Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Georgia-Spagna: 0-4 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

15 Novembre 2025 ore 18:00
Georgia
0
Spagna
4
Partita finita
Arbitro:
  1. 11' 0-1 Mikel Oyarzabal (R)
  2. 22' 0-2 Martín Zubimendi
  3. 34' 0-3 Ferran Torres
  4. 63' 0-4 Mikel Oyarzabal
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Georgia 0, Spagna 4.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Georgia 0, Spagna 4.19:56

  3. 90'+4'

    Fuorigioco. Otar Kiteishvili(Georgia) prova il lancio lungo, ma Khvicha Kvaratskhelia e' colto in fuorigioco.19:55

  4. 90'+1'

    Tentativo fallito. Yéremy Pino (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marcos Llorente.19:53

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:52

  6. 90'

    Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Giorgi Abuashvili.19:51

  7. 88'

    Tentativo fallito. Borja Iglesias (Spagna) un tiro di sinistro da centro area di poco alto.19:50

  9. 88'

    Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Marcos Llorente con cross.19:50

  10. 87'

    Fallo di mano di Luka Lochoshvili (Georgia).19:49

  11. 87'

    Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Spagna).19:48

  12. 85'

    Sostituzione, Georgia. Giorgi Abuashvili sostituisce Zuriko Davitashvili.19:47

  13. 83'

    Fallo di Yéremy Pino (Spagna).19:45

  15. 83'

    Zuriko Davitashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45

  16. 80'

    Sostituzione, Spagna. Yéremy Pino sostituisce Ferran Torres.19:41

  17. 79'

    Tentativo fallito. Giorgi Tsitaishvili (Georgia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Khvicha Kvaratskhelia in seguito a un contropiede.19:40

  18. 78'

    Unai Simón (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:39

  19. 78'

    Fallo di Giorgi Kvilitaia (Georgia).19:39

  21. 75'

    Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Unai Simón (Spagna).19:37

  22. 75'

    Tiro parato. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zuriko Davitashvili.19:37

  23. 75'

    Tiro parato. Borja Iglesias (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Barrios.19:36

  24. 73'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Gocholeishvili (Georgia).19:34

  25. 71'

    Sostituzione, Georgia. Giorgi Kvilitaia sostituisce Budu Zivzivadze.19:33

  27. 71'

    Sostituzione, Georgia. Giorgi Tsitaishvili sostituisce Anzor Mekvabishvili per infortunio.19:33

  28. 71'

    Gara riprende.19:33

  29. 71'

    Sostituzione, Spagna. Borja Iglesias sostituisce Mikel Oyarzabal.19:33

  30. 69'

    Gara momentaneamente sospesa, Anzor Mekvabishvili (Georgia) per infortunio.19:31

  31. 63'

    Gol! Georgia 0, Spagna 4. Mikel Oyarzabal (Spagna) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ferran Torres con cross.19:25

  33. 62'

    Sostituzione, Spagna. Fermín López sostituisce Mikel Merino.19:23

  34. 62'

    Sostituzione, Spagna. Pablo Barrios sostituisce Fabián Ruiz.19:23

  35. 60'

    Tiro parato. Anzor Mekvabishvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:22

  36. 59'

    Fallo di Marc Cucurella (Spagna).19:21

  37. 59'

    Giorgi Kvernadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:21

  39. 57'

    Sostituzione, Georgia. Giorgi Kvernadze sostituisce Iuri Tabatadze.19:19

  40. 57'

    Mikel Merino (Spagna) e' ammonito per fallo.19:18

  41. 57'

    Fallo di Mikel Merino (Spagna).19:18

  42. 57'

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  43. 55'

    Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  45. 55'

    Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).19:17

  46. 55'

    Fallo di Marc Cucurella (Spagna).19:16

  47. 55'

    Iuri Tabatadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  48. 54'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (Georgia).19:15

  49. 54'

    Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Fabián Ruiz con cross.19:15

  51. 53'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Guram Kashia (Georgia).19:15

  52. 52'

    Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  53. 52'

    Fallo di Iuri Tabatadze (Georgia).19:14

  54. 51'

    Tiro respinto. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Álex Baena.19:13

  55. 51'

    Ferran Torres (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:12

  57. 51'

    Fallo di Guram Kashia (Georgia).19:12

  58. 50'

    Tentativo fallito. Iuri Tabatadze (Georgia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:11

  59. 47'

    Fallo di Mikel Oyarzabal (Spagna).19:09

  60. 47'

    Giorgi Gocholeishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  61. 47'

    Tiro respinto. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Álex Baena con cross.19:09

  63. 47'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Georgia).19:08

  64. 45'

    Sostituzione, Spagna. Marcos Llorente sostituisce Pedro Porro.19:06

  65. Inizia il Secondo tempo Georgia 0, Spagna 3.19:07

  66. 45'

    Sostituzione, Georgia. Guram Kashia sostituisce Saba Goglichidze per infortunio.19:06

  67. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Georgia 0, Spagna 3.18:50

  69. 45'+3'

    Fallo di Martín Zubimendi (Spagna).18:49

  70. 45'+3'

    Zuriko Davitashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  71. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Georgia).18:48

  72. 45'+2'

    Tiro parato. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Porro con cross.18:48

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.18:46

  75. 45'

    Gara riprende.18:46

  76. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, Saba Goglichidze (Georgia) per infortunio.18:45

  77. 43'

    Fallo di Mikel Merino (Spagna).18:44

  78. 43'

    Budu Zivzivadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:44

  79. 40'

    Gara riprende.18:41

  81. 38'

    Gara momentaneamente sospesa, Álex Baena (Spagna) per infortunio.18:39

  82. 38'

    Álex Baena (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:39

  83. 38'

    Fallo di Iuri Tabatadze (Georgia).18:39

  84. 34'

    Gol! Georgia 0, Spagna 3. Ferran Torres (Spagna) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Oyarzabal.18:35

  85. 29'

    Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Spagna).18:30

  87. 28'

    Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Pau Cubarsí (Spagna).18:29

  88. 26'

    Fallo di Marc Cucurella (Spagna).18:27

  89. 26'

    Iuri Tabatadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:27

  90. 23'

    Tiro respinto. Zuriko Davitashvili (Georgia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Iuri Tabatadze.18:24

  91. 22'

    Gol! Georgia 0, Spagna 2. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Fabián Ruiz con passaggio filtrante.18:22

  93. 20'

    Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:21

  94. 20'

    Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).18:21

  95. 18'

    Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Fabián Ruiz.18:19

  96. 18'

    Álex Baena (Spagna) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Mikel Merino.18:18

  97. 13'

    Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13

  99. 13'

    Fallo di Giorgi Gocholeishvili (Georgia).18:13

  100. 11'

    Gol! Georgia 0, Spagna 1. Mikel Oyarzabal (Spagna) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:12

  101. 9'

    Decisione VAR: rigore Spagna.18:10

  102. 7'

    Rigore concesso da Giorgi Gocholeishvili (Georgia) per un fallo di mano in area.18:08

  103. 6'

    Fallo di Mikel Merino (Spagna).18:07

  105. 6'

    Giorgi Gocholeishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07

  106. 2'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (Georgia).18:02

  107. Inizia il Primo tempo.18:01

  108. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:37

Formazioni Georgia - Spagna

Georgia
Spagna
TITOLARI GEORGIA
  • (1) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
  • (5) SABA GOGLICHIDZE (D)
  • (13) GIORGI GOCHOLEISHVILI (D)
  • (14) LUKA LOCHOSHVILI (D)
  • (2) VLADIMER MAMUCHASHVILI (D)
  • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (C)
  • (22) IURI TABATADZE (C)
  • (17) OTAR KITEISHVILI (C)
  • (10) ZURIKO DAVITASHVILI (C)
  • (15) ANZOR MEKVABISHVILI (C)
  • (8) BUDU ZIVZIVADZE (A)
PANCHINA GEORGIA
  • (6) NODAR LOMINADZE (C)
  • (20) SHOTA NONIKASHVILI (C)
  • (4) GURAM KASHIA (D)
  • (21) GIORGI KVERNADZE (A)
  • (12) DAVIT KERESELIDZE (P)
  • (23) LUKA GUGESHASHVILI (P)
  • (11) GIORGI KVILITAIA (A)
  • (3) ALEKSANDRE NARIMANIDZE (D)
  • (19) GIORGI TSITAISHVILI (A)
  • (18) GIORGI ABUASHVILI (A)
  • (9) GIORGI GULIASHVILI (A)
ALLENATORE GEORGIA
  • Willy Sagnol
TITOLARI SPAGNA
  • (23) UNAI SIMÓN (P)
  • (12) PEDRO PORRO (D)
  • (15) PAU CUBARSÍ (D)
  • (14) AYMERIC LAPORTE (D)
  • (22) MARC CUCURELLA (D)
  • (6) MIKEL MERINO (C)
  • (18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (8) FABIÁN RUIZ (C)
  • (16) ÁLEX BAENA (A)
  • (7) FERRAN TORRES (A)
  • (21) MIKEL OYARZABAL (A)
PANCHINA SPAGNA
  • (3) ALEJANDRO GRIMALDO (D)
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (13) ÁLEX REMIRO (P)
  • (10) DANI OLMO (C)
  • (19) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (5) MARCOS LLORENTE (C)
  • (17) PABLO FORNALS (C)
  • (20) ALEIX GARCÍA (C)
  • (11) YÉREMY PINO (C)
  • (2) PABLO BARRIOS (C)
  • (9) BORJA IGLESIAS (A)
  • (4) DANI VIVIAN (D)
ALLENATORE SPAGNA
  • Luis de la Fuente
PREPARTITA

Georgia - Spagna è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 18:00 allo stadio Boris Paichadze Stadium di Tbilisi.
Arbitro di Georgia - Spagna sarà Benoît Bastien. Al VAR invece ci sarà Mathieu Vernice.

Dove vedere Georgia-Spagna di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Georgia-Spagna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 15 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Georgia - Spagna Live

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio