Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Danimarca-Bielorussia: 2-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

15 Novembre 2025 ore 20:45
Danimarca
2
Bielorussia
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 11' 1-0 Mikkel Damsgaard
  2. 62' 1-1 Valeri Gromyko
  3. 65' 1-2 Nikita Demchenko
  4. 79' 2-2 Gustav Isaksen
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Danimarca 2, Bielorussia 2.

  1. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Danimarca 2, Bielorussia 2.22:45

  3. 90'+8'

    Tentativo fallito. Patrick Dorgu (Danimarca) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Rasmus Kristensen con cross.22:44

  4. 90'+7'

    Sostituzione, Danimarca. Philip Billing sostituisce Mikkel Damsgaard.22:43

  5. 90'+7'

    Tentativo fallito. Anders Dreyer (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Mika Biereth.22:43

  6. 90'+5'

    Tentativo fallito. Jannik Vestergaard (Danimarca) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mikkel Damsgaard con cross da calcio d'angolo.22:41

  7. 90'+4'

    Tiro respinto. Anders Dreyer (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Patrick Dorgu.22:40

  9. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Pavel Zabelin (Bielorussia).22:40

  10. 90'+3'

    Fedor Lapoukhov (Bielorussia) e' ammonito.22:39

  11. 90'+2'

    Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Patrick Dorgu.22:38

  12. 90'+1'

    Fallo di Victor Froholdt (Danimarca).22:37

  13. 90'+1'

    Egor Khvalko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:36

  16. 89'

    Tentativo fallito. Patrick Dorgu (Danimarca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Morten Hjulmand.22:35

  17. 88'

    Sostituzione, Danimarca. Anders Dreyer sostituisce Gustav Isaksen.22:34

  18. 88'

    Tentativo fallito. Jannik Vestergaard (Danimarca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Victor Froholdt con cross da calcio d'angolo.22:34

  19. 87'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Roman Begunov (Bielorussia).22:33

  21. 87'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).22:33

  22. 87'

    Tiro respinto. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area.22:33

  23. 87'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).22:33

  24. 86'

    Tiro respinto. Mika Biereth (Danimarca) un colpo di testa da centro area. Assist di Morten Hjulmand con cross.22:32

  25. 85'

    Tiro respinto. Patrick Dorgu (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Rasmus Kristensen con cross.22:31

  27. 85'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Max Ebong (Bielorussia).22:30

  28. 82'

    Tentativo fallito. German Barkovskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Nikita Korzun.22:28

  29. 81'

    Tiro respinto. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Rasmus Kristensen.22:27

  30. 80'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26

  31. 80'

    Fallo di Max Ebong (Bielorussia).22:26

  33. 79'

    Gol! Danimarca 2, Bielorussia 2. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.

    Guarda la scheda del giocatore Gustav Isaksen22:25

  34. 79'

    Fuorigioco. Kirill Pechenin(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Evgeni Malashevich e' colto in fuorigioco.22:25

  35. 78'

    Sostituzione, Bielorussia. Artem Kontsevoy sostituisce Valeri Gromyko per infortunio.22:24

  36. 78'

    Gara riprende.22:24

  37. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Valeri Gromyko (Bielorussia) per infortunio.22:22

  39. 76'

    Tiro parato. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gustav Isaksen con cross.22:22

  40. 76'

    Tiro respinto. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mikkel Damsgaard.22:22

  41. 75'

    Nikita Korzun (Bielorussia) e' ammonito.22:21

  42. 74'

    Mika Biereth (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  43. 74'

    Fallo di Egor Khvalko (Bielorussia).22:20

  45. 71'

    Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).22:17

  46. 71'

    Evgeni Malashevich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  47. 70'

    Sostituzione, Danimarca. Victor Froholdt sostituisce Christian Eriksen.22:16

  48. 70'

    Sostituzione, Danimarca. Mika Biereth sostituisce Jonas Wind.22:16

  49. 70'

    Sostituzione, Danimarca. Morten Hjulmand sostituisce Christian Nørgaard.22:16

  51. 69'

    Sostituzione, Bielorussia. Nikita Korzun sostituisce Nikita Demchenko.22:15

  52. 69'

    Sostituzione, Bielorussia. German Barkovskiy sostituisce Vitali Lisakovich.22:14

  53. 68'

    Tiro parato. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrick Dorgu.22:14

  54. 65'

    Gol! Danimarca 1, Bielorussia 2. Nikita Demchenko (Bielorussia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Valeri Gromyko.22:11

  55. 64'

    Nikita Demchenko (Bielorussia) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Vitali Lisakovich.22:10

  57. 62'

    Gol! Danimarca 1, Bielorussia 1. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:08

  58. 61'

    Tiro parato. Christian Eriksen (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonas Wind.22:07

  59. 60'

    Christian Eriksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  60. 60'

    Fallo di Max Ebong (Bielorussia).22:06

  61. 58'

    Tentativo fallito. Jannik Vestergaard (Danimarca) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Pierre-Emile Højbjerg da calcio d'angolo.22:04

  63. 58'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).22:04

  64. 58'

    Tiro respinto. Jonas Wind (Danimarca) un colpo di testa da centro area. Assist di Mikkel Damsgaard con cross.22:04

  65. 57'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).22:03

  66. 55'

    Tiro respinto. Jannik Vestergaard (Danimarca) un tiro di destro da centro area. Assist di Gustav Isaksen.22:01

  67. 55'

    Tiro parato. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andreas Christensen.22:01

  69. 55'

    Tiro respinto. Christian Eriksen (Danimarca) un tiro di destro dalla lunga distanza.22:01

  70. 54'

    Egor Khvalko (Bielorussia) e' ammonito per fallo.22:00

  71. 54'

    Mikkel Damsgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:00

  72. 54'

    Fallo di Egor Khvalko (Bielorussia).22:00

  73. 50'

    Evgeni Malashevich (Bielorussia) e' ammonito.21:56

  75. 50'

    Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  76. 50'

    Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).21:56

  77. 50'

    Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  78. 50'

    Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).21:55

  79. 49'

    Andreas Christensen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:55

  81. 49'

    Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).21:55

  82. 49'

    Tentativo fallito. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:55

  83. 48'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Egor Khvalko (Bielorussia).21:54

  84. Inizia il Secondo tempo Danimarca 1, Bielorussia 0.21:51

  85. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Danimarca 1, Bielorussia 0.21:36

  87. 45'+2'

    Tentativo fallito. Christian Eriksen (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rasmus Kristensen.21:36

  88. 45'+1'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:34

  89. 45'+1'

    Fallo di Valeri Gromyko (Bielorussia).21:34

  90. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:34

  91. 45'

    Tiro parato. Nikita Demchenko (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Valeri Gromyko.21:34

  93. 45'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Christian Nørgaard (Danimarca).21:33

  94. 44'

    Tiro parato. Patrick Dorgu (Danimarca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikkel Damsgaard.21:33

  95. 43'

    Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:32

  96. 43'

    Tiro parato. Jonas Wind (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Mikkel Damsgaard con cross.21:32

  97. 43'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Egor Khvalko (Bielorussia).21:32

  99. 43'

    Tiro respinto. Patrick Dorgu (Danimarca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.21:32

  100. 42'

    Sostituzione, Bielorussia. Egor Khvalko sostituisce Egor Parkhomenko per infortunio.21:31

  101. 42'

    Gara riprende.21:31

  102. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Egor Parkhomenko (Bielorussia) per infortunio.21:29

  103. 36'

    Kirill Pechenin (Bielorussia) e' ammonito per fallo.21:25

  105. 36'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25

  106. 36'

    Fallo di Kirill Pechenin (Bielorussia).21:25

  107. 35'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Pavel Zabelin (Bielorussia).21:23

  108. 34'

    Tentativo fallito. Kirill Pechenin (Bielorussia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Evgeni Malashevich.21:23

  109. 33'

    Tiro parato. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Christian Eriksen.21:22

  111. 31'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  112. 31'

    Fallo di Pavel Zabelin (Bielorussia).21:20

  113. 30'

    Tentativo fallito. Christian Nørgaard (Danimarca) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Mikkel Damsgaard con cross da calcio d'angolo.21:19

  114. 29'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Fedor Lapoukhov (Bielorussia).21:18

  115. 29'

    Tiro parato. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.21:18

  117. 27'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).21:16

  118. 23'

    Fallo di Christian Nørgaard (Danimarca).21:12

  119. 23'

    Valeri Gromyko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  120. 23'

    Fallo di Patrick Dorgu (Danimarca).21:12

  121. 23'

    Evgeni Malashevich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  123. 22'

    Tentativo fallito. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jonas Wind.21:11

  124. 21'

    Rasmus Kristensen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10

  125. 21'

    Fallo di Valeri Gromyko (Bielorussia).21:10

  126. 16'

    Tiro respinto. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Christian Eriksen.21:05

  127. 14'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03

  129. 14'

    Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).21:03

  130. 11'

    Gol! Danimarca 1, Bielorussia 0. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

    Guarda la scheda del giocatore Mikkel Damsgaard20:59

  131. 10'

    Tentativo fallito. Roman Begunov (Bielorussia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Valeri Gromyko con cross da calcio d'angolo.20:59

  132. 9'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Patrick Dorgu (Danimarca).20:58

  133. 8'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Andreas Christensen (Danimarca).20:57

  135. 8'

    Christian Nørgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:57

  136. 8'

    Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).20:57

  137. 7'

    Tentativo fallito. Andreas Christensen (Danimarca) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Gustav Isaksen con cross da calcio d'angolo.20:56

  138. 6'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).20:55

  139. 4'

    Tiro respinto. Christian Eriksen (Danimarca) un tiro di destro da fuori area.20:53

  141. 4'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:52

  142. 4'

    Fallo di Roman Begunov (Bielorussia).20:52

  143. 2'

    Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  144. 2'

    Fallo di Nikita Demchenko (Bielorussia).20:51

  145. Inizia il Primo tempo.20:49

  147. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24

Formazioni Danimarca - Bielorussia

Danimarca
Bielorussia
TITOLARI DANIMARCA
  • (1) KASPER SCHMEICHEL (P)
  • (6) ANDREAS CHRISTENSEN (D)
  • (13) RASMUS KRISTENSEN (D)
  • (17) PATRICK DORGU (D)
  • (3) JANNIK VESTERGAARD (D)
  • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
  • (15) CHRISTIAN NØRGAARD (C)
  • (14) MIKKEL DAMSGAARD (C)
  • (8) GUSTAV ISAKSEN (C)
  • (10) CHRISTIAN ERIKSEN (A)
  • (19) JONAS WIND (A)
PANCHINA DANIMARCA
  • (5) NIKOLAS NARTEY (C)
  • (12) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (20) MIKA BIERETH (A)
  • (18) PHILIP BILLING (C)
  • (7) MATT O'RILEY (C)
  • (21) MORTEN HJULMAND (C)
  • (16) MADS HERMANSEN (P)
  • (11) ANDERS DREYER (C)
  • (4) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (22) FILIP JÖRGENSEN (P)
  • (2) VICTOR NELSSON (D)
ALLENATORE DANIMARCA
  • Brian Riemer
TITOLARI BIELORUSSIA
  • (16) FEDOR LAPOUKHOV (P)
  • (6) ROMAN BEGUNOV (D)
  • (5) EGOR PARKHOMENKO (D)
  • (3) PAVEL ZABELIN (D)
  • (7) EVGENI MALASHEVICH (C)
  • (9) MAX EBONG (C)
  • (2) KIRILL PECHENIN (C)
  • (14) EVGENI YABLONSKIY (C)
  • (17) VITALI LISAKOVICH (A)
  • (8) NIKITA DEMCHENKO (A)
  • (10) VALERI GROMYKO (A)
PANCHINA BIELORUSSIA
  • (23) TROFIM MELNICHENKO (A)
  • (15) NIKITA KORZUN (C)
  • (13) KAREN VARDANYAN (A)
  • (20) ARTEM KONTSEVOY (C)
  • (4) VLADISLAV KALININ (D)
  • (1) MAKSIM BELOV (P)
  • (12) MAKSIM PLOTNIKOV (P)
  • (21) NIKOLAY IVANOV (C)
  • (22) VADIM PIGAS (D)
  • (18) VLADISLAV MALKEVICH (D)
  • (19) EGOR KHVALKO (D)
  • (11) GERMAN BARKOVSKIY (A)
ALLENATORE BIELORUSSIA
  • Carlos Alós
PREPARTITA

Danimarca - Bielorussia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Parken di Copenhagen.
Arbitro di Danimarca - Bielorussia sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Dove vedere Danimarca-Bielorussia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Danimarca-Bielorussia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 15 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Danimarca - Bielorussia Live

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio