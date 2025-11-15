Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Grecia-Scozia: 3-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

15 Novembre 2025 ore 20:45
Grecia
3
Scozia
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 7' 1-0 Tasos Bakasetas
  2. 57' 2-0 Konstantinos Karetsas
  3. 63' 3-0 Christos Tzolis
  4. 65' 3-1 Ben Gannon-Doak
  5. 70' 3-2 Ryan Christie
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Grecia 3, Scozia 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Grecia 3, Scozia 2.22:39

  3. 90'+5'

    Gara riprende.22:39

  4. 90'+5'

    Gara momentaneamente sospesa, Odysseas Vlachodimos (Grecia) per infortunio.22:39

  5. 90'+4'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:38

  6. 90'+4'

    Fallo di Andrews Tetteh (Grecia).22:38

  7. 90'+4'

    Tentativo fallito. Scott McTominay (Scozia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di John McGinn con cross da calcio d'angolo.22:38

  9. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Kostas Tsimikas (Grecia).22:37

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:36

  11. 90'

    Sostituzione, Grecia. Charalampos Kostoulas sostituisce Christos Tzolis.22:34

  12. 90'

    Sostituzione, Grecia. Pantelis Hatzidiakos sostituisce Christos Mouzakitis.22:34

  13. 88'

    Kostas Tsimikas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  15. 88'

    Fallo di George Hirst (Scozia).22:32

  16. 88'

    Sostituzione, Scozia. George Hirst sostituisce Ben Gannon-Doak.22:32

  17. 86'

    Panagiotis Retsos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  18. 86'

    Fallo di Lyndon Dykes (Scozia).22:30

  19. 86'

    Fallo di Giorgos Masouras (Grecia).22:30

  21. 86'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  22. 85'

    John Souttar (Scozia) e' ammonito per fallo.22:30

  23. 84'

    Secondo cartellino giallo per Tasos Bakasetas (Grecia) per fallo.22:28

  24. 84'

    Fallo di Tasos Bakasetas (Grecia).22:28

  25. 84'

    Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  27. 82'

    Sostituzione, Scozia. Lawrence Shankland sostituisce Ché Adams.22:26

  28. 82'

    Sostituzione, Scozia. Lyndon Dykes sostituisce Ryan Christie.22:26

  29. 80'

    Gara riprende.22:24

  30. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Ben Gannon-Doak (Scozia) per infortunio.22:24

  31. 79'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Odysseas Vlachodimos (Grecia).22:23

  33. 79'

    Tiro parato. Scott McTominay (Scozia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ben Gannon-Doak con cross.22:23

  34. 77'

    Giorgos Masouras (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  35. 77'

    Fallo di John McGinn (Scozia).22:21

  36. 76'

    Sostituzione, Grecia. Giorgos Masouras sostituisce Konstantinos Karetsas.22:20

  37. 76'

    Sostituzione, Scozia. Anthony Ralston sostituisce Aaron Hickey.22:20

  39. 75'

    Sostituzione, Scozia. Scott McKenna sostituisce Grant Hanley.22:19

  40. 74'

    Fallo di Georgios Vagiannidis (Grecia).22:18

  41. 74'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18

  42. 73'

    Fuorigioco. Ryan Christie(Scozia) prova il lancio lungo, ma Scott McTominay e' colto in fuorigioco.22:17

  43. 71'

    Fuorigioco. Christos Tzolis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Andrews Tetteh e' colto in fuorigioco.22:16

  45. 70'

    Gol! Grecia 3, Scozia 2. Ryan Christie (Scozia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andy Robertson con cross.22:14

  46. 68'

    Tentativo fallito. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Georgios Vagiannidis.22:12

  47. 67'

    Tiro parato. Aaron Hickey (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ben Gannon-Doak.22:11

  48. 67'

    Gara riprende.22:11

  49. 66'

    Tasos Bakasetas (Grecia) e' ammonito.22:10

  51. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Ben Gannon-Doak (Scozia) per infortunio.22:10

  52. 65'

    Gol! Grecia 3, Scozia 1. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di John McGinn con cross in seguito a un calcio da fermo.22:09

  53. 64'

    Fallo di Dimitrios Kourbelis (Grecia).22:09

  54. 64'

    Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09

  55. 63'

    Gol! Grecia 3, Scozia 0. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tasos Bakasetas.22:07

  57. 62'

    Tiro parato. Christos Mouzakitis (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:06

  58. 62'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Aaron Hickey (Scozia).22:06

  59. 61'

    Tiro respinto. Andrews Tetteh (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.22:05

  60. 61'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Ché Adams (Scozia).22:05

  61. 61'

    Konstantinos Koulierakis (Grecia) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Tasos Bakasetas con cross da calcio d'angolo.22:05

  63. 61'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Craig Gordon (Scozia).22:05

  64. 61'

    Tiro parato. Andrews Tetteh (Grecia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Christos Tzolis.22:05

  65. 57'

    Gol! Grecia 2, Scozia 0. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrews Tetteh in seguito a un contropiede.22:01

  66. 54'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Georgios Vagiannidis (Grecia).21:58

  67. 53'

    Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da centro area.21:57

  69. 53'

    Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da centro area. Assist di Ryan Christie.21:57

  70. 52'

    Tasos Bakasetas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  71. 52'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:56

  72. 50'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Kostas Tsimikas (Grecia).21:54

  73. 46'

    Konstantinos Karetsas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  75. 46'

    Fallo di Scott McTominay (Scozia).21:50

  76. Inizia il Secondo tempo Grecia 1, Scozia 0.21:50

  77. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Grecia 1, Scozia 0.21:34

  78. 45'+4'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Odysseas Vlachodimos (Grecia).21:34

  79. 45'+4'

    Tiro parato. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Scott McTominay.21:34

  81. 45'+2'

    Tentativo fallito. Ché Adams (Scozia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Aaron Hickey con cross.21:32

  82. 45'+1'

    Tiro respinto. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da centro area.21:31

  83. 45'+1'

    Scott McTominay (Scozia) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ché Adams.21:30

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:30

  85. 43'

    Sostituzione, Grecia. Andrews Tetteh sostituisce Vangelis Pavlidis per infortunio.21:28

  87. 43'

    Gara riprende.21:28

  88. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, Vangelis Pavlidis (Grecia) per infortunio.21:27

  89. 41'

    Gara riprende.21:26

  90. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, Vangelis Pavlidis (Grecia) per infortunio.21:24

  91. 39'

    Tasos Bakasetas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  93. 39'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:24

  94. 38'

    Gara riprende.21:22

  95. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Tasos Bakasetas (Grecia) per infortunio.21:21

  96. 36'

    Tentativo fallito. Lewis Ferguson (Scozia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di John McGinn con cross da calcio d'angolo.21:21

  97. 35'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Dimitrios Kourbelis (Grecia).21:20

  99. 35'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Koulierakis (Grecia).21:20

  100. 35'

    Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Ryan Christie con cross.21:20

  101. 34'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Retsos (Grecia).21:19

  102. 32'

    Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Grecia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Christos Tzolis con cross.21:17

  103. 30'

    Lewis Ferguson (Scozia) e' ammonito per fallo.21:15

  105. 30'

    Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  106. 30'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:15

  107. 28'

    Tiro parato. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Konstantinos Karetsas.21:13

  108. 27'

    Fallo di Konstantinos Koulierakis (Grecia).21:12

  109. 27'

    Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  111. 27'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Craig Gordon (Scozia).21:11

  112. 27'

    Tiro parato. Panagiotis Retsos (Grecia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tasos Bakasetas con cross.21:11

  113. 26'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).21:11

  114. 22'

    Fallo di Konstantinos Koulierakis (Grecia).21:07

  115. 22'

    Ché Adams (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  117. 20'

    Tentativo fallito. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:04

  118. 20'

    Tiro parato. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vangelis Pavlidis.21:04

  119. 19'

    Tiro respinto. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Georgios Vagiannidis.21:04

  120. 19'

    Tiro parato. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Konstantinos Karetsas.21:04

  121. 17'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Craig Gordon (Scozia).21:02

  123. 15'

    Tasos Bakasetas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  124. 15'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:00

  125. 15'

    Odysseas Vlachodimos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  126. 15'

    Fallo di Grant Hanley (Scozia).21:00

  127. 14'

    Fallo di Georgios Vagiannidis (Grecia).20:59

  129. 14'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:59

  130. 11'

    Fallo di Dimitrios Kourbelis (Grecia).20:56

  131. 11'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56

  132. 10'

    John McGinn (Scozia) e' ammonito.20:55

  133. 10'

    Dimitrios Kourbelis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

  135. 10'

    Fallo di Scott McTominay (Scozia).20:55

  136. 10'

    Kostas Tsimikas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  137. 10'

    Fallo di Ben Gannon-Doak (Scozia).20:54

  138. 9'

    Christos Tzolis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:53

  139. 9'

    Fallo di John Souttar (Scozia).20:53

  141. 8'

    Fuorigioco. Andy Robertson(Scozia) prova il lancio lungo, ma Ché Adams e' colto in fuorigioco.20:53

  142. 7'

    Gol! Grecia 1, Scozia 0. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:52

  143. 7'

    Tiro parato. Vangelis Pavlidis (Grecia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Odysseas Vlachodimos.20:52

  144. 4'

    Konstantinos Koulierakis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

  145. 4'

    Fallo di Ché Adams (Scozia).20:49

  147. 2'

    Tiro respinto. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Tasos Bakasetas.20:47

  148. Christos Mouzakitis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

  149. Fallo di John McGinn (Scozia).20:46

  150. Inizia il Primo tempo.20:45

  151. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36

Formazioni Grecia - Scozia

Grecia
Scozia
TITOLARI GRECIA
  • (1) ODYSSEAS VLACHODIMOS (P)
  • (3) KONSTANTINOS KOULIERAKIS (D)
  • (21) KOSTAS TSIMIKAS (D)
  • (2) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
  • (5) PANAGIOTIS RETSOS (D)
  • (6) DIMITRIOS KOURBELIS (C)
  • (10) CHRISTOS TZOLIS (C)
  • (11) TASOS BAKASETAS (C)
  • (8) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)
  • (19) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
PANCHINA GRECIA
  • (12) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
  • (4) GIANNIS MICHAILIDIS (D)
  • (13) CHRISTOS MANDAS (P)
  • (16) NECTARIOS TRIANTIS (D)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (15) LAZAROS ROTA (D)
  • (23) MANOLIS SIOPIS (C)
  • (17) PANTELIS HATZIDIAKOS (D)
  • (7) GIORGOS MASOURAS (A)
  • (9) CHARALAMPOS KOSTOULAS (A)
  • (18) ANDREWS TETTEH (A)
ALLENATORE GRECIA
  • Ivan Jovanovic
TITOLARI SCOZIA
  • (1) CRAIG GORDON (P)
  • (15) JOHN SOUTTAR (D)
  • (5) GRANT HANLEY (D)
  • (3) ANDY ROBERTSON (D)
  • (2) AARON HICKEY (D)
  • (17) BEN GANNON-DOAK (C)
  • (7) JOHN MCGINN (C)
  • (19) LEWIS FERGUSON (C)
  • (11) RYAN CHRISTIE (C)
  • (4) SCOTT MCTOMINAY (C)
  • (10) CHÉ ADAMS (A)
PANCHINA SCOZIA
  • (13) JACK HENDRY (D)
  • (14) CONNOR BARRON (C)
  • (6) KIERAN TIERNEY (D)
  • (23) KENNY MCLEAN (C)
  • (22) ANTHONY RALSTON (D)
  • (18) GEORGE HIRST (A)
  • (12) LIAM KELLY (P)
  • (21) SCOTT BAIN (P)
  • (9) LYNDON DYKES (A)
  • (8) ANDY IRVING (C)
  • (20) LAWRENCE SHANKLAND (A)
  • (16) SCOTT MCKENNA (D)
ALLENATORE SCOZIA
  • Steve Clarke
PREPARTITA

Grecia - Scozia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
Arbitro di Grecia - Scozia sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Dove vedere Grecia-Scozia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Grecia-Scozia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 15 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Grecia - Scozia Live

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio