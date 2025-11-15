Incontro terminato, Liechtenstein 0, Galles 1.
Incontro terminato, Liechtenstein 0, Galles 1.
Secondo tempo terminato, Liechtenstein 0, Galles 1.19:55
David Brooks (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Simon Lüchinger (Liechtenstein).19:53
Neco Williams (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:52
Fallo di Willy Pizzi (Liechtenstein).19:52
Tentativo fallito. Sandro Wolfinger (Liechtenstein) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Willy Pizzi con cross.19:52
Fallo di Jay Dasilva (Galles).19:51
Ferhat Saglam (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:51
Tentativo fallito. Lewis Koumas (Galles) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Liam Cullen con passaggio filtrante.19:50
Tiro parato. Lewis Koumas (Galles) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:49
Tiro respinto. Lewis Koumas (Galles) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Rubin Colwill.19:49
Ethan Ampadu (Galles) e' ammonito per fallo.19:46
Fallo di Ethan Ampadu (Galles).19:46
Severin Schlegel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:46
Neco Williams (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:45
Fallo di Ferhat Saglam (Liechtenstein).19:45
David Brooks (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:44
Fallo di Ferhat Saglam (Liechtenstein).19:44
Sostituzione, Galles. Brennan Johnson sostituisce Sorba Thomas.19:43
Sostituzione, Liechtenstein. Sandro Wolfinger sostituisce Alessio Hasler.19:41
Sostituzione, Liechtenstein. Severin Schlegel sostituisce Aron Sele.19:41
Lewis Koumas (Galles) e' ammonito per fallo.19:39
Fallo di Lewis Koumas (Galles).19:38
Benjamin Büchel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:38
Sostituzione, Galles. Liam Cullen sostituisce Jordan James.19:37
Tentativo fallito. Andreas Malin (Liechtenstein) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Ferhat Saglam con cross da calcio d'angolo.19:37
Calcio d'angolo,Liechtenstein. Calcio d'angolo causato da Rubin Colwill (Galles).19:36
Calcio d'angolo,Liechtenstein. Calcio d'angolo causato da Neco Williams (Galles).19:36
Sostituzione, Liechtenstein. Willy Pizzi sostituisce Fabio Luque-Notaro per infortunio.19:34
Gara riprende.19:34
Gara momentaneamente sospesa, Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) per infortunio.19:34
Tiro respinto. Neco Williams (Galles) un tiro di destro da fuori area.19:31
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Benjamin Büchel (Liechtenstein).19:31
Tiro parato. Rubin Colwill (Galles) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lewis Koumas.19:31
Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) e' ammonito.19:27
Jay Dasilva (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27
Fallo di Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein).19:27
Sostituzione, Liechtenstein. Jonas Weissenhofer sostituisce Emanuel Zünd per infortunio.19:26
Sostituzione, Galles. David Brooks sostituisce Daniel James.19:26
Sostituzione, Galles. Lewis Koumas sostituisce Mark Harris.19:26
Gara riprende.19:25
Sostituzione, Galles. Rubin Colwill sostituisce Nathan Broadhead.19:25
Gara momentaneamente sospesa, Emanuel Zünd (Liechtenstein) per infortunio.19:25
Fuorigioco. Benjamin Büchel(Liechtenstein) prova il lancio lungo, ma Emanuel Zünd e' colto in fuorigioco.19:25
Jordan James (Galles) e' ammonito per fallo.19:23
Fallo di Jordan James (Galles).19:23
Nicolas Hasler (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23
Gol! Liechtenstein 0, Galles 1. Jordan James (Galles) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Daniel James.19:21
Tentativo fallito. Daniel James (Galles) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sorba Thomas con cross.19:19
Tentativo fallito. Neco Williams (Galles) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jordan James con cross.19:18
Daniel James (Galles) colpisce il palo destro con un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Sorba Thomas con cross.19:16
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).19:15
Gara riprende.19:14
Gara momentaneamente sospesa, (Galles).19:14
Neco Williams (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:11
Fallo di Aron Sele (Liechtenstein).19:11
Inizia il Secondo tempo Liechtenstein 0, Galles 0.19:05
Sostituzione, Liechtenstein. Ferhat Saglam sostituisce Dennis Salanovic.19:05
Primo tempo terminato, Liechtenstein 0, Galles 0.18:49
Sorba Thomas (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fallo di Nicolas Hasler (Liechtenstein).18:48
Nicolas Hasler (Liechtenstein) e' ammonito.18:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.18:46
Mark Harris (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46
Fallo di Simon Lüchinger (Liechtenstein).18:46
Tiro parato. Jordan James (Galles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ethan Ampadu.18:44
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Benjamin Büchel (Liechtenstein).18:43
Tiro parato. Mark Harris (Galles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:43
Gara riprende.18:42
Gara momentaneamente sospesa, Emanuel Zünd (Liechtenstein) per infortunio.18:41
Tiro parato. Jordan James (Galles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sorba Thomas.18:40
Gara riprende.18:39
Gara momentaneamente sospesa, Ethan Ampadu (Galles) per infortunio.18:39
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Maximilian Göppel (Liechtenstein).18:38
Tentativo fallito. Ethan Ampadu (Galles) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:36
Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:34
Fallo di Emanuel Zünd (Liechtenstein).18:34
Fuorigioco. Aron Sele(Liechtenstein) prova il lancio lungo, ma Fabio Luque-Notaro e' colto in fuorigioco.18:31
Tentativo fallito. Emanuel Zünd (Liechtenstein) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.18:30
Decisione VAR: no gol Liechtenstein 0-0 Galles.18:28
GOL CANCELLATO DAL VAR: Nathan Broadhead (Galles) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:25
Fuorigioco. Jordan James(Galles) prova il lancio lungo, ma Joe Rodon e' colto in fuorigioco.18:25
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Maximilian Göppel (Liechtenstein).18:25
Tentativo fallito. Nathan Broadhead (Galles) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Jordan James con passaggio filtrante.18:22
Tentativo fallito. Neco Williams (Galles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel James con cross.18:21
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Emanuel Zünd (Liechtenstein).18:19
Tiro parato. Jordan James (Galles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nathan Broadhead.18:19
Fuorigioco. Jay Dasilva(Galles) prova il lancio lungo, ma Sorba Thomas e' colto in fuorigioco.18:18
Tiro respinto. Nathan Broadhead (Galles) un tiro di destro da fuori area.18:13
Fuorigioco. Daniel James(Galles) prova il lancio lungo, ma Neco Williams e' colto in fuorigioco.18:12
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Nicolas Hasler (Liechtenstein).18:08
Tentativo fallito. Mark Harris (Galles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel James con cross.18:08
Fuorigioco. Benjamin Büchel(Liechtenstein) prova il lancio lungo, ma Fabio Luque-Notaro e' colto in fuorigioco.18:07
Fallo di mano di Nathan Broadhead (Galles).18:06
Inizia il Primo tempo.18:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:38
Liechtenstein - Galles è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 18:00 allo stadio Rheinpark Stadion di Vaduz.
Arbitro di Liechtenstein - Galles sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.
Dove vedere Liechtenstein-Galles di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Liechtenstein-Galles si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 15 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
