Incontro terminato, Cipro 0, Austria 2.
Secondo tempo terminato, Cipro 0, Austria 2.19:51
Fallo di mano di Marco Grüll (Austria).19:51
Tentativo fallito. Marco Grüll (Austria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Seiwald.19:50
Konrad Laimer (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Fallo di Pieros Sotiriou (Cipro).19:48
Sostituzione, Austria. Nikolaus Wurmbrand sostituisce Romano Schmid.19:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:48
Sostituzione, Austria. Marco Grüll sostituisce Marcel Sabitzer.19:48
Sostituzione, Cipro. António Fóti sostituisce Marinos Tzionis.19:46
Sostituzione, Austria. Marco Friedl sostituisce Christoph Baumgartner.19:43
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Philipp Lienhart (Austria).19:41
Tiro respinto. Marinos Tzionis (Cipro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Andronikos Kakoullis.19:41
Sostituzione, Cipro. Nikos Koutsakos sostituisce Charalampos Charalampous.19:40
Stefan Posch (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:39
Fallo di Marinos Tzionis (Cipro).19:39
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Andronikos Kakoullis (Cipro).19:38
Patrick Wimmer (Austria) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata.19:38
Tiro respinto. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Patrick Wimmer.19:38
Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Fallo di Charalampos Charalampous (Cipro).19:34
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Patrick Wimmer (Austria).19:34
Tentativo fallito. Christos Shielis (Cipro) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.19:32
Tentativo fallito. Ioannis Kousoulos (Cipro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Charalampos Charalampous con cross da calcio d'angolo.19:32
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Patrick Wimmer (Austria).19:31
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Patrick Wimmer (Austria).19:30
Fallo di Kevin Danso (Austria).19:29
Pieros Sotiriou (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:29
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Philipp Lienhart (Austria).19:28
Andreas Shikkis (Cipro) e' ammonito per fallo.19:27
Patrick Wimmer (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Andreas Shikkis (Cipro).19:27
Patrick Wimmer (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di Andronikos Kakoullis (Cipro).19:26
Fallo di Konrad Laimer (Austria).19:23
Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Sostituzione, Cipro. Stélios Andreou sostituisce Grigoris Kastanos.19:23
Sostituzione, Cipro. Ioannis Kosti sostituisce Anderson Correia.19:23
Sostituzione, Cipro. Andronikos Kakoullis sostituisce Loizos Loizou.19:22
Fallo di Michael Gregoritsch (Austria).19:22
Anderson Correia (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Sostituzione, Austria. Patrick Wimmer sostituisce Xaver Schlager.19:18
Sostituzione, Austria. Michael Gregoritsch sostituisce Marko Arnautovic.19:18
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Ioannis Kousoulos (Cipro).19:18
Fallo di Marcel Sabitzer (Austria).19:14
Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Gol! Cipro 0, Austria 2. Marko Arnautovic (Austria) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kevin Danso.
Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Marinos Tzionis (Cipro).19:09
Fallo di Marcel Sabitzer (Austria).19:08
Christos Shielis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Nicolas Seiwald (Austria).19:07
Charalampos Charalampous (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Charalampos Charalampous (Cipro).19:06
Tiro parato. Romano Schmid (Austria) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Marcel Sabitzer.19:06
Inizia il Secondo tempo Cipro 0, Austria 1.19:03
Primo tempo terminato, Cipro 0, Austria 1.18:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:45
Grigoris Kastanos (Cipro) e' ammonito per fallo.18:45
Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:44
Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).18:44
Gara riprende.18:43
Gara momentaneamente sospesa, Fabiano (Cipro) per infortunio.18:42
Tiro parato. Nicolas Seiwald (Austria) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Konrad Laimer.18:42
Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:42
Fallo di Pieros Sotiriou (Cipro).18:42
Fallo di Romano Schmid (Austria).18:41
Charalampos Charalampous (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41
Tentativo fallito. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.18:39
Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:37
Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).18:37
Fallo di mano di Christoph Baumgartner (Austria).18:36
Tentativo fallito. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Romano Schmid.18:35
Tentativo fallito. Christos Shielis (Cipro) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marinos Tzionis in seguito a un calcio da fermo.18:33
Fallo di Romano Schmid (Austria).18:32
Anderson Correia (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:32
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Kevin Danso (Austria).18:31
Tiro parato. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Konrad Laimer con passaggio filtrante.18:25
Fallo di Kevin Danso (Austria).18:25
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:25
Tentativo fallito. Stefan Posch (Austria) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marcel Sabitzer.18:23
Fuorigioco. Andreas Shikkis(Cipro) prova il lancio lungo, ma Pieros Sotiriou e' colto in fuorigioco.18:20
Fallo di Marcel Sabitzer (Austria).18:19
Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19
Gol! Cipro 0, Austria 1. Marko Arnautovic (Austria) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.
Rigore per Austria. Christoph Baumgartner e'stato atterrato in area di rigore.18:16
Rigore concesso da Anderson Correia (Cipro) per un fallo in area.18:16
Konrad Laimer (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:15
Fallo di Loizos Loizou (Cipro).18:15
Stefan Posch (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14
Fallo di Marinos Tzionis (Cipro).18:14
Fuorigioco. Fabiano(Cipro) prova il lancio lungo, ma Pieros Sotiriou e' colto in fuorigioco.18:08
Fallo di Stefan Posch (Austria).18:07
Marinos Tzionis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:07
Fallo di Romano Schmid (Austria).18:06
Charalampos Charalampous (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Ioannis Kousoulos (Cipro).18:05
Tiro parato. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Romano Schmid.18:04
Fallo di Konrad Laimer (Austria).18:03
Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:42
Cipro - Austria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 18:00 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi.
Arbitro di Cipro - Austria sarà Urs Schnyder. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Dove vedere Cipro-Austria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Cipro-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 15 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
