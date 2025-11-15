Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:43

PREPARTITA

Kazakistan - Belgio è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 15:00 allo stadio Astana Arena di Astana.

Arbitro di Kazakistan - Belgio sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Dove vedere Kazakistan-Belgio di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Kazakistan-Belgio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 15 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026