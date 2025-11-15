Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36

PREPARTITA

Grecia - Scozia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Arbitro di Grecia - Scozia sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Dove vedere Grecia-Scozia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Grecia-Scozia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 15 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026