Kazakistan-Belgio: 1-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

15 Novembre 2025 ore 15:00
Kazakistan
1
Belgio
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 9' 1-0 Dastan Satpaev
  2. 48' 1-1 Hans Vanaken
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Kazakistan 1, Belgio 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Kazakistan 1, Belgio 1.16:56

  3. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Bagdat Kairov (Kazakistan).16:53

  4. 90'+3'

    Koni De Winter (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:52

  5. 90'+3'

    Fallo di Arsen Ashirbek (Kazakistan).16:52

  6. 90'+2'

    Sostituzione, Kazakistan. Georgy Zhukov sostituisce Erkin Tapalov.16:51

  7. 90'+1'

    Sostituzione, Kazakistan. Damir Kasabulat sostituisce Ramazan Orazov.16:50

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.16:50

  10. 89'

    Sostituzione, Belgio. Romeo Vermant sostituisce Nicolas Raskin.16:48

  11. 89'

    Tentativo fallito. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jérémy Doku.16:48

  12. 89'

    Tiro parato. Nicolas Raskin (Belgio) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Loïs Openda.16:48

  13. 86'

    Tentativo fallito. Ramazan Orazov (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.16:45

  15. 85'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Ivan Sviridov (Kazakistan).16:44

  16. 84'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Erkin Tapalov (Kazakistan).16:43

  17. 84'

    Temirlan Anarbekov (Kazakistan) e' ammonito.16:43

  18. 83'

    Tentativo fallito. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Youri Tielemans da calcio d'angolo.16:42

  19. 83'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Dinmukhamed Karaman (Kazakistan).16:42

  21. 81'

    Tiro respinto. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area.16:40

  22. 81'

    Sostituzione, Belgio. Maxim De Cuyper sostituisce Joaquin Seys.16:40

  23. 80'

    Sostituzione, Kazakistan. Dinmukhamed Karaman sostituisce Maksim Samorodov per infortunio.16:40

  24. 80'

    Loïs Openda (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:39

  25. 80'

    Fallo di Nuraly Alip (Kazakistan).16:39

  27. 79'

    Islam Chesnokov (Kazakistan) e' stato espulso.16:38

  28. 78'

    Gara riprende.16:37

  29. 78'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Islam Chesnokov (Kazakistan).16:37

  30. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Jérémy Doku (Belgio) per infortunio.16:36

  31. 77'

    Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:36

  33. 77'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).16:36

  34. 77'

    Koni De Winter (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:36

  35. 77'

    Fallo di Ivan Sviridov (Kazakistan).16:36

  36. 75'

    Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:34

  37. 75'

    Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).16:34

  39. 73'

    Fallo di Loïs Openda (Belgio).16:32

  40. 73'

    Alibek Kasym (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:32

  41. 73'

    Tiro respinto. Hans Vanaken (Belgio) un colpo di testa da centro area. Assist di Nicolas Raskin con cross.16:32

  42. 72'

    Tiro respinto. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di destro da fuori area. Assist di Timothy Castagne.16:31

  43. 71'

    Sostituzione, Belgio. Loïs Openda sostituisce Charles De Ketelaere.16:30

  45. 71'

    Sostituzione, Belgio. Alexis Saelemaekers sostituisce Leandro Trossard.16:30

  46. 71'

    Sostituzione, Belgio. Youri Tielemans sostituisce Amadou Onana.16:30

  47. 69'

    Bagdat Kairov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.16:28

  48. 69'

    Fallo di Leandro Trossard (Belgio).16:28

  49. 69'

    Maksim Samorodov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:28

  51. 67'

    Nicolas Raskin (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:26

  52. 67'

    Fallo di Nuraly Alip (Kazakistan).16:26

  53. 66'

    Tiro parato. Nicolas Raskin (Belgio) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémy Doku.16:25

  54. 64'

    Tiro respinto. Leandro Trossard (Belgio) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jérémy Doku.16:24

  55. 64'

    Amadou Onana (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:23

  57. 64'

    Fallo di Arsen Ashirbek (Kazakistan).16:23

  58. 61'

    Tentativo fallito. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.16:20

  59. 59'

    Tentativo fallito. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Joaquin Seys.16:18

  60. 58'

    Fallo di Koni De Winter (Belgio).16:17

  61. 58'

    Maksim Samorodov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:17

  63. 57'

    Tiro parato. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jérémy Doku.16:16

  64. 57'

    Sostituzione, Kazakistan. Arsen Ashirbek sostituisce Galymzhan Kenzhebek.16:16

  65. 56'

    Sostituzione, Kazakistan. Ivan Sviridov sostituisce Dastan Satpaev.16:15

  66. 54'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Bagdat Kairov (Kazakistan).16:13

  67. 53'

    Tiro respinto. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ramazan Orazov.16:12

  69. 48'

    Gol! Kazakistan 1, Belgio 1. Hans Vanaken (Belgio) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Timothy Castagne con cross.16:07

  70. 46'

    Dastan Satpaev (Kazakistan) e' ammonito per fallo.16:05

  71. 46'

    Timothy Castagne (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:05

  72. 46'

    Fallo di Dastan Satpaev (Kazakistan).16:05

  73. Inizia il Secondo tempo Kazakistan 1, Belgio 0.16:05

  75. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Kazakistan 1, Belgio 0.15:49

  76. 45'+4'

    Gara riprende.15:48

  77. 45'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, Maksim Samorodov (Kazakistan) per infortunio.15:47

  78. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (Kazakistan).15:47

  79. 45'+3'

    Tiro parato. Timothy Castagne (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jérémy Doku.15:47

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.15:45

  82. 45'

    Tiro parato. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jérémy Doku.15:45

  83. 43'

    Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Islam Chesnokov.15:42

  84. 42'

    Gara riprende.15:41

  85. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) per infortunio.15:40

  87. 40'

    Amadou Onana (Belgio) e' ammonito per fallo.15:40

  88. 40'

    Fallo di Amadou Onana (Belgio).15:40

  89. 40'

    Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:40

  90. 39'

    Nicolas Raskin (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:38

  91. 39'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).15:38

  93. 37'

    Tentativo fallito. Nicolas Raskin (Belgio) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jérémy Doku con cross.15:36

  94. 36'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (Kazakistan).15:35

  95. 34'

    Leandro Trossard (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:34

  96. 34'

    Fallo di Erkin Tapalov (Kazakistan).15:34

  97. 34'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Belgio).15:33

  99. 34'

    Tiro respinto. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Dastan Satpaev.15:33

  100. 33'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Koni De Winter (Belgio).15:33

  101. 32'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Koni De Winter (Belgio).15:32

  102. 32'

    Tiro respinto. Dastan Satpaev (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area.15:32

  103. 32'

    Tentativo fallito. Nuraly Alip (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ramazan Orazov.15:32

  105. 31'

    Fallo di Hans Vanaken (Belgio).15:31

  106. 31'

    Erkin Tapalov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:31

  107. 31'

    Tentativo fallito. Joaquin Seys (Belgio) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Nicolas Raskin con cross.15:30

  108. 29'

    Erkin Tapalov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.15:29

  109. 29'

    Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:29

  111. 29'

    Fallo di Erkin Tapalov (Kazakistan).15:29

  112. 28'

    Gara riprende.15:28

  113. 28'

    Gara momentaneamente sospesa, Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) per infortunio.15:27

  114. 27'

    Tentativo fallito. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Leandro Trossard.15:26

  115. 26'

    Joaquin Seys (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:26

  117. 26'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).15:26

  118. 25'

    Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Nuraly Alip in seguito a un contropiede.15:25

  119. 24'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Nuraly Alip (Kazakistan).15:24

  120. 23'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Bagdat Kairov (Kazakistan).15:23

  121. 23'

    Tiro parato. Leandro Trossard (Belgio) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Timothy Castagne.15:23

  123. 20'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Nuraly Alip (Kazakistan).15:19

  124. 20'

    Tiro parato. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Timothy Castagne con cross.15:19

  125. 19'

    Amadou Onana (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:19

  126. 19'

    Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).15:19

  127. 17'

    Tentativo fallito. Amadou Onana (Belgio) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jérémy Doku.15:16

  129. 14'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Alibek Kasym (Kazakistan).15:13

  130. 12'

    Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:12

  131. 12'

    Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).15:12

  132. 9'

    Gol! Kazakistan 1, Belgio 0. Dastan Satpaev (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.15:09

  133. 9'

    Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:08

  135. 9'

    Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).15:08

  136. 8'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Matz Sels (Belgio).15:07

  137. 8'

    Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa in alto a destra.15:07

  138. 6'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Matz Sels (Belgio).15:06

  139. 5'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (Kazakistan).15:04

  141. 4'

    Timothy Castagne (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:03

  142. 4'

    Fallo di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).15:03

  143. Hans Vanaken (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:01

  144. Fallo di Alibek Kasym (Kazakistan).15:01

  145. Inizia il Primo tempo.15:00

  147. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:43

Formazioni Kazakistan - Belgio

Kazakistan
Belgio
TITOLARI KAZAKISTAN
  • (15) TEMIRLAN ANARBEKOV (P)
  • (11) YAN VOROGOVSKIY (D)
  • (3) NURALY ALIP (D)
  • (6) ALIBEK KASYM (D)
  • (5) BAGDAT KAIROV (D)
  • (9) ISLAM CHESNOKOV (C)
  • (7) GALYMZHAN KENZHEBEK (C)
  • (16) ERKIN TAPALOV (C)
  • (10) MAKSIM SAMORODOV (C)
  • (20) RAMAZAN ORAZOV (C)
  • (19) DASTAN SATPAEV (A)
PANCHINA KAZAKISTAN
  • (8) DAUREN ZHUMAT (C)
  • (17) IVAN SVIRIDOV (A)
  • (23) DAMIR KASABULAT (D)
  • (4) ARSEN ASHIRBEK (C)
  • (2) SERGEY MALIY (D)
  • (22) SULTANBEK ASTANOV (D)
  • (12) MUKHAMEDJAN SEYSEN (P)
  • (1) BEKKHAN SHAIZADA (P)
  • (18) DINMUKHAMED KARAMAN (C)
  • (13) GEORGY ZHUKOV (C)
  • (14) NAURYZBEK ZHAGOROV (C)
  • (21) ELKHAN ASTANOV (C)
ALLENATORE KAZAKISTAN
  • Talgat Baysufinov
TITOLARI BELGIO
  • (13) MATZ SELS (P)
  • (21) TIMOTHY CASTAGNE (D)
  • (2) JOAQUIN SEYS (D)
  • (3) ARTHUR THEATE (D)
  • (16) KONI DE WINTER (D)
  • (10) LEANDRO TROSSARD (C)
  • (23) NICOLAS RASKIN (C)
  • (18) AMADOU ONANA (C)
  • (11) JÉRÉMY DOKU (C)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (17) CHARLES DE KETELAERE (A)
PANCHINA BELGIO
  • (1) SENNE LAMMENS (P)
  • (19) ROMEO VERMANT (A)
  • (8) YOURI TIELEMANS (C)
  • (4) BRANDON MECHELE (D)
  • (7) DIEGO MOREIRA (A)
  • (22) ALEXIS SAELEMAEKERS (A)
  • (15) CHARLES VANHOUTTE (C)
  • (9) LOÏS OPENDA (A)
  • (5) MAXIM DE CUYPER (D)
  • (6) AXEL WITSEL (D)
  • (14) DODI LUKÉBAKIO (A)
  • (12) MAARTEN VANDEVOORDT (P)
ALLENATORE BELGIO
  • Rudi Garcia
PREPARTITA

Kazakistan - Belgio è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 15:00 allo stadio Astana Arena di Astana.
Arbitro di Kazakistan - Belgio sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Dove vedere Kazakistan-Belgio di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Kazakistan-Belgio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 15 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Kazakistan - Belgio Live

