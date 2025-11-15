Incontro terminato, Kazakistan 1, Belgio 1.
Incontro terminato, Kazakistan 1, Belgio 1.
Secondo tempo terminato, Kazakistan 1, Belgio 1.16:56
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Bagdat Kairov (Kazakistan).16:53
Koni De Winter (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:52
Fallo di Arsen Ashirbek (Kazakistan).16:52
Sostituzione, Kazakistan. Georgy Zhukov sostituisce Erkin Tapalov.16:51
Sostituzione, Kazakistan. Damir Kasabulat sostituisce Ramazan Orazov.16:50
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.16:50
Sostituzione, Belgio. Romeo Vermant sostituisce Nicolas Raskin.16:48
Tentativo fallito. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jérémy Doku.16:48
Tiro parato. Nicolas Raskin (Belgio) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Loïs Openda.16:48
Tentativo fallito. Ramazan Orazov (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.16:45
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Ivan Sviridov (Kazakistan).16:44
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Erkin Tapalov (Kazakistan).16:43
Temirlan Anarbekov (Kazakistan) e' ammonito.16:43
Tentativo fallito. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Youri Tielemans da calcio d'angolo.16:42
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Dinmukhamed Karaman (Kazakistan).16:42
Tiro respinto. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area.16:40
Sostituzione, Belgio. Maxim De Cuyper sostituisce Joaquin Seys.16:40
Sostituzione, Kazakistan. Dinmukhamed Karaman sostituisce Maksim Samorodov per infortunio.16:40
Loïs Openda (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:39
Fallo di Nuraly Alip (Kazakistan).16:39
Islam Chesnokov (Kazakistan) e' stato espulso.16:38
Gara riprende.16:37
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Islam Chesnokov (Kazakistan).16:37
Gara momentaneamente sospesa, Jérémy Doku (Belgio) per infortunio.16:36
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:36
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).16:36
Koni De Winter (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:36
Fallo di Ivan Sviridov (Kazakistan).16:36
Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:34
Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).16:34
Fallo di Loïs Openda (Belgio).16:32
Alibek Kasym (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:32
Tiro respinto. Hans Vanaken (Belgio) un colpo di testa da centro area. Assist di Nicolas Raskin con cross.16:32
Tiro respinto. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di destro da fuori area. Assist di Timothy Castagne.16:31
Sostituzione, Belgio. Loïs Openda sostituisce Charles De Ketelaere.16:30
Sostituzione, Belgio. Alexis Saelemaekers sostituisce Leandro Trossard.16:30
Sostituzione, Belgio. Youri Tielemans sostituisce Amadou Onana.16:30
Bagdat Kairov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.16:28
Fallo di Leandro Trossard (Belgio).16:28
Maksim Samorodov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:28
Nicolas Raskin (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:26
Fallo di Nuraly Alip (Kazakistan).16:26
Tiro parato. Nicolas Raskin (Belgio) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémy Doku.16:25
Tiro respinto. Leandro Trossard (Belgio) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jérémy Doku.16:24
Amadou Onana (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:23
Fallo di Arsen Ashirbek (Kazakistan).16:23
Tentativo fallito. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.16:20
Tentativo fallito. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Joaquin Seys.16:18
Fallo di Koni De Winter (Belgio).16:17
Maksim Samorodov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:17
Tiro parato. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jérémy Doku.16:16
Sostituzione, Kazakistan. Arsen Ashirbek sostituisce Galymzhan Kenzhebek.16:16
Sostituzione, Kazakistan. Ivan Sviridov sostituisce Dastan Satpaev.16:15
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Bagdat Kairov (Kazakistan).16:13
Tiro respinto. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ramazan Orazov.16:12
Gol! Kazakistan 1, Belgio 1. Hans Vanaken (Belgio) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Timothy Castagne con cross.16:07
Dastan Satpaev (Kazakistan) e' ammonito per fallo.16:05
Timothy Castagne (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:05
Fallo di Dastan Satpaev (Kazakistan).16:05
Inizia il Secondo tempo Kazakistan 1, Belgio 0.16:05
Primo tempo terminato, Kazakistan 1, Belgio 0.15:49
Gara riprende.15:48
Gara momentaneamente sospesa, Maksim Samorodov (Kazakistan) per infortunio.15:47
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (Kazakistan).15:47
Tiro parato. Timothy Castagne (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jérémy Doku.15:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.15:45
Tiro parato. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jérémy Doku.15:45
Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Islam Chesnokov.15:42
Gara riprende.15:41
Gara momentaneamente sospesa, Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) per infortunio.15:40
Amadou Onana (Belgio) e' ammonito per fallo.15:40
Fallo di Amadou Onana (Belgio).15:40
Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:40
Nicolas Raskin (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:38
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).15:38
Tentativo fallito. Nicolas Raskin (Belgio) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jérémy Doku con cross.15:36
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (Kazakistan).15:35
Leandro Trossard (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:34
Fallo di Erkin Tapalov (Kazakistan).15:34
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Belgio).15:33
Tiro respinto. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Dastan Satpaev.15:33
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Koni De Winter (Belgio).15:33
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Koni De Winter (Belgio).15:32
Tiro respinto. Dastan Satpaev (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area.15:32
Tentativo fallito. Nuraly Alip (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ramazan Orazov.15:32
Fallo di Hans Vanaken (Belgio).15:31
Erkin Tapalov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:31
Tentativo fallito. Joaquin Seys (Belgio) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Nicolas Raskin con cross.15:30
Erkin Tapalov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.15:29
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:29
Fallo di Erkin Tapalov (Kazakistan).15:29
Gara riprende.15:28
Gara momentaneamente sospesa, Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) per infortunio.15:27
Tentativo fallito. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Leandro Trossard.15:26
Joaquin Seys (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:26
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).15:26
Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Nuraly Alip in seguito a un contropiede.15:25
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Nuraly Alip (Kazakistan).15:24
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Bagdat Kairov (Kazakistan).15:23
Tiro parato. Leandro Trossard (Belgio) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Timothy Castagne.15:23
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Nuraly Alip (Kazakistan).15:19
Tiro parato. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Timothy Castagne con cross.15:19
Amadou Onana (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:19
Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).15:19
Tentativo fallito. Amadou Onana (Belgio) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jérémy Doku.15:16
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Alibek Kasym (Kazakistan).15:13
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:12
Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).15:12
Gol! Kazakistan 1, Belgio 0. Dastan Satpaev (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.15:09
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:08
Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).15:08
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Matz Sels (Belgio).15:07
Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa in alto a destra.15:07
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Matz Sels (Belgio).15:06
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (Kazakistan).15:04
Timothy Castagne (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:03
Fallo di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).15:03
Hans Vanaken (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:01
Fallo di Alibek Kasym (Kazakistan).15:01
Inizia il Primo tempo.15:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:43
Kazakistan - Belgio è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 15:00 allo stadio Astana Arena di Astana.
Arbitro di Kazakistan - Belgio sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.
Dove vedere Kazakistan-Belgio di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Kazakistan-Belgio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 15 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
