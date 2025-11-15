Virgilio Sport
Liechtenstein-Galles: 0-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

15 Novembre 2025 ore 18:00
Liechtenstein
0
Galles
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 61' 0-1 Jordan James
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Liechtenstein 0, Galles 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Liechtenstein 0, Galles 1.19:55

  3. 90'+3'

    David Brooks (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  4. 90'+3'

    Fallo di Simon Lüchinger (Liechtenstein).19:53

  5. 90'+3'

    Neco Williams (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:52

  6. 90'+3'

    Fallo di Willy Pizzi (Liechtenstein).19:52

  7. 90'+2'

    Tentativo fallito. Sandro Wolfinger (Liechtenstein) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Willy Pizzi con cross.19:52

  9. 90'+1'

    Fallo di Jay Dasilva (Galles).19:51

  10. 90'+1'

    Ferhat Saglam (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  11. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:51

  12. 90'

    Tentativo fallito. Lewis Koumas (Galles) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Liam Cullen con passaggio filtrante.19:50

  13. 89'

    Tiro parato. Lewis Koumas (Galles) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:49

  15. 89'

    Tiro respinto. Lewis Koumas (Galles) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Rubin Colwill.19:49

  16. 86'

    Ethan Ampadu (Galles) e' ammonito per fallo.19:46

  17. 86'

    Fallo di Ethan Ampadu (Galles).19:46

  18. 86'

    Severin Schlegel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:46

  19. 85'

    Neco Williams (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:45

  21. 85'

    Fallo di Ferhat Saglam (Liechtenstein).19:45

  22. 84'

    David Brooks (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:44

  23. 84'

    Fallo di Ferhat Saglam (Liechtenstein).19:44

  24. 83'

    Sostituzione, Galles. Brennan Johnson sostituisce Sorba Thomas.19:43

  25. 81'

    Sostituzione, Liechtenstein. Sandro Wolfinger sostituisce Alessio Hasler.19:41

  27. 81'

    Sostituzione, Liechtenstein. Severin Schlegel sostituisce Aron Sele.19:41

  28. 79'

    Lewis Koumas (Galles) e' ammonito per fallo.19:39

  29. 78'

    Fallo di Lewis Koumas (Galles).19:38

  30. 78'

    Benjamin Büchel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:38

  31. 77'

    Sostituzione, Galles. Liam Cullen sostituisce Jordan James.19:37

  33. 77'

    Tentativo fallito. Andreas Malin (Liechtenstein) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Ferhat Saglam con cross da calcio d'angolo.19:37

  34. 76'

    Calcio d'angolo,Liechtenstein. Calcio d'angolo causato da Rubin Colwill (Galles).19:36

  35. 76'

    Calcio d'angolo,Liechtenstein. Calcio d'angolo causato da Neco Williams (Galles).19:36

  36. 74'

    Sostituzione, Liechtenstein. Willy Pizzi sostituisce Fabio Luque-Notaro per infortunio.19:34

  37. 74'

    Gara riprende.19:34

  39. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) per infortunio.19:34

  40. 71'

    Tiro respinto. Neco Williams (Galles) un tiro di destro da fuori area.19:31

  41. 71'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Benjamin Büchel (Liechtenstein).19:31

  42. 71'

    Tiro parato. Rubin Colwill (Galles) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lewis Koumas.19:31

  43. 67'

    Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) e' ammonito.19:27

  45. 67'

    Jay Dasilva (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27

  46. 67'

    Fallo di Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein).19:27

  47. 66'

    Sostituzione, Liechtenstein. Jonas Weissenhofer sostituisce Emanuel Zünd per infortunio.19:26

  48. 66'

    Sostituzione, Galles. David Brooks sostituisce Daniel James.19:26

  49. 66'

    Sostituzione, Galles. Lewis Koumas sostituisce Mark Harris.19:26

  51. 65'

    Gara riprende.19:25

  52. 65'

    Sostituzione, Galles. Rubin Colwill sostituisce Nathan Broadhead.19:25

  53. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Emanuel Zünd (Liechtenstein) per infortunio.19:25

  54. 65'

    Fuorigioco. Benjamin Büchel(Liechtenstein) prova il lancio lungo, ma Emanuel Zünd e' colto in fuorigioco.19:25

  55. 63'

    Jordan James (Galles) e' ammonito per fallo.19:23

  57. 63'

    Fallo di Jordan James (Galles).19:23

  58. 63'

    Nicolas Hasler (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23

  59. 61'

    Gol! Liechtenstein 0, Galles 1. Jordan James (Galles) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Daniel James.19:21

  60. 59'

    Tentativo fallito. Daniel James (Galles) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sorba Thomas con cross.19:19

  61. 58'

    Tentativo fallito. Neco Williams (Galles) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jordan James con cross.19:18

  63. 56'

    Daniel James (Galles) colpisce il palo destro con un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Sorba Thomas con cross.19:16

  64. 55'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).19:15

  65. 54'

    Gara riprende.19:14

  66. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, (Galles).19:14

  67. 51'

    Neco Williams (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:11

  69. 51'

    Fallo di Aron Sele (Liechtenstein).19:11

  70. Inizia il Secondo tempo Liechtenstein 0, Galles 0.19:05

  71. 45'

    Sostituzione, Liechtenstein. Ferhat Saglam sostituisce Dennis Salanovic.19:05

  72. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Liechtenstein 0, Galles 0.18:49

  73. 45'+2'

    Sorba Thomas (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  75. 45'+2'

    Fallo di Nicolas Hasler (Liechtenstein).18:48

  76. 45'+2'

    Nicolas Hasler (Liechtenstein) e' ammonito.18:48

  77. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.18:46

  78. 45'

    Mark Harris (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46

  79. 45'

    Fallo di Simon Lüchinger (Liechtenstein).18:46

  81. 43'

    Tiro parato. Jordan James (Galles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ethan Ampadu.18:44

  82. 42'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Benjamin Büchel (Liechtenstein).18:43

  83. 42'

    Tiro parato. Mark Harris (Galles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:43

  84. 41'

    Gara riprende.18:42

  85. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Emanuel Zünd (Liechtenstein) per infortunio.18:41

  87. 40'

    Tiro parato. Jordan James (Galles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sorba Thomas.18:40

  88. 39'

    Gara riprende.18:39

  89. 38'

    Gara momentaneamente sospesa, Ethan Ampadu (Galles) per infortunio.18:39

  90. 37'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Maximilian Göppel (Liechtenstein).18:38

  91. 35'

    Tentativo fallito. Ethan Ampadu (Galles) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:36

  93. 33'

    Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:34

  94. 33'

    Fallo di Emanuel Zünd (Liechtenstein).18:34

  95. 30'

    Fuorigioco. Aron Sele(Liechtenstein) prova il lancio lungo, ma Fabio Luque-Notaro e' colto in fuorigioco.18:31

  96. 29'

    Tentativo fallito. Emanuel Zünd (Liechtenstein) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.18:30

  97. 27'

    Decisione VAR: no gol Liechtenstein 0-0 Galles.18:28

  99. 25'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Nathan Broadhead (Galles) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:25

  100. 25'

    Fuorigioco. Jordan James(Galles) prova il lancio lungo, ma Joe Rodon e' colto in fuorigioco.18:25

  101. 24'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Maximilian Göppel (Liechtenstein).18:25

  102. 22'

    Tentativo fallito. Nathan Broadhead (Galles) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Jordan James con passaggio filtrante.18:22

  103. 20'

    Tentativo fallito. Neco Williams (Galles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel James con cross.18:21

  105. 19'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Emanuel Zünd (Liechtenstein).18:19

  106. 19'

    Tiro parato. Jordan James (Galles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nathan Broadhead.18:19

  107. 17'

    Fuorigioco. Jay Dasilva(Galles) prova il lancio lungo, ma Sorba Thomas e' colto in fuorigioco.18:18

  108. 12'

    Tiro respinto. Nathan Broadhead (Galles) un tiro di destro da fuori area.18:13

  109. 11'

    Fuorigioco. Daniel James(Galles) prova il lancio lungo, ma Neco Williams e' colto in fuorigioco.18:12

  111. 7'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Nicolas Hasler (Liechtenstein).18:08

  112. 7'

    Tentativo fallito. Mark Harris (Galles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel James con cross.18:08

  113. 6'

    Fuorigioco. Benjamin Büchel(Liechtenstein) prova il lancio lungo, ma Fabio Luque-Notaro e' colto in fuorigioco.18:07

  114. 5'

    Fallo di mano di Nathan Broadhead (Galles).18:06

  115. Inizia il Primo tempo.18:01

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:38

Formazioni Liechtenstein - Galles

Liechtenstein
Galles
TITOLARI LIECHTENSTEIN
  • (1) BENJAMIN BÜCHEL (P)
  • (14) LIVIO MEIER (D)
  • (3) MAXIMILIAN GÖPPEL (D)
  • (6) ANDREAS MALIN (D)
  • (10) ALESSIO HASLER (C)
  • (19) EMANUEL ZÜND (C)
  • (8) ARON SELE (C)
  • (18) NICOLAS HASLER (C)
  • (17) SIMON LÜCHINGER (C)
  • (11) DENNIS SALANOVIC (A)
  • (7) FABIO LUQUE-NOTARO (A)
PANCHINA LIECHTENSTEIN
  • (12) GABRIEL FOSER (P)
  • (15) LUCA BECK (D)
  • (5) FELIX OBERWADITZER (D)
  • (21) JUSTIN OSPELT (P)
  • (9) FERHAT SAGLAM (C)
  • (13) LIAM KRANZ (C)
  • (20) SANDRO WOLFINGER (D)
  • (2) SEVERIN SCHLEGEL (A)
  • (4) JONAS WEISSENHOFER (D)
  • (22) WILLY PIZZI (A)
  • (16) FABIO WOLFINGER (C)
ALLENATORE LIECHTENSTEIN
  • Konrad Fünfstück
TITOLARI GALLES
  • (1) KARL DARLOW (P)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (4) DYLAN LAWLOR (D)
  • (15) JAY DASILVA (D)
  • (6) JOE RODON (D)
  • (17) JORDAN JAMES (C)
  • (23) NATHAN BROADHEAD (C)
  • (20) DANIEL JAMES (C)
  • (5) ETHAN AMPADU (C)
  • (19) SORBA THOMAS (C)
  • (18) MARK HARRIS (A)
PANCHINA GALLES
  • (8) RUBIN COLWILL (C)
  • (14) RONAN KPAKIO (D)
  • (16) JOEL COLWILL (C)
  • (22) JOSH SHEEHAN (C)
  • (21) ADAM DAVIES (P)
  • (9) LEWIS KOUMAS (A)
  • (7) DAVID BROOKS (C)
  • (12) TOM KING (P)
  • (13) ISAAK DAVIES (A)
  • (2) RHYS NORRINGTON-DAVIES (D)
  • (10) LIAM CULLEN (A)
  • (11) BRENNAN JOHNSON (A)
ALLENATORE GALLES
  • Craig Bellamy
PREPARTITA

Liechtenstein - Galles è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 18:00 allo stadio Rheinpark Stadion di Vaduz.
Arbitro di Liechtenstein - Galles sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Dove vedere Liechtenstein-Galles di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Liechtenstein-Galles si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 15 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Liechtenstein - Galles Live

