racovitan (Romania).21:11
Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Vlad Dragomir (Romania).21:09
Tentativo fallito. Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Esmir Bajraktarevic.21:05
Tentativo fallito. Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Esmir Bajraktarevic con passaggio filtrante.21:04
Gol! Bosnia-Erzegovina 0, Romania 1. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Valentin Mihaila con cross.21:02
Fallo di Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina).21:01
Dennis Man (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina).21:00
Dennis Man (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Tentativo fallito. Valentin Mihaila (Romania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Dennis Man con passaggio filtrante.20:59
Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57
Fallo di Marius Marin (Romania).20:57
Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:54
Fallo di Vlad Dragomir (Romania).20:54
Tentativo fallito. Andrei Ratiu (Romania) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Valentin Mihaila in seguito a un calcio da fermo.20:52
Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.20:51
Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).20:51
Valentin Mihaila (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:51
Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Fallo di Marius Marin (Romania).20:49
Fallo di mano di Dennis Man (Romania).20:49
Fuorigioco. Tarik Muharemovic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Amar Memic e' colto in fuorigioco.20:48
Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Marius Marin (Romania).20:48
Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:46
Fallo di Dennis Man (Romania).20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:23
Bosnia ed Erzegovina - Romania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica.
Arbitro di Bosnia ed Erzegovina - Romania sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.
Dove vedere Bosnia ed Erzegovina-Romania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Bosnia ed Erzegovina-Romania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 15 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND