Bosnia ed Erzegovina-Romania: 3-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

15 Novembre 2025 ore 20:45
Bosnia ed Erzegovina
3
Romania
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 17' 0-1 Daniel Bîrligea
  2. 49' 1-1 Edin Dzeko
  3. 79' 2-1 Esmir Bajraktarevic
  4. 90+3' 3-1 Haris Tabakovic
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Bosnia-Erzegovina 3, Romania 1.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 3, Romania 1.22:43

  3. 90'+7'

    Tentativo fallito. Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Armin Gigovic.22:43

  4. 90'+7'

    Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  5. 90'+7'

    Fallo di Marius Marin (Romania).22:42

  6. 90'+6'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Nikola Vasilj (Bosnia-Erzegovina).22:41

  7. 90'+6'

    Tiro parato. Razvan Marin (Romania) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:41

  9. 90'+6'

    Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).22:41

  10. 90'+6'

    Florin Tanase (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41

  11. 90'+5'

    Fuorigioco. Amar Memic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Haris Tabakovic e' colto in fuorigioco.22:40

  12. 90'+3'

    Gol! Bosnia-Erzegovina 3, Romania 1. Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa.22:39

  13. 90'+3'

    Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Kerim Alajbegovic con cross.22:39

  15. 90'+3'

    Sostituzione, Romania. Florin Tanase sostituisce Dennis Man.22:38

  16. 90'+3'

    Gara riprende.22:38

  17. 90'+2'

    Dennis Man (Romania) e' ammonito per fallo.22:37

  18. 90'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:37

  19. 90'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Dennis Man (Romania) per infortunio.22:37

  21. 90'+1'

    Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  22. 90'+1'

    Fallo di Dennis Man (Romania).22:37

  23. 90'+1'

    Fallo di Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina).22:36

  24. 90'+1'

    Andrei Ratiu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  25. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:36

  27. 90'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Armin Gigovic sostituisce Edin Dzeko.22:35

  28. 89'

    Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  29. 89'

    Fallo di Razvan Marin (Romania).22:34

  30. 87'

    Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).22:32

  31. 87'

    Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  33. 85'

    Fallo di Amar Memic (Bosnia-Erzegovina).22:30

  34. 85'

    Valentin Mihaila (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  35. 83'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Amir Hadziahmetovic sostituisce Benjamin Tahirovic.22:28

  36. 82'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Virgil Ghita (Romania).22:27

  37. 79'

    Gol! Bosnia-Erzegovina 2, Romania 1. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Benjamin Tahirovic.22:25

  39. 78'

    Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Andrei Ratiu.22:23

  40. 77'

    Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).22:22

  41. 77'

    Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:22

  42. 76'

    Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22

  43. 76'

    Fallo di Dennis Man (Romania).22:22

  45. 75'

    Sostituzione, Romania. David Miculescu sostituisce Ianis Hagi.22:21

  46. 75'

    Sostituzione, Romania. Razvan Marin sostituisce Vlad Dragomir.22:21

  47. 75'

    Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.22:20

  48. 75'

    Fallo di Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina).22:20

  49. 75'

    Marius Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  51. 74'

    Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19

  52. 74'

    Fallo di Dennis Man (Romania).22:19

  53. 73'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Valentin Mihaila (Romania).22:18

  54. 72'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Virgil Ghita (Romania).22:17

  55. 70'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ivan Basic sostituisce Dzenis Burnic.22:15

  57. 69'

    Gara riprende.22:15

  58. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:13

  59. 67'

    Denis Dragus (Romania) e' stato espulso.22:13

  60. 67'

    Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13

  61. 67'

    Fallo di Denis Dragus (Romania).22:13

  63. 67'

    Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross da calcio d'angolo.22:12

  64. 66'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Vlad Dragomir (Romania).22:12

  65. 66'

    Tiro respinto. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Benjamin Tahirovic.22:12

  66. 65'

    Sostituzione, Romania. Denis Dragus sostituisce Daniel Bîrligea.22:10

  67. 64'

    Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.22:10

  69. 64'

    Fallo di Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina).22:10

  70. 64'

    Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  71. 64'

    Tiro respinto. Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area.22:09

  72. 62'

    Tiro respinto. Valentin Mihaila (Romania) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.22:08

  73. 58'

    Gara riprende.22:04

  75. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Marius Marin (Romania) per infortunio.22:00

  76. 55'

    Fallo di Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina).22:00

  77. 55'

    Marius Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  78. 53'

    Fuorigioco. Bogdan Racovitan(Romania) prova il lancio lungo, ma Dennis Man e' colto in fuorigioco.21:59

  79. 53'

    Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).21:58

  81. 53'

    Marius Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  82. 49'

    Gol! Bosnia-Erzegovina 1, Romania 1. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.

    Guarda la scheda del giocatore Edin Dzeko21:54

  83. 49'

    Tiro respinto. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area. Assist di Amar Memic con cross.21:54

  84. 45'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Haris Tabakovic sostituisce Samed Bazdar.21:50

  85. 45'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Kerim Alajbegovic sostituisce Arjan Malic.21:50

  87. Inizia il Secondo tempo Bosnia-Erzegovina 0, Romania 1.21:51

  88. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 0, Romania 1.21:33

  89. 45'+2'

    Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.21:32

  90. 45'+1'

    Bogdan Racovitan (Romania) e' ammonito per fallo.21:31

  91. 45'+1'

    Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31

  93. 45'+1'

    Fallo di Bogdan Racovitan (Romania).21:31

  94. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

  95. 44'

    Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito.21:29

  96. 44'

    Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).21:29

  97. 44'

    Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  99. 44'

    Tiro respinto. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dzenis Burnic.21:29

  100. 43'

    Tiro parato. Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Amar Memic.21:28

  101. 42'

    Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra di poco alto sulla destra. Assist di Valentin Mihaila con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:27

  102. 40'

    Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Daniel Bîrligea con cross.21:25

  103. 39'

    Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  105. 39'

    Fallo di Marius Marin (Romania).21:24

  106. 36'

    Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:21

  107. 36'

    Fallo di Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina).21:21

  108. 36'

    Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  109. 35'

    Tentativo fallito. Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:20

  111. 31'

    Tiro parato. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ianis Hagi.21:16

  112. 29'

    Fallo di Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina).21:14

  113. 29'

    Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  114. 29'

    Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Amar Memic con suggerimento di testa.21:13

  115. 26'

    Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11

  117. 26'

    Fallo di Bogdan Racovitan (Romania).21:11

  118. 24'

    Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  119. 24'

    Fallo di Vlad Dragomir (Romania).21:09

  120. 20'

    Tentativo fallito. Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Esmir Bajraktarevic.21:05

  121. 19'

    Tentativo fallito. Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Esmir Bajraktarevic con passaggio filtrante.21:04

  123. 17'

    Gol! Bosnia-Erzegovina 0, Romania 1. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Valentin Mihaila con cross.21:02

  124. 16'

    Fallo di Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina).21:01

  125. 16'

    Dennis Man (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  126. 15'

    Fallo di Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina).21:00

  127. 15'

    Dennis Man (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  129. 14'

    Tentativo fallito. Valentin Mihaila (Romania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Dennis Man con passaggio filtrante.20:59

  130. 12'

    Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57

  131. 12'

    Fallo di Marius Marin (Romania).20:57

  132. 9'

    Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:54

  133. 9'

    Fallo di Vlad Dragomir (Romania).20:54

  135. 8'

    Tentativo fallito. Andrei Ratiu (Romania) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Valentin Mihaila in seguito a un calcio da fermo.20:52

  136. 6'

    Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.20:51

  137. 6'

    Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).20:51

  138. 6'

    Valentin Mihaila (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:51

  139. 5'

    Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

  141. 5'

    Fallo di Marius Marin (Romania).20:49

  142. 4'

    Fallo di mano di Dennis Man (Romania).20:49

  143. 4'

    Fuorigioco. Tarik Muharemovic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Amar Memic e' colto in fuorigioco.20:48

  144. 3'

    Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  145. 3'

    Fallo di Marius Marin (Romania).20:48

  147. Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:46

  148. Fallo di Dennis Man (Romania).20:46

  149. Inizia il Primo tempo.20:45

  150. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:23

Formazioni Bosnia ed Erzegovina - Romania

Bosnia ed Erzegovina
Romania
TITOLARI BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • (1) NIKOLA VASILJ (P)
  • (4) TARIK MUHAREMOVIC (D)
  • (7) AMAR DEDIC (D)
  • (18) NIKOLA KATIC (D)
  • (23) ARJAN MALIC (D)
  • (15) AMAR MEMIC (C)
  • (9) SAMED BAZDAR (C)
  • (17) DZENIS BURNIC (C)
  • (6) BENJAMIN TAHIROVIC (C)
  • (20) ESMIR BAJRAKTAREVIC (C)
  • (11) EDIN DZEKO (A)
PANCHINA BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • (22) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (13) IVAN BASIC (C)
  • (8) ARMIN GIGOVIC (C)
  • (21) KERIM ALAJBEGOVIC (A)
  • (12) OSMAN HADZIKIC (P)
  • (19) DARIO SARIC (C)
  • (16) AMIR HADZIAHMETOVIC (C)
  • (3) DENNIS HADZIKADUNIC (D)
  • (10) HARIS TABAKOVIC (A)
  • (5) SEAD KOLASINAC (D)
ALLENATORE BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • Sergej Barbarez
TITOLARI ROMANIA
  • (1) IONUT RADU (P)
  • (2) ANDREI RATIU (D)
  • (8) ALEXANDRU CHIPCIU (D)
  • (3) BOGDAN RACOVITAN (D)
  • (5) VIRGIL GHITA (D)
  • (6) MARIUS MARIN (C)
  • (22) VLAD DRAGOMIR (C)
  • (10) IANIS HAGI (C)
  • (9) DANIEL BÎRLIGEA (A)
  • (20) DENNIS MAN (A)
  • (13) VALENTIN MIHAILA (A)
PANCHINA ROMANIA
  • (7) DENIS DRAGUS (A)
  • (21) CLAUDIU PETRILA (C)
  • (23) DEIAN SORESCU (A)
  • (16) MARIAN AIOANI (P)
  • (12) STEFAN TÂRNOVANU (P)
  • (15) LISAV EISSAT (D)
  • (14) VLADIMIR SCRECIU (C)
  • (11) NICUSOR BANCU (D)
  • (19) FLORIN TANASE (C)
  • (17) DAVID MICULESCU (A)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (4) ADRIAN RUS (D)
ALLENATORE ROMANIA
  • Mircea Lucescu
PREPARTITA

Bosnia ed Erzegovina - Romania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica.
Arbitro di Bosnia ed Erzegovina - Romania sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Dove vedere Bosnia ed Erzegovina-Romania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Bosnia ed Erzegovina-Romania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 15 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026

