Incontro terminato, Georgia 0, Spagna 4.
Secondo tempo terminato, Georgia 0, Spagna 4.19:56
Fuorigioco. Otar Kiteishvili(Georgia) prova il lancio lungo, ma Khvicha Kvaratskhelia e' colto in fuorigioco.19:55
Tentativo fallito. Yéremy Pino (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marcos Llorente.19:53
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:52
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Giorgi Abuashvili.19:51
Tentativo fallito. Borja Iglesias (Spagna) un tiro di sinistro da centro area di poco alto.19:50
Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Marcos Llorente con cross.19:50
Fallo di mano di Luka Lochoshvili (Georgia).19:49
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Spagna).19:48
Sostituzione, Georgia. Giorgi Abuashvili sostituisce Zuriko Davitashvili.19:47
Fallo di Yéremy Pino (Spagna).19:45
Zuriko Davitashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45
Sostituzione, Spagna. Yéremy Pino sostituisce Ferran Torres.19:41
Tentativo fallito. Giorgi Tsitaishvili (Georgia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Khvicha Kvaratskhelia in seguito a un contropiede.19:40
Unai Simón (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:39
Fallo di Giorgi Kvilitaia (Georgia).19:39
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Unai Simón (Spagna).19:37
Tiro parato. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zuriko Davitashvili.19:37
Tiro parato. Borja Iglesias (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Barrios.19:36
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Gocholeishvili (Georgia).19:34
Sostituzione, Georgia. Giorgi Kvilitaia sostituisce Budu Zivzivadze.19:33
Sostituzione, Georgia. Giorgi Tsitaishvili sostituisce Anzor Mekvabishvili per infortunio.19:33
Gara riprende.19:33
Sostituzione, Spagna. Borja Iglesias sostituisce Mikel Oyarzabal.19:33
Gara momentaneamente sospesa, Anzor Mekvabishvili (Georgia) per infortunio.19:31
Gol! Georgia 0, Spagna 4. Mikel Oyarzabal (Spagna) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ferran Torres con cross.19:25
Sostituzione, Spagna. Fermín López sostituisce Mikel Merino.19:23
Sostituzione, Spagna. Pablo Barrios sostituisce Fabián Ruiz.19:23
Tiro parato. Anzor Mekvabishvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:22
Fallo di Marc Cucurella (Spagna).19:21
Giorgi Kvernadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:21
Sostituzione, Georgia. Giorgi Kvernadze sostituisce Iuri Tabatadze.19:19
Mikel Merino (Spagna) e' ammonito per fallo.19:18
Fallo di Mikel Merino (Spagna).19:18
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).19:17
Fallo di Marc Cucurella (Spagna).19:16
Iuri Tabatadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (Georgia).19:15
Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Fabián Ruiz con cross.19:15
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Guram Kashia (Georgia).19:15
Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Iuri Tabatadze (Georgia).19:14
Tiro respinto. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Álex Baena.19:13
Ferran Torres (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:12
Fallo di Guram Kashia (Georgia).19:12
Tentativo fallito. Iuri Tabatadze (Georgia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:11
Fallo di Mikel Oyarzabal (Spagna).19:09
Giorgi Gocholeishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Tiro respinto. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Álex Baena con cross.19:09
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Georgia).19:08
Sostituzione, Spagna. Marcos Llorente sostituisce Pedro Porro.19:06
Inizia il Secondo tempo Georgia 0, Spagna 3.19:07
Sostituzione, Georgia. Guram Kashia sostituisce Saba Goglichidze per infortunio.19:06
Primo tempo terminato, Georgia 0, Spagna 3.18:50
Fallo di Martín Zubimendi (Spagna).18:49
Zuriko Davitashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Georgia).18:48
Tiro parato. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Porro con cross.18:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.18:46
Gara riprende.18:46
Gara momentaneamente sospesa, Saba Goglichidze (Georgia) per infortunio.18:45
Fallo di Mikel Merino (Spagna).18:44
Budu Zivzivadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:44
Gara riprende.18:41
Gara momentaneamente sospesa, Álex Baena (Spagna) per infortunio.18:39
Álex Baena (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:39
Fallo di Iuri Tabatadze (Georgia).18:39
Gol! Georgia 0, Spagna 3. Ferran Torres (Spagna) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Oyarzabal.18:35
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Spagna).18:30
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Pau Cubarsí (Spagna).18:29
Fallo di Marc Cucurella (Spagna).18:27
Iuri Tabatadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:27
Tiro respinto. Zuriko Davitashvili (Georgia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Iuri Tabatadze.18:24
Gol! Georgia 0, Spagna 2. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Fabián Ruiz con passaggio filtrante.18:22
Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:21
Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).18:21
Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Fabián Ruiz.18:19
Álex Baena (Spagna) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Mikel Merino.18:18
Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Fallo di Giorgi Gocholeishvili (Georgia).18:13
Gol! Georgia 0, Spagna 1. Mikel Oyarzabal (Spagna) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:12
Decisione VAR: rigore Spagna.18:10
Rigore concesso da Giorgi Gocholeishvili (Georgia) per un fallo di mano in area.18:08
Fallo di Mikel Merino (Spagna).18:07
Giorgi Gocholeishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (Georgia).18:02
Inizia il Primo tempo.18:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:37
Georgia - Spagna è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 18:00 allo stadio Boris Paichadze Stadium di Tbilisi.
Arbitro di Georgia - Spagna sarà Benoît Bastien. Al VAR invece ci sarà Mathieu Vernice.
Dove vedere Georgia-Spagna di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Georgia-Spagna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 15 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
