Incontro terminato, Danimarca 2, Bielorussia 2.
Secondo tempo terminato, Danimarca 2, Bielorussia 2.22:45
Tentativo fallito. Patrick Dorgu (Danimarca) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Rasmus Kristensen con cross.22:44
Sostituzione, Danimarca. Philip Billing sostituisce Mikkel Damsgaard.22:43
Tentativo fallito. Anders Dreyer (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Mika Biereth.22:43
Tentativo fallito. Jannik Vestergaard (Danimarca) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mikkel Damsgaard con cross da calcio d'angolo.22:41
Tiro respinto. Anders Dreyer (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Patrick Dorgu.22:40
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Pavel Zabelin (Bielorussia).22:40
Fedor Lapoukhov (Bielorussia) e' ammonito.22:39
Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Patrick Dorgu.22:38
Fallo di Victor Froholdt (Danimarca).22:37
Egor Khvalko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:36
Tentativo fallito. Patrick Dorgu (Danimarca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Morten Hjulmand.22:35
Sostituzione, Danimarca. Anders Dreyer sostituisce Gustav Isaksen.22:34
Tentativo fallito. Jannik Vestergaard (Danimarca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Victor Froholdt con cross da calcio d'angolo.22:34
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Roman Begunov (Bielorussia).22:33
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).22:33
Tiro respinto. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area.22:33
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).22:33
Tiro respinto. Mika Biereth (Danimarca) un colpo di testa da centro area. Assist di Morten Hjulmand con cross.22:32
Tiro respinto. Patrick Dorgu (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Rasmus Kristensen con cross.22:31
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Max Ebong (Bielorussia).22:30
Tentativo fallito. German Barkovskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Nikita Korzun.22:28
Tiro respinto. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Rasmus Kristensen.22:27
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Fallo di Max Ebong (Bielorussia).22:26
Gol! Danimarca 2, Bielorussia 2. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.
Guarda la scheda del giocatore Gustav Isaksen22:25
Fuorigioco. Kirill Pechenin(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Evgeni Malashevich e' colto in fuorigioco.22:25
Sostituzione, Bielorussia. Artem Kontsevoy sostituisce Valeri Gromyko per infortunio.22:24
Gara riprende.22:24
Gara momentaneamente sospesa, Valeri Gromyko (Bielorussia) per infortunio.22:22
Tiro parato. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gustav Isaksen con cross.22:22
Tiro respinto. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mikkel Damsgaard.22:22
Nikita Korzun (Bielorussia) e' ammonito.22:21
Mika Biereth (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Egor Khvalko (Bielorussia).22:20
Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).22:17
Evgeni Malashevich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Sostituzione, Danimarca. Victor Froholdt sostituisce Christian Eriksen.22:16
Sostituzione, Danimarca. Mika Biereth sostituisce Jonas Wind.22:16
Sostituzione, Danimarca. Morten Hjulmand sostituisce Christian Nørgaard.22:16
Sostituzione, Bielorussia. Nikita Korzun sostituisce Nikita Demchenko.22:15
Sostituzione, Bielorussia. German Barkovskiy sostituisce Vitali Lisakovich.22:14
Tiro parato. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrick Dorgu.22:14
Gol! Danimarca 1, Bielorussia 2. Nikita Demchenko (Bielorussia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Valeri Gromyko.22:11
Nikita Demchenko (Bielorussia) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Vitali Lisakovich.22:10
Gol! Danimarca 1, Bielorussia 1. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:08
Tiro parato. Christian Eriksen (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonas Wind.22:07
Christian Eriksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Max Ebong (Bielorussia).22:06
Tentativo fallito. Jannik Vestergaard (Danimarca) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Pierre-Emile Højbjerg da calcio d'angolo.22:04
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).22:04
Tiro respinto. Jonas Wind (Danimarca) un colpo di testa da centro area. Assist di Mikkel Damsgaard con cross.22:04
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).22:03
Tiro respinto. Jannik Vestergaard (Danimarca) un tiro di destro da centro area. Assist di Gustav Isaksen.22:01
Tiro parato. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andreas Christensen.22:01
Tiro respinto. Christian Eriksen (Danimarca) un tiro di destro dalla lunga distanza.22:01
Egor Khvalko (Bielorussia) e' ammonito per fallo.22:00
Mikkel Damsgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:00
Fallo di Egor Khvalko (Bielorussia).22:00
Evgeni Malashevich (Bielorussia) e' ammonito.21:56
Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).21:56
Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).21:55
Andreas Christensen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:55
Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).21:55
Tentativo fallito. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:55
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Egor Khvalko (Bielorussia).21:54
Inizia il Secondo tempo Danimarca 1, Bielorussia 0.21:51
Primo tempo terminato, Danimarca 1, Bielorussia 0.21:36
Tentativo fallito. Christian Eriksen (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rasmus Kristensen.21:36
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:34
Fallo di Valeri Gromyko (Bielorussia).21:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:34
Tiro parato. Nikita Demchenko (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Valeri Gromyko.21:34
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Christian Nørgaard (Danimarca).21:33
Tiro parato. Patrick Dorgu (Danimarca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikkel Damsgaard.21:33
Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:32
Tiro parato. Jonas Wind (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Mikkel Damsgaard con cross.21:32
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Egor Khvalko (Bielorussia).21:32
Tiro respinto. Patrick Dorgu (Danimarca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.21:32
Sostituzione, Bielorussia. Egor Khvalko sostituisce Egor Parkhomenko per infortunio.21:31
Gara riprende.21:31
Gara momentaneamente sospesa, Egor Parkhomenko (Bielorussia) per infortunio.21:29
Kirill Pechenin (Bielorussia) e' ammonito per fallo.21:25
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25
Fallo di Kirill Pechenin (Bielorussia).21:25
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Pavel Zabelin (Bielorussia).21:23
Tentativo fallito. Kirill Pechenin (Bielorussia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Evgeni Malashevich.21:23
Tiro parato. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Christian Eriksen.21:22
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Fallo di Pavel Zabelin (Bielorussia).21:20
Tentativo fallito. Christian Nørgaard (Danimarca) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Mikkel Damsgaard con cross da calcio d'angolo.21:19
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Fedor Lapoukhov (Bielorussia).21:18
Tiro parato. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.21:18
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).21:16
Fallo di Christian Nørgaard (Danimarca).21:12
Valeri Gromyko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Patrick Dorgu (Danimarca).21:12
Evgeni Malashevich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Tentativo fallito. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jonas Wind.21:11
Rasmus Kristensen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10
Fallo di Valeri Gromyko (Bielorussia).21:10
Tiro respinto. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Christian Eriksen.21:05
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03
Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).21:03
Gol! Danimarca 1, Bielorussia 0. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Guarda la scheda del giocatore Mikkel Damsgaard20:59
Tentativo fallito. Roman Begunov (Bielorussia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Valeri Gromyko con cross da calcio d'angolo.20:59
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Patrick Dorgu (Danimarca).20:58
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Andreas Christensen (Danimarca).20:57
Christian Nørgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:57
Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).20:57
Tentativo fallito. Andreas Christensen (Danimarca) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Gustav Isaksen con cross da calcio d'angolo.20:56
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).20:55
Tiro respinto. Christian Eriksen (Danimarca) un tiro di destro da fuori area.20:53
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:52
Fallo di Roman Begunov (Bielorussia).20:52
Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Fallo di Nikita Demchenko (Bielorussia).20:51
Inizia il Primo tempo.20:49
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24
Danimarca - Bielorussia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Parken di Copenhagen.
Arbitro di Danimarca - Bielorussia sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Dove vedere Danimarca-Bielorussia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Danimarca-Bielorussia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 15 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
