Incontro terminato, Grecia 3, Scozia 2.
Secondo tempo terminato, Grecia 3, Scozia 2.22:39
Gara riprende.22:39
Gara momentaneamente sospesa, Odysseas Vlachodimos (Grecia) per infortunio.22:39
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:38
Fallo di Andrews Tetteh (Grecia).22:38
Tentativo fallito. Scott McTominay (Scozia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di John McGinn con cross da calcio d'angolo.22:38
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Kostas Tsimikas (Grecia).22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:36
Sostituzione, Grecia. Charalampos Kostoulas sostituisce Christos Tzolis.22:34
Sostituzione, Grecia. Pantelis Hatzidiakos sostituisce Christos Mouzakitis.22:34
Kostas Tsimikas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di George Hirst (Scozia).22:32
Sostituzione, Scozia. George Hirst sostituisce Ben Gannon-Doak.22:32
Panagiotis Retsos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Lyndon Dykes (Scozia).22:30
Fallo di Giorgos Masouras (Grecia).22:30
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
John Souttar (Scozia) e' ammonito per fallo.22:30
Secondo cartellino giallo per Tasos Bakasetas (Grecia) per fallo.22:28
Fallo di Tasos Bakasetas (Grecia).22:28
Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Sostituzione, Scozia. Lawrence Shankland sostituisce Ché Adams.22:26
Sostituzione, Scozia. Lyndon Dykes sostituisce Ryan Christie.22:26
Gara riprende.22:24
Gara momentaneamente sospesa, Ben Gannon-Doak (Scozia) per infortunio.22:24
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Odysseas Vlachodimos (Grecia).22:23
Tiro parato. Scott McTominay (Scozia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ben Gannon-Doak con cross.22:23
Giorgos Masouras (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Fallo di John McGinn (Scozia).22:21
Sostituzione, Grecia. Giorgos Masouras sostituisce Konstantinos Karetsas.22:20
Sostituzione, Scozia. Anthony Ralston sostituisce Aaron Hickey.22:20
Sostituzione, Scozia. Scott McKenna sostituisce Grant Hanley.22:19
Fallo di Georgios Vagiannidis (Grecia).22:18
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18
Fuorigioco. Ryan Christie(Scozia) prova il lancio lungo, ma Scott McTominay e' colto in fuorigioco.22:17
Fuorigioco. Christos Tzolis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Andrews Tetteh e' colto in fuorigioco.22:16
Gol! Grecia 3, Scozia 2. Ryan Christie (Scozia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andy Robertson con cross.22:14
Tentativo fallito. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Georgios Vagiannidis.22:12
Tiro parato. Aaron Hickey (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ben Gannon-Doak.22:11
Gara riprende.22:11
Tasos Bakasetas (Grecia) e' ammonito.22:10
Gara momentaneamente sospesa, Ben Gannon-Doak (Scozia) per infortunio.22:10
Gol! Grecia 3, Scozia 1. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di John McGinn con cross in seguito a un calcio da fermo.22:09
Fallo di Dimitrios Kourbelis (Grecia).22:09
Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Gol! Grecia 3, Scozia 0. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tasos Bakasetas.22:07
Tiro parato. Christos Mouzakitis (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:06
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Aaron Hickey (Scozia).22:06
Tiro respinto. Andrews Tetteh (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.22:05
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Ché Adams (Scozia).22:05
Konstantinos Koulierakis (Grecia) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Tasos Bakasetas con cross da calcio d'angolo.22:05
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Craig Gordon (Scozia).22:05
Tiro parato. Andrews Tetteh (Grecia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Christos Tzolis.22:05
Gol! Grecia 2, Scozia 0. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrews Tetteh in seguito a un contropiede.22:01
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Georgios Vagiannidis (Grecia).21:58
Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da centro area.21:57
Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da centro area. Assist di Ryan Christie.21:57
Tasos Bakasetas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:56
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Kostas Tsimikas (Grecia).21:54
Konstantinos Karetsas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Fallo di Scott McTominay (Scozia).21:50
Inizia il Secondo tempo Grecia 1, Scozia 0.21:50
Primo tempo terminato, Grecia 1, Scozia 0.21:34
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Odysseas Vlachodimos (Grecia).21:34
Tiro parato. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Scott McTominay.21:34
Tentativo fallito. Ché Adams (Scozia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Aaron Hickey con cross.21:32
Tiro respinto. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da centro area.21:31
Scott McTominay (Scozia) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ché Adams.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:30
Sostituzione, Grecia. Andrews Tetteh sostituisce Vangelis Pavlidis per infortunio.21:28
Gara riprende.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Vangelis Pavlidis (Grecia) per infortunio.21:27
Gara riprende.21:26
Gara momentaneamente sospesa, Vangelis Pavlidis (Grecia) per infortunio.21:24
Tasos Bakasetas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:24
Gara riprende.21:22
Gara momentaneamente sospesa, Tasos Bakasetas (Grecia) per infortunio.21:21
Tentativo fallito. Lewis Ferguson (Scozia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di John McGinn con cross da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Dimitrios Kourbelis (Grecia).21:20
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Koulierakis (Grecia).21:20
Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Ryan Christie con cross.21:20
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Retsos (Grecia).21:19
Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Grecia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Christos Tzolis con cross.21:17
Lewis Ferguson (Scozia) e' ammonito per fallo.21:15
Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:15
Tiro parato. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Konstantinos Karetsas.21:13
Fallo di Konstantinos Koulierakis (Grecia).21:12
Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Craig Gordon (Scozia).21:11
Tiro parato. Panagiotis Retsos (Grecia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tasos Bakasetas con cross.21:11
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).21:11
Fallo di Konstantinos Koulierakis (Grecia).21:07
Ché Adams (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Tentativo fallito. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:04
Tiro parato. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vangelis Pavlidis.21:04
Tiro respinto. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Georgios Vagiannidis.21:04
Tiro parato. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Konstantinos Karetsas.21:04
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Craig Gordon (Scozia).21:02
Tasos Bakasetas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:00
Odysseas Vlachodimos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fallo di Grant Hanley (Scozia).21:00
Fallo di Georgios Vagiannidis (Grecia).20:59
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:59
Fallo di Dimitrios Kourbelis (Grecia).20:56
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56
John McGinn (Scozia) e' ammonito.20:55
Dimitrios Kourbelis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Fallo di Scott McTominay (Scozia).20:55
Kostas Tsimikas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Fallo di Ben Gannon-Doak (Scozia).20:54
Christos Tzolis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:53
Fallo di John Souttar (Scozia).20:53
Fuorigioco. Andy Robertson(Scozia) prova il lancio lungo, ma Ché Adams e' colto in fuorigioco.20:53
Gol! Grecia 1, Scozia 0. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:52
Tiro parato. Vangelis Pavlidis (Grecia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Odysseas Vlachodimos.20:52
Konstantinos Koulierakis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Fallo di Ché Adams (Scozia).20:49
Tiro respinto. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Tasos Bakasetas.20:47
Christos Mouzakitis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Fallo di John McGinn (Scozia).20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36
Grecia - Scozia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
Arbitro di Grecia - Scozia sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.
Dove vedere Grecia-Scozia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Grecia-Scozia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 15 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
